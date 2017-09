Wirtschaft übernimmt Schule: antigewerkschaftliche Frühprägung ergänzt Berufsverbote

… nicht nur in Muttis sogenannten “systemischen” Industriebetrieben vom AIRBUS bis zum Zeppelin. Mittlerweile wird “gewerkschaftsverdächtiges Personal” eingeschüchtert und ausgelesen durch endlos verlängerte Probezeiten, verdeckte Arbeitgeber- und ARGE-Vernetzung sowie Zeit-& Leiharbeits-Vertragsketten in allen Industrie-, Handels-, Bank- und Handwerksbereichen – wie im gesamten öffentlichen Dienst.. Das alles wird jetzt noch getoppt durch eine gravierende Umgestaltung in den weiterführenden Schulen, die in Hessen schon mit der Umwandlung der Gesellschaftslehre zum Fach PoWi (Politik und Wirtschaft) vor Jahrzehnten eingeleitet wurde: gewerkschaftliche Positionen und gesellschaftliche Alternativen sollen komplett aus den Schulen verschwinden. In Badenwürttemberg wird jetzt das Fach “Wirtschaft” eingeführt. Das internetportal RUB I KON beschreibt den intendierten OUTPUT präzise mit :

“Lauter kleine Ackermänner. Im Ländle gibt es die kapitalistische Ideologie neuerdings als Unterrichtsfach.”

Solche Lehrer gilt es von vornherein auszulesen und TRITON-Ingenieure die streiken ebenfalls

Der Zweck sowohl dieser “Wirtschaft”s- Frühprägung als auch der traditionellen wie der “reformierten” Berufsverbote liegt auf der Hand:

Streikendes Krankenhauspersonal ist für die Notstands- & Kriegsmobilisierung und die -Führung ebenso hinderlich wie streikende Piloten, Lokführer, FRAPORT-Bodenpersonal, Hafenarbeiter, Matrosen, Container-Terminal-Kranführer, Stromerzeuger- und -verteiler, Binnenschiffer und LKW-fahrer, Hallenarbeiter und Lademeister der Groß-Speditionen, kollektive Aktionen der einzelkämpfenden “Kings of the Road”, wo deren ICH-AG-Bewußtsein im Stress der heißgelaufenen Bremsen dahinschmilzt und wo schmilzendes Einkommen wie die letzte Ölung im Fegefeuer wirkt. Nicht zu vergessen streikende Berufssoldaten, Polizisten, Justizbeamte und -angestellte, Berufsfeuerwehrleute. Da die Arbeitsbedingungen für die “technisch-wissenschaftliche Intelligenz” in Forschung, Entwicklung und Produktion immer weiter verschlechtert und verharmlosend ausgedrückt rasant “flexibilisiert” werden, sind auch diese Teile des Faktors Arbeit zunehmend “gewerkschaftsanfällig”. Darauf reagiert die Kapitalseite mit Präventionsmaßnahmen.

meine FR-Kollegen bei der Belagerung einer SPD-Wahlveranstaltung mit Schäfer-Gümbel und Peer Steinbrück. Erst Dumontiert und jetzt verFAZt

Derart geprägte Lehrkräfte bieten dann auch die Garantie, dass die ministeriell verordneten kapitalen Teenie-Hirnwäschen mit dem porentiefwirkenden Waschmittel PoWi nicht erst ab dem 10. Lebensjahr in den weiterführenden Schulen beginnen. Die entsprechende Frühprägung setzt mittlerweile spätestens in der Primarstufe im Bereich “Sachkunde” an. Das ist nicht sonderlich neu: schon in den End 60ern/70ern wurden LehrerINNEN politisch verfolgt, wenn sie in der Grundschule mit den Kindern z.B. statt: “Zeigt her eure Hände, zeigt her eure Schuh und schauet die fleißigen Handwerkern zu” das Lied vom Baggerführer Willibald oder das Lied von der Rübe sangen oder vom Hasen Augustin nach der Musik von Mikis Theodorakis





