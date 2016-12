Wir haben ganz viele Täterpapiere an der Ägäis-Küste gefunden

An der griechischen Ost-Küste fuhr wochenlang tagtäglich eine manövrierunfähige Luxusjacht am Schlepptau eines von Bulgaren oder Ukrainern gesteuerten Schleppers einen kleinen Hafen an.

Mehrmals ankerte der Schlepper vor dem Hafen, die Schleppercrew erschien vollständig besoffen in einigen Tavernen und verlangte Alkoholnachschub und wollte die Jacht im Hafen anlegen. Beides wurde verweigert. Wie wir nach ein paar Tagen erfuhren, hatten die Schlepper eine Luxusjