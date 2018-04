Professor Dr. Werner Sinns 5 mit 11 Nullen: “Was macht Sinn?”, der Wirtschaftsweise?

“Was macht Sinn?”. Diese Frage macht schon Sinn, wenn man weiß, dass nach dem Sinn der Forschungen und Verlautbarungen des „Wirtschaftsweisen“, Ökonomie-Professors Dr. Werner Sinn gefragt ist.

WAS MACHT SINN ?

Den Leuten

die Lohnforderungen

ausreden

und den

erneut Geheuteten

(das ist kein Rechtschreibfehler sondern ein dezenter Hinweis auf die Rolle der öffentlich rechtlichen Verblödungsanstalten)

den guten alten

Kapitalismus

wieder einreden

wieder

aufschwätzen

mit Anne Will und markt-Idyll

mit Ich-Bin-Tante-Emma-Laden

und guten Anti-Heuschreck-Maden

in Germany und EURO-Land

und MerkelsGlückes-Unterpfand

mit EiaPopeia

der alten und neuen

Wirtschaftsweisen

Rendite-Wächter

die Leute einlullen

die 5 mit 11 Nullen

verlornes Vertrauen

der Kälber zum Schlächter

die leeres Stroh

immer wieder kauen

vor der Schlachtbank

jetzt wieder aufbauen

und dann erneut

in die Pfanne hauen

ausnehmen, ausbeuten

und wieder beklauen

DAS MACHT SINN !!

Welchen Sinn macht die 5 mit 11 Nullen 2008 ? “Was macht Sinn?”-fragt das HaBE-Gedicht im neuen Krokodil, ohne den Sinn der 5 mit 11 Nullen zu erklären.

Auf der Suche nach dem Sinn der 5 mit den 11 Nullen: 500 000 000 000 – bin ich hier fündig geworden: http://www.barth-engelbart.de/?p=206

Hat es sich dabei um die von den Wirtschaftsweisen 2008 benannten ersten Kosten für die Rettung der Börsen und Banken gehandelt? Leider meinte ich 2008, diese Sinn-Zahl sei so selbsterklärend, dass ich auf eine erläuternde Fußnote verzichten kann. Nun hat sich diese Unterlassung gerächt. Wer diese Zahl besser deuten kann, soll sich bitte mailden.

HaBE hat am 15. 10. 2008 nach dreistündigem öffentlichen Schreiben im Eingangsbereich der Frankfurter Buchmesse auf Anweisung der Messeleitung erneut Schreib- und Leseverbot erhalten. Ob das Schreib- und Leseverbot gegen Barth-Engelbart ausgesprochen wurde wegen der “Sinn-Frage” oder, weil er einen konstruktiven Vorschlag für den Auslands-Einsatz gewaltbereiter Jugendlicher bei der Lösung der Kurdenfrage unterbreitet hatte, war von der Security nicht zu erfahren. MitarbeiterINNEN der Security, die das Verbot zu exekutieren hatten -Androhung der Beschlagnahme der DIN-A2 & DIN A1 großen Manuskripte – erklärten sich zwar inhaltlich mit den meisten Texten voll einverstanden – nichtsdestotrotz müssten sie ihren Auftrag durchführen ….

KANN MAN

DURCH SCHREIBEN

EINE BUCHMESSE

STÖREN ?

ANALPHA – BETEN !

SOLLEN EBEN

NICHT LESEN

SONDERN HÖREN !

Später so ergänzt:

und wer nicht hören will

soll fühlen

statt Staub aufwühlen

Treue schwören

gläubig schweigen

Bürgerpflichtbewußtsein zeigen

nur vor-BILD-lich

wenn überhaupt

das Maul aufkriegen

so wie die Herren ihre Balken biegen

Barth-Engelbart war wie üblich mit seinen ABC-Waffen ausgerüstet als er um 11.35 die Messe betrat, um sich mit seinen Verlegern zu treffen zur Vorbesprechung der Veröffentlichung seines Frankfurt-Romans “Putztruppen” und zur Vorbereitung einer deutschen Ausgabe eines Gedichtbandes des italienischen Arbeiterlyrikers und Fabrikpoeten Ferruccio Brugnaro.

