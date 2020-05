Manolis Glezos (nach)gesendet Μανώλης Γλέζος προωθήθηκε, der die Hakenkreuzfahne zerriss

Für die Nachgeborenen, die Manolis Glezos nicht kennen, hier ein kleines Video, das dringend durch einen Blick in Wikipedia ergänzt werden muss. Dort kann man (bei aller gebotenen Skepsis gegenüber diesem Atlantikbrücken-Portal) über Manolis sehr viel erfahren

“Das NATO-Kreuz hat keine Haken!” … bis die Griechen kriechen

Wenn wir schon Mal dabei sind AFRIKASIEN zu befreien, dann nehmen wir Griechenland doch gleich mit! “Das NATO-Kreuz hat keine Haken!”Veröffentlicht am 14. September 2011 von Hartmut Barth-EngelbartAktuelle Vorbemerkung: Menschenrechtskämpfer in Libyen bei der Arbeit:http://www.youtube.com/watch?v=zKHUVaWUB5k

Berlussolini soll schon Mal anfangen

unsre Fallschirmjäger kommen späta

auf’n Sprung vorbei nach Kreta

das Oberteil der Adria

ist schon so weit

durch uns befreit

jetzt kommt – wie geil

das Unterteil

Blitzmädels, Jungs aus Sachsen

schmiern sich Tzatziki auf die Haxen

damit sie eingeboren riechen

Kanonenfutter muss man füttern

die Mehrheit von Soldaten-

Meerjungfraun-

und Seemanns-Müttern

kann an der Heimatfront

doch sowas nicht erschüttern

Ein letztes KFOR BILDungsseminar

macht sie fürs Unternehmen Hellas klar

OXI heißt Nein , Ja heißt NE Wahr

Blockflöten spielen noch was vor

An der Laterne, vor dem großen Tor

dirigert die Angi Merkel

einen Fischer-Chor

das Abschiedslied klingt wunderschön:

“Über Belgrad nach Athen ….”

… das dicke Ende kommt noch … der Text ist noch in Arbeit -na klar reimt sich auf riechen Griechen und das Menschenrecht wird siechen, bis der Griech zu Kreuze kriecht, is Kriech. Ach, macht euch doch euren eigenen Reim drauf! —– Muss man euch denn alles vorschreiben!?

(nicht dass hier jemand meint, ich wäre ein Antisaxone oder Antisorbe!. Nur rekrutiert die Bundeswehr für ihre Auslandseinsätze überdurchschnittlich viele junge Menschen aus den neuen Ostkolonien! Das wird sich erst ändern, wenn die Arbeitslosigkeit im Westen den gleichen Pegel wie im Osten erreicht hat und die HARTZ4er aus Einsparungserwägungen an die Fronten zwangsverpflichtet werden.

Bei steigender betriebsbedingter Fluktuation bei Friedenstiftenden Auslandseinsätzen und nach Abschaffung der Wehrpflicht, muss einfach mehr Nachschub an Menschenmaterial organisiert werden.

Und irgendwer muss die Waffen ja bedienen, damit sie auch verbraucht werden, damit das wieder die Arbeitsplätze sichert und welche schafft.

Die Werft in Rostock zum Beispiel ist nur zu halten, wenn man mit dem IG-Metall-Vorstand zusammen die Rüstungsproduktion anleiert…

Die Zukunft der Jugend im Osten liegt im Hindu- Kusch und in den Kriegsschiffwerften an Nord- und Osteeküste. Auch der Bremer Vulkan geht nicht mehr an, wenn die Kriege ausbleiben . So ist das nun Mal…

HIER FOLGT DER TEXT:

“NATO-Kreuze haben keine Haken!”

Das NATO-Kreuz hat keine Haken

das soll das Volk beim Beten tragen

statt Demos- nur noch Prozessionen

damit sich Staatsanleihen lohnen

damit man, was es betet auch versteht

damit uns , was es meint und schreibt

nicht unendlich verborgen bleibt

kriegt es ein EURO-Alphabet

mit Rettungs-Schirm und CARE-Paket

und sollte es es wagen

sich weiter zu verweigern

uns DEURO Herren den Profit zu steigern

zu streiken und uns anzuklagen

dann werden wir den Griechen sagen

als Herren von Monopolis

dass so was wie Kalavrita und Distomo

mit NATO-Kreuzen ohne Haken

nach Belgrad, Bagdad, Kundus und Kabul

am Fuße der Akropolis

auch noch zu steigern is

dann werden wir nach Libyen zeigen:

So bringen wir das Volk zum Schweigen

Ihr wißt ja wie’s im Sommer is

der gelbe Sand von Tripolis

in Libyen

zieht weit hin bis nach Tripolis

und wenn der Sender CNN

Gaddafi sucht im Libanon

welcher Bomber kann denn schon

das Tripolis / Peleponnes

von Tripolis in Libyen unterscheiden ?

vielleicht hat einer Guido Knopp gesehn

und will jetzt die Osmanen aus Tripolis vertreiben

und dann für CNN, für ARD & ZDF & SPIEGEL-BILD & FAZ & LOCUS die Siegesmeldung schreiben

egal …

wenn unser Desert Storm

als andrer Wind von Afrika herüberweht

hat sich der Papandreou ausgedreht

wenn ihr vor einem neuen Patakos

von CIA-Obamas Gnaden

um Gnade fleht

Ein kleiner Schwenker nach Madrid

(wir denken, Rom hört auch noch mit)

auf Spanisch heißt Kalavrita

Guernica

der CONDOR nennt sich heute TIGER

und wird am Ende Sieger

Ihr glaubt uns nicht

uns hohen Priestern KaputBaals?

dem ehernen Gesetz des Kapitals

dem machen wir den Weg frei

es geschehe sein Wille

in Libyen, in Syrien

in Kuba, in Chile…..

