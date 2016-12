Ist das schon Krieg: Anschlag auf TUPOLEW? Mord an ROSNEFT-Stabs-Chef?

Dass der 61jährige Stabs-Chef des ersten Mannes im russischen Staatsunternehmen ROSNEFT – Oleg Erovinkin einem plötzlichen Herzinfarkt zum Opfer fiel, ist genauso unwahrscheinlich, wie der “Absturz” der Tupolew-Maschine der russischen Armee, die das Alexandrow-Ensemble nach Syrien zu den dortigen Weihnachts-Friedens-und Befreiungsfeiern bringen sollte. Das jedenfalls glauben nicht nur gestandene Verschwörungstheoretiker und vermuten die VerschwörungsPraktiker der CIA hinter beiden Vorfällen. Al-CIA-ida, US-IS usw. sollten der russischen Föderation ihre Verletzlichkeit zeigen… Dass türkische Zeitungen über den Tod von Erovinkin so breit und besorgt berichten kommt nicht von ungefähr.

Von ROSNEFT erhofft sich die Türkei Investitionen zur Abfederung des jetzt verhängten US-Wirtschafts-Boycots, der die türkische Wirtschaft und die LIRA bereits in schwere Seenot brachte.

Der Tod -und wie die türkischen Zeitungen vermuten, der CIA-Mord an Oleg Erovinkin ist als Warnschuss gegen den ROSNEF-Chef Igor Sechin gerichtet und zielt damit auch indirekt auf Wladimir Putin. Die 4.000 US-Soldaten und über 2000 Panzer, die ab 6. Januar an die russische Grenze “für ein Manöver” von Bremerhaven über die Bahn transportiert werden sollen, sprechen kombiniert mit den “Vorfällen” eine ziemlich deutliche Sprache. Ist es wie “Wiedergeburt” des US-NATO-Manövers “Able Archer” von 1982, als “TOPAS”, der anti-NATO-Topp-Spion Rainer Rupp den Atomkrieg in Europa in letzer Minute noch verhindern konnte? Oder ist es diesmal der Ernstfall?

Das herauszufinden, bleibt uns nur wenig Zeit.

…. noch weiter ?

Siehe auch: http://www.barth-engelbart.de/?p=166444