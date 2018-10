“Da nahm der Koch die Kelle …” GATEGOURMET-KollegINNen gegen die Texas Pacific Group

Habe ich zur Unterstützung der Streik-Kundgebung am Frankfurter Flughafen am 17.12. 2005 geschrieben – so wie auch zum MAREDO-Streik in der Frankfurter Fressgasse und in Osnabrück und weiteren der 60 deutschen MAREDO-Standorte

(siehe weiter unten) 1. Mai 1976 DGB-Kulturprogramm im Hanauer Schlosspark: HaBe mit “Captain Sperrmüll” & dem “Lied der arbeitslosen Jugendlichen”, “10 Kinder aus dem Kamerun” (Frankfurter Gallusviertel), “Beiß, Bagger beiß” , “Dr. med Prätorius” u.v.a.m., Lieder, die zusammen mit den Maintaler JUZ-BesetzerINNEn entstanden waren. Das Bild unten zeigt die JUZ-Besetzer-Fußballmannschaft. Ein paar Tage später gabs auch eine Frauschaft. Doch den Jugendarbeiter Klaus Katarski hat die Kirche leider nicht wieder eingestellt. Das war das Ziel der Besetzung. (unterstützt von der Honeywell-Belegschaft, der DKP-Betriebsgruppe, dem DGB-Kreisvorsitzenden, dem (DKP) Betriebsratsvorsitzenden Rolf Knecht. …)

Da nahm der Koch die Kelle ….

mit Hilfe von am Frankfurter Proleten-Strich am Ostend (EZB-Baustelle) aufgesammelten Streikbrechern konnte GOURMET einen Notbetrieb aufrecht erhalten. In Düsseldorf fuhr ein GOURMET-LKW in die Streikenden

http://archiv.labournet.de/branchen/dienstleistung/gast/ggduess_ngg.pdf

(bei labournet steht eine ganze Reihe meiner gewerkschaftlichen Solidaritäts-Lieder, die ich seit 1964 zur Unterstützung des IG-Metall-Streiks für Lohnfortzahlung bei Krankheit geschrieben und komponiert habe. Wegen meiner Lieder zur Unterstützung dieses großen Streikes bin ich 1964 zwei Jahre vor dem Abitur aus der schule geflogen. Aber als Ehrenmitglied bei der IG-Metall Nordbaden/Nordwürttemberg aufgenommen und auf Druck der Kolleginnen nach ein paar Tagen wieder “eingeschult” worden.

1978 hat mich ein Hanauer DKP-Mitglied beim GEW-Bundes- und Landesvorstand wegen “gewerkschaftsschädigendem Verhalten” denunziert, meinen Ausschluss gefordert und so mein Berufsverbot mit vorbereitet. Noch heute warte ich auf eine öffentliche Bitte der DKP um Entschuldigung und auf eine materielle Wiedergutmachung durch die GEW.

Neben gesundheitlichen Schäden ist mir durch den Ausschluss und das folgende Berufsverbot ein finanzieller Schaden von inzwischen weit über einer halben Millionen € entstanden. (die wegen “gewerkschaftsschädigendem Verhalten” stornierten, nicht zustande gekommenen bezahlten Auftritte/Lesungen/Konzerte nicht mitgerechnet)





schickt den Text bitte nach Düsseldorf weiter und die Kolleginnen an anderen Standorten. Sie sollen den Text vorlesen, wenn er ihnen gefällt und er der Sache dient. Was nicht passt, einfach umschreiben. Es ist schon länger her, dass ich in der Gastronomie gejobbt habe!!)