Da der Autor sich weigerte, 36 Euro für das Betreten der Messe zu bezahlen, war er gezwungen im Eingangsbereich zu warten. Barth-Engelbart nutzte die WarteZeit für die Übersetzung weiterer Brugnaro-Gedichte und das öffentliche Schreiben neuer eigener Texte – auch zur Buchmesse und zu einer Veranstaltung der ZEIT, bei der Prof. Dr. Micha Brumlik zum Thema: Ab nach Sibirien — eine Lösung gegen Jugendgewalt ? im bertelsbemänntelten Zeit-Bildungsforum oder Bild-Zeitungsforum sprechen sollte.

HaBE wollte die Debatte bereichern mit verschiedenen Vorschlägen und Texten, für die es höchste Zeit ist:

EMMAnzipationsEinmarsch in Afghanistan

mit Alice Schwarzerborn

(rechtzeitig zur Entsendung der hessisch-Schwarzenborner SchnellenEingreifTruppe zur Terror- sorry- zur Rauschgiftbekämpfung)

Während ich den EMMAnzipations-Text als Nachruf auf die Börne-Preisverleihung durch den HeimatFRont-bei-guter-Laune-Halter Harald Schmidt an Alice Schwarzer, die große FrauenbewegungsVerMerklerin,

schrieb, erreichte mich die Meldung , dass Lothar Reininger, der

Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Frankfurter Römer am 5.6. vor der

Frankfurter Börse wegen des Verteilens antimilitaristischer Flugblätter

gegen die Bauernfängerei der Bundeswehr bei einer “Ausbildungsmesse” von der Polizei festgenommen wurde: “Arbeitsplätze statt Auslandseinsätze”, diese Forderung laut zu vertreten und die Bundeswehr bei ihren grundgesetz-und völkerrechtswidrigen Einsätzen zu behindern ist unbedingt notwendig. Dass die völkerrechtswidrigen Bundeswehreinsätze im Ausland ihre Entsprechung in der Verwandlung des Inlandes zum Kasernenhof finden, belegt dieser Polizeieinsatz. Wo die Bundeswehr auftaucht, werden Grundrechte, bürgerliche Freiheiten und Menschenrechte außer Kraft gesetzt. Nachdem die FRankfurter FRontschau inner- wie äußerlich U-Boot-kombatibles SchützengrabenFormat angenommen hat, könnte EMMA unter Alice im Unterstand LandserFormat annehmen und die neuen Blitzmädels auf SchützenLinie und bei der Fahnenstange halten. Dass auf dem Hessentag unter aufwändigster HR-Berichterstattung ausgerechnet ein Tornado ausgestellt wird, mit dem die ersten Inlandseinsätze über den Demonstrationen gegen den GB-Gipfel in Heiligendamm geflogen wurden, zeigt überdeutlich, was die Stunde geschlagen hat:

Keinen Fußbreit für diese Kriegspropaganda!

Weder Auslands- noch Inlandseinsätze der Bundeswehr!

=============================

EMMAnzipation auf dem Vormarsch

Bei der Bundeswehrmacht

kriegen nun endlich

auch die Frauen

Ausbildungs

plätze

wenn

frau

genau

wie man

robustman

datet hin zum

Norden in Afganistan

nach Koso-oder sonstwo

hinkommandiert zum Morden

folter- & hinrichtungsunterrichtet

zum Solidaritöten ausgebildet wird

nennt Alice Schwarzer das emanzipiert

Und solche Leute kriegen heute den Börne-Preis.

