HaBE eine Liebeserklärung an eine 60-Jährige in der Karibik

2006 habe ich sie kennen gelernt. Da war sie 47 , in bester Verfassung und unbeschreiblich schön. Jetzt ist sie noch schöner und ihre Verfassung -so habe ich gelesen und von meinen „Nebenbuhlern“ gehört- würde immer besser..

Ich bin so in sie verschossen, dass ich viele Gedichte für sie geschrieben und unzählige Fotos von ihr gemacht habe. Sie hat viele Verehrerinnen. Zum Beispiel Sophia, die Kräuterfrau und Krankenschwester aus Santa Clara, Ernesto, der Pizzabäcker aus Trinidad, Hernando, der Ingenieur aus Berlin, der in Havanna mit ausgezeichnetem Deutsch und etwas schlechtem Gewissen lieber Taxi fährt, weil er da Convertibles und mehr verdient als auf den Baustellen in Havanna: “Wenn endlich die Gringos die Blockade beenden, dann arbeite ich wieder als Ingenieur! Dann können wir gemeinsam richtig loslegen, auf allen Gebieten, nicht nur in der Medizin!” Weiß ich ja, es gibt Hunderte von Studenten aus Kanada und USA, die bei ihr Medizin studieren. Das mit dem „Loslegen“ hat Hernando ihr (und auch mir) geschworen. Ja, er liebt sie noch mehr als ich. Sie ihn wohl genauso. Aber ich bin deswegen nicht eifersüchtig. Er trifft sie ja tagnächtlich rund um die Uhr, er unterstützt sie, wie, wo und wann er kann. „Nein, sie selbst fährt nicht mit dem TAXI. Sie fährt immer noch mit dem Kamel!“ Das sind diese Sattelschlepper mit den gekrümmten Aufliegern. Auch die bewegen die Massen in Havanna. Und mit hernandoschem Augenzwinkern bemerkt mein “Nebenbuhler”: „Aber die meisten ihrer Gäste lassen sich im TAXI durch Havanna kutschieren!“ …. etwas Schweigen, dann ein fragender Blick: “Du weißt, wo viele hingefahren werden wollen? Aber Du bestimmt nicht ..Oder?” Nein, jetzt nicht, später will ich dort doch ein paar Bumstouristen mit meiner Kamera erschießen …. “Die kommen nach Kuba, weil es hier kaum Geschlechtskrankheiten und kein AIDS gibt!” Ich versuche das Thema zu wechseln:

“Und im Alltag? Habt ihr auch mal Streit?” – “Ja, ist doch normal, wir haben Meinungsverschiedenheiten, oft auch heftigen Streit. Dann gibt es lange Diskussionen. Aber in dieser Beziehung lassen wir uns von Außen nicht reinreden. Das ist unsere Sache!” „Hattest Du sie nicht mal verlassen?“ – „Ja, aber das war nur wegen der Ausbildung!“ Im Ausland, in der DDR ist er ihr treu geblieben, auch Besuche in West-Berlin brachten ihn nicht zum Seitensprung. Nach seinem Abschluss als Bau-Ingenieur kehrte er wieder zu ihr zurück. „Sie braucht mich! Und ich brauche sie auch!“ 0 List Table

HaBE Geschenke für Fidel zum 90. & für die nächsten 20! Hier HaBE ich meine schönsten Latein-Amerikanischen Geblödeldichte und die meisten Bilder aus meiner Fotoreportage veröffentlicht, allerdings nur im Kleinstformat. Männer und Technik – eine Katastrophe oder sind er nur die Geisteswissenschaftler ?