Wir fordern erst nur ein paar Schnitten

von den Feinschmeckerprofiten

die wir mit unseren Pommesfritten

ihnen erst erschafften

Die könnens ruhig verkraften

es bleibt schon noch genug

auch ohne Lohnbetrug

Wir kochen und backen

servieren, verpacken,

verteilen, verladen

rund um die Uhr

und dienen doch nur

mit unsren Pommfritten

Feinschmeckerprofiten

die sollen wir noch steigern

doch uns will man verweigern

die Löhne, die wir brauchen

für Essen und Wohnen

für Kinder und Bildung

für Kleider und für Medizin

da reciht der Hungelohn nicht hin

für Auto, Bus und Bahn

da sollen wir löhnen

das könnt ihr verteuern

Gebühren und Steuern

aus unseren Taschen

Profite und Diäten vernaschen

Und unsere Arbeit

soll sich lohnen

nur für euch

(Der Adressat ist das Konglomerat aus Aktionären, Teilhabern und Aufsichtsräten bei GATEGOURMET/ Texas Pacific Group, den Fluggesellschaften, der FRAPORT und den beteiligten öffentlichen Händen, Politikern wie Tarek Al Wazir & Co, Frankfurts OB Feldmann, Ministerpräsident Bouffier usw., die alle wissen, wie das Salz in die Gourmet-Suppe kommt, eben nicht anders als bei MAREDO.

Ihnen müssen wir NACHHALTIG in die Profit-& Diäten-Boni-Beraterhonorar-Süppchen spucken, die sie sich aus unseren Knochen kochen (lassen).

Wir backen und kochen

in Stress unter Dampf

uns bleiben als Lohn

die nackten Knochen

noch länger schufften

für weniger Geld

und nicht nur hier

rund um die Welt

dagegen richtet sich unser Kampf

Wir brauchen mehr Lohn

und mehr Zeit zum Leben

die wir uns und unseren Kindern geben

Ihr seid Gourmets

und uns bleibt der Fraß

das müssen wir ändern

in allen Ländern

Ihr wisst wir streiken

nicht nur zum Spaß

Und weils vielen Anderen auch so geht

Und weil sie sehn, dass der Streik noch steht

wächst in Herzen und Köpfen

die Solidarität

LEUTE jetzt

ist es noch nicht zu spät

Kommt alle

mit Hilfe eurer Kraft

wird auch dieses Streikziel geschafft

Kommt alle

zum FraPort

zum Gate

Gourmet

damit unser Streik

bis zum Erfolg

weiter geht

(geschrieben am 15.12. für den 17.12.2005)

Die ab 2008 entstandenen MAREDO-SONGS von der Frankfurter Fressgasse folgen hier in verschiedenen Versionen (die Zwischentexte kann man gern übersehen, die sind zu stark Kontext-/Zeit-gebunden)

MAREDO-Betriebsrat raus ? & Boris Rhein ? “Nein, abber den ganz gern, in Main! des wär dann de Fluchhafen: Rhein-Main”, so wie eine Frankfurter Verkäuferin auf der Fressgass das gesagt hat – aber das ist eine andere Geschichte: Männer wie Stein! Hauptrollenangebot an FFMer FDP-Oberst der Reserve: Volker Stein

ROTE KARTE FÜR MAREDO – Steackhauskette-Maredo feuert fast komplette, gewerkschaftlich organisierte Belegschaft : Wisst ihr wie das im Volksmund heißt? Wo man die Köche so bescheißt, kanns auch den Kunden nicht recht munden.

14.März 2012 19:00 UHR OSNABRÜCK Gewerkschaftshaus, August-Bebel-Platz 1

–Es diskutieren:MdB Jutta Krellmann für die Partei DIE LINKE, Sprecherin für Arbeit und MitbestimmungPeter Buddenberg für die Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten Osnabrück (NGG)Volkhard Mosler vom Solidaritätskomitee für die KollegInnen bei Maredo, Frankfurt/Main und gefeuerte Betriebsräte aus Frankfurt und Osnabrück

Solidarität mit den entlassenen Beschäftigten von Maredo

Wisst ihr wie das im Volksmund heißt?

Wo man die Köche so bescheißt,

da kann es auch den Kunden

nicht so richtig munden.

Da sagen wir den Gästen:

ihr boykottiert am Besten!

