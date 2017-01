Gysi soll die Kubaner & Wagenknecht die Syrer um Entschuldigung bitten

(Dass mit der Ermordung Gaddafis der Bewegung für ein unabhängiges, eigenständig sich entwickelndes Afrika ein Vordenker geraubt wurde, (der den vergleich mit Patrice Lumumba nicht scheuen muss) kommt der “LINKE”n nicht in den Sinn. Libyens Politik der Aufnahme afrikanischer Hungerflüchtlinge, politisch Verfolgter, ihre umgehende Integration, entlohnte Beschäftigung, Ausstattung mit Wohnungen, medizinischer Versorgung, Stärkung der Frauenrechte, Alphabetisierung usw… all das bleibt unerwähnt wie die Gründung einer EZB- , Weltbank- und IWF-unabhängigen afrikanischen Entwicklungsbank, die Abkoppelung vom Dollar und die restlose Reinvestierung aller Ölgewinne in die afrikanische Binnenentwicklung, in gigantische Bewässerungssysteme, die bereits von detr UN als zukunftweisend gepriesen wurde ((auf die besonders SUEZ und VEOLIA so scharf waren wie TOTAL auf das Libysche Öl)) usw…. HaBE)

Wer diesen offenen Brief mit unterzeichnen will, soll sich bei mir mailden : HaBEbuechnerei@web.de Ich schicke ihn schon Mal ohne weitere UnterzeichnerINNEN raus. Der bereits begonnene Aufmarsch duldet keine Verzögerungen. Die Lieferung von Zielkoordinaten an die Al-CIAida-Zöglinge durch den … BND und das BundeswehrDatenzentrum Neustrelitz dürfte wie in Libyen schon auch in Syrien seit längerer Zeit stattgefunden haben geht es doch wie bei Libyen um die Zerstörung eines laizistischen, modernen Staates, der den guten Achsen-Mächten im Weg ist

Genau mit Ihren Behauptungen muss ich mich im Kreis meiner Kolleginnen, meiner Freunde und Bekannten jetzt herumschlagen, die auch Ihre Behauptungen gegen Russland und “den Diktator Putin” wenden: “Wer in Syrien einen blutigen Diktator an der Macht halten will, der ist selber einer .. das sieht man doch an der Krim und in der Ost-Ukraine!” . Ihre Rede in Kalkar wirkt immer weiter.

Dass dann auch diejenigen, die die Sanktionen mitbeschlossen und nicht wieder aufgehoben haben, sich für die menschenwürdige Behandlung, gegen die FrontExekutionen und gegen die Versenkung der Flüchtlinge wie ihrer (auch der potentiellen) Fluchtboote im Mittelmeer aussprechen, hat dann doch einen etwas zynischen Beigeschmack. Denn die fliehen in der Mehrheit nicht vor dem so genannten “blutiger Diktator” sondern vor den Auswirkungen der Sanktionen und den US-EU-NATO-ISRAEL-geförderten IS-Terror.

(Es sei Ihnen zugestanden, dass Sie beim Namen Assad den Sohn mit dem Vater verwechselt haben. Aber das ging in der Westpropaganda schon gegen den (Ost-)Berliner Oberbürgermeister Friedrich Ebert junior so und auch der Ex-OB von Stuttgart Manfred Rommel kann ein Lied davon singen. Auch Johano Strasser wurde wegen seiner Namensgleichheit zeitweise übel diffamiert: “wie der Vater so der Sohn”, dabei war Gregor Strasser gar nicht sein Vater, nicht Mal entfernt mit ihm biologisch verwandt, geschweige denn politisch)

sechstens möchte ich Sie darum bitten, in Ihren Anti-Kriegs-Stellungnahmen nicht den antirussischen Propagandisten in die Hände zu spielen, die jetzt aufschreien, die russischen Luftangriffe auf die Terror-Organisationen und ihre Infrastruktur würden hauptsächlich die Zivilbevölkerung und angeblich “moderate Rebellen” treffen, von denen der katholische Erzbischof Syriens- selbst als politischer Gegner Assads sagt, dass es “keine moderaten Rebellen gibt” und Assad die einzige Chance für ein friedliches Zusammenleben aller syrischer Religionsgemeinschaften, Ethnien und weiterer Minderheiten sei.:

(denn alle Wahlbeobachter der jüngsten Wahlen in Syrien haben die absolute Mehrheit der Unterstützer Präsident Assads einwandfrei bestätigt. Dass die vom US-IS besetzten Gebiete sich nicht an der Wahl beteiligen konnten, kann Präsident Assad und der syrischen Regierung nicht angelastet werden)

viertens Präsident Assad öffentlich für Ihre in Kalkar geäußerte kaum steigerbare Beleidigung um Entschuldigung zu bitten, die Sie in Ihrer Rede bei der Kundgebung gegen die dortige NATO-Zentrale mehrfach wiederholt und bis heute trotz des Ihnen seit Monaten bekannten folgenden Artikels nicht zurückgenommen haben.