Für Börne gäb’s heut Schreibverbot und Platzverweis.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DURCHS WILDE KURDISTAN

Sie tun es gut & gern(?)

für ihre Herrn

für ihren Sold

auch wenn sie dann

der Zinksarg holt

Gewaltbereitschaft wird belohnt

wo der wilde Kurde wohnt

und der Terrorist sich sonnt

bleibt kein Dorf, kein Feld verschont

wo sich so das Morden lohnt

schafft’s Ruhe an der Heimatfront

Auf das Schreiben dieses Textes reagierte eine türkisch sprechende Bodyguard-Boy-Group mit erhöhtem Interesse und intensivem Fotoshooting. “Und wogegen protestieren Sie hier?”

Nach fünf Minuten kam dann die Aufforderung der Security, das folgende Gedicht abzuhängen:

In dieser Kapitalthetrale

in diesem hohen Tempel Baals

Freiheit des Worts ?

Andernorts !

Jedenfalls

gilt auch hier

das Grundgesetz

des Kapitals

Roland Kochs Wiedergutmachungsvorschlag:

nach einem Kurzlehrgang in RoKos BootCamps

(noch während des Schreibens dieses Textes eilte Wiglaf Droste mit wallendem Schal, den schwarzen Filzhut tief in die Stirn gezogen fast vorbei – noch schnell konnte ich ihm meinen LeserDankbrief mitteilen, den die junge Welt nicht abgedruckt hatte, wohl weil ich seiner zahnlosen Dieter-Lerryn-Dehm-Kritik ein paar Eckzähne verleihen wollte – aber Wiglaf hatte keine Zeit , er sollte für die FRankfurter FRontschau fett angekündigt etwas lesen. was juckt ihn da mein Schreibverbot?)

Hier rumzuballern wird nichts nützen,

Nach Israel, die Mauer schützen !

Jugendspiele mit Gewalt

und nicht nur mit HARTZ-4 bezahlt

Ein Fangschuss ist noch lang kein Morden

und außerdem gibts Heldenorden

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WAS TUN MIT DEN GEWALTBEREITEN ?

und

Jungs

4000 Jungs

& Blitzmädels

gewaltbereit und

folterresistent gedrillt

damit wird Tornadogleich

dem Kapital der Weg befreit

Wenn sich das Schießen draußen

und das bisschen Sold per Saldo lohnt

gibt’s Ruhe auf den Märkten an der Heimatfront

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TAUSENDE GEWALTBEREITE

Tausende Gewaltbereite

suchen jetzt mit Jung das Weite

heim und wer nicht schießen will

folgt der Heidi in Zivil

Peace-Corps-”Weltwärts”

sucht Tantal-Erz

prospektierlich Öl, Uran

in Zaire, im Iran

in Darfur und im Sudan

Pakis- und Afghanistan

Tibet kommt als Nächstes dran

Viel zu tun

wir packens an!

(nach diesem Text wurde HaBE aufgefordert, alle Text-Plakate jetzt auch vom Boden zu entfernen. Die Security hatte zunächst das Wandzeitungsschreiben verboten, worauf HaBE dazu überging Bodenzeitungen zu schreiben. ((wie hier in Kuba nach der Zensur-Attacke durch die deutsche Delegation bei der Buchmesse Havanna 2006))

erst frühmorgens Wandzeitung, dann spät abends vermeintlich klammheimlich Vernichtung der Gedichte durch die Deutsche Delegation, die den zensurverdacht auf die kubanische Messeleitung lenkt.

Die weist diesen Vorwurf empört zurück, ein Messebauer, der nachts immer noch Mal seine Runde über seine Buchmesse macht, hat die deutsche Delegationsleitung beim Abreißen der Wandzeitungen beobachtet und dachte zunächst, “die Genossen sorgen sich um die Texte, holen sie rein, damit sie nicht im drohenden Regen kaputt gehen.” Im Auftrag der Messeleitung beschafft er mir dann Makulaturbögen von Fidel Castros frisch gedruckter und hier gerade angelieferter Biografie. und stellt mir nach einem Tag Straßen- & Bodenzeitungsschreibenmitten auf dem Zentralplatz der Buchmesse den Lautsprecherboxen-Turm als Schreibfläche zur Verfügung “Damit Du besser schreiben kannst und die Leute es besser lesen können!”