Wir würden Sie ja gern verwöhnen

doch nicht zu Niedrigst-Hungerlöhnen

und ohne Arbeitsrechte

getreten wie die Knechte

Betriebsrat rausgeschmissen

und um den Lohn beschissen

Das sollten Sie schon wissen

Wie kocht man dort ihr Essen

gesalzen wird mit unsrem Schweiß

der Wein ist rot, warum, wer weiß

hier kommt eine kleine Zwischeneinlage nach einer anderen Melodie:

und ham sie ein Gewissen

Respekt vor Menschen-Arbeitsrecht

und ihr Geschmack ist auch nicht schlecht

dann können sie das Essen

bei MAREDO glatt vergessen

dann bleibt Ihnen selbst der beste Bissen

als dicker Klos im Halse stecken

und wissen sie

und wissen sie

am Steak verreckt nicht nur das Vieh

Jetzt lassen Sie sichs schmecken

Ist der Betriebsrat wieder drin

dann bitte geht auch weiterhin

sind alle wieder eingestellt

wenn auch beim Lohn kein €uro fehlt

So lange wolln wir boykottieren

bis die Herren das kapieren

Gute Arbeit Guter Lohn

alles andre ist nur Hohn

Das ist MAREDO-Diktatur

Menschenknechtung, Terror pur

die drehn uns durch den Fleischwolf

—– nur

gemeinsam stehn wir

Stark und Stur

mit dem Betriebsrat vor der Tür

dann kämpfen wir

für Brot statt Not

Tarif statt Niedrig-Hungerlohn

Wir fordern Arbeit, nicht HARTZ 4

Kollegen dafür kämpfen wir

Kollegen und wogegen ?

gegen die diese Diktatur

der fetten Höchst-Profite

helft mit den Kampf organisiern

helft mit MAREDO boykottiern

dann klappt es, wolln wir wetten ?

dann sprengen wir

dann sprengen wir

dann sprengen wir

nicht nur MAREDO-Ketten

Noch ein neues Lied für die MAREDO-Ketten-KollegINNen in Frankfurt. Osnabrück und weiteren über 60 Filialen, Dank an Ernesto Schwarz für die Zweitvertonung des ersten Liedes !

Leider kam ich am 10.3. erst etwas nach 13 Uhr in die Frankfurter Fressgass vor das MAREDO-Lokal. Die Kundgebung hatte schon begonnen. Volkhard Mosler vom MAREDO-Solidaritätskomitee (zwei m, zwei t, zwei e ?) hielt gerade eine Ansprache. Ernesto Schwarz hatte schon ein Maredo-Lied gesungen. Zu meiner Überraschung hatte er meinen Text vom letzten Samstag bereits neu vertont. Nicht nach der 1848er “Geldsack”-Melodie, die ich vor 5 Jahren komponiert hatte. Er hat den Text etwas umgeschrieben und ihn auf “Hang down your head Tom Dooley” passend gemacht. Super Ernesto ! Adelante!

Ach so, MAREDO auf “Hang down your head Tom Dooley”

Und jede(r) kennt die Melodie, kann den Refrain sofort mitsingen.

Ernesto muss mir den Text hier unbedingt reinschreiben.Ich hab mich dann auch gleich für den Fall mit dem Rheinfall bei der CDU entschuldigt. Die könne ja auch nix dafür, dass sie schwarz sind. Ich hatte wieder so ne Brüllerfrage, die ich sonst in den Papierkorb lösche oder bei Priol in der Anstalt zum Recyclen abgebe,, “Was ist ihnen Lieber Maintal oder Rheinfall?” Wobei man ja Wiesbaden nun wirklich nicht mit Schaffhausen verwechseln kann. Also nicht wegen der Beamtendichte in dieser Kuhrstadt sondern wegen des Regierungsviertels … Den CDUlern habe ich dann ihren größten Schwarzen mit dem weißen Kern zitiert: “Ein bißchen Spaß muss sein!” … Dann war auch noch die Gehaltstarifdebatte mit den Freunden und Helfern sehr hilfreich: Ich empfahl für die Überstundenberge einen Teil vom Ehrensold, da lächelten die Helfer hold und blickten nicht mehr so bissig drein beim Bewachen von Herrn Rhein. Ach so der MAREDO-Song:

Motto: MAREDO boykottieren, bis die Herrn kapieren “Wiedereinstellung aller gekündigten KollegINNen und des Betriebsrates, Tariflöhne ! Weg mit dem Niedriglohndiktat von 7,50 €

Kein HARTZ4Q!

