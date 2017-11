Wo das SCHWEINESYSTEM mit der LINKEN Backe GRUNST & als die STASI Zensur verhinderte

Wer dies liest möge mir meinen Ausflug ins Alt68er frühsponti-headline-brainstorming verzeihen, aber solche programmatischen Namen für angebliche “Linke”, die etwas mehr Macht in den Patschehändchen haben als das Schwarze unterm kleinen Fingernägelchen, die Namen solcher Strichmännchen verleiten doch zu stark.

Ja, wenn früher Friedrich Ebert anfänglich links grunste, dann hätte man damals schon so was schreiben können, Zörgiebel wäre dafür ebenso ungeeignet gewesen wie Noske. Ist ja auch unvergleichlich. Selbst wenn der VS in Thüringen unter Ramelow den rechten Rambow macht und solche züchtet (Ramelow kann vielleicht nicht anders oder wird dazu gezwungen: steht er Linksaußen im Verdacht, bleibt er nicht länger an der Macht und dann Gut Nacht!, weils dann und wie!! ein Schwarzer-gelber-Brauner macht!), ist das nicht so dreist wie wenn das Schweinesystem in Berlin-Lichtenberg mit der LINKEn Schweinchen-Schlau-Backe GRUNST. (Muss ich sofort an steinbergRecherche denken und das Gysi-Toiletten-Gate, als das von Thomas Steinberg sogenannte Schweinchen Schlau im ZdF-Sommer-Interview mit Kumpanei-signalisierendem Augenzwinkern dem US-Botschafter erklärte, dass die Auflösung der NATO doch ne tolle Forderung sei, klingt gaaaanz weit LINKS-Radikaaaal ist aber nicht machbar, weil zur Auflösung 27 Staaten zustimmen müssten. Gysi wusste schon, warum er die Forderung “Austritt aus der NATO” nicht unterstützt. Der Austritt ist nämlich von Deutschland allein zu machen….

Ein LINKEr Bezirksbürgermeister erdrosselt die Luxemburg-Liebknecht-Demo noch fester als die Polizei erlaubt. Schaumerma, ob er die Ulla Jelpke am Info-Stand der jungen Welt gleich miterdrosselt.

Nun hat ja unser Zentral-Orkan kräftig dagegen geblasen. Chapeau!!!

Nur ist das mit dem Splitter in den GRUNST-Schweinsäugelein so ein Ding, wenn man selbst im trüben Dunst von Grunst von sich sagt “Wir drucken wie sie lügen” und sich dabei die Balken biegen:

Ich rede hier nicht von den achtlos oder mit Bedacht durchgewunkenen Reuters-dpa-AFP-Meldungen mit unkommentierten unkorrigierten imperialistischen Kampfbegriffen und SOROS-Redewendungen … ich frage hier auch nicht schon wieder, ob die junge Welt immer noch ganz bei Droste ist. ( Der Christof Meulert: schreib ein Gedicht mit Droste! HaBE antwortet: Und tu ich’s nicht, womit Droste mir? Komm ich dann nie in die Laden-Galerie?).

Nein, ich rede von ZENSUR durch leitendes Personal der jungen Welt, das dann auch der Messeleitung in Havanna zwecks Spurenverwischung unterstellt hat, sie habe HaBE zensiert.

Und das in einer Situation, in der Reuters,dpa, sad und sid und AFP jede Menge fakes über Zensur in Kuba in die Welt und die Bild setzen. Und das war so 2006 in Havanna.

Schließlich musste die Leitung der deutsche Delegation zugeben, dass sie HaBEs Text abgerissen und geschreddert hat … Und auf meine morgendliche Frage, ob noch Plakat-Rückseiten da wären, kam die schadenfrohe Antwort: “Nein, es ist kein einiges Plakat mehr da!” … Dann hat die kubanische Stasi zugeschlagen … und zwar so:

Als die STASI einmal deutsche Zensur verhinderte & wie!