Na dann

ist irgend wann

nach dem Iran

auch China dran



das mit Lidice hat sich schon – auch Polen

brauchen wir nicht mehr zu holen

auch das hat sich so ergeben

von selbst erledigt

eben



(im Unterschied zu Erwin Rommels TIGER beim Schlachten in Tripolis und Tobruk bis nach El Alamein hat der TIGER von EADS als Städte-Häuser-AntiAufstands-Kampfhubschrauber nämlich unschlagbare Flügel und die JU52 heißt heute TransAll für jeden NATO-Überfall und später vielleicht einmal A400 mit dem M am Hintern

und die Niederschlagung des Maji-Maji-Aufstandes in Deutsch-Ost-Afrika wird über hundert, heut verstreuen wir – statt nach dem Strickmuster der Kaiserin handgefertigter Pulswärmer für die schwarzen Waisenkinder in den bitterkalten Nächten in der Wüste Nagib – Monsanto-Mais aus einer A400 über der Sahelzone.)

im ansonsten mit Vorsicht zu genießenden wikipedia steht (noch) erstaunlich viel über diesen Aufstand ((gibt es nicht einen CDU-Politiker namens Wissmann ?)) Damals hieß die Merkel Willem Zwo und die LINKE SPD ….. und 1914 oder später kamen die Kriegskredite… auch von der SPD… … ab ca. 400.000 direkten Toten -die Winston Churchill in seiner Frontberichterstattung an die britische Krone begeistert schildert-(“Hier kann man von den Deutschen lernen, wie man mit den Eingeborenen umgehen muss!”) wurde wohl aufgehört genauer zu zählen… das waren wie in Libyen eh nur Neger

nur ma so als Intro

2.Deutscher Einmarsch in Athen – vor 6 Jahren: nach” Liegt Griechenland in Afrika?” folgte HaBEs Ausschluss bei attac-f-mailingliste

Für meinen Offenen Brief und den Titel 3. Deutscher Einmarsch gabs wieder vorerst nur virtuelle Prügel. Auch für diesen bereits historischen Text von 2004 wurde ich vor 6 Jahren mit der Sperrung bei attac FFM bestraft.: (mein Kopf hält doch viel aus, obwohl schon Friedrich Stolze ausgerufen haben soll angesichts der attacen gegen ihn: “Des hälste doch im Kopp net aus ! Die schmeiße misch aus Frankford raus!” Er hats ausgehalten und ich bin Stolz auf meinen Kopf, es muss einer wie Stolzes sein.

nur vorab zur Erläuterung: aus oberen CIA-Etagen kam nach Griechenland die Warnung, es könne ein Militärputsch bevorstehen, man habe dafür Anzeichen, wenn die Parteien das nicht in den Griff bekämen. –also die “demokratischen” Parteien !! ((Quelle folgt noch (((wenn sie nicht trocken gelegt wurde! )))

Bitte um Mitteilung, wo der Text durch Anspielung auf historische Fakten unverständlich bleibt: Guido Knopp hat n.m.E. noch keinen Film über den Ritt des Manischen Aufstandsanführers Michaelis Mavromatis gedreht, der 1830 nach eigenen Worten durch knöcheltiefe Blutlachen der Einwohner von Tripolis ((welcher Religion auch immer: Moslems, Christen, Juden ..)) eingeritten ist.

Mavromatis hat erst später gemerkt, dass ihn die Briten, Deutschen, Italiener und Franzosen aber damals auch die Russen als Türöffner und Bauernopfer benutzt haben. Schlussendlich hatten die Griechen nur ihre Besatzer ausgetauscht. Die Manioten so und so

Zu NAZI-Wehrmachts General-Feldmarschall Erwin Rommel brauchts wohl keine Erläuterung ? ((suche hier im Archiv unter “Afrika”, “Rommel” oder “Libyen”))

Kalavrita ? Distomo, Lidice, Guernica? Die überlebenden Opfer- und die Enkelkinder der Toten und der Überlebenden von Klalavrita und Distomo und anderen Städten und Dörfern klagen vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Deutschland und Italien auf Entschädigungszahlungen für die Massaker der Wehrmacht und der SS in vielen griechischen Städten und Dörfern. In Italien ist die deutsche Regierung bereits zur Zahlung verurteilt worden. …. Es gab bisher noch nicht Mal eine Bitte um Verzeihung. (Außer der von Johannes Rau (ExBundespräsident “Bruder Johannes”) in Kalavrita, die aber mit leeren Händen!

Der Schwarze

kann ja

bekanntlich

mit seinen Rohstoffen

so gut wie

nichts

anfangen.

es sei denn

er wird

gut und weiß

geführt

dann spurt er

wenn ers spürt

Deshalb

muss auch in West-

Darfour dafür

gesorgt werden,

dass er

ob Christ,

ob Jude

oder Muselman –

nicht darauf sitzt

und sitzen bleibt,

sonst kommt mann ja

nicht

dran.

So ähnlich

ist das

mit dem Griechen auch.

Der Grieche war

wahrscheinlich viel zu lang

vermuselt & verslavt

verrusster PseudoChrist

was ja

schon

an seiner Schrift

zu sehen ist.

Folgerichtig kann

ab sofort die Devise

nur lauten,

nach der bekannten

Melodie des Nana Mouskouri-Songs:

Deutsche Schulen nach Athen,

Deutsche Truppen nach Athen,

Deutsche

Ordnung

in Athen, …

nach der vollständigen Integration Mallorcas wenden wir

uns jetzt wieder der Südosterweiterung zu … die ganze Adria in

Partylaune,

Schürzenjäger,

Flugzeugträger,

Beachball, Swinger,

Fallschirmspringer