CDU 1971/72 versuchte die hessische CDU, mich,Renate Stubenrauch und Hans Härterich aus dem Schuldienst in der Frankfurter Grundschule am Biedenkopfer Weg in Rödelheim zu entfernen … Dort lief neben der “Aktion Kleine Klasse” auch der erfolgreiche Versuch eines “repressionsarmen Unterrichts” mit Kindern aus dem sozialen Brennpunkt Zehntmarkweg und den Kindern der Frankfurter antiautoritären Kinderläden, gecoucht von Prof. Jürgen Seifert und Monika Mitschterlich-Seifert, Stadt-Jugend-Dezernent Herbert Faller und Prof. Oskar Negt. Wir wurden mit großkalibrigen Artilleriekanonen beschossen: “Statt Rechnen gab es Baader-Meinhof!” (Quick/HÖR-ZU,Bild,) und gleichwertige Geschosse aus der Presse. Mich wollte man u.a. deshalb rauskicken, weil ich mit den Kindern neben dem Woody Guthrie-Song „Take a Ride in my Car-Car“ auch den “Baggerführer Willibald“ gesungen habe, weil er so schön zu unserem Kinderhausbauprojekt passte, weil wir ein brachliegendes Grundstück der Stadt für das Kinderhausprojekt nutzten und man uns unterstellt, dass wir dafür die Kinder zum Stehlen von Baumaterial anstiften würden. Tatsächlich haben wir mit der grundschulklassen, Firmen und Baustellen besucht, uns von Inhabern, Betriebsräten, ArbeiterINNEN und Angstellten die Arbeit erklären lassen und um Baumaterialspenden und auch um Handwerkszeug für das Kinderhausprojekt gebeten. Wir bekamen in der Regel die Zusage und die Sachen sogar angeliefert oder mussten sie nach Feierabend abholen. Wir erklärten immer, dass wir beim Arbeiten durch Messen, Bauschilder schreiben, Notieren von Besorgungszetteln, Aufschreiben von nächsten Bauschritten das Rechnen und Schreiben lernen. Dass wir Materiallisten und Werkzeuglisten schreiben, ausrechnen, was es kostet, wenn wir es kaufen muss usw…. Die Reaktion der Belegschaften war immer so: “So einen Unterricht hätten wir auch gerne gehabt!” … … na ja, der Süverkrüpp stand mir schon nahe) .. mit Hilfe von Spitzeln, der Presse: FAZ, AP-NA, NeuePresse, Hör-Zu, Bild, Welt, Quick, die BUNTE wollte uns die CDU aus dem Schuldienst entfernen.

Der Presse wurden von der CDU mit Zoom geschossene Bilder vorgelegt, die mich auf dem Schulhof mit Kindern am “Reck” des Klettergerüstes zeigten, wie ich einem Mädchen beim Um- oder Aufschwung helfe. indem ich seinen Po anschubse. Das Bild zeigt das Mädchen mit fatterndem Röckchen, Unterhose und meine Hand an seinem Po … und dahinter stehen die anderen Kinder bereits Schlange.

Heute würde man mir auch noch Kinderpornos unterschieben.

Zu dieser Zeit habe ich den Streik der Lehrbeauftragten in der Aktion Kleine Klasse erfolgreich organisiert: mehr als die Verdopplung der Honorare, d.h. eine Angleichung von 10,-DM auf die Höhe der VHS-Honorare von 27,-DM für die (Schul-)Stunde …..Mehr als 150 neue GEW Mitglieder in Hessen hat das gebracht, das war so was von gewerkschaftsschädigend:-0))))))

Als Mutmacher nun die Kurzmeldung:

der hessischen CDU und ihrer Presse ist es damals nicht gelungen, uns drei aus dem Schuldienst zu entfernen. Das lag nicht nur an der (leider etwas zögerlichen) Unterstützung durch die Frankfurter & hessische DKP-Vorsitzende Dr.Ellen Weber und die nur für einen Lehrer, der das Lied des DKPler Dieter Süverkrüpp gewagt hatte in der Schule einzustudieren. Es lag auch nicht nur an der Weigerung des Frankfurter Schul- und Jugendamtes, den “Befehlen” der CDU zu folgen. Auch nicht hauptsächlich daran, dass renate Stubenrauch die Tochter des ehemaligen hessischen Kultusministers Schütte ist. Nein, es lag an der Arbeit mit den Etern im Stadttteil, an der Einbeziehung von Belegschften der Rödelheimer und benachbarter betribe in die Schularbeiit, dass eine Vollversammlung mit über 400 TeilnehmerINNEn in der Turnhalle der Schule der CDU und ihren Spitzeln eine Abfuhr erteilte. Bei der Abstimmung über Verbleib der drei Lehrkräfte und Fortsetzumng ihrer reformpädagogischen Arbeit oder Entlassung – stimmtengerade Mal 20 für die Entlassung und bei einigen Enthaltungen weit über 300 für Verbleib und Fortsetzung der Projekte… In der Bundeswehr war ich für sdie Wahl der Offiziere durch die Mannschaften, in der schule war ich schon vor diesem Abstimmungsergebnis für die Wahl der Lehrkräfte durch die Menschen in den Schuleinzugsbebieten… nach dieser Abstimmung war ich noch viel mehr dafür. Nebenbei: im Hanauer Stadtteil Lamboy bekam ich den Ehrentitel Dede und wurde von den Eltern gefragt, ob ich nicht Bürgermeister vom Lamboy werden wolle, selbst die Imame haben mich dazu ermuntert.- nicht erst nach meinen Lesungen vor Jungs und Mädels in der Moschee. Aber auch die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden haben sich nach Lesungen und Konzerten “meiner” Lamboy-Kids in den Kirchen und Kindergärten ähnlich geäußert: “Kanditieren Sie doch wenigstens für den Ortsbeirat!”. Ich bin Lehrer geblieben bis 2006.