CORONA 93: Wer Angst vor der nächsten Welle hat, sollte Friseure & Strände meiden, Nistkästen abhängen & Reiterhöfe umgehen

Ornithologen sollten beim Zählen von Vögeln sehr vorsichtig sein, Vogelschützer eventuell die Fütterung einstellen. Ratsam ist es Pferdeställe zu meiden, Schlachthöfe so und so, wenn man nicht als Arbeitslooser dorthin gezwungen wird oder als Osteuropäer nach der Spargel- und Erdbeer-Saison nicht ins Hungertuch beißen will.

Wie man zu einer solchen Wellenverharmlosung kommen kann? Wer seinen Fahrradhelm nicht mit Alufolie ausgekleidet hat, leidet an den Einflüsterungen der bekannten Verschwörungstheoretiker wie Dr. Wodarg, der schon wegen seiner Frisur von der ZdF-Anstalt nicht ernstgenommen werden kann. Oder Prof. Dr. Baghdi, … und all jene über 100 angeblichen Wissenschaftlerinnen, denen die Frankfurter Allgemeine Zeitung das Schalten einer Anzeige gegen die Regierungs-CORONA-Schutzmaßnahmen verweigert hat.

Die angebliche Wissenschaftlerin, die Virologin Karin Mölling gehört auch dazu.

Sie hat jetzt ihre Verschwörungstheorien auch in Buchform herausgebracht:

Karin Mölling, (* 7. April 1943 in Meldorf, Dithmarschen), ist eine deutsche Virologin, die sich insbesondere mit HIV befasst. Sie war unter anderem Professorin und Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie an der Universität Zürich (1993–2008) und Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik in Berlin (1976–1993). Seit 2008 ist die Krebsforscherin emeritiert., was sie jedoch nicht daran hindert, weiter zu forschen.

Von wegen “Sommergrippe”. Das war früher Mal. Heute droht die nächste Pandemie: West-Nil-Virus

Frühling, Sommer, Herbst und Winter

Robert Koch kam jetzt dahinter

Eine Welle nach der Andern

Man müsste auf den Mars auswandern

Kein Problem

das kann man schon

mit amazon

ist der Bezos ausgebucht

wenn man was Exclusivres sucht

fliegt man zum Mars

na wenn schon

Mit Richard Branson

Up Up and Away

das wars

(Kleiner Tipp: amazon ist erheblich preisgünstiger)

Schlimm wird es, wenn ein mutiertes frostfreundliches CORONA-Virus zum Sommeranfang in der abklingenden Schafskälte auf einen West-Nil-Virus trifft, das bekanntlich sommerliche Temperaturen liebt. (Es wandert gerne aus südosteuropäischen Fleischteiler-Versenderländern oder mit Flüchtlingen ein.) Da wird es dann Hunderte Millionen erwischen. Und es gibt gegen das WNV noch keinen Impstoff. Wie wäre es mit einem Sommer-Lockdown?

Mit höchster Wahrscheinlichkeit melden sich jetzt wieder die üblichen Verschwörungstheoretiker und sagen, es handele sich um einen ganz normale Sommergrippe