zweitens auf die LINKEn Europa-Abgeordneten einzuwirken gegen den entsprechenden EU-Einsatz in Syrien zu stimmen, der angeblich zur Verteidigung Frankreichs gegen den Terror dienen soll, was angesichts der Tatsache, dass die Anschläge nach bisherigen Erkenntnissen alle von französischen und belgischen Staatsbürgern ausgeführt wurden, ohnehin völlig absurd ist,

Sagen Sie „NEIN“ zur Kriegsbeteiligung gegen Syrien! Offener Brief an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags

Sahra Wagenknecht in Kalkar: “natürlich ist auch Assad ein blutiger Diktator“ . Die LINKE Fraktionsvorsitzende lieferte am 03.10. passagenweise LINKE Steilvorlagen und Vorratsrechtfertigungen für weitere „Regime-Change“ Aktivitäten in Syrien. Egal, ob es dem syrischen Volk nun passt oder nicht, hat sie nicht gesagt, aber – man müsse bei Verhandlungen über politische Lösungen “zunächst” auch mit dem “blutigen Diktator” reden, mit dem “Assad-Regime”, “ob (dieses Regime) uns nun passt oder nicht”.

Man muss bei der Wagenknecht-Rede sehr genau hinhören und bei aller Begeisterung für ihre Anti-Kriegsparolen die Konsequenzen ihrer “Entwaffnungslinie” für die syrische Bevölkerung bedenken. Zur Verteidigung Kobanes brauchen die Selbstverteidigungsmilizen gegen die US-IS Mordbanden und Al-CIAida-Ableger und gegen die türkische Luftwaffe Waffen und bewaffnete Unterstützung. Gegen türkische NATO-Bomber helfen keine Friedensfahnen und ausgemusterte G36 nur sehr wenig. Ich kann mir das Geschrei vorstellen, wenn Russland den kurdischen Selbstvetreidigungsmilizen und den PKK-Verbänden modernste Luftabwehrraketen liefern würde .

Hier die Rede Sahra Wagenknechts :

http://regenbogentv.de/2015/10/04/demo-kalkar-rede-von-sahra-wagenknecht/

Bei der Abschlusskundgebung der Demonstration gegen die NATO-Kommandozentrale in Kalkar lieferte Sahra Wagenknecht in ihrer Rede eine Reihe von Steilvorlagen für weitere „Regime-Change“ Aktionen der USA und der NATO. Gleichzeitig verurteilte sie die russischen Luftangriffe auf Stellungen des IS in Syrien. Zur Beendigung der IS-Terrors empfiehlt sie „politische Lösungen“. Es kann aber als sicher gelten, dass sich der noch nicht entscheidend geschwächte IS darauf nicht einlassen wird. Und das weiß Sahra Wagenknecht auch.

Wagenknecht foderte: „Keinen Krieg von deutschem Boden aus!“ und „Kein Krieg mehr in Europa“ und wandte sich

„Gegen Bundeswehr-Einsätze – im Ausland“. Zu den in den Notstandsgesetzen vorgesehenen Einsätzen im Inland, für die in Sachsen-Anhalt bereits geübt wird, sagte Wagenknecht nichts.

Politische Lösungen könne es “zunächst nur unter Einbeziehung der Regierung geben, die dort an der Macht ist, ob sie uns nun passt oder nicht.“ So scheint es für die LINKE Fraktions-Co-Vorsitzende weniger wichtig zu sein, dass die Regierung Assad der überwiegenden Mehrheit der SyrerINNEN passt, dass sie von dieser Mehrheit gewählt wurde. Wichtger scheint ihr zu erscheinen, „ob sie uns nun passt oder nicht.“ Also will sie eine politische Lösung nur zunächst mit der gewählten Regierung. Soll die dann abgesetzt, abgewählt oder was sonst werden ? Jedenfalls hört es sich so an, dass nach ihrer Ansicht ein „blutiger Diktator“ nur zunächst berücksichtigt werden soll.

Sahra Wagenknecht nennt die Kriege das größte Verbrechen gegen die Menschenrechte, (was man ja so allgemein gerne unterschreibt) nur wendet sie das gegen die russischen Angriffe gegen den IS in Syrien, die auf Bitten der syrischen Regierung erfolgen..

Da trifft sich Sahra mit Wolf Biermann: Soldaten sind sich alle gleich,…. da kann man die verteidiger und Befreier von Kobane mit den IS-Söldnern ruhig gleichsetzen und die Klein-MyLai-Luftschläge der Bundeswehr- ISAF in Kundus und die Bombardierung des Krankenhauses der “Ärzte ohne Grenzen” durch die US-Luftwaffe mit den Angriffen der russischen Flugzeuge auf die Terroristenstellungen.

