Wie der „junge Welt“-Bürger Simon Miller den „Regime Change“ in Zimbabwe herbeischreibt

Beim Querlesen der Wochenendausgabe der „marxistischen Tageszeitung ‚junge Welt‘“ sprang mir als von Rudi Dutschke persönlich bevatertem Vor-& Früh68er das Interview mit seinem Gretchen als Erstes ins Auge. Viel schlimmer als ihr Interview in der Heimat-Frontschau ist das jW-Interview nicht. Es hätte auch im Freitag stehen können, aber dazu später mal.

Mein zweiter Blick erblickte dann Simon Millers „Stürmische Zeiten“ in Zimbabwe.

Simon Miller? Vom Namen her könnte man den Eindruck haben, er sei ein aus der Reihe in die „junge Welt“ getanzter Spross der Minderheit der weißen Siedler. Schreibt er etwa – wie seine Vorgängerin bei der jW als Afrika-Korrepondent im gleichen Büro-Stockwerk eines Hochhauses in Johannesburg, wo auch der Chefsache-Afrika-Erschließungs-Dietrich der Frankfurter Rundschau residiert ?

Gut, Hautfarbe spielt keine Rolle, Namen sind Schall & Rauch oder Meier & Müller oder Major & Miller. Auf den Inhalt kommt es an! Und dann kam der „Stürmische Zeiten“-sezierende Leserbrief von Hajo Kahlke, dessen „Mittwochsspitzen“ wöchentlich in der Neuen Rheinischen Zeitung zu lesen sind.

Nun steht ja in der jW , dass der Simon Miller sein ZeilenhonoRAR in HaRARe erschreibt. Doch das reicht ihm nicht. Ist doch klar. Aber, dass er gleichzeitig für das sozialdemokratisierte Neue Deutschland schreibt, liegt sicher nicht nur am Zwang zum Aufstocken. Ist der Afrika-Frontberichterstatter vielleicht auch in Harare zugegen? Schreiben die voneinander ab?

Also, dem Leserbrief von Hajo Kahlke bräuchte ich nichts weiter hinzuzufügen, wenn er denn das Lancaster-House-Abkommen nicht unerwähnt gelassen hätte. (der Leserbrief folgt hier nach den Erläuterungen zum Lancaster-House-Abkommen und seinen verheerenden UK-seitig beabsichtigten Folgen).

Ein Abkommen, dem Mugabe (ZANU) und der von der UdSSR bevorzugte Muzorewa (ZAPU) mit schwersten Bedenken zugestimmt hatten, um ein militärisches Eingreifen des UK auf der Seite der rassistischen Siedlerregierung zu verhindern.. In diesem Abkommen wurde den weißen Siedlern ihr bestes Land abgesichert und nur die von ihnen nicht mehr genutzten, durch Intensivbewirtschaftung und Monokulturen ausgelaugten, quasi unfruchtbaren Flächen durfte die Regierung Zimbabwes an die landlosen Zimbabwer-innen verteilen. Darunter eben auch an die Kämpfer-innen der Befreiungsarmee ZANLA.

Das katastrophale Ergebnis der von der UK-Regierung hinterhältig bestimmten „Bodenreform“ war aus zwei Gründen vorprogrammiert: Der mickrige Ertrag der ausgelaugten Böden konnte die Landbevölkerung nicht ernähren und die wegen Geldmangel sehr unzureichende Ausbildung der NeuBauern und -Farmer konnte einerseits diesen „grundlegenden“ Mangel nicht ausgleichen, war aber auch auf die Schnelle und wegen der mageren Erträge wenig motivierend ein schier unlösbares Problem. Seit der Kolonisierung Zimbabwes waren die Indigenen aus ihrer Land- und Viehwirtschaft, aus dem Handwerk herausgerissen, als Plantagensklaven in Monokulturen haben sie die umfassenden Kenntnisse der afrikanischen Wirtschaftsweisen „verloren“, Nicht nur wurde ihnen ihr Land geraubt, es wurde ihr Wissen zerstört.

In London und in Zimbabwe selbst warteten die (Ex-)Kolonialherren nur auf größere Landbesetzungsbewegungen und Hungeraufstände gegen die Regierung. Die Slums vor den Großstädten Zimbabwes wuchsen wegen der Landflucht ins Unermessliche. Die Regierung versuchte mit etwas besser ausgestatteten Ausbildungs- und Rücksiedlungsmaßnahmen die Armut zu bekämpfen und eben nicht die Armen., riss große Teile der Slums wegen der sich dort ausbreitenden Seuchen ab, konnte aber wegen der fehlenden Mittel im Staatshaushalt nicht ausreichend Ersatz mit hygienischem Mindeststandard schaffen (die leeren Staatskassen waren das Ergebnis der Steuerverweigerung der weißen Agrar-Unternehmer, die ihre Produkte am Fiskus vorbei ins Ausland schaffen ließen, ihre Produkte zu Vorproduktion erklärten mit minimal Wert und die eigentliche Wertschöpfung geschah dann wie ein Wunder im UK oder anderen europäischem Staaten und dort mit Firmensitz auf den Kanalinseln usw. …).

