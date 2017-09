Gutachterterror & Zeitarbeit sorgen als “Berufsverbot-PLUS” für gewerkschaftsfreie Zonen

Ein Fallbeispiel dieses “Berufsverbots” folgt hier – aber erst nach dem Hinweis, dass an dieser Stelle Erfahrungsberichte aus Schulen, Krankenhäusern, Kindertagesstätten, Flug-und Schiffshäfen & aus Industriebetrieben folgen sollen, die das Thema “Berufsverbote” aus der Nostalgie- und der caritativen Altenhilfs-Ecke herausholen und mit der Gegenwart der Aktualität an den Arbeitsplätzen an den ARGE-und HARTZ4-Schaltern verbinden soll.

Nach Willy Brandts Eingeständnis, dass die Version “Classic” des Berufsverbotes ein Irrtum gewesen sei, weil es den eigenen Nachwuchs in SDS, SHB, JUSOS kollateral beschädigte und sie nach links trieb, folgte eine Reform der Berufsverbote, die fortan nicht mehr so genannt werden konnten. Die gewerkschaftlich und außerparlamentarisch links-oppositionellen KandidatINNen wurden mit gezielten Schlecht-Prüfungen nach zweijähriger Beobachtung ausgelesen.

“Classic-PLUS” war dann die Version mit dem gleichzeitigen Ausschluss aus den Gewerkschaften auf der Grundlage der “Unvereinbarkeitsbeschlüsse” in den DGB-Gewerkschaften und damit dem Entzug des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes, ohne den man nur schwer in Straßburg klagen konnte. Alles, was sich vermeintlich oder tatsächlich links der DKP politsich-gewerkschaftlich regte, war davon betroffen.

Wir Alten wollen keine Almosen, keine wahlkampftelegene Barmherzigkeit bei Altersarmutseinzelfällen durch Mutti oder Sankt Martin!

Wir müssen und wollen mit Euch für unsere Rechte und bessere Verhältnisse kämpfen!!!!

Nach der ersten Fallschilderung eines Willy-Brandt-Neu-reformierten Berufsverbotes folgen viele Artikel und Materialien zumThema.

Mein Ausschluss erfolgte mit Hilfe geschickter rechter GEW-Mitglieder, die sich in der Fussgangerzone bei mir die „Kommunistische Volkszeitung“ kauften, und versuchten, mich zu terroristischen Äußerungen zu verleiten: „Das ist doch eine solche Schweinerei, ein Verbrechen an der Menschheit- diese Ehrenberg’sche Rentenkassenplünderung! Der Mann gehört aufgehängt oder erschossen!! Was meinst Du denn dazu?!“ in dieser Preislage waren die Anfragen zweier älterer-„spontan“ auftauchender Kolleginnen, mit denen ich auch lange am Rande des Hanauer Wochenmarktes diskutierte …

Drei linke Sozialdemokraten und Reformpädagogen haben versucht, mich von diesem SDchlachtfeld abzuziehen und mich zu retten: Schulamtsdirektor Hartmut Emmel, sein Kollege und Freund Neumeyer und der Schulleiter der Maintaler Grundschule „Villa Kunterbunt“ Rolf Breiter (Neumeyer hat sich angesichts der schul-politschen Entwicklung später im Schulamt erhängt, Rolf Breiter ist an Asbestose in der Schule, bei der ich leider zu spät als nebenberuflicher Redakteur der links-alternativen nhz dafür gesorgt habe, dass sie endlich asbestfrei wurde, gestorben – Hartmut Emmel ist bis vor Kurzem übrig geblieben ( als nhz-ler konnte ich aber rechtzeitig für eine frühzeitige Verabschiedung in de Ruhestand des Bruchköbeler Kinderquäler-Grund-Schulleiters und Beton-SPDlers Schmidt sorgen, bevor er weitere Kinder zu Selbstmordversuchen brachte.

Im Gegensatz zu meinem ersten >Staatsexamen mit 1,5 erhielt ich für meine Arbeit und die Unterrichtseinheit im zweiten Staatsexamen beim zweiten Anlauf nach der Tortur unter dem Tyrannen Schmidt die Note 5,9 .. Dieser Benotung war ein Gespräch vorausgegangen, in dem ich begründete, warum ich die Unterrichtseinheit nicht mit dem vom Kumi vorgegebenen Material , sondern mit eigenen materialen durchführen würde (wollte). Das Kumi-genehmigte, geprüfte Material enthielt schwere fachwissenschaftliche Fehler und unzulässige „kindgerechte“ Verkürzungen, die zu vollkommen falschen Grundeinstellung im Kopf bezüglich naturgesetzlicher Vorgänge im Feld „Elektrizität“ führen mussten. Diese Fehler habe ich durch eine fakultätsübergreifende Praxisvorbereitung herausgefunden mit Hilfe von Diplom- Physikern und Physik-(naturwissenschtlichen-Grundschul-)DidaktikerINNEn.