ZORA Este libro fue escrito iy dibujado para los ninos de Latinamerica. El mismo constituye tambien un regalo de cumpleanos retrasado para Fidel. Dieses Buch wurde für die Kinder Lateinamerikas geschrieben. Es ist ihnen gewidmet und gleichzeitig ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Fidel. Zora y su escritor envian transmitir un saludo al pueblo cubano y a Fidel Castro de parte de Ingrid Zwerenz y Gerhard Zwerenz; Zora und ihr Autor sollen das kubanische Volk und Fidel Castro von Ingrid & Gerhard Zwerenz grüßen de Peter Kleinert, el escolar de Emil Carlebach, el director de periodismo (WDR) y el editor del periodico “Neue Rheinische Zeitung”, von Peter Kleinert, (dem Schüler von Emil Carlebach), dem ehemaligen Chef-Dokumentarfilmer des WDR und Herausgeber der “Neuen Rheinischen Zeitung” de Hanna Braun, la que con 10 anos pudo huir del holocausto en1937 hacia Palestina y en 1958 emigro como antisionista de “Israel” hacia Londres para apoyar desde alli las cosas del pueblo palestino. von Hanna Braun, die im Alter von 10 Jahren 1037 vor dem Holocaust nach Palästina fliehen konnte und 1958 als Antizionistin aus “Israel” nach London auswanderte, um von dort aus das palästinensische Volke zu unterstützen. Y de muchos miles de personas que a traves / en mis lecturas/ conferencias se enteraron que yo venia a la Feria del Libro de la Habana und von vielen Tausend Menschen, die bei meinen Lesungen und Werkstätten erfuhren, dass ich zur Buchmesse nach Havanna fahre. La version en espagnol del libro infantil “ZORA” esta dedicado a los pueblos de Latinamerica quienes como Zora conciben la esperanza de un nuevo mundo de la confienza en la fuerza y el movimiento proprio. Die spanische version des kinderbuches ZORA ist den Völkern Lateinamerikas gewidmet, die uns wie ZORA Mut und Hoffnung machen auf eine neue, bessere Welt im Vertrauen auf die eigene Kraft, die eigene Bewegung Y miles, milliones de personas en Alemania que conciben en gran parte la esperanza en la opposicion y en ejemplo de los pueblos de este (sub-)continente … Und von Millionen Menschen in Deutschland, deren Hoffnungen im Widerstand wesentlich durch das Beispiel der Völker dieses (Sub-) Kontinents gestärkt werdenSIEMPRE PARA LA GENTE, SIEMPRE CON LA GENTE ! LOS PUEBLOS UNIDOS JAMAS SERAN VENCIDOS!Immer für das Volk, immer mit derm Volk! Werden sich die Völker einig, werden sie unbesiegbar sein!

Lieber Comandante,

das Geschenk steht im Regal -wo anders könnte ein Regalo ja auch nicht stehen – in der 3. Reihe von unten, das grüne Buch von der roten Ziege ZORA … können Ziegen auch rot sein ? Das war vor 10 Jahren. Ja, Ziegn müssen zur Not, bzw. dagegen auch rot sein. Es war wunderschön bei deinem Geburtstag. Ich habe noch nie eine so schöne Geburtstags-Feier erlebt.



Der LKW mit den frisch gedruckten Fidel-Biografien. Was ich zunächst für eine Lieferung frischer Fische für die Messe-Gaststätten hielt, stellte sich dann am folgenden Tag bei der Suche nach Papier als eine Ladung Biografien heraus. Abgedeckt mit An- und Fehldrucken der Buchdeckel. Darauf durfte ich meine Texte schreiben. Ein schönerer Platz ist kaum vorstellbar



Frühmorgens bildeten sich vor meinen Wandzeitungstexten die ersten Diskussionstrauben. Und man versuchte die Texte ins Spanische zu übersetzen..

