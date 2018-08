Am 11.9. “Das 7.Kreuz” in der Werkstatt Kassel: Lesung-Konzert 18 Uhr, Eintritt frei

Jetzt auch in Kassel, Werkstatt-Café in der Friedrich-Ebert-Straße 175.

Am Jahrestag des US-gelenkten faschistischen Militär-Putsches in Chile. Der 11.9. 1973, der durch den selbstgemachten 9/11 fast vergessen gemacht wurde.

nach Hanau, Frankfurt, Dachau, Büdingen, noch zwei Mal Hanau, Gelnhausen, Oppenheim und jedes mal mit anderen Elementen … um den Kern:

Ulrike Eifler, die DGB-Regionsgeschäftsführerin Südosthessen liest aus den Briefen ihres Großvaters, des Neckarsteinacher KPD-Vorsitzenden aus dem KZ Dachau, Philipp Hoffman, der blinde Bariton und Multi-Instrumentalist singt und spielt Lieder aus dem Widerstand, Hartmut Barth-Engelbart, der Grafiker, Schriftsteller und Publizist liest Ausschnitte aus Anna Seghers Roman “Das 7. Kreuz”.

Die Akteure dieser etwas anderen Lesung weisen mit Fußnoten auf die Verbindung von historischem und aktuellem Widerstand hin in der Hoffnung, dass aus den Fuß- dann Kopfnoten werden und das Nachdenken nach dem Vorlesen auch zum Handeln wird.

Ob es in Kassel zur Gegenüberstellung von Briefen eines Widerstandskämpfers und Opfers aus dem KZ und Passagen aus den Spruchkammerakten eines Mittäters, des Leiters der Landwirtschaftsschule, die im 7. Kreuz eine zentrale Rolle spielt, das ist noch nicht ausgemacht.

Ulrike Eiflers Großvater war Widerstandskämpfer und Opfer, Hartmut Barth-Engelbarts Vater war Mitläufer und Täter , vom Einsatz der Brigade Ehrhard, der berüchtigten Marburg-Gießener Studenten-Kompanie bei der von Noske oberkommandierten Niederschlagung von Streiks in Sachsen …

bis hin zur Überwachung von Zwangsarbeitern und Propaganda für die Umsiedlung Odenwälder Kleinbauern in den “Lebensraum im Osten” ….

Um Klingelbeutel-, Spendenteller oder -hut-Spenden für Fahrtkosten, für die Weiterarbeit an nächsten Lesungs- und Konzertprojekten, für die Recherchen zum Widerstand wird gebeten. Beträge in gewünschter Höhe können aber auch schon vorab hier über den Spenden-Button (rechts oben) via PayPal eingezahlt werden.

Alle Bilder entstanden bei der 7. Kreuz-Lesung in der ehemaligen Synagoge in Gelnhausen. Veranstalter waren der GEW-Kreisverband Gelnhausen, die amnesty-Gruppe Gelnhausen und die Gelnhäuser Pax Christi Gruppe.