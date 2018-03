Muslime sind die neuen “Juden”- statt Synagogen brennen heute Moscheen & Flüchtlingsheime

im thüringenschen Mühlhausen wurde Ende Februar ein islamisches Kulturzentrum und eine Moschee durch Brandstiftung zerstört. Dieser Anschlag findet wie mittlerweile jährlich Hunderte ähnlicher Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und Moscheen kaum noch Beachtung in den Mainstream-Medien. Schon wie bei der Untersuchung der sogenannten NSU-Morde wird die Rolle des “tiefen Staates”, der dienstlichen V-Leute in rechten Brandstifter-Organisationen dabei nicht berücksichtigt. Viele solcher Angriffe werden auch nicht weiter verfolgt. Ihre Auswirkungen muten geradezu “tiefenstaatlich” an: Angst, Panik, Spaltung, Ablenkung von brennenden politischen Fragen …

“Tiefer Staat”? Verschwörungstheorie? Liegt das nicht am und Mühlhausen im Osten? Mit einem LINKEn Landesvaterposten? Dort, wo flächendeckend Jugendkultureinrichtungen abgewickelt, abgerissen und die wenigen Übriggebliebenen mit dienstlicher Hilfe rechts besetzt wurden. Dort, wo sich LINKE zu staatstragenden Erfüllungsgehilfen des kapitalen Kahlschlags gemacht haben, … und PEGIDA und AFD jetzt abernten.

Es liegt nicht am Osten. Es liegt auch nicht nur am “tiefen Staat”. Und es fielen auch nicht die Brandsätze urplötzlich aus heiterem Himmel. Das hat “sich” schon länger entwickelt. nein, nicht alles nach Plan. Da war auch der “Kommissar Zufall” mit am Werkeln. Es waren auch nicht immer Alt-oder Jung-Nazis, betreut aus der Tiefe des Staates, beschützt vom Verfassungsschutz.

Der “flache Staat” tut’s auch, wie man es am Beispiel eines großen Flächenkreises bei Frankfurt am Main sehr gut nachvollziehen kann, mit honorigen Akteuren, die Brandreden hielten und so auch Brand stifteten, in jugendlichen Strohköpfen. Am Beispiel von völlig schuldenfreien, reichen Gemeinden, die den Eingeborenen ihre soziale Infrastruktur zerstörten, aber dann statt Jugendzentrum, Flüchtlingsunterkunft und Dorftreff zusammen zu errichten, zusammenzuführen, das Jugendzentrum zerstörten, den alten Bahnhof und die alte Schule nicht für die öffentliche Nutzung erhielten, den Dorftreff vernichteten und keinen neuen schufen, aber dafür dann Flüchtlingsunterkünfte kauften … so lange der Druck der vielen Menschen mit wirklicher Gastfreundschaft, Nächstenliebe und “Willkommenskultur” ausreichend wirkte und die “öffentliche Hand” im Land dafür hohe Zuschüsse zahlte.

Nur wird jetzt eine Stelle zur Flüchtlingsbetreuung trotz Bewerbungen nicht besetzt, aber dafür die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer genötigt, kostenpflichtige Kurse zur Qualifizierung zu besuchen…. So was bringt dann sogar noch die christliche Scheinheiligkeit der örtlichen CDU auf die Barrikaden! Schön. Nur hat die örtliche CDU federführend diese Lage erst mitgeschaffen. Die alte Schule mit ihrem Jugendzentrum, der Leihbücherei., der Fahrradwerkstatt, der Betreuungsschule, der Hausaufgabenbetreuung & Nachhilfe, den Fremdsprachen- & Kreativkursen, der Elternschule, dem Seniorentreff, den Erzählabenden, der Sexual- & Sozial- & Drogenberatung, der Bewerbungsschulung, dem Dorfkino, den Krabbelgruppen, das alles wurde durch den Verkauf der alten Schule für vergleichsweise Peanauts (140.00o,-€) an Private vernichtet. Und dann ein paar Jahre später Flüchtlingsunterkünfte eingerichtet – und das direkt neben einem leerstehenden ehemaligen Lebensmittelgeschäft, einer ehemaligen Gastwirtschaft, die sich auch als Dorftreff geeignet hätte. Doch dafür war kein Geld da. Aber für den großangekündigten Neubau eines Dorftreffs für bis zu 500.000,-€ wollte man die Hälfte beisteuern, wenn aus dem Hessischen Investitions- und dem Dorferneuerungsprogramm die anderen 50% geflossen wären. Doch das war dann ein Satz mit X. Am Ende wird auch dieser Dorftreff nix.

In dieser Gemeinde kann man ja schon fast froh sein, dass die alte Synagoge fast völlig in Vergessenheit geraten ist und es keine Moschee gibt. Auch Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte sind hier im Kreis seltener geworden.

Dazu hier in den nächsten Tagen ein eigener Artikel mit dem Landrat, der Mal die Einschleusung von Epidemien aus dem Balkan verhindern wollte, und persönlich die Zufahrt zu leerstehenden US-Kasernen, den unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen “Adolf-Hitler-Kasernen” für Flüchtlingsbusse aus Jugoslawien blockierte (Wer Krieg sät, erntet Flüchtlinge! Das war schon 1945 so!) .

