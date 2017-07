Kein Platz für Rassisten & Faschisten – auch nicht in der deutschen Botschaft in Kiew

Während Frank-Walter Steinmeier sich mit dem ukrainischen Faschisten Tjagnibok in der deutschen Botschaft trifft, spricht der smarte ÖVP-Jungschnösel-Außenminister, Österreichs Kurz aus, was seine Berlin-Brüssel-Pariser Herrchen denken- er spricht vom „noch nicht Einmarschieren der EU“ in der ZIP-Sendung vom 20.2. (3Sat) … Die letzte Neuordnung Europas begann bekanntlich auch mit dem (beiderseitig-faschistisch betriebenen) Anschluss Österreichs.

HaBE liest gegen den OSTEReinMARSCH , (der Einsatz der MOKKA-Brigade erfolgt nach Bestellungseingang : MOKKA = Mobiles Kommando Kultur Arbeit © und wenn es geht, kommt Ernesto Schwarz auch mit. Da die Rekrutierungsphase noch nicht abgeschlossen ist, können sich noch weitere vaterlandslose GeselliNNen mit oder ohne KampfKlampfe dem Kommando anschließen. Kasernenhofbeschallungsgeeingete Stimmgewalt vergrößert sowohl die Aufnahmechancen als auch die Sold-/Gagenanteile

Aufnahme-Bedingung ist natürlich die strikte Vermeidung militaristischen Vokabulars bei der Aufrüstung unseres Repertoires! :-O))

Deutsche “Schutztruppen” für Kapitalinteressen, mit Trans(ÜberF)all überall mit dabei von Afghanistan bis Zaire, von Libyen über Syrien bis in die Ukraine und zur Absicherung der BalkanisierungsEUweiterung auch in Bosnien-Herzogowina.

AngelaGabrielmeiers Chefsache Afrika wächst und gedeiht:

Lieder und Gedichte gegen die Kriegstreiber, Demokratievernichter, Völkerschlächter, Ausbeuter und Aus-Sch(r)öpfer

Wie nimmt der diesjährige Ostermarsch zu Syrien und zur Ukraine Stellung ?

Dass diese mit den schwarzroten und den EU-Fahnen marschierenden “Swoboda”-Nazis extremste Rassisten, Antisemiten und Polen- und Russenfesser sind, wird hier wohlweislich unterschlagen. Und zur militärischen Ausbildung durch israelische Terrorspezialisten steht der Rassismus-Antisemitismus-Antipolonismus-Antirussismus der ukrainischen Faschisten nicht im geringsten Widerspruch.

Man darf/soll man bei mir abschreiben, kopieren, kürzen, verlängern, umschreiben, benutzen!! Dafür habe ich geschrieben! Nur die Quellenangabe nicht vergessen und mich Mal zu ner Lesung einladen.

VON DER LEICHEN NIX LEYEN !

Deutsche “Schutztruppen” für Kapitalinteressen, mit Trans(ÜberF)all überall mit dabei von Afghanistan bis Zaire

Am Ende des folgendenTextes stehen Lieder und Gedichte, die ich gegen die Kriegstreiber, Demokratievernichter, Völkerschlächter, Ausbeuter und Aus-Sch(r)öpfer geschrieben HaBE und es werden noch weitere dazukommen …



Vor 4 Jahren hatte ich bereits wie in den Jahren davor und danach meine Ostermarsch-Unterstützung angeboten.

Wie nimmt der diesjährige Ostermarsch zu Syrien und zur Ukraine Stellung ? Jetzt kommen schon Stimmen aus der “LINKE”n, die die Teilung der Ukraine befürworten und vergessen lassen, was von “Lemberg” bis nach Kiew an zum Teil israelisch geschulten Faschisten paramilitärisch unterwegs ist.

Dass diese mit den schwarzroten und den EU-Fahnen marschierenden “Swoboda”-Nazis extremste Rassisten, Antisemiten und Polen- und Russenfesser sind, wird hier wohlweislich unterschlagen. Und zur militärischen Ausbildung durch israelische Terrorspezialisten steht der rassismus-Antisemitismus der ukrainischen Faschisten nicht im geringsten Widerspruch. Hierzu muss jede/r den jüngsten Themenschwerpunkt in der jungen Welt lesen:

DRINGEND NOT-WENDIGE VORBEMERKUNG (bevor es zum Ostereinmarsch in die Ukraine geht !?!?)

