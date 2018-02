Nach dem 7. Kreuz kam der 7-armige Leuchter, dann folgten über 30 Millionen nicht Mal Holzkreuze

erst nach der Zerschlagung der KPD, der SPD, des ADGB konnte das Kapital die Ausbeutung grenzenlos steigern, in gewerkschaftsfreien Zonen Rendite einfahrn, die sich lohnen, den 2.Weltkrieg vorbereiten, Sinti und Roma zur “Säuberung Groß-Berlins für die olympischen Friedensspiele 1936” im ersten “ordentlichen” , dem “Zigeuner”-KZ in Berlin-Marzahn einkerkern. … Und dann war der Weg frei für die Vernichtung der europäischen Juden durch die NS-Rassisten und ihre Helfer wie Stefan Bandera in der Ukraine, der heute als Nationalheld gefeiert wird

Das 7.Kreuz vor dem 7-armigen Leuchter