Ach so, MAREDO auf “Hang down your head Tom Dooley”

Und jede(r) kennt die Melodie, kann den Refrain sofort mitsingen. Ernesto muss mir den Text hier unbedingt reinschreiben.

Ich hab mich dann auch gleich für den Fall mit dem Rheinfall bei der CDU entschuldigt. Die könne ja auch nix dafür, dass sie schwarz sind. Ich hatte wieder so ne Brüllerfrage, die ich sonst in den Papierkorb lösche oder bei Priol in der Anstalt zum Recyclen abgebe,, “Was ist ihnen Lieber Maintal oder Rheinfall?” Wobei man ja Wiesbaden nun wirklich nicht mit Schaffhausen verwechseln kann. Also nicht wegen der Beamtendichte in dieser Kuhrstadt sondern wegen des Regierungsviertels … Den CDUlern habe ich dann ihren größten Schwarzen mit dem weißen Kern zitiert: “Ein bisßchen Spaß muss sein!” … Dann war auch noch die Gehaltstarifdebatte mit den Freunden und Helfern sehr hilfreich: Ich empfahl für die Überstundenberge einen Teil vom Ehrensold, da lächelten die Helfer hold und blickten nicht mehr so bissig drein beim Bewachen von Herrn Rhein.

Ach so, der MAREDO-Song:

Motto: MAREDO boykottieren, bis die Herrn kapieren “Wiedereeinstellung aller gekündigten KollegINNen und des Betriebsrates, Tariflöhne ! Weg mit dem Niedriglohnsdiktat von 7,50 €!”

den Pfand für eine Flasche

fand man in der Tasche

Während der VS / ver.di mit einer Veranstaltung in Berlin

gegen “die letzte Diktatur in Europa” mobil macht,

die in Weissrussland!! unter dem Motto: “Wo keine Freiheit wohnt, hat die Kunst keine Heimat!” haben eine (kleine) Reihe von VS-KollegINNen mitten in Frankfurt zumindest eine weitere Diktatur ausfindig machen können: die Maredo-Geldsack-Diktatur ,die neben Schlecker und Lidl, Kaisers-Tengelmann, McDonald zur krasseren Sorte gehört

http://www.barth-engelbart.de/?p=1243

VS/ver.di macht in Berlin mobil gegen “die letzte Dikatur in Europa” unter dem Motto: “Wo keine Freiheit wohnt, hat die Kunst keine Heimat!” Schlecker ? Tengelmann-Kaiser ? Lidl ? MAN-Roland ? Opel Bochum ?

Wo bitte ? Im Ausland! in Weissrussland! Das wurde aber doch schon mal von Stalin befreit … oder ?

Parallel dazu gibt es diplomatischen Druck auf Belarus … seitens der EU, von Frau Merkel, von Sarkotzy, von Messias Obama … wenn Syrien nicht klappt, dann eben Weissrussland ! Oder was ? Polen is ja schon gerettet. (Vor 60 Jahren hatten wirs schon Mal verloren. Nun ham wirs wieder, Gott sei dank, nach Dresdner jetzt die Deutsche Bank …

Für alle die es nicht wissen: die Dresdner Bank hat nicht nur den Petersdom der Deutschen NAZI-Christen. die Dresdner Frauenkirche wieder aufbauen lassen, sie war auch die HausBank der SS und hat alles Beutegut “arisiert” . Der “Landser” also der gute alte Schütze Arsch witzelte deshalb schon ganz vorne: “Hinterm ersten deutschen Tank kommt der Chef der Dresdner Bank!” und der hieß damals Götze.)