Heute muss man schreiben “venti más!” Eines Morgens in aller Früher zog der Zug von Hunderttausenden Richtung Buchmesse Da steht sie , die Ziege ZORA mitten auf dem Festplatz, wo abends die Lautsprecherboxen draufgestellt wurden. Alejandro, der Messebauer und “Adoptivsohn” Fidels hat mir gesdagt: “Das ist besser als auf dem Pflaster zu schreiben, hier an diesen Holzquadern können die Leute besser mitlesen und Du musst nicht auf dem Boden liegen.” Adoptivsohn ? “Na ja,” sagt Alejandro, der so heißt wie Fidel mit seinem zweiten Vornamen, ” der Comandante hat nur gesagt, die Armee soll mich adoptieren. Ich war ein Findelkind. Der Armee und dem Comandante verdanke ich alles. In der Armee habe ich Schreiner gelernt und jetzt bin ich Messebauer.”



Das ist “mein” Pizza-Bäcker von Trinidad” über den ich ein Gedicht geschrieben habe, weil seine “Bambinos” schmecken wie ein Gedicht

Durch das Fenster dieser Schule hatte ich gefragt, ob ich schnell Mal aus meinem Kinderbuch etwas vorlesen darf. Die beiden Lehrerinnen haben mich sofort reingeholt. Ich habe gelesen. Leider hatte ich keine spanischen Ausgaben der ZORA mehr dabei und mein Spanisch ist nicht sooo besonders gut. “Kein Problem, Rosita kann übersetzen!” (die hinten am Fenster) nahm sich eine deutsche Ausgabe, ich las vor, sie übersetzte… so viel zum Thema Zensur in Kuba.

HaBE un Regalo para Fidel

Lieber Comandante,

als ich Dir zum 80. Geburtstag auf der Buchmesse 2006 mein Buch von der Ziege ZORA geschenkt hatte, habe ich Dir etwas versprochen:

Siempre con la Gente, siempre para la Gente.

Ich habe mich daran gehalten und sehe mit Freudentränen in den Augen, dass Du zusammen mit Deinen GenossINNen in viel viel schwierigerer Lage als hier in Deutschland es weiter tust. Wie das ganze kubanische Volk, so wie ich es 2006 /07 erfahren konnte bei meinen Lesungen quer durch Kuba.

Du machst uns damit Mut und stärkst die Hoffnung, dass wir es schaffen den drohenden atomaren Weltkrieg der US-Imperialisten und ihrer europäischen Speichellecker doch verhindern können. Und , dass wir es schaffen, den seit über 60 Jahren anhaltenden Krieg des Imperialismus gegen die Völker der Welt – besonders gegen die der sogenannten Dritten welt zu beenden.

Als kleines Geschenk zu Deinem 90. Geburtstag will ich Dir alle Gedichte schicken, die ich 2006/07 in Kuba geschrieben habe. Viele davon auf die Rückseite des Umschlags deiner Biografie. Nein, nicht in die Bücher, sondern auf die Rückseiten der Makulaturbögen: vorne Fidel und hinten drauf HaBE-Texte. Einer deiner “Adoptivsöhne” hat mir im Auftrag der Mresseleitung diese Pappbögen organisiert, weil meinee Wandzeitungen verschwunden waren… Für meine gedichte und Poeme kann ich mir keinen schöneren Paltz vorstellen.

Auch dafür möchte ich Dir danken.

Devisenbringer

(ach Wölfchen, wie lange ists her?)

Und an jeder Ecke

wird der Commandante

für eine Handvoll Convertibles

musikalisch

tagtäglich

und allnächtlich

voller Ehrfurcht

Gottbewahre

nicht verächtlich

zu Grabe getragen

und niemand denkt dabei

was Übles

Dreht er sich

vor Graus in seiner Gruft

entleert sich ihm

im Sarg der Magen ?

Was würde Ché wohl dazu sagen

dass man ihn zur Reliquie macht?

Fragen über Fragen

die man sich stellen müsste

Womöglich gäbe Ché

auch dafür sein OK

Er wär sich dafür nicht zu schade

besonders, wenn er wüsste

von der US-Blockade

und der FastAgonie

der Industrie

und Landwirtschaft ?

Er würde sagen:

verkauft mich

wenns was nützt

und wenn es Kuba schützt

Ich hab ihn besucht

im Museum

am Denkmal

im Mausoleum

und habe gehört

was er ruft.