Ich wurde trotzdem von der Prüfungskommission barsch angewiesen, mich an die KUMI-Vorgaben zu halten, sonst ….

Ich folgte dieser Anweisung und verwendete die kultusministeriellen Materialien.

Beim anschließenden Prüfungsgespräch wurde ich zur Sau gemacht: „Was fällt Ihnen eigentlich ein, mit Materialien zu arbeiten, von denen Sie wissen, dass sie grobe, die Kinder schädigende Fehler enthalten!“ Ich war in die falle gegangen.

Aus zwei Gründen konnte ich dagegen nicht in Straßburg vorgehen: Durch den vorherigen Ausschluss aus der GEW durch den hessischen GEW-Vorsitzenden Ludwig (der später zur Belohnung für seinen Beitrag zur Säuberung des Öffentlichen Dienstes Regierungspräsident in Gießen werden durfte) und den Bundesvorsitzenden Erich Frister (der auch persönlich noch eine Rechnung mit mir offen hatte: gegen sein Verbot habe ich zusammen mit eins-zwei tausend hessischen LehrerINNEn bei der ersten großen Streikaktion in der Wiesbadener Rhein-Main-Halle das Lied, den Blues der arbeitslosen Lehrer gesungen, als er mir -trotz der Intervention der Mehrheit des hessischen Landesvorstandes wie des Vorstandes des Frankfurter Bezirksverbandes mit Studiendirektor Dingeldey und Klaus Knöss an der Spitze für das Vortragen dieses Streik-Liedes- die Mikrofone abstellen ließ. Das Lied war mittlerweile in den meisten hessischen GEW-Bezirken so populär geworden, dass viele es schon auswendig kannten und dann sang die ganze Halle dieses Lied und Frister war nicht mehr zu hören.. naja, er hatte ja die Mikros abgestellt.:-0))))))

Hier folgt -dazwischen geschoben- das Streiklied von 1976

Zum ersten Streik der GEW, vorgetragen bei der Streikkundgebung in der Wiesbadener Rhein-Main-Halle gegen den Willen des damaligen hessischen GEW-Vorsitzenden Ludwig, der zwei Jahre später zum Regierungspräsidenten in Giessen ernannt wurde. Der Vortrag dieses Liedes wurde trotz des Verbotes (u.a. durch den Bundesvorsitzenden Erich Frister) und der verweigerten Lautsprecheranlage möglich, weil einige hundert Lehrerinnen aus dem Main-Kinzig-Kreis und aus Frankfurt es bei vorbereitenden Versammlungen bereits kräftig geübt hatten und es dann in Wiesbaden gemeinsam mit geballter Wut un der Unterstützung der über 2.000 LehrerINNEN in der Halle gegen die Tribüne brüllten. Die kopierten Texte gingen weg wie warme Semmeln und fastalle haben mitgesungen:



(Melodie “Kippestecher-Blues”: “Babbe, gugg, do vorne leit e Kibbe….)

In Hamburg haben sich fünf Referendare

ins Fensterkreuz gehängt,

das hat die Zahl der arbeitslosen Lehrer

um ne viertel Promille gesenkt

Wenn zwanzigtausend auf der Straße liegen,

nutzt der Staat die Gelegenheit,

zwingt die Kollegen, die ne Stelle haben

zu unbezahlter Mehrarbeit

Refr.: Der Unterricht fällt aus

die Klassen sind zu groß

20 000 Lehrer sind arbeitslos

da hilft kein Strick

kein Verhandlungstrick

Kollegen, da hilft uns nur der Streik

Die Herren von den Parlamentsparteien

erzählen uns die Kassen wärn leer

doch wo nehmen sich diese Schmarotzer

ihre fetten Diäten her?

Mit Steuern schröpft der Staat die Löhne

und weil im Sparprogramm fürs Kapital was fehlt,

wird an Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen

gespart und keiner eingestellt.

Refr.: Der Unterricht fällt aus..

Um die Schüler und die Eltern zu beruhigen

führt der Staat Dreiviertel-Stellen ein

und er stellt dich aus sozialer Verpflichtung

noch vor der Wahl als Billiglehrer ein

Nach der Wahl kriegst du gekündigt

denn du wirst nur provisorisch eingestellt

Wie fordern gleichen Lohn und gleiche Rechte

wir fordern Arbeitslosengeld

Refr.:..

Kollegen, nur mit der Gewerkschaft

und gegen das Beamtenrecht

werden wir das Ziel erreichen

alleine nicht und nicht als Knecht

Wir solln uns gegenseitig unterwürfig prügeln

um die Stellen, um jede Mark

doch der Staat hat sich verrechnet

gemeinsam sind wir stark.