Recherchen zur Ukraine wie zu Hermann Josef Abs sind äußert schwierig. Sie hängen immer direkt mit den Niederkunfts-& Geburtslügen der Bundesrepublik – von der Kronberger Währungskonferenz bis zur Berliner Luftbrücke, von des Reiches Balkanisierungserweiterung mit OstKornkammern & Ölquellen & Krimsekt zusammen.

Von Frank Brendle

Anhänger der Partei Swoboda erinnern am 14. Oktober 2013 an die Gründung der ­Ukrainischen Aufständischen Armee 1942 mit einem Porträt des Nazikollaborateurs Stepan Bandera

Die Massenproteste in der Ukraine werden von westlichen Medien und Regierungen überwiegend als Ausdruck demokratisch-europäischer Werte dargestellt. Im Selbstverständnis vieler Demonstranten mögen sie dies auch sein. Doch das Geschichtsverständnis, das sie transportieren, hat mit einem demokratischen Europa nichts zu tun, sondern vielmehr mit der klammheimlichen Rehabilitierung einer faschistischen Bewegung.

»Ruhm der Ukraine – Ruhm den Helden« – diese Anrede ist derzeit überall zu hören, wo demonstrierende Ukrainer zusammenkommen. Es ist eine alte Parole der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) aus dem Jahr 1941. Auf dem Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew, sind auch die schwarz-roten Fahnen der OUN allgegenwärtig. Einige Demonstranten mögen von der Organisation noch nie gehört haben, andere sie womöglich für eine integre Organisation halten, die in der Zwischenkriegs- und Kriegszeit für eine unabhängige, demokratische Ukraine gekämpft habe. (weiterlesen in der Printausgabe der jungen Welt oder hier: http://www.jungewelt.de/2014/02-20/024.php

Von: Hartmut Barth-Engelbart [mailto:h.barth-engelbart@gmx.de]

Gesendet: Dienstag, 9. Februar 2010 11:18

An: Betreff: Ostermarsch-Aufruf ohne eine Zeile zu Iran und Gaza ?

Lieber Willi van Oyen,

so gerne ich den Ostermarsch auch dieses Jahr wohl vergeblich unterstützen möchte …:-)), (((für alle Nicht Hanauer: ich hatte nicht nur Berufsverbot, sondern auch Auftrittsverbot beim Hanauer Ostermarsch!)so kann ich doch diesen Aufruf nicht unterschreiben, solange da der nächste gigantische Raubkrieg mit keiner Silbe erwähnt wird. Der bevorstehende Angriff auf den Iran. Wenn ihr Probleme mit der Verbreitung von Atomwaffen habt, mit der Nichtratifizierung des Atomwaffensperrvertrages, dem Prolieferationsverbot, dann sind die bei der 4. größten und aggressisvsten Nuklearmacht Israel wesentlich mehr begründet als beim Iran, der mit seiner eventuell demnächst aufgenommenen 20% Anreicherung nicht Mal in die Nähe den A-Waffenproduktion kommt. In der Nato-Allianz werden Mininukes und abgreichertes Uran im Krieg verschossen und gegen den Iran wird gewettert, wenn er Atomkraftwerke betreiben will. Find ich auch nicht so doll, aber muss man deswegen Frankreich gleich bombardieren, und England und die USA, weil die nicht nur Atomkraftwerke bauen und Atomwaffen besitzen und bauen? Ich bin auch gegen eine Bombardierung Israels, das ist viel zu gefährlich für die Bewohner und die Nachbarn….

Ich finde es ein Unding, in diesem Aufruf zur erneuten Bombardierung des Gazastreifens keine Silbe zu erwähnen.

Der Hinweis auf die allgemeine Forderung : Keine Kriegspropaganda und keine Kriegsdrohungen ist angesichts der im persischen Golf stationierten und laufend verstärkten USArmada und der präventiven Zustimmung der USA für “Israelische Präventivschlaöge”((Joe Biden)) tragisch lächerlich. Und das schweigen zur Stationierung all dessen in den arabischen Diktaturen und Kompradoren Statthalterstaaten rings um den Iran, wogegen wir spätestens seit dem Doppelbeschluss bei uns im Land gekämpft haben, ist ein Verrat an der Freidens und AntiKriegsbewegung.