(Geschrieben am 23.02. in Santa Clara)

Sein Testament

(ein Text zum Reliquienhandel)

Sie hatten schon

an seinem Grab

versteckt gekichert

und dann – die Schaufel

mit noch frischer Erde

in der Hand

zur Sicherheit

mit Colt und Dolch

im Staatstrauergewand

– er könnt vielleicht

ja wieder auferstehn –

im Handumdrehn

das Copyright

an seinen Briefen

sich gesichert

sein Testament

gefälscht, zensiert

und umgeschrieben

es schnell zum Bestseller

frisiert

und sein Vermächtnis

inklusive aller Rechte

an Großbuchhändler

und größere Verbrecher

verraten und verkauft

Der Eine

hätte sie

noch lebend selber

mitsamt der Bestenlisten

bei ihren Messen

für die goldnen Kälber

aus ihren geldschein-

heilgen Hallen

längst vertrieben

Der Andre

hat dagegen

nur einen letzten

Brief geschrieben,

der von den Händlerbanden

unentdeckt

und nicht

zum Markt

getragen

sagt,

dass alles

was er hinterlässt

dem Volk zugute

kommen soll

Wer jetzt

von Beiden

der angeblich

aus Nazareth

und welcher

Ché Guevara war

das ist nicht klar

Nach zirka eins

zweitausend Jahren

werden wirs erfahren

(Dass Wolf Biermann Berliner Ehrenbürger wurde, das geschieht

der neuen 4. Reichshauptstadt Groß-Berlin ganz recht!)

Eucalyptische Reiter

Hoch oben

Del Monte

vom Berg

hinunter

bis in die Täler

verbrennen trotz Regen

die Wälder

wo Erdenschäler

Brände legen

und Banananas-

und TicoPlantagen

Zuckerrohrfelder

wie Leichentücher

über Menschen und Tiere

und Bäche betten

sie um in Särge

Der Regen fällt

aus Wolken vertrocknen

wo Quellen versiegen

und Flüsse verrinnen

kein Zugvogel hält

was die MastBullenherde

noch übrig lässt

den letzten Rest

von ORO VERDE

in toter Erde

den frisst

die Eukalyptuspest

(und sie reiten weiter

wenn man sie lässt!)

(Ende Februar 2007 in CostaRica geschrieben)

Dollarezza in disguise

(ist das Condolezza Rice?)

Geschickter Weise

schickt man sie als Baker

und dazu als PeaceCorps Quäker

getarnt auf die Reise

auf die Bananamericananas

zur Not auch mit canadschem Pass

das hebt die Akzeptanz und senkt die Preise

im Fronteinsatz-Bananenröckchen

mit Freiheitsglöckchen

entkrausten Löckchen

da tanzt sie auf dem

Vol

Can-Can

ihr Repertoire

ihr Arsenal am Arenal

als TopSpion am Concepcion

was sie schon immer konnte

strippt Stars and Stripes

hat nix mehr an

and whipes

and hides

her naked interessts

behind her breasts

ella, la Prinzipessa

DoleLola Montez

La Dollarezza

de del Monte

und verrückt

wird wer träumt,

dass er Bananen pflückt

und zahlt als FahrPreis ins Traumparadies

was er vom Brandschatz noch übrig ließ

die Prinzipessa kassiert

und Costa Rica wird

– secondhandland, unbewohntes-

im Himmel wie Puerto Rico

a stript striped star, Hey Tico !

sie ham dich gefickt

doch das lohnt es!

(Mitte März 2007 in Costa Rica geschrieben)

Una canción para la ” Marcha” non solamente en Cost Rica

– para la Oster-Marcha en Alemania tanbien

Wenn die Füsse schon nicht mitmarschieren, dann wenigstens Kopf und Herz:

das folgende Lied habe ich für die “Marcha” contra el TLC y Bush-Plan in Costa Rica – San José geschrieben, an der nach Meldungen der Nación und der Tica-Times 28634 Menschen teilgenommen haben sollen – am 26.02.2007.

