Können Denkmäler mit Feder & Bleistift gerettet werden?

Nur sehr selten, aber es geht. Nun, manche Denkmäler sind eher bedenklich, aber wenn man bedenkt, wieviel(e) Geschichte(n) auch solche Denkmäler erzählen können, wenn man ihnen nur zuhören würde, man ließe sie (so) stehen. Die Ruine der Dresdner Frauenkirche hat solche Geschichte(n) erzählt, der Wiederaufbau hat sie zum Schweigen gebracht – mit Hilfe der Dresdner Bank – der alten Hausbank der SS und anschließenden Bad-Bank der Deutschen Bank, mit Hilfe führender REPs-Republikaner … der Wiederaufbau der GESTAPO-Zentrale unter anderem Namen, des Berliner Stadtschlosses ist ein vergleichbarer Fall … aber es geht auch ein paar Nummern kleiner: es muss ja nicht immer die Reichshauptstadt sein

Die Adolf-Hitler-Kaserne in Gelnhausen steht in der ehemals “ersten judenfreien Stadt des Reiches” unter Denkmal-Schutz – nur kaum jemand erzählt -auch bei den hippen historischen Führungen durch die Stadt des Kreuzzugs-Führers Barbarossa, der auch späteren solchen Unternehmen neben Rasierklingen, Sprudelwasser und Jahrmärkten seinen Namen gegeben hat – niemand erzählt DIESE Geschichte(n).

Der neo-romanische Kaiserbahnhof Gelnhausens, den die Deutsche Bahn jetzt an Privat verkauft (hat) und das neo-romanisch-alleinstehende Örtchen, wo der Kaiser zu Fuß hingeht, dieses Bahnhofs-Ensemble steht unter Denkmalschutz. Nur keine Infotafel erklärt seine Geschichte: erbaut bzw. fertig wurden der Bahnhof und seine alleinstehende Toilette zur Grafenhochzeit derer von Isenburg-Meerholz, um den deutschen Kaiser Wilhelm den II. gebührend zu empfangen. Vom Bahnhof aus wurde ein Prachtstraße bis zum Eingang Ziegeltor errichtet und von dort aus eine Scheise in die Altstadt gerissen, um dem Kaiser nicht zu viele Kurven und Winkel zuzumuten. Bei dieser Gelegenheit wurden zwecks Errichtung der Kaisertreppe hoch zur “Notre Dame des Kinzigtales” einige Häuser abgerissen. Dabei wurde dann erst das berühmte “Romanische Haus” entdeckt:

Links neben dem “Romanischen Haus” führt die “Kaisertreppe” direkt zum Südportal der Marienkirche, durch das Kaiser Wilhelm geradeaus zu seinem Ehrenplatz gelangte. Er saß bei der Hochzeit in der ersten Reihe vor der Familie der Meerhölzer Grafen und erst in der dritten Reihe saß die königlich-britische Verwandtschaft mit ihrem Oberhaupt König Eduard VII. Das entsprach auch der Adels-Rangordnung, in der die Meerhölzer Grafen vor dem britischen Königshaus rangierten. In der Bahnhofstraße, die sicher 1905 Kaiserstraße hieß (da ließen sich die Gelnhäuser erst Kaiser- und danach Führer-Treuen von Frankfurt nicht den Rang ablaufen), wurden vornehme Geschäftshäuser erbaut, mit Arkaden. Eines dieses Geschäftshäuser steht heute noch. Ich habe es mit Feder und Bleistift gerettet.

Oben im Giebel ist die Jahreszahl 1905 noch zu erkennen.

Der Eigentümer dieses Hauses war der Gelnhäuser Kaufhausketten-Besitzer Peter Joh.

Seine Kaufhäuser existieren nicht mehr, werden umgewidmet, verkauft … durchweg Bausünden der späten 60er anfang 70er in Waschbeton.

Als ich 1990-91 im Restaurant “Der Löwe” bei meinem Freund, dem KochKünstler Ferdi Bohländer meine Feder- und Grafitzeichnungen aus der Reihe “Bevor der Abrissbagger kommt” ausstellen durfte, kam Peter Joh wie üblich nach Eidengesäß zum Essen, sah die Bilder, sagte Ferdi, er wolle einige davon kaufen, wolle aber vorher noch Mal mit dem Künstler sprechen. Wir trafen uns tagsdrauf im Löwen und Peter Joh sagte mir, nachdem ich ihm die Geschichte des Hauses mit der Jugend-Kult-Kneipe “LORBASS” erzählt hatte, er habe sich jetzt entschlossen, das Haus nicht abzureißen und wenn er meine Bilder schon vorher gesehen hätte, er hätte auch das Haus links daneben nicht abreißen sondern restaurieren lassen. (die ART-DECO Eingangstüre des Nachbarhauses habe ich zwei Tage vor dem Abriss noch retten können. Sie wartet jetzt auf ihre ART-gerechte Wiederverwendung). Das Nachbarhaus musste einer Parkplatzerweiterung weichen.

Das Lorbass-Haus ud das Café Merlin wären die nächsten Abrissopfer gewesen.