Refr.:…..

Während dieser Zeit hat es am Stdienseminar Offenbach2 Suzidfälle gegeben. Da hilft kein Strick ….

Spätestens nach diesem offensichtlich gewerkschftsfeindlichen Lied war mein Ausschluss aus der GEW auf der obersten Etage bereits beschlossene Sache.

Aber das war nur ein „Grund“. Ein weiterer wurde von meinem Personalrats-und Referendariatskollegen Klaus Poweleit, dem damaligen ehrenamtlichen Redakteur der VVN/BdA-Zeitung die TAT, geliefert. Er schrieb dem hessischen GEW-Vorsitzenden Ludwig und Erich Frister einen Brief, in dem er behauptete, ich würde gewerkschaftsschädigend arbeiten. Und als Beweis legte er einen DinA4-Briefumschlag bei, den ich benutzt hatte, um zu einer Initiative für ein Komitee gegen die Fahr-, Wasser- und Mietpreiserhöhungen einzuladen.

Der Briefumschlag stammte aus der neuen GEW-Geschäftstelle FFM-Bleichstraße und mehrere Kisten dieser Umschläge mit den alten Adressen bedruckt – sollten in den Müll. Ich habe dann als Mitglied der GEW-Streikleitung 1972 gefragt, ob ich die nicht für die Vorbereitung des Lehrbeauftragten-Streiks einschwärzen und mit neuem Adress-Aufkleber versehe verwenden könne. Geschwärzt haben wie sie alle, nur ausreichend Adressaufkleber waren nur für die ersten Versendungen von selbsterstellten und zunächst auch selbstbezahlten/organisierten Streikflugblätter und -Plakate ausreichend. Den Rest nahm ich dann nach dem Streik mit Erlaubnis des Bezirksvorstandes mit nach Hause.

Zur Einladung für die Gründung eines Komitees gegen die Preiserhöhungen in Hanau habe ich diese Briefumschläge 1976 benutzt und über die geschwärzte alte GEW-Adresse meinen Adress-Aufkleber geklebt oder meine Adresse danebengeschrieben. Wer wusste, dass es sich um ehemalige GEW-Umschläge handelte, der konnte an den Tiefdruck-Eindrücken auf dem Papier noch entziffern, dass da mal „GEW-BV-Frankfurt“ gestanden hatte.

Dieses CORPUS DELICTI wurde dann auch bei der „Ausschluss-Versammlung“ des Kreisverbandes Hanau vor rund 200 Mitgliedern vorgestellt und mit laut wieherndem Lachen quittiert. 195 KollegINNen stimmten gegen meinen Ausschluss, inklusive des Vorstandsmitglieds Neumeyer. Zwei Vorstandsmitglieder enthielten sich, zwei stimmten als Einzige im Schlossparksaal für meinen Ausschluss.

Woher der „inkriminierte“ Briefumschlag kam, wurde damals noch nicht gesagt. Das erfuhr ich Monate später von befreundeten DKP-Genossen, denen Klaus Poweleit davon berichtet hatte.

Mit dem obrigkeitlichen Ausschluss war ich Mitgliedschaft und Rechtsschutz der GEW los. Ich konnte schon deshalb nicht nach Straßburg gehen, um gegen mein Berufsverbot zu klagen.

Dazu kam der Ausschluss aus der Rechtsschutzorganisation des KBW, den ich in Auseinandersetzungen mit dem ZK (Schmierer, Löchel, Hager, Koenen, Peters) einem Ausschluss zuvorkommend bei einer bis in die späten Morgenstunden andauernden Gebietszellen-Sitzung unter den Augen des heutigen Hoch-Finanz-„Industrie“ -Professors Horst Löchel verlassen hatte.

Wegen der weiterentwickelten Form des Berufsverbotes, der systematischen Schlechtprüfung von widerspenstigen, kommunistischen, sozialistischen, linkssozialdemokratischen, anarchistischen usw… linken, gewerkschaftlich „überaktiven“ LehramtkandidatINNen (von denen ich hier noch einige „Durchfälle“ schildern könnte, mit teilweise heimlich von Mitgliedern der hessischen Rahmenrichtlinien-Kommission geschriebenen Arbeiten, entwickelten Unterrichtseinheiten, die dann mit 5 und 6 bewertet wurden) ..

Wegen dieser Schlechtprüfung konnte ich als nachweislich „schlechter Lehrer“ also mit Schlecht- statt Gutachten in Straßburg auch nicht gegen meine Nichtübernahme in den Schuldienst klagen.