Tatsächlich waren es weit über 100.000 ArbeiterInnen, Angestellte, Bauern, Landarbeiterinnen, HandwerkerInnen, Campesinas Studenten und Lehrer und SchülerInnen und Professorinnen usw. Das Lied entstand in einer openair-Widerstandsschreibung und -Lesung zusammen auch mit VertreterInnen der Teribe, die gerade gegen einen

Mega-Staudamm kämpfen, der ihre (Rest)-Siedlungsgebiete und Anbauflächen, ihre Kulturdenkmäler, ihre Weide- und Fischgründe und zigtausend Hektar Regenwald zerstört. Unter Euro-Kommando, unter Regie einer spanischen Firma zur ausschließlichen Stromproduktion für den Energiefresser Californien (Grüße an den Terminator). Die Teribe und Boruka bitten uns inständigst um Unterstützung gegen dieses Wahnsinnsprojekt. Und ihr Sprecher Enrique Rivera verbreitet jetzt u.a. das folgende in Espagnaleman geschriebene Lied:

“Para la Marcha del Pueblo

-para la poder popular

una canción nueva asta ahora sin melodia”

das die jüngeren Terribe gerade vertonen!

1.

Se vende

se vende

se vende

Costa Rica

bis am Ende

verendet am Strand

von Dominical

im Sand

nicht Mal

der letzte Wal

dann wär das

schon lang

nach dem Ende

von Costa Rica

se vende

se vende

se vende

2.

Al final

al final

al final

cost Rica

es solamente

no para la gente

la costa del capital

zwischen Ananas-

Feldern und Tico

se llama Costa del Rico

der Strand, das Land

der Fluss, die Stadt

la playa y la tierra

el rio y la ciudad

todo es la propriedad

de los Ricos y el capital

al final

al final

al final

3.

Arias

Arias

Arias

no somos tus parias

Arias

tu has

hacido

que pura vida

costas as

mucho mas

que nosotros

podemos pagar

que agua y aera

la selva y la tierra

costan

la vida del publo

y para esto parar

queremos poder popular

Aria

Aria

Aria

no somos tus parias

4.

Al final

al final

al final

Arias

tu has

hacido

con el Dollar

y sus colones

de nuestra

Costa Rica

un area

colonial

al final

al final

al final

y para esto parar

nuestra marcha hara

poder popular

poder popular

poder popular

(Dieser Text darf ruhig verbessert, geändert, einer Melodie angepasst, gekürzt oder verlängert werden. Es ist ein sogenannter “Rohling” , wie sie bei den WiderstandsLes- und Schreibungen in Hanau und anderswo in Granada, San José oder Erlensee entstehen. Se vende heißt zu verkaufen, Dominical ist ein Ort für Walewhatching und für US-Tourismushochburgen. United-Fruit Nachfolger vernichten die Natur inclusive der dort zum Dumpinglohn arbeitenden Menschen und ihrer Kinder ( Frauen und Männer werden unfruchtbar, die Frauen gebären schwerstbehinderte Kinder, naja und wir vergiften uns auch ein wenig, wenn wir Del Mote-Obst kaufen).

poder popular erscheint hier in bewusster Anlehnung an Chile. Die Teribe und Boruca stehen bei ihren nächsten Konferenzen vor der Entscheidung, ob sie den zivilen Widerstand nicht duch den Guerilla-Krieg ergänzen müssen, um zu retten, was noch nicht zerstört ist.

Dollar y sus Colones soll heißen: die Kompradoren-Bourgeoisie und die CostaRicanische Währung, die colones, die der Dollar schon weitestgehend geschluckt hat.