Das klingt hart. Das ist es aber auch. Für die zu erwartenden Millionen Opfer auf alle Fälle.

WEIL DIE RASSISTEN IN FRANKFURT HAUSEN

Weil die Rassisten

In FRANKFURT HAUSEN

die jungen, die Alten

die Antise-

mit

den fadenschein-neuen Kleidern

die Antise-

mitten (in) der Mitte

da kommen sie an

marschieren durch von links bis rechts

von Ypsilanti bis Jörg-Uwe Hahn

mit dem Aufmarschplan

des nächsten Gefechts

im Säuberungskrieg

an der Heimatfront

in der Tasche

Hier werden die nächsten Kriege gefüttert

und dass wir in Dresden

den Aufmarsch stoppten

hat die neuen Kriegsherrn

nicht so sehr erschüttert

und dass wir uns mit Glatzen kloppten

die Lobhudellieder für Kriegsverbrecher

zum Schweigen brachten

ja dann freun wir uns ganz doll

wenn selbst die Herren von weit oben

uns dafür loben

könnte es sein

dass sie uns nur foppten

und wieder nur etwas Bürgerkrieg probten ?

völlig unmöglich, ein klares Nein

wir richten uns ein

im wärmenden Schoß

zwischen Verfassungsschützern

und Kriegsvermeidern

in der Volksgemeinschaft mit Kriegsverbrechern

Rassisten, V-Leuten und Kriegsvorbereitern

in schwarz-rot-goldenen neuen Kleidern

Und erst wenn die ersten Spengköpfe krachen

und Bomben bersten

böses Erwachen

Auf den Abflugpisten

saß niemand quer

Der Krieg lief schon lang

und wir hinterher

HaBE 2011 ?

Ich bin kein Berliner

oder warum ich bei

unterschrift@berlin-gegen-krieg.de

trotzdem unterschreibe

Muss ich nach Berlin

umziehn

um zu unterschreiben ?

Dann lass ichs

leider bleiben.

Es sei ihr lüdet mich hin nach Berlin

zu einer Lesung ein

es dürfen auch ruhig fünfe sein

Dann unterschrüb ich dort

vor Ort

Mein Ehrenwort!

Noch eines

die Kritik sei mir gestattet

ihr hattet

in eurem Aufruf den IRAN

vergessen

denn der ist doch als nächstes dran

ja ja ich weiß auch am Sudan

gibt es entsprechende Intressen

und außerdem geht der Apell

auch gegen Nuklearprogramme

auch gegen solche

auf erst kleiner Flamme

Nur wirkt ein Aufruf

allgemein

gegen den Krieg

kurz vor der nahen Niederlage

und immer wieder letzten Rückzugsmassakern

entlastend für die Aggressoren

und auf dem Marsch back home

durch Leichenberge und verbrannte Erde

da singen Killer Friedenslieder

und reorganisiern sich wieder

an der nächsten Front

und schon wird aus dem Ab-

ein Aufmarsch der sich lohnt.

Und deshalb hab ich mich entschlossen

schon jetzt

wo es aus allen VolksempfängerRöhren

gegen den Iran zum Angriff hetzt

gegen diesen Aufmarsch anzuschreiben

und nicht erst abzuwarten bis es heißt:

“Ab 5 Uhr 45 wird zurückgeschossen!”

Ruft auf konkret zum Widerstand

-solange es noch Zeit ist- gegen ihren Plan

so wie in Griechenland die Schauerleute streiken

bei Waffenlieferungen gegen den Iran,

denn wenn es erst einmal so weit ist

dass Bomben fallen über Teheran

zu spät, Du rettest die Frauen nicht mehr

wenn Burkas fallen mit den Bomben–

jetzt dagegen, nicht irgendwann!!

ja dann,

dann

würd ich noch viel lieber

unterschreiben

und wenn euch dieser Text gefällt

und ihr ihn noch auf eure Seite stellt

ihr meint zu viele würden sich dran reiben

dann lasst es bleiben!

Jetzt her den Stift!

Hier habt ihr meine Unterschrift!