Mit ihrer Argumentation fällt sie nicht nur der Mehrheit des syrischen Volkes in den Rücken, die Assad gewählt hat und sich gegen die eingedrungenen US-NATO-Israel-Türkei-Saudi-Katar unterstützten Mordbrenner verteidigen muss – was ohne ihre Armee, ohne Waffen und auch ohne die Unterstützung durch die russische Luftwaffe nicht möglich wäre. Sie fällt auch den kurdischen Selbtverteidugungsmilizen in Nordwest-Syrien in den Rücken, die einen Verteidigungs-Krieg gegen den IS und Al-Nusrah führen und ihn so lange führen müssen, bis der IS besiegt ist. Dass sie auch gegen die waffentechnisch haushoch überlegene türkische Armee kämpfen müssen , macht die Lage noch dramatischer. Und da diese Terrorbanden von NATO-Ländern über Saudi-Arabien und Katar mit modernsten Waffen unterstützt und ausgebildet werden, hilft da die Verteidigung ohne Waffen leider sehr wenig. Und Sahra Wagenknechts Apell für politische Lösungen ? Darauf hören weder die ukrainischen Faschisten und ihre Herren noch die Menschenschlächter von US-IS. So wenig wie die Faschisten in der Ukraine…

Sahra Wagenknecht spricht –trotz ihrer Kenntnis der Wahlergebnisse und der mehr als absolut mehrheitlichen Zustimmung der Syrer zu den Verfassungsreformen und weiteren Reformvorschlägen der Regierung Assad – vom “Assad-Regime”. Man hat von ihr noch nicht gehört, dass sie von einem Merkel-Regime oder einem Obama-Regime spricht oder dass sie die US-Regierung ein Wallstreet-Regime nennt. Trotz der Kriegssituation arbeitet in Syrien ein Parlament, fordert Assad die politische Opposition zur Zusammenarbeit für Syrien auf…

Sahra Wagenknecht greift Folterlager in Syrien an. „die es natürlich gibt“ , die „auch von uns genutzt worden sind, als man Leute dorthin schickte, um sie foltern zu lassen.” Frau Wagenknecht! Das war vor fast 15 Jahren kurz nach dem Tod Hafiz al-Assads, nach dem 9/11 und zu Beginn der Regierung Baschar al Assads, als trotz der Freilassung vieler MuslimBrüder aus dem Bereich der Muslim-Bruderschaft erneut gegen das laizistische System Syriens vorgegangen wurde und es Verbindungen zu Terrorzellen der Muslim-Bruderschaft zu geben schien. Inwieweit damals schon die CIA-Tochter Al-Kaida mitmischte und wie weit der CIA-Einfluss in die Muslim-Bruderschaft reichte, darauf geht Wagenknecht auch erst gar nicht ein.

Die geostrategischen US-Pläne vom Feldmann- bis zum STRATFOR-Friedman-Plan erwähnt sie mit keiner Silbe, die Destabilisierungsaktionen Israels, die Luft-Unterstützung Israels für die Terrorbanden, die Verletzung des syrischen Luftraumes durch die israelische Luftwaffe und deren Bombardements ebenfalls nicht. Sie konzentriert sich auf den „blutigen Diktator und das „Assad-Regime“.

Und sie verurteilt die angebliche Bombardierung der syrischen Zivilbevölkerung durch die russische Lufwaffe. Dass die russische Regierung dokumentiert, dass präzise die Stellungen der Terrorbanden und ihre Munitionsfabriken und Panzerunterstände und Bunker bombardiert wurden, erwähnt Sahra Wagenknecht nicht. Dass die US-unterstützten Terrorbanden gezielt die Zivilbevölkerung abschlachten, stellt Sahra Wagenknecht nicht in den Vordergrund, auch nicht dass die Luftschläge der US-NATO-Angriffe den IS nicht treffen .. warum nur ?

Dass die junge Welt gelegentlich auch vom „Assad-Regime“ schreibt, wenn sie Agenturmeldungen von Reuters, afp usw. unkorrigiert übernimmt, dass sie vom „langjährigen Diktator Gaddafi“ schreibt, das alles kann noch zum Teil wenigstens mit Zeit- und Personalmangel entschuldigt werden. Schlimm genbug ist es schon.

Aber bei einer Rede einer hochrangigen Vertreterin der LINKEn gegen die NATO-Kommandozentrale Kalkar können solche Aussagen kein Versehen sein.

Wenn das der linke Flügel der LINKEn sein soll, dann will ich erst gar nicht nach dem rechten schauen.