Über die Aufgaben revolutionärer SchrifststellerINNEN oder von der Ironie des “Schiksals” »

An große und kleine Kinder am Fuße des Ché-Denkmals in Santa Clara

No solamente para Ché

Viele GenossINNen und KollegINNen, Freunde und -Innen haben mir nach der Lektüre meiner Texte zu Ché gesagt, dass es schon ein Elend mit dem ReliquienHandel sei. Hauptsächlich das Problem, dass Chés Denken und Handeln

so hoch gehängt würden, dass “KEIN NORMALER MENSCH AUF KUBA SO WIE ER HANDELN KÖNNE” , “DAS KANN NUR EIN HEILIGER!” UND WIR SIND EBEN HALT NUR MENSCHEN: DAS SIND ALTE MUSTER, MIT DENEN BESONDERS CHRISTLICHE RELIGIONEN GEARBEITET HABEN!

mein jüngstes Gedichte- geschrieben nach wiederholter Kritik, warum ich denn nicht die schönen Seiten des Lebens beschrübe und immer nur diese politischen Sachen und so – mein jüngstes schicke ich gleich Mal mit:

WIE GERNE ZÖG ICH MICH ZURÜCK

-INS KLEINE GLÜCK Wie gerne zög ich mich zurück

und schrieb wie andre von dem großen

puren und vom kleinen unscheinbaren Glück

von Kinderaugen

wulstgen Lippen

rauscheBärten und auch Wäldern

von grünen Wiesen schwätzgen Schwalben

Störchen und von drallen Feldern

allenthalben

von murmelklapper Mühlenbächen

vom Wein-Weck-Worscht- und Weiberzechen

und danach dieselben prellen

und von der hartblitzschnellen

Macht der Männerhiebe

von Männerfreund- und Kameradschaft

von Stammtischrunden Gerstensaft

und von unendlich tiefer Liebe

von Heimatdunst und Fahrtendampf

vom ewigen Geschlechterkampf

wie gerne zög ich mich zurück

ins kleine GlückAm Arsch, die Räuber tun mir den Gefallen

nichtnicht dass ihr glaubt,

dass ich mich

sniffend davor drück

ins Highsein fliehe

kiffe, kokse

nein ich begnüge

mich mit einem Stück

im Trocknen unter meiner Brücke

schirmüberspannten Lotterbett

der armen Poeten

und Subproleten

Ihr glaubt, ich lüge ?

Ihr bombt mich pausenlos durch eure Kriege

ihr lasst mir keine Luft zum atmen

ihr platzt mir meinen Kopf

und knebelt meine Seele

(die ich doch jedesmal verfehle

wenn ich sie entfesseln will)

wenn ich nur stotternd

in zerfetzten Sätzen

von meiner Flucht vor euch erzähle

dann sucht ihr mich

und schickt mich heim

nach Goddelau

doch wißt

ihr schickt mich dort genau

ins kleine Glück

zurück

zum besten

Volksaufrührer

der Ghettos

und der Miets-kasernen,

in Heimen und in Knästen

“Friede den Plätzen unter den Brücken,

Friede den schimmelreitenden Betten,

Friede den Hütten,

Krieg den Palästen!”

HaBE

im July 2010

Ob es in Goddelau noch die “Irrenanstalt” gibt, weiß ich nicht.

Aber im Hessischen war die so bekannt und “beliebt” wie die in Heppenheim , “da schicken sie die Deppen rein!”

herzliche Grüße

Hartmut Barth-Engelbart.

ICH KANN AUCH ANDERS !!!

Diese Drohung gilt nicht nur für die folgende Geschichte von der CaCaKuh sondern auch für den “Pizzabäcker von Trinidad” der keine Rache für Roberto Blankos “Puppenspieler von Mexiko” ist.