Hartmut Barth-Engelbart

Schriftsteller, Kabarettist, Musiker, …

HaBE Febr. 2010

Wo fahrn die ÖkoPanzer hin ?

Neustart?

Das geht nur mit GRÜN

sagen Künast und Trittin.

Wo fahrn die Öko-Panzer hin ?

Wohin bombt der EURO-Fighter ?

Unterdrückte Fraun befreit er:

burkafrei von Kopf und Fuß

und zum Schluss

vom Leben

leider

so sind BefriedungsKriege eben

im Himmel warten dann auf sie

FREEDOM END DEMOCRACY

and Wellfare und so weiter:

die grünen EURO-Fighter

sind die Wegbereiter

Hartmut Barth-Engelbart

wenn nun die GRÜNEN Werte weiter sinken

wie bei der Sozial-Demontatischen Partei

steht schon die nächste auf der Leiter

der KrisenRetter-Reservistendienst

und auch die Notfallärzte winken

die Krankenpfleger sind dabei

das Kapital nimmts heiter

der Ackermann grinst

der Lotze von Bord

der Käptn ist tot

kommunisten

gesäuberte

Listen

stehn

zur

Not …

zur Wahl

zur Notstands-

zur DEURO-Lands-

zur LissabonVerfassung

und dann grölt das Wahllokal

“und jetzt das Ganze noch einmal!

Für einen roten Elferrat beim nächsten Karneval!”

und mitten drin schwanken und schunkeln begeistert die LINKEn

und putzen zur fünften Jahreszeit an den Türen zur Fast-Macht die Klinken

(die notwendige Ergänzung ist ein noch nicht endbearbeiteter “Rohling” und stammt vom 14.02.2010 und kann von einem sächsischen LINKEn-MdB gut erLeutert werden, das dem israelischen MenschenMetzgerMeister Peres im Bundestag StandingOvations spendete und Sahra Wagenknecht und Sevim Dagdelen versucht rauszumobben, weil sie durch Sitzenbleiben gegen Kriegsverbrechen aufgestanden sind.)

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau

soll mit dem Rettungsfallschirm

Griechenland befreien

von Schulden ! ?

Späte deutsche Reue ?

eine Neue

Besatzungsdrohung !

Max Schmelings Fallschirmspringerstiefel

konnten für die Deutschen Reichen

längst nicht das erreichen

was jetzt mit neuem Hoheitszeichen

die EURO-Rettungsschirme schaffen

und das sogar zunächst ganz ohne Waffen

Was hat Griechenland

sich denn zu Schulden kommen lassen?

Die Schauerleute in Piräus,Thessaloniki und Athen

haben der Nato, der EU den Kriegsdienst oft verweigert

Und Hellas hat das Goethe-Institut

schon Mal

leider nur beinah

pfänden lassen,

leider nicht gleich zwangsversteigert:

das 4. Deutsche Reich

hat sich geweigert

den Kindern liquidierter Geiseln,

der totgenutzten Zwangsarbeiter

den OpferKind- und Kindeskindern

Schmerzensgeld zu zahlen

für tausendfachen NS-Wehrmachts-Mord,

fürs Massakrieren ganzer Städte, Dörfer:

Kalavrita,

Distomo,

Sparta ……

Späte deutsche Reue ?

Eine Neue

Besatzungsdrohung

unter andrem Hoheitszeichen!!!

Und späte deutsche Rache!!

nun zur Sache!!!:

Die Bullen, die dereinst Europa

aus Griechenland entführten,

probierten

was im ausgeraubten Hellas

noch am Leben

mit Fallschirmjägern

zu erlegen

zu erbeuten

auf dem Weg nach Osten

Doch Hellas wehrte sich

erhob sich

fast in seinem Opferblut ertränkt

von falschen Freunden

stillgelegt, von Sanitötern armgepflegt

von falschen Zungen totbeatmet

der Würgegriffumarmung

konnte Hellas

Pogrome, Putsche, Feuersbrünste

notdürftig überlebend

immer wieder

mit letzter Kraft

entkommen.