Natürlich kam es zu Demonstrationen, Sitzblockaden mit Forderungen an die regierung, Forderungen nach fruchtbarem Land, besserer landwirtschaftlicher Ausbildung, Ernährungssofortprogrammen, Forderung nach Verbesserung der Wohnbedingungen in den Slums….

doch diese wurden durch EU-UK- und US-finanzierte „NGO“s wie „Reporter ohne Grenzen“, „NGOs für „humanitäre Hilfe“ ( darunter leider auch kirchliche und staatliche meist subjektiv gutwillige, aber politisch uniformierte und oft etwas naive Entwicklungshelfer) zunehmend kontrolliert, umorientiert in die Richtung „Regime Change“. Eine nicht nur in Zimbabwe äußert üble Rolle spielte dabei die „Heinrich-Böll-Stiftung“ unter der Leitung des Bremer GRÜNEN Ralf Füchs. Dieses ehemalige Mitglied des Zentralkomitees des Kommunistischen Bundes Westdeutschland-(KBW), kannte sich aus der zeit der Unterstützung des Befreiungskampfes in Zimbabwe besonders gut aus und kannte Robert Mugabe seit 1976 persönlich von Treffen in der Frankfurter KBW-Zentrale

Auf diesem so vergifteten „Nährboden“ züchteten die dienstlich infiltrierten Anti-Mugabe Kräfte das MDC, das „Movement for Democratic Change“. Die hier jetzt folgend verlinkten Artikel zu Zimbabwe habe ich in den letzten 15 Jahren geschrieben und sie der „jungen Welt“ mehrfach zur Verfügung gestellt.

Zunächst aber der Leserbrief zu den „Stürmischen Zeiten“ von Hajo Kahlke an die „marxistische Tageszeitung ‚junge Welt‘“:

Hallo,

Im Einklang mit dem politisch korrekten Mainstream, wonach Minderheiten prinzipiell im Recht und schutzwuerdig seien, nimmt die junge Welt nun auch Partei fuer die Minderheit der – von ihr als “Farmer” bezeichneten – weissen Siederkolonialisten in Zimbabwe, deren Enteignung “und Vertreibung” unter Mugabe im Jahre 2000 “durchgepeitscht” worden sei.

Tatsaechlich hatte Mugabe ueber ein Jahrzehnt gezoegert, bis er mit der Landreform endlich ernst machte.

Doch das Faktum ist fuer die junge Welt unwichtig – wichtig ist ihr bzw. ihrem Autor Simon Miller, mittels der Formulierung “Durchpeitschen” das Unterfangen Landreform als illegitim darzustellen.

So, als sei der enteignete Landbesitz der Weissen in Zimbabwe in erster Linie auf redlichen Erwerb, und sodann auf Fleiss und Geschick, begruendet gewesen.

So, als habe es den Landraub, das fencing, die Vertreibung der Afrikaner, nie gegeben.

Und dementsprechend wird denn auch die Ankuendigung des gegenwaertigen, an die Macht geputschten Praesidenten Mnangagwa, “die Weissen einzubinden in das neue Zimbabwe, das ihm vorschwebt”, sprich die Landreform ganz oder zu grossen Teilen rueckgaengig zu machen, von der jungen Welt als “loebliches Anliegen” begruesst.

Ja, die in Aussicht stehende Wiederprivilegierung der Weissen wird von der jungen Welt sogar als – ohne Anfuehrungsstriche – “Wiedergutmachung” qualifiziert!

Zynisch dabei die von Mnangagwa dargebotene und von der jungen Welt unterstuetzte Argumentation, dass das (vorgeblich) neue Zimbabwe bei der Frage der Landverteilung “rassisch blind” sein muesse.

In Wahrheit heisst das naemlich, gegenueber der Geschichte der Kolonisierung Zimbabwes blind zu sein!

Nun trauen allerdings die weissen Siedlerkolonialisten und dementsprechend auch jW-Autor Miller dem Putsch-Praesidenten Mnangagwa nicht so ganz ueber den Weg – zu lange war der doch Weggefaehrte von Mugabe.

Und so macht der jW-Autor Miller denn auch vor allem Stimmung fuer die in Jahrzehnten bewaehrten notorischen Kostgaenger des Imperialismus, die MDC , indem er dann ausschliesslich deren (Ndebele-)Anhaenger zu Wort kommen laesst.

Ja, die Wertschaetzung der jungen Welt fuer die MDC-Marionetten des Imperiums ist so gross, dass sie die irrsinnige Forderung des Praesidentschafts-Kandidaten der MDC, alle Verbindungen Zimbabwes zur VR China zu kappen, lediglich als “uebers Ziel hinausgeschossen”, also in die richtige Richtung gehend, qualilifiziert!

Und diese junge Welt will eine linke Zeitung sein?

Hajo Kahlke, Mladenovac

Hajo Kahlke, Mladenovac