Das ist eine von vielen karibischen KleinstGeschichten

Die CoCaKuh von CostaRica

Die CoCaKuh

von CostaRica

lässt sich nur äußerst

selten sehn

Ganz anders

als auf Schweizer Almen

wo Kühe

auf der Weide stehn

streift sie im Regen

durch die Wälder

vermeidet Wiesen, offne Felder

und wird mit Gottes Segen

älter

und frisst sich satt

am CoCa-Blatt

und wenn man

ganz, ganz leise ist

und sich viel Mühe

gibt hort man alsbald

was sie im Wald

am liebsten frisst,

hört man sie mit Genuss

zermalmen

die Kokse von den Kokospalmen

die Schachteln von den Schachtelhalmen –

was eine Schweizer Kuh nicht frisst

und wenn, dann höchstens mit Verdruss

Auch sieht man sie mit Reihern

feiern

den weißen,

die ihr vom Fell die Fliegen beißen

dann sieht man sie mit Wachteln qualmen

sie rauchen nur mit Wasserpfeifen

warum, das kann man nur begreifen

wenn man schon Mal im Urwald war

als Mittel gegen Brandgefahr

ein weitrer Grund ist noch viel gründer

die Wasserpfeife ist gesünder

Und nun zum Schluss

damit ihrs wisst

Die CoCaKuh gibt ihre Milch

als Füllung für die Kokosnuss

und niemand weiß, warums so ist.

Was eure Lehrer euch erzählten

vergesst’s, denn zwischen CoCaKuh

und der MiLila im TeVau

da liegen eins zwei Ozeane

und immer – also gar nicht selten

zumindest zwei, wenn nicht drei Welten

ich kanns beschwören , ganz genau

ich war dort bei der KuhBeschau

2006 mit meiner Frau

so ist das mit der CoCaKuh

Und jetzt ist Ruh

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Kariboooo/ GeBlödelDicht

Geglückte VerMutationen

Einst liebt ein Elch

ein Ren im Zoo

und so

entstand das Karibo

Es ward im Zoo

nicht richtig froh

bis es in die

Karibik floh

deshalb heißt die

Karibik so

Doch als das Klima

sich verändert

geriet das Karibo in Stress

kriegt Haarausfall und Karies

da ist es wieder

ausgewändert

Es schwamm in riesen großen Horden

nach Kanada ganz hoch im Norden

wo sie zum Glück nur Robben morden

Dort reitet es der Eskimo

und jetzt ist dort das Karibo

bis zur nächsten Eiszeit froh.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Bomerang : noch eins aus der Reihe “blöde Gedichte”

Ein hochgestapelter

Bommerang

Es schwamm

einmal ein Bomerang

die ganze Zeit

am Strand entlang

Und als der Strand

zu Ende war

da war er in Amerika

Da dachte sich

der Bomerang

mit seiner äußerst

flachen Stirn

und seinem

ebensolchen Hirn

EIN BOMERANG

KANN SICH

AUCH IRRN

Downunder

in Australien

lässt man sie

durch die Lüfte schwirrn

die Bomeränge

und wirds im Land zu enge

entfliegen sie

Sie fliegen hin

sie fliegen her

und das nicht nur

im Nahverkehr

Und einer flog

mit nix im Sinn

nur hin

und hin

und immer hin

vergaß

im Sturm

und Drang

als junger Bomerang

den Rückflug

zu bezahlien

so flog er

von Australien

grad nach

Amerika

jetzt fliegt er nicht

jetzt fliegt er nicht

jetzt fliegt er gar nicht mehr

er liegt nur da

er liegt nur da

und fault am Strand

von Florida

und tut dort so

als wär

er

Millionär

(2006 geschrieben)

Aus der unendlichen Reihe karibischer KleinstGeschichten:

(mit einem Gruß nach oben zu James Krüss und Tschüss!)