Die aus dem goldnen Kalb gewachsnen

Räuberstiere

und ihre

FeldmarschFallschirmjäger

kommen wieder

nicht nur über Kreta nieder

was da dem alten Schoß

entspross

die Reincarnation

der Kapitale Stier

Sein Euro-Hauptquartier

diktiert aus Brüssel

und über der Akropolis

weht statt dem Haken-

heut das Nato-Kreuz

dem Opfer wird

der EUROSternenkranz

als Hohn aufs Haupt gedrückt

und wers nicht duldet

dass die hohen Hüte

aus Brüssel hardcorbustmandatet

wie der Vogt bei Wilhelm Tell

dem Volk den Lohn raubt aus der Tüte

der wird ans Nato-Kreuz gehängt

Die Rettungsschirmherrn

retten

was in Hellas

noch zu holen ist

das Volk soll weiter bluten

wird brandgerodet für die vorgeschobnen Posten

der Angriffs-Kriege der EUSA gegen den von hier so nahen Osten

Die Rettung ihrer Bastionen lassen sich die EURO-Schirmherrn auch gern nicht ihre aber unsre letzten Hemden kosten

Und Papandreou jubelt mit gezwungnem Lächeln

in die Tele-Objektive

Jetzt werden Dörfer, Städte wieder aufgebaut

jetzt werden Opferkinder für den Nazi-Mord entschädigt

Die Wehrmachts-Greuel werden wieder gut gemacht.

Und während sich das großgewordne goldne Kalb in Brüssel in sein Fäustchen lacht

Übernimmt die deutsche Anstalt für Kredit und Wiederaufbau

im Euroauftrag

das Kommando

am Syntagma-Platz

Wenn das der Führer wüsste

Zum Schluss nur noch ein letzter Satz

für Jannis Ritsos und für alle , die ihn lieben:

Die Schirmherrn mögen kommen, doch sie sind nie lang geblieben:

Denn eins ist sicher, in Hellas werden viele Blumen blühn

und nicht nur Weiße Rosen in Athen

Wenn wir zusammen widerstehn

sind große Schirmherrn gegen uns nur kleine Knirpse

(Die Anspielung auf Nana Mouskouris Lied soll darauf hindeuten, dass es in Griechenland eine starke, ungebrochene Tradition des demokratischen bewaffneten wie zivilen Widerstandes gibt, wobei sich beide Widerstandsformen hier nicht gegeneinander ausspielen lassen.

Und es wird nicht beim Flugblatt-Verteilen wie bei der “Weißen Rose” der Geschwister Scholl gegen die Nazis bleiben. Jannis Ritsos war aktiver bewaffneter Widerstandskämpfer der ELAS/ELAM gegen die deutsche Besatzung und gegen die in Absprache mit den Nazis nachrückenden Briten)

HaBE ich geschrieben am 13.02. in Gedanken an die Blockaden in Dresden und die Streiks in Griechenland gegen das Brüsseler Diktat und seine griechischen Erfüllungsgehilfen..

HaBE dem KreuzzugsGAUCKler geantwortet

bereits in Vorahnung schon vor zwei Jahren:

Bedrohte Gattung retten! KROKODIL adoptieren! Biotope wässern

Veröffentlicht am 27. März 2012 von Hartmut Barth-Engelbart

Welt verbessern! HaBE mir vorgenommen nicht lang rumzureden:Und hier bietet sich die Gelegenheit : http://www.das-krokodil.com/

HaBE hier noch ne eiserne Ration für den Ostermarsch:

(die hat das KROKODIL noch nicht zu sich genommen, dafür aber “Die volle Wahrheit über die gescholtenen KROKODILStränen” u.v.a.m.)

Tanz bei der nächsten Loveparade

bitte aus der Reihe

bevor

Du zu spät merkst

dass es ein Truppenaufmarsch ist

An einen unbekannten EhrenSöldner

Mach lieber den HARTZ4-Verlierer

Man weiß nie so genau beim Siegen

Wie viele dann zum Schluss

statt Heimatschuss

ihr Bett im Mohnfeld kriegen

und wie viel unbesolded noch daneben liegen ….

Das(s) Kinder Kriegen

Ist mit von der Leichen

Noch besser zu erreichen

Und auch die Frauen-Quoten

Bei Opfern und bei Heldentoten

Nicht unterliegen! Endlich siegen!