)

doch haben eine (kleine) Reihe von VS-KollegINNen mitten in Frankfurt zumindest eine weitere Diktatur ausfindig machen können: die Maredo-Geldsack-Dikatur ,die neben Schlecker und Lidl, Kaisers-Tengelmann, McDonald zur krasseren Sorte gehört

Dagegen sind die arbeitsrechtlichen, sozialen Rechte in Weißrussland eher weißgold… aber das ist ein anderes Thema .. doch sollten wir, bevor wir als intellektuelles Begleitorchester Belarus befreien und nicht etwa Litauen, wo Traditionsverbände der SS das Feld beherrschen und anscheinend EU-DemokratieKompatibel sind wie ehedem Ungarn u.a. Kroatien, UCKafia Kosovo usw.. mal nach Frankfurt, München, Berlin, Hamburg,, Köln oder Hanau schauen. Solche Diktaturen gibts in der Schleckerversion noch fast in jeder Kleinstadt. Ich weiß nicht genau, ob die SS-Traditionsverbände in Litauen und anderen baltischen EU-Mitglieds-Republiken oder in Finnland dort gerade zur Opposition gehören oder schon mit in den Regierungen sitzen. Aber auch deren Liederschreiber und Zeitungs-Redakteure würde ich weder dann unterstützen, wenn sie in der Regierung noch wenn sie noch in der Opposition sitzen. Der Begriff “oppositionelle Schriftsteller” sagt für mich ansich noch nichts inhaltlich aus. Es gibt auch faschistische Schriftsteller, da war der Ernst Jünger nicht der Einzige. Es kann wie oben angedeutet sogar gut sein, ihnen nicht allzu viel Förderung angedeihen zu lassen. Manche sollte man eventuell auch gleich juristisch belangen, wenn und weil sie zu Verstößen gegen die UN-Charta, gegen grundlegende Menschenrechte politischer und sozialer Natur auffordern, zu Rassenhass anstacheln, (wie Sarrazin gegen islamische Putzfrauen, die zu viele Kinder gebären- dort dürfen es auch gerne russische sein) und zu nationalistischen Pogromen.

KollegINNen wacht auf, bevor ihr es in Jünger’schen Stahlgewittern über Kund- und dann Damaskus tut. Und fangt mit dem Erwachen eher an als erst kurz vor Teheran ….

Aber auch nach Litauen, Ungarn, Finnland usw. sollten wir nicht einmarschieren. Demokratie läßt ebenso wenig exportieren wie Menschenrechte. Die müssen sich die Vplker selbst erkämpfen, sonst ergeht es denen wie uns, die wir sie auch nicht (zumindest nicht völlig) selbst erkämpft haben (doch, die meisten SOZIALEN Rechte schon!! und die werden ja jetzt als erste abgebaut!!) und deshalb sie schon wieder nicht ausreichend genug verteidigen …Wie wärs also mit einer Podiumsdiskussion des VS mitten auf der Frankfurter Fressgass direkt vor dem Ende des demokratischen Sektors der (un-)heimlichen GeldHauptstadt Europas EZBankfurt, von wo aus gerade Griechenland, Spanien, Portugal demokratisiert wird. Hier wäre direkt nicht vor, sondern hinter der Haustür ein längst VS-fälliger Beitrag zur Demokratisierung zu leisten: ich habe mir Mal die Mühe gemacht und die Streiks und Demos in diesen zu befreienden Diktaturen angesehen und mal gezählt, wie viele Befreier vom VS dort mitgeholfen haben: es waren beschämend wenige bis gar keine ( die letzten, die dort gesichtet wurden waren – so glaube ich Günther Wallraff , bevor er auf die von mir vorgeschlagene glänzende Idee kam, dem Kardinal Meissner die satanischen Verse von Karl-Heinz Deschner im Kölner Dom vorzulesen.. oder wollte er die von Salman Rushdie in einer Moschee vorlesen unterstützt von der PRO-KÖLN-Fan-Clubs?. Horst Bingel hat bis kurz vor seinem Tod bei den Widerstandslesungen am Freiheitsplatz in Hanau mitgearbeitet —“Die Ausnahme und die Regel” ! ?