Kurz danach gibt die Delegationsleitung widerspenstig zu, dass sie die texte abgerissen und geschreddert habe …

Danke! Compagneros/as!

Heidi Wiezorek-Zeul (“die rote Heidi”) war Entwicklungshilfeministerin und hat ein wunderschönes Abenteuer- Auslandseinsatz-Programm für das “Freiwillige Soziale Jahr” ins Leben gerufen. Mit dem sollten Afrikaner, Latinos und Asiaten und Araber angefüttert werden mit Friede-Freundschaft-Eierkuchen. )

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NACHSCHLAG !

Noch 1000 Mann

der Nachschub rollt

wenn der baal’sche

Magen grollt

werden ganz von oben

ein paar EUROS

reingeschoben

der frisst alles

Mann und Maus

und was kommt dabei heraus ?

wenn die Börsen nicht versanken

(unsereins kann nicht mehr tanken)

80 Millionen Börsen leer

11 Nullen hin 11 Nullen her

schon droht der nächste AktienSturz

Baal rülpst einmal, zweimal kurz

und für seinen Giftgas-Furz

solln wir ihm noch danken

++++++++++++++++++++++++++++

ZWEIERLEI MESSE-EINERLEI

IN LEIPZIG

ist es so

wie hier

auch dort

WERDEN

mit gro-

ßer Gier

GESCHÄFTE

ABGEWICKELT

(es war etwas schwierig, diesen Text einer Gruppe türkischer LehrerINNEN zu übersetzen/ zu erklären. Bei einer Gruppe italienischer AutorINNen und StudentINNen war es einfacher.)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ALTES LIED

Freiheit

des Worts ?

(Bitte! Draußen! Andernorts!)

kann

man

sich kaufen:

NOKIA

(kommt ins Grundgesetz)

(Als ich bei der Frankfurter Buchmesse 2006 schon einmal Schreib- und Leseverbot erhielt und die Security rund 45 meiner Manuskripte via Schredder entsorgte hatte eine Firma FreeCall (??) im Eingangsbereich plakatiert: “Redefreiheit für alle! FreeCall!!”)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SCHLECHT GEMACHTE VOLKSSCHULEN

Wer

die Volksschulen

schlecht macht

sorgt dafür

dass viele Leute

diese grad für sie

geschriebenen Gedichte

nicht lesen können

wenn das Mal

keine Absicht ist !

++++++++++++++++++++++++++++++++

ALLES EINE FRAGE DER ZEIT

“Ab nach Sibirien ! = Lösung der Jugendgewalt ?”

fragt die gute alte ZEIT den Jugoslawien-Mitbefreier Prof. Dr. Micha Brumlik. Da Jugoslawien zur ZEIT schon befreit und Sibirien noch nicht dran ist, lautet die Antwort:

“Ab nach Afghanistan! = Befreiung durch JUNGS-Gewalt!”

(für alle nachgeborenen: der damalige Kriegsminister hieß Jung, Er war einer von den Dreien von der Gießener Tankstelle, oder stand die in Eschborn? Roland Koch, Volker Bouffier und Franz-Josef Jung, die drei Senkrechtstarter der hessischen CDU

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Der FRankfurter FRontschau von heute musste ich aber entnehmen, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nur durch meinen georaphischen Standort direkt am PresseEintrittsKartenschalter an einer Festnahme vorbeikam.

Das sind die echten Helden

die’s gar nicht merken

und sich erst nach der Schlacht

und gut durchschlafner Nacht

mit einem Frühstück stärken

und sich danach

für Heldenorden melden