Ein schon frühes Wort zum Sonntag unseres geliebten Oberhauptes lautete damals noch nicht für BuPrä Gauck und Vaterland sondern vor nunmehr schon über 23 Jahren nahezu prophetisch so:

Überforderung

Nachdem

wir ihnen

den Krieg

ausführlich

erklärt hatten

erklärten

wir ihnen

im Anschluß

geduldig

die Menschenrechte

Doch dafür

hatten sie

dann

keinen

Kopf

mehr

1991

“Wenn der Bellizist Micha Brumlik über Menschenrechte spricht” oder warum HaBE im Rhein-Main-Gebiet kaum noch ein bezahltes Engagement mehr kriegt.

Belgrad stand

Belgrad stand

als es noch stand

im Weg

Jetzt liegt es

auf dem Weg

nach Bagdad

nach Baku

und nach Samarkand

nach KurdiKoso-

oder sonst

wo

man noch

Bodenschätze fand

1991

Knapp an den Kriegskrediten vorbei

Knapp

an den

Kriegskrediten

vorbei

unterstützen wir

jetzt mit

Schweigen für den Frieden

den Grünen Plan

gewaltfreier Siedler

im Schutze ihrer Armee

gegen die muselmanische Barbarei

für das erwählte Herrenvolk

im Osten

neuen Lebensraum und blühende Gärten

aus der Wüstenei

zu schaffen

Wir im Einklang

endlich

mit den himmlischen Heerscharen

und ihren irdischen Sprengkommandos

Während die Schlacht

um Jerichow tobt

gegen gottlose Heiden

verklären sich uns

die brennenden Behausungen

islamischer Untermenschen

zum Stern von Bethlehem

neben den anderen

am Sternenbanner

das sich wie der nächtliche Himmel

schützend über unser Nato-oliv legt

nachts sind alle Helme blau

die Wacht am Rhein

findet am Jordan statt

Udo Knapp, einst ein SDS-Unterhäuptling, dann RK-Löwe, dann GRÜNEN-Mitglied, letztlich (Wessie-)Landrat von Rügen -bis die PDS ihn abgesägt hat– oder so….. ein früher offener Bellizist bei den GRÜNEN

Kollateralschaden

Du meinst

du seiest

lediglich

ein Kollateralschaden

Das stündliche Trommelfeuer

aus allen Kanälen

auf dein Trommelfell

gilt dir

Winterhilfswerksstimmung

trampeln dir

die humanitären Katastrophen-

Kriegsberichterstatter

in den Bauch

bis du morgens vor dem Spiegel

ergriffen stammelst

“Gold gab ich für Eisen”

und aus deiner weichgebombten Birne

lechzt das schuldbeladene

Gefühl

nicht selbst

den Antichristen zu enthaupten

nach Absolution

Der Ablasshandel

funktioniert

statt deiner

schickst du

Kreuzzugspilger

mit deinem Solidaritätszuschlag

nach Belgrad

Worscht und Weck

für den Flüchtlingsdreck

Ums Geld

geht’s nicht

der Überfall auf Jugoslawien

kostet täglich

das tausendfache

der Almosen

Es geht ums Üben

Es geht ums Folgen

Es geht ums Vertrauen

Es geht darum, dass du dich fügst

dich ohne Widerstand belügen lässt

und selbst belügst

bis du dran glaubst

und dann beim absehbaren nächsten Mal

den Bombenteppich mit ausrollst

untertänig und entzückt

gebückt die Füße küsst

den Herren

denen du den Weg frei mordest

nicht grollst

am Tresen

beim Zeitunglesen

gerade so

wie ein Pilot

im Cockpit

der Tornadobomber

Es geht darum

daß du

den Sender Gleiwitz glaubst

dem Führerhauptquartier vertraust

lange noch bevor man dir

die virtuellen Dokumente

per Kabelwellensatellit

in deine Hirnfestplatte

speist

Bis du entrüstet,

humanitär entfesselt

als Überzeugungsrächer

meinst

Slobodan-Sadam-Chomeni-Li-Peng-il-Sung

Mandela-Öcalan-Mugabe

beim Verspeisen albanischer Säuglinge

gesehen zu haben

Dein Kriegseintritt

wird abrufbar

per Mausklick

und kommt

als deutsche

Sonderleistung

daher

als vermeintliche Vollstreckung

des Willens

der Opfer von Auschwitz

Und wer da Auschwitz

überlebt hat

und unbelehrbar

gegen diesen Krieg

und die bereits geplanten

nächsten auftritt

den fragt so dann

im neuen Hause der Geschichte

in der Reichshauptstatt Berlin

die historische Inquisition:

“Ein guter Widerständler ist ein Toter

ein gutes Auschwitzopfer

egal ob Jude, Christ, ob Roter

ist ein Toter !