Für viele Denkmäler kamen meine Bleistifte zu spät. Doch die Eingangstüre vom historischen Gasthaus “Zum Storchen” in Lieblos konnte ich noch aus dem Bauschuttcontainer ziehen. Auch das schmiedeeiserne Wirtshausschild der Liebloser Altherberge, des Kalbfleisch-Ungerschen Gasthauses. Zum Tag des Offenen Denkmals 97/98/99 oder so, hatte die Gemeinde Gründau dieses historische Gasthaus, das “Geburtshaus” der Liebloser “Harmonie” mit dem im zweiten Stock gelegenen Saal und der Renaissance-Aufgangstreppe bis auf die Grundmauern abgerissen. Das Denkmal war offen bis in den Keller. Der Proben- und Veranstaltungssaal des Gesangsvereins “Harmonie” war ein architektonisches Wunderwerk, war Gebetssaal der Inspirierten, das Gasthaus war “Raststätte” für die Messe-Kutschen &-Fuhrwerke zwischen Frankfurt und Leipzig und lag an der alten Leipziger Straße, die zum Ende des 18. Jahrhunderts durch eine erste Umgehungsstraße (die Schießbergstraße) entlastet wurde. Die alte für die Messe-Fuhrwerke zu enge Durchgangsstraße heißt heute Zeister Straße, führt an der alten geschlossenen Metzgerei Kalbfleisch vorbei zum neuen Sängerheim der Harmonie und erinnert den, der es weiß daran, dass hier ein Zentrum der Inspirierten war, das seine Entsprechung im niederländischen Zeist hat.

An der gähnend leeren Stelle des Renaissance-Gasthauses ersteckt sich jetzt ein teils gepflasterter teils geschotterter “Dorfplatz”, den niemand nutzt. Die Bäckerei im Dorfzentrum hat geschlossen, es gibt keinen Lebensmittelladen mehr dort….

Das Senioren-Zentrum Lieblos (nun ja, hier könnte der Name Programm sein, aber Lieblos bedeutet eben nicht lieblos sondern “lieblicher Ort”) steht auf dem Platz des abgerissenen , 350 Jahre alten Gasthauses “Zum Storchen” eine Wochenhaben die Bagger gebraucht, um das Fachwerk auseinanderzureißen. Und die Investoren hatten es eilig. Das Senioren-Zenrum musste noch fertig werden, bevor ein neues Gesetz in Kraft trat, das den Alten mehr Quadratmeter pro Zimmer zugestand. Die Einbeziehung des historischen Gsthauses in den gbäudekomplex hätte zu lange gedauert. Also weg damit. Trotz aller Skrupel & Bedenken des Architekten, wie er mir später mal beichtete. Jetzt grenzt die alte Fachwerk-Synagoge an das Seniorenzentrums-Gelände. Man baucht dringend Parkplätze. Vielleicht kann ich sie ja noch Mal zeichnen, bevor der Abrissbager kommt. Das ist nicht die Liebloser Synagoge, das ist das Haus der Familie Scheuer in Gelnhausen. und das hat eine sehr spannende Geschichte. Die hängt mit diesem Manne zusammen, der die Familie Scheuer aus Gelnhausen wegprügeln hat lassen. Der in Argentinien in Altersarmut gestorbene Herr Scheuer hat nach diesem Prügeln ausgesehen wie ein Klumpen Hackfleisch. Das Haus steht noch . Es ist jetzt ziemlich im Preis gestiegen, nachdem die Besserverdienenden den ehemals Armeleute-Stadtteil BURG und das Wohnen an der Kinzig entdeckt haben. Das haus gehört der Stadt Gelnhausen. Die hat es 1939 von der Arisierungs-Bank, der Dresdner Bank günstig ersteigert. Sowas nannte man “Judenschnäppchen”. Die Familie Scheuer forderte ihr Haus zurück. Doch die Stadt Gelnhausen weigerte sich. Nach langen Gerichtsverfahren sollte die Familie Scheuer rund 2.500DM Entschädigung erhalten. Die ist in Argentinien nicht angekommen. Auch Scheuers Enkelin will die Stadt Gelnhausen das Haus nicht geben … Die scheurs wegprügeln konnten die Faschisten nur, weil sie vorher die KPD, die SPD und den ADGB zerschlagen und die aktiven Mitglieder in die KZs verschleppt hatten. Das Haus des ADGB, das Gelnhäuser gewerkschftshaus suche ich immer noch.Niemand kann mir sagen wo es steh, wenn es noch steht. Ich würde es gerne öffentlich zeichen. Aber, ich habe herausgefunden, dass es einen Gelnhäuse Manolis Glezos gab, der das große Hakenkreuz am Steinbruch über Gelnhausen übermalt hat und dabei abgestürzt ist. Leider lebt der nicht mehr, der SPDler Kürle, der hätte mir sagen können, wo das Gewerkschaftshaus steht. Der Alte Rennert von der KPD hätte es auch noch gewusst …. Kaum zu glauben, aber wahr: es gab in Gelnhausen Widerstand gegen die Nazis. aber darüber wird geschwiegen und kaum jemand forscht danach.

Fortsetzung folgt