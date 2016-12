Der Nazi-Architektur auf der Spur – völlig unverbaut in der Provinz

Dar Nazi-Architektur auf der Spur ? Es geht hier nicht um den historisierenden Wiederaufbau der Frankfurter Altstadt mit Nobel-Wohnungen für Londoner Banker, diese Altstadt, die bereits die Sozialdemokraten hygienischer, lichttdurchflutet und besser polizeilich regierbar gestalten wollten und damit ebenso scheiterten wie die NSDAP. Entkernt haben dann die USAF-Bombardierungen, die auch gleichzeitig viele Widerstandszellen der illegalen KPD und SPD in Grund und Boden bombardierten. Große Teile des Frankfurter Untergrunds wurden verschüttet und erst Ende der 40er wieder freigeschaufelt. So wie der Jazzkeller in der Kleinen Bockenheimer Straße. Bis dahin mussten Emil und Albert Mangelsdorf in der Wellblechkneipe eines Frankfurter Polizisten hinter der Katharinenkirche spielen, mitten im Schwarzmarktzentrum, das die “Putztruppe” der Frankfurter Kripo genauso überwachte wie “Stalins”, des Frankfurter UnterweltsKönigs und seiner Frau Margaretes Bordelle in der “Breiten Gasse”, die die GIs immer “Broad Way” nannten.

Es geht auch nicht um die Frankfurter Schirn, die von italofaschistischen Architekten konzipiert sein könnte, wie das Main-Kinzig-Forum von Professor Mäckler auch oder wie die Main-Tor-Hochhäuser auf dem ehemaligen DEGUSSA-Gelände an der EZBankfurter Friedensbrücke.

Man muss aber zur Spurensuche und -auffindung nicht in die EZB-“Metropole”. Die NAZI-Architekltur findet man zum Teil völlig unverbaut in der Provinz. Und die heutigen Bewohner und Besitzer wissen in der Regel NICHTS über die Geschichte ihrer Häuser.

Die etwas andere historische Führung durch Gelnhausen und das Mittlere Kinzigtal

Am besten mit Fahrrädern, denn es geht rund von Langenselbold bis Steinau. Diese Führung läßt sich übrigens in nahezu jeder deutschen Kleinstadt machen. Auch hierzu werde ich beim Linken Liedersommer auf der Burg Waldeck in meinen workshops etwas vortragen und dort mit den TeilnehmerINNEn konzepte für solche Führungen auch in anderen Regionen entwickeln, Beste Voraussetzung dafür sind natürlich schon erarbeitete Fotoreportagen, es reichen auch einfach Fotos von sogenannten KdF-Häusern, die zur Um-& Ansiedlung von enteigneten Kleinbauern aus der Rhön, dem Hunsrück, der Eifel, dem hohen Vogelsberg, dem Krumhörn, dem Westerwald, dem Sauerland, dem Odenwald und Spessart bei Großbetrieben, fürstlichen Domänen und anderen Groß-Agrariern ab 1934 gebaut wurden. Das ging zum Teil parallel zum NAZI-Hartmann-Plan zur „Bekämpfung der Armut in der Rhön“ und anderen solchen „Armutsbekämpfungen“ der Faschisten.

So wie heute solche dienstlichen Gründungen wie PEGIDA oder NPD, oder die IDENTITÄREN oder NSU

haben schon in den 20ern des letzten jahrhunderts die Faschisten auf der linken Seite die Lieder geklaut und umgeschrieben (den kleinen Trompeter, das leunalied, Als Adam grub und Eva spann usw…) die Slogans kopiert und faschisiert, auf die Volksabstimmung zur entschädigungslosen Enteignung der Kriegsgewinnler in der Groß-Industrie, der Kriegstreiber im Hochadel, der Königs- und Fürstenhäuser so reagiert, dass sie z.B. im Mittleren Kinzigal und den seitentälern die HJ ausrücken ließen und die seit 1803 schon nicht mehr gültigen Grenzsteine des Königreichs Preußen und des Großherzogtums Hessen zerschlagen ließen… „und setzt aufs Klosterdach den roten Hahn!!“ da haben sich die Buben ihr Mütchen kühlen dürfen, um sich später als williges billiges Kanonenfutter für die Harzburger Front , die schon wieder Kriegsgewinnler verheizen zu lassen..