Der Pizzabäcker von Trinidad

Der Pizzabäcker von Trinidad

backt Pizzen

die heißen Bambina

die macht er echt lecker

seit über zwanzig Jahren schon

Tomaten-Käse-überschmolzen

erst für Touristen und Komsomolzen

bis ’90 aus der Sowjetunion

und jetzt für solche aus China

für grad Mal fünf Naciónales

an der Ecke Colon y Morales

die kriegt man nur hier

im Packpapier

bis 59 Minuten nach vier

Und wenn er üm fünf

alle grad sein läßt

und endlich Feierabend macht

und vom Pizzateig einen kleinen Rest

und sonst nicht eine Bambina mehr hat

dann sorgt konvertibele Währung

für den Rest des Abends

die lange Nacht

für der Touristen Ernährung

– ich meine da solche, die habens

dick im Beutel oder borgens

sich schnell bei der Bank

die hat Gottseidank

für Reiche in Nöten

ohne Moneten

noch Vorrat an convertiblen Peseten –

nur eben nicht für mich

drum geh ich dann morgens

schon früh in die Stadt

zum Pizzabäcker von Trinidad

und bestell mir gleich zwei

heißhungrig auch drei

von den herrlichen Bambinas

die kein Hotel so zu bieten hat

und esse mich satt

und überlege dabei:

Die Bambina entführn ?

Im Reisegepäck ?

mit Käse- und Tomatenfleck ?

das hat keinen Zweck!

Denn Bambinas

schmecken nur prima

in kubakaribischem Klima

(Geschrieben am 22.02.2007

zwischen zwei Bambinas)

Leider verschwunden:

“Die Rache des Stachelrochens”

Von meinen GeBlödelDichten habe ich auch einige in Kuba geschrieben

Das Gedicht für den “Pizzabäcker von Trinidad” gab es auch auf Spanisch… aber eine festplattencrash hat es mitgenommen. “Die Rache des Stachelrochens” steht irgendwo in einen Kladde ….. Aber es gibt sie auch als Video: https://www.youtube.com/watch?v=OsyB8rVKF1k

TURTELN

Geht die wilde Schildkröt turteln

braucht sie sich nicht anzugurteln

auch hört man sie sehr selten autschen

sie knutschen ohne zu zerknautschen

ganz ohne Couch und ohne Couchen

Nur wenn die Leopanzer spurteln

die tun es nicht für ein paar Kröten

auch nicht um irgendwen zu töten

bei Gott, nicht mal bei Hungersnöten

wenn Leopanzer Endsieg-spurteln

dann gehn auch die Schildkröten

trotz ihrer Panzer flöten

Die Kröte denkt im Stillen blos

ich knutsche lieber hüllenlos

bin ich mal liebestoll und wild

dann schützt mich nichts, nicht mal ein Schild

geschweige denn ein Titel-BILD

das eine Kröte zeigt beim Akt

und wie die Krötenfrau das packt

im Huckepack und splitternackt.

(der Pendler pendelt hin und her

beim BILDer-Sex im Nahverkehr)

Wenn uns ein Panzer überfährt

ist unser Panzer gar nichts wert

bevor mich so ein Leo packt

bleib ich als Kröte lieber nackt

ich springe, wenn er auf mich zielt

schnell weg und höher ohne Schild

Die ganze Rüstung im Genick

brauch ich nicht zu meinem Glück

wenn ich ohne Panzer fick

statt knautsch, hab ich die erogenen

Zonen und ich muss erwähnen

Da sieht man wie der Liebeswahn

trotz Schutzschild dich vernichten kann!

Hier eine Auswahl der in Cuba, Costa Rica und Nicaragua entstandenen Texte:

Vorausgehetzt

Veröffentlicht am 20. August 2016 von Hartmut Barth-Engelbart

Vorausgehetzt

Voraussetzung

für Kriegsverletzung

ist

Kriegsverhetzung

massenmedial

vorausgehetzt

wird‘s

Volksverletzung

Vorausgesetzt

Man hat das Volk

nicht längst schon

Abgeschrieben

Oder in die Flucht getrieben

In die Wüste

Übers Meer

dort fischen Nato

Tod & Teufel,

das Kapital

aus tiefster

Not

HaBE 20.08. 2016