HaBE-Foto-Collage 1966/67/68 (?): Patakos,Moishe Dajan, Shah Reza Pahlewi, GroKo-Chef, Brandt-Partner & Alter Kamerad Kurt Georg Kiesinger, Innenminister Lücke (die sogenannte Notstands-Lücke), L.B. Johnson, Springer, Kai-Uwe von Hassel, nur der eigentliche Schoß ist nicht zu sehen: der Kaput-Baal und sein goldenes Kalb, das Kapitalgesetz, das solche Herrschaften erschafft. Heute sind es auch gelegentlich vorübergehende Damschaften. Nixcht im Bild: Willy Brandt, der mit Berufsverboten und Notstandsgesetzen mehr Demokratie wagen wollte. Hat er ja auch gut hingekriegt.

HaBE-Foto-Collage 1966/67/68(?) links unten der Sohn des damaligen HR-Intendanten und wer hat die Tochter des Frankfurter Säuberungs-Polizeipräsidenten Littmann (besonders gründlich beim und vor dem KPD-Verbot 1956) am Bein im Polizeigriff? Herbert Wehner, der mit der Pfeife im Mundwinkel noskisch knottert: “Einer muss den Bluthund machen!”

HaBE bereits vor einigen Jahren den Vorschlag gemacht, für spätere Stolperstein-Aktionen und alternative Stadtführungen die jetzt noch nicht abgebrannten Moscheen zu fotografieren:

HaBE FotoCollage 1968 / es ist der CIA wie dem FBI gelungen, die Black-Panther-Partrei zu infiltrieren, bzw. die Basis in den Stadtvierteln mehr militärisch als politisch zu radikalisieren. Das war neben dem gesteuerten Einfluss harter und sanfter Drogen von James Brown und Timothy Leary der vorläufige Untergang der Black Panther, nach der Ermordung von Malcolm X durch gekaufte Elemente der Muslim-Bruderschaft. Die Zusammenarbeit hat eine lange Tradition…Das ist übrigens auch der Grund für meinen bösen Nachruf auf den langjährigen VS-Vorsitzenden Hayattullah Hübsch, denn der hat uns nicht wenige Jungs und Mädels nicht nur aus der Staffelberg-Kampagne über SoftDrugs, Räucherstäbchen und LSD und folgende Harte Drogen und seinen religiösen Dreh wunderbar aus der Spur und für viele irreparabel in den Lucy in The Sky-Himmel gehauen. Mit dem wollte ich nix zu tun haben, der hat mir zu viele unter die Erde gebracht…Wer ihn trotzdem posthum heilig spricht… macht ihn erneut zur LeidFigur

Eine neue Witzischkeit mobilisiert die Heimatfront. Dagegen war Heinz Ehrhardt ein Widerstandskämpfer. Die Sarrassinade ist gut bewaffnet: Moder-Broder hat die weltbeste ImmunitätsRüstung umgeschnallt mit immer in die Kamera blickendem Logo und laufender Bandenwerbung “BrodersohneinerHolocaustüberlebenden” und als Soziusbeisitzer hat er sich einen konvertierten Muslim eingekauft. Na klar, der Mann ist immer noch Muslim, aber eben einer von den Guten, die als fünftes Rad auf ”die Achse des Guten” passen.

Und das alles nur, weil das mit Broders Rolle als PR-Chef bei Sarrazins GEN-Bank nicht so dolle geklappt hat.

Als Wiedergutmachung erhält er jetzt jede Menge PRIMETIME bei der ARD.

Ob das Projekt Broders für einen neuen TV-Kanal hinhaut: Broders BordCastingCorporation BBCC – Das Personal steht in den Startlöchern. Miersch, Maxeiner, Stephan und viele andere Gute mehr DER GUTEN MEHR, ES SIND SO VIEL, DAVON ICH SINGEN UND SAGEN WILL: nein nicht schon wieder Broder bei Anne Will … Aber es läuft doch auch ohne BBCC ganz glatt: Guido Knopps Geschichte der Deutschen hört sich an, als sei sie streckenweise von der Achse der Guten abgewickelt..

„Lasst uns Syrien aufteilen!“

Ein diplomatisches Dokument entlarvt den US-Plan für Syrien. Exklusivabdruck aus der libanesischen Tageszeitung Al Akhbar.

von Rubikons Weltredaktion

Unter dem Titel „Washington an seine Verbündeten: Lasst uns Syrien aufteilen“ (1) erschien am 22. Februar 2018 ein Artikel in der libanesischen Tageszeitung Al Akhbar. Der Text der Kollegen Mohammad Ballout und Walid Scharara basiert auf einem Protokoll, das sie erhalten hatten, und in dem ein Treffen in Washington am 11. Januar 2018 zusammengefasst wird. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump einer dauerhaften Militärpräsenz in Syrien zugestimmt, nun hatte das US-Außenministerium ausgewählte Verbündete eingeladen, um ihnen die US-Syrien-Strategie zu erläutern. Die US-amerikanische „Kleine Syrien-Gruppe“ soll zukünftig um weitere US-Verbündete erweitert werden. Namentlich genannt wird auch Deutschland.

Das von Benjamin Norman, einem Nahostexperten an der britischen Botschaft in Washington erstellte Protokoll ist ein vertrauliches diplomatisches Dokument und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die Aufzeichnungen zeigen in aller Offenheit wie über das Schicksal von Menschen, Ländern und Regionen entschieden werden soll. Das Völkerrecht hat dieser Kreis bereits weit hinter sich gelassen.

Die Kollegen Ballout und Scharara leisten – mit Unterstützung ihrer Zeitung Al Akhbar – wichtige Aufklärung über den Krieg in Syrien und seine machtpolitischen und geostrategischen Hintergründe. Rubikon bedankt sich für die Genehmigung der Autoren, den Artikel in deutscher Übersetzung exklusiv zu veröffentlichen.

https://www.rubikon.news/artikel/lasst-uns-syrien-aufteilen