Nach dem jetzt folgenden MAREDO-Song in der neuen vertonten Fassung stehen ein paar Worte an die KollegINNen vom VS, die ich vor fast 10 Jahren geschrieben hatte.

Wer bei MAREDO Essen will

der soll dabei auch wissen

wer für sie kocht, bedient und putzt

wird rechtlos nur noch ausgenutzt

und um den Lohn beschissen

Wir wünschen guten Appetit

guter Geschmack und guter Lohn

gehörn für uns zusammen

Gut Ding braucht Weile

Schlecht Ding gehetzt in Eile

Malochen unter Lohnverzicht

Niedrigst-Löhne , Höchst-Profit

das kriegen auch die Kunden mit

selbst wenn niemand davon spricht

man schmeckt es

deshalb schmeckt es nicht

Wer unsren Kampf hier unterstützt

der weiß, dass er sich selber nützt

Wer bei MAREDO essen will

der soll dabei auch wissen

wer für sie kocht, bedient und putzt

wird rechtlos nur noch ausgenutzt

und auf sein Recht geschissen

Dagegen halten wir nicht still

wenn man uns Lohn und Rechte streicht

wir kämpfen weiter, bis es reicht:

wenn unser starker Arm es will

dreht sich kein Spieß, dann glüht kein Grill

Wir drehn den Spieß um mit dem Ziel:

Wer bei MAREDO essen will

der soll es, gut und gern und viel

mit gutem Geschmack und dem gutem Gewissen:

Bei MAREDO wird nicht länger beschissen!

Jetzt gibts den MAREDO-Song vertont auf die Melodie vom “Geldsack” (einem 1848er Lied, in dem die völlig konfessionslose Rolle des Kapitals sehr volkstümlich erklärt wird und den damals schon vorhandenen Antisemiten wie Wagner und Uhland und teilweise Hofmann von Fallersleben der Boden entzogen wurde…

Wer bei MAREDO essen will

der soll dabei auch wissen

wer dort kocht, bedient und putzt

wird um den Lohn beschissen

kein Arbeitsschutz bei Hungerlohn

wem kann es da noch schmecken

da bleibt die beste Portion

schon Mal im Halse stecken

MAREDO-Geldsack-Diktatur

Lohnraub für Höchstprofite

von Menschenrechten keine Spur

Betriebsrat auf die alte tour

geschasst , für die Belegschaft nur

Knebel, Hetze und Tritte

Maredo-Geldsack-Diktatur

dagegen hilft uns eines nur

gemeinsam kräftge Schritte

Boykott nach alter Sitte

wenn wir gemeinsam vorwärts gehn

davor und drin zusammenstehn

und demonstriern und boykottiern

dann werden die, nicht wie verleirn

die Forderungen akzeptiern

uns hilft kein Beten, keine Bitte

kein Bettel, keine leisen Tritte

das läßt sie kalt, da bleibt sie stur

Boykott und Streik besiegt sie nur:

Wir kämpfen und weichen nur

am Ende dieser Diktatur:

am End der SCHRÖDER-FISCHER-Tour

Die MAREDO-Geldsack-Diktatur

Ein paar Zeilen für die Schreibenden Kolleginnen im VS

Die WELT reicht bis zum Hindukusch

Die Freiheit kommt in SPRINGER-Stiefeln

Das SPIEGEL-BILD spielt einen Tusch

und wenn die ersten Stiefel kippen

gibt’s vorBILDlich Staatstrauerschniefeln

nix Schampus! erst Mal Messwein-Nippen

die BuWe-Bigband bleibt dann gleich

vor Ort bis zu der nächsten Leich

und übt nochmal den Zapfenstreich

Der Job ist hart, das Ziel ist weich.