—- Bei Ihnen stellt sich doch

die Frage

warum gerade sie

die Todeslager überleben

konnten ?”

Geschrieben kurz nach der zweiten Bombardierung Belgrads unter deutscher “Beteiligung”. So stellt Herr Fischer Kontinuität in der deutschen Balkanpolitik her. Und mit seinen Kritikern wird so verfahren wie mit dem ExFR-Herausgeber Emil Carlebach, der sich von einem jungen österreichischen Main-Stream-Historiker als Täter beschimpfen lassen musste. (siehe dazu im Frankfurter Info meinen Brief an die FR: die FR ohne Judaslohn und Kainsmal?

Alle obigen Poleme sind dem bei ZAMBON erschienenen HaBE AgitProvoLyrik-Grafik-Band „unter-schlag-zeilen -… entnommen.

Nachbemerkung: ich hatte es dann doch geschafft, die Veranstaltung pünktlich zu erreichen, so zeitig, dass ich vor der Katharinenkirche, die Texte auf DIN A 1 große Plakate schreiben konnte und dabei von einer Hunderte zählenden Menschenmenge umringt und unterstützt wurde. Diese Plakate habe ich in die Kirche in die gerade beginnende Veranstaltung getragen und schweigend hochgehalten und gedreht, damit alle sie lesen konnten. Dann stürmte Brumlik auf mich zu und es kam zu einem lautstarken Wortwechsel. Brumlik fordert den Pfarrer Dr. Hans-Christoph Stoodt ultimativ auf, mich mitsamt meiner Texte aus der Kirche zu entfernen, wass dieser dann auch tat, d.h. er hat mich aufgefordert und mich an der Hand genommen und ich bin dann zwar lautstark aber ohne körperlichen Widerstand aus der Kirche rausgegangen. Nicht ohne anzukündigen, dass ich zwar mit dem Antisemiten und Feind aufständischer Bauern, mit Martin Luther nix am Hut hätte, aber meine Thesen würde ich jetzt draußen an die Kirchentür nageln…

Nun ich habe nicht genagelt sondern nur mit Tesakrepp angeklebt ohne Schaden zu verursachen. Aber die Menschenmenge von einigen Hundert vor der Kirche, hat es mit Klatschen, Bravorufen und Sprechchören quittiert — einer davon war hart, traf aber schon sehr präzise: “GRÜNE BELLIZISTEN FOLGEN DEN FASCHISTEN!”

Familienfreudlich Krieg- & Siegen

Wie

Kriege

Ich seltene

Erden auf Erden

Koltantal,Öl&Uran?

Mit Kinder-Soldaten ?

Die muss von der Leichen

Nicht mit 16jährigen Rekruten

familienentlastend &-freundlich aus-

gleichen

Jetzt dürfen auch die Frauen bluten

Für den Frieden, die Demokratie

braucht man Kinder-Krieger

sieben von der Leichen

so setzte sie Zeichen

ja, so werden wir

weder weichen

noch verliern

wir werden

familien-

freund-

lich

zwischen Kirche, Kind und Küche Drohnen-Kriege führn

& dabei noch Karriere machen

Mensch mach Sachen

Und so natürlich Sieger werden und das Paradies gewinnen

mit Kinder-KriegerINNEN.

Mit Frauenquoten bei den Heldentoten, das ist kein Schwarzer Humor, das ist GröFraZ * EMMAnzipation!, sprach sie mit ihrem Siegerlächeln auf den hippen Bahlsen-Lippen

GröFraZ = Größte Frauenrechtlerin aller Zeiten; who the fuck is Alice?