Die Faschisten regierten auch auf die KPD-SPD-Wohnungsbauprojekte, die aus dieser Enteignungskampagne finanziert werden sollten. Im sichern Galuben an den Erfolg des Volksentscheids gegen Hindenburgs und Hitlers Propagandafeldzüge und die SA-Wahlbeobachter an den Wahllokalen „Wer an der Volksabstimmung teilnimmt, den schreiben wir auf, der muss mit Folgen rechnen!“ Klar, Wohnungskündigungen, Arbeitsplatzverlust, Rachefeldzüge der SA-Schläger usw… begannen 1926 große Projekte des sozialen Wohnungsbaues – wie in der Langenselbolder Spessartstraße. Die Faschisten haben dann dieses Wohnungsbauprogramm nach ihren Vorstellungen für zuverlässige Volksgenossen und die zwangsumgesiedelten Kleinbauern noch vor ihrer später geplanten Umsiedlung in den neuen Lebensraum im Osten- in Polen und der besetzten UdSSR.

Finanziert haben die NAZIS dieses Wohnbauprogramm nicht mit den Mitteln der Kriegsgewinnler von der Habsburger Front sondern mit den beschlagnahmten Geldern der zerschlagenen Gewerkschaften, der KPD und der SPD.

Dem Baustil nach sind die KPD-SPD-Wohnungsprojekte denen der NAZS auf den ersten Blick sehr ähnlich. Auch die städtische Monumental-Architektur der späten Weimarer Republik – wie das Hanauer Hafentor-Wohngebäude setzen die NAZIS fort… Sie klauen auch nicht wenig beim BAUHAUS inclusive mancher-Ideologie-Versatzstückevon dem sich in die Produktion Eingliedern, der „Kommandobrücke“ der Werksleitung, der Transparenz der Werkräume, die eine umfassende Überwachung garantiert – zu besichtigen im BAUHAUS-Zentrum in Dessau … Elemente, die zum Beispiel im alten Koziolschen NS-Musterbetrieb in Michelstadt im Odenwald auftauchen

Die Siedlungen am Fliegerhorst Rothenbergen, die Goldfasanen-Wohnhäuser über der alten Leipziger Stra0ße in Gelnhausen, der „ersten judenfreien Stadt im Reich“ wie sich die Stadt bei der Hitler-Kasernen Einweihung 1937 stolz nannte. Die unter Denkmalschutz stehende „Adolf Hitler-Kaserne“ und die daran anschließenden Offiziers-Wohnhäuser, die Alte Wache des Fluplatzes, die Bunker, die alte Bahnverbindung zum Flugplatz. Manche Spuren werden gerade abgerissen: die KZ-artig angeordneten gut zu überwachenden Zwangsarbeiter-Baracken der Firma Gummi-Joh. Andere Denbkmäler werden zu Luxus-Wohnungen umgebaut: die arisierte Villa des Rechtsanwalts Sondheimer, die OPEL-Werkstatt des KFZ-Mechanikers Blumenbach, von der nur noch eine Sandsteinmauer steht. Das Haus und Grundstück der Fellhändlerfamilie Scherer, auf dem ein Teil des Main-Kinzig-Forums steht. Die Familie Scherer ist in Armut in Argentinien gestorben, nachdem sie 2.500 DM „Entschädigung erhalten hat, aber die Stadt Gelnhausen ha<t sich bisher geweigert das „arisierte“ Haus an die Nachkommen zurückzugeben…. Bei der Suche nach der NAZI-Architektur halfen die Sandstein-Sockelmauern unter dem Hochparterre, die historisierenden Elemente bei den Wohnhäusern der Goldfasanen, also pseudo-romanische oder -gotische Bögen. Wichtig sind die geknickten Satteldächer der Unteroffiziershäuser und die geknickten Walmdächer bei den ranghöheren Offizieren und NSDAP-Bonzen … meist wissen die heutigen Bewohner und Besitzer nichts über die Geschichte dieser Häuser…

Das werden spannende Touren.

Wer Interesse daran hat, soll sich bei mir mailden