ACH JA, bevor ich es vergesse

Ein Kreuzzug wird es ,

für die freie Presse,

dein Spiegel-Bild spielt einen Tusch

zum Presseball in der Transall

dröhnt dann ein Ruf wie Donnerhall:

von Ghaza bis zum Hindukusch

für Pressefreiheit mit George Bush

(der Wechsel kommt, es wird kein Drama,

die Freiheit heißt dann halt Obama!)

und die Journaille stutz verwundert

die Transall heißt jetzt A400)

Das ham die Schlapphüt

gut gepuscht

aus freien Stücken

gut bezahlt

tat da jemand den Griffel zücken

und zeichnete im Mainstream schwimmend

die Leserschaft auf Krieg einstimmend

ihren Gott

ihren Propheten

als Selbstmord-Attentäter

woher der Auftrag kam

erfahrn wir später

erst 50 Jahre nach dem Krieg

durch den befreiten Sender Gleiwitz

doch noch bis dahin gibts

den Muselmann

mit Hakennase

erst Sem, jetzt Ham

wir wieder eine Vorkriegsphase

und wieder hat niemand etwas gesehn

und alles fragt, wie konnt das gehn

Einst biss der Führer in den Teppich

wir kehren unsern Dreck darunter

die Perser lassen wir in Bunker ziehn

am Stadtrand höchstens

wo sie sich verkaufen ,

und wir Sie dann mit Füßen treten.

Wenn sie so auf den Knien

ganz leise ihre Suren beten

und unsere Exportkapazitäten

geduldig schlucken und sich weiter ducken

in Marktnischen und Industrie

BrachenMulden

schön auf dem Teppich bleiben

so könnten wir sie

weiter dulden

aber jetzt gibts nur noch Vorkriegs-Prosa

kein Endreim mehr und kein Meander

der neue Kreuzzug heißt nicht Unternehmen Barbarossa

der Bombenteppich nennt sich Alexander

(und jetzt gehts unter NATO-Hand

mit BARBAROSSA in ein andres Land

zum Herrn Ahmadinedschad stellt man gern

Herrn Lukaschenkow an die gleiche Wand

bevor die NATO weitre Ziele fand)

ergänzt nach Obamas möglicher Weise scheiterndem Versuch, die US-Demo-cracy nach Syrien zu exportieren wie vorher in den Irak, nach Afghanistan und nach Libyen

Ein paar Zeilen an den

Verband deutscher Schriftsteller (VS/ver.di)

und seine Mitglieder

Wenn jetzt

Manch eine(r)

Von euch meint

Es sei doch keine Kunst

Euch öffentlich die Meinung

Ins Ohr und ins Gesicht zu sagen

So mag das schon

So sein.

Wes Brot ich ess

Des Lied ich sing

Ach liebe Leute Vom VS

Die Binsen- und die Volksweisheit

In Sprichwort und in Bauernregel

Das ist ein eigen Ding

Die Weisheit lügt

Die Wahrheit liegt

Dahinter und daneben

Wes Brot ich ess

Des Lied ich sing

Das soll uns grad mal eben

Benebeln und belügen

Denn auch in diesem

Fortschrittsladen

Muss Mann und Frau

Dem Markt und seiner Macht

Dem Wolfsgesetz des Kapitals

Genügen

Dem singen wir ein Lied

Zwo, drei

Und wissen doch genau

Wer tags und nachts in Contischicht

Den Schweiß in seinem

Angesicht

Das Brot backt

Das wir essen

Und Leute, wenn ihr ehrlich seid

Ihr habt es längst vergessen

Wer baute erst die Bäckerei

Wer backt uns unser täglich Brot

Und für wen schreibt ihr

Meistens ohne Not

Für wessen

Interessen ?

HaBE ich so um 2002 oder schon vorher geschrieben