Beim Arbeitsamt bekam ich von den dortigen SPDlern als Sachbearbeiter bei der Nachfrage nah Arbeiitslosengeld die Auskunft, dafür hätte ich keinen Anspruch und dass es noch über 25 Jahre dauern würde, bis ich dran wäre mit der Übernahme in den Schuldienst. Klar, jeder Referendar, der auch nur 0,005 Notenpunkte besser war als ich mit 5,9 oder 5,2 unter Einrechnung des ersten Staatsexamens o.ä. schob sich in der warteschlange immer vor mich… ich stand auf Platz 635 zu Beginn der wartezeit, Man verschrieb mir eine Umschulung, eine intensiv-Vorbereitung auf Arbeitslosigkeit: Umschlulung zum Bürokaufmann. Verweigerte mir das fahrgeld zur Handelsschule Schläger in FFM, wo ich umgeschult werden sollte. Ich fuhr per Anhalter oder schwarz mit der Bahn. Dier Schulchef nutzte diese Lage und beschäftigte n mich währendder Unterrichtszeit schwarz als Lehrer für Englisch, Deutsch, Mathe, PoWi, für alles was gerade gebraucht wurde… Als ich dann wegen der Fahrgeldverweigerung, der ALG-Kürzungen, der Unterrichtsausfälle und entsprechend katastrophaler Meldungen an das Arbeitsamt eine Umschülervertretung aufbaute, meldete der schulleiter dem Arbeitsamt meine Lehrtätigkeitsensätze als Unterrichtsverweigerung und fehlzeiten worauf ich aus der Umschulung trotz Unterschriftensammlung und Demonstrationen der UmschülerINNen gegen meine Entlassung.

Während der noch nicht erfolgten amtlichen Entfernung uas der Schläger-Schule- wie parallel zum über drei Jahre dauernden Arbeitsgerichtsprozess gegen die Schule und das Arbeitsamt Hanau – half ich beim Aufbau einer GEW-Schulgruppe und bei der Bildung eines Betriebsrates der LehrerINNEN an der Handelsschule Schläger. (nach drei Jahren und geewonnenem Arbeitsgerichts-Prozess musste mir das Arbeitsamt Hanau eine neue und bessere Umschulungsmaßnahme anbieten, die ich als nicht freigestellter Betriebsratsvorsitzender aber nicht annahm.).

Selbstverständlich fand das Arbeitsamt Hanau auch keinen Arbeitsplatz für mich, den schuldhaft abgebrochenen Umschüler.

Ich machte mich selbst auf die Suche und fand bei der Großspedition DEUGRO eine Stelle als Tarifeur mit einem „übertariflichen Gehalt von 2.000,-DM“ brutto. Das war 1980. Die ÖTV hat mich bei einem Beratungsgespräch über Hilfe beim Aufbau eines Betriebsrates mit Kusshand aufgenommen. Auf meinen Hinweis auf meinen GEW-DGB-Ausschluss wegen des Unvereinbarkeitsbeschlusses hat der das Landesvorstandsmitglied lächelnd abgewunken. Ich wurde direkt nach der geheimen Installierung des Wahlvorstandes ÖTV-Landesvorstandsmitglied für den Bereich Privater Transport und Verkehr. Karl-Heinz Jungmann war gut informiert über meine gewerkschaftlichen und politischen Aktivitäten zwischen 1964 und 1980.

Ab 1990 habe ich wieder versucht, in den Schuldienst zu kommen, zunächst nebenberuflich als VHS- und Musikschul-Honorarkraft, als SEISOP-Deutschlehrer für Spätaussiedler-Kinder, wurde dann ab 1991 dafür an 5 schule parallel eingesetzt und schließlich stritten sich diese 5 Schulen darum, wer mich endgültig haben durfte. Zunächst war es die Anne-Frank-Schule, wo ich dann 1993 mit einer strukturell gleichen Unterrichtseinheit wie 1978 meine Verbeamtungsstunde hielt . In der Prüfungskommission saß auch Schulamtsdirektor Hartmut Emmel, der Freund meines alten Ausbildungsleiters von 1978 … Ich bekam jetzt die Note 1 mit Auszeichnung. Auf die Frage an Hartmut Emmel, wie das möglich sei, erwiderte er breit grinsend: “Sie waren halt 15 Jahre zu früh!“

Das defakto-Berufsverbot hat mir von 1978 bis 2017 einen Verlust von über 1 Millionen € gebracht, von Krankheiten, von psychischen Schäden, stark belasteten Beziehungen will ivch hier erst gar nicht anfangen…..

(die Schadensberechnungen folgen für Versicherungsmitarbeiter- und andere SkeptikerINNEN in den anschließenden Materialien und Artikeln, Es sind dabei unvemeidlich einige Wiedrholunge dabei, aber die kann frau oder man schnell überlesen-so frau/man denn die Zeit dafür sich nähme / hat / hätte…Fahrradkette.)

Berufsverbote mit Hilfe von Kommunisten? Im Westen?