VON DER LEICHEN & andere kurze HaBEdichte: Wenn de Maizière versagt, was soll’s, dann nehmen wir den Olaf Scholz Veröffentlicht am 23. Dezember 2013 von Hartmut Barth-Engelbart

VON DER LEICHEN

Von der Leichen

Kalt lächelnd

in den Krieg

Geschickt!

Von der Leichen

Kalt lächelnd

über Leichen

bis Täter und Opfer

der Bleichen

Gleichen

INNENKRIEGSMINISTER (der Reserve)

und fällt

dem Thomas

De Maizière

Der Innenkriegsminister schwer

Was solls

Die Sturmflut Flora

ESSO-ESS

Braucht nicht mal einen Helmut Schmidt*)

ders Grundgesetz zerfetzt*)

in Brandt und dann auf Grund gesetzt*)

kein Schill durchstünde diesen Stress

den Terminador braucht es jetzt

Hamburgs Retter

Wenn de Maizière versagt, was soll’s,

dann nehmen wir den

Olaf Scholz

, der lebende Beweis , dass es auch Glatzköpfe gibt,

die niemandem ein Haar krümmen

*)*)*) bereits bei der Schaffung der NOTSTANDSGESETZE durch die große Koalition Kiesinger/Brandt (mehr Demokratie wagen) war Helmut Schmidt vorne mit dabei, als NATO-Unterhändler und FES-Gesandter hat er Portugal noch während der Nelken-Revolution mit dem Einsatz von GLADIO-REinheiten gedroht, falls das land die Stützpunktverträge und die Mitgliedschaft in der NATO aufkündigen sollte ((auch da liegt ein entscheidender Unterschied zwischen Otello de Carvallho und Gregor Gysi)) und für die Berufsverbote haben die OberSozn zusammen mit den Altnazis den schwammigen Begriff der FDGO erfunden, weil ihnen die Verfassung, das Grundgesetz nicht reaktionär genug war.

Fehlt dem Maizière die nötge Schärfe:

statt Olaf Noske der Reserve

gäbs noch den Rhein-Main-Erdogan*)

mit dem der GRÜNE Tarek kann

*)Rhein-Main-Erdogan ist der beliebte Kosename für den ehemaliigen hessischen Innenminister Boris Rhein, der mit dem BLOCKUPY-Kessel dem Olaf Scholz das Vorbild für das Schanzenviertel geliefert hat)

BRIEFBOMBER des Jahres

Seit

Der Ankündigung

Dass amazon künftig

Die Zustellung mit Drohnen

Erledigen will

Macht der Begriff

„Briefbombe“

Erst richtig Sinn

(dass diese Form der Zustellung nach einer Meldung der FR vom 24.12. 2013 zunächst in Afrika erprobt werden soll, ist nur logisch: die US-Drohnen werden dort ja seit Langem erprobt)

Mit dem KRIEG der BIENEN

Dem Frieden dienen

Weil DROHNEN

Ganz gewaltig

Unsrem Frieden dienen

Und weil sie –da entmannt- *)

So uns nicht überfliegen dürfen

Und selbst bemannt nicht stechen

Könnten wie Majas Pazifistelbruder Willi

Will von der Leyen fürderhin die Welt und

Für das Menschenrecht die Fraun befreien

Und so auch die Soldaten schonen

Mit Bienen statt mit Drohnen

Dann gibt’s nicht nur bei Heldentoten

Emanzipierte Frauenquoten

SIE wird das schaffen

Auch bei Waffen

*) unbemannte Flugzeuge dürfen derzeit den deutschen Luftraum nicht be- und überfliegen

HaBE ZUM FESTE weitere heitere Texte:

Und jetzt im Geiste Mandelas der Weihnachtsaufruf der ARBREITERFOTOGRAFIE:

http://www.arbeiterfotografie.com/nordafrika/index-nordafrika-0041.html

In Aachen wird am 18 Dezember Henrik M. Broder von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG)

mit 2.500 € ausgezeichnet. Ausgezeichnet findet das anscheinend auch die (grüne) Bürgermeisterin Scheidt, die bis vor Kurzem noch Beisitzerin im Vorstand des Aachener Friedenspreises war und jetzt an der Preisverleihung an Broder im Vorstand der DIG mitwirkt. Unklar ist jedoch, warum Broder nicht gleich den renomierten Karls-Preis erhält. Er wär da in passender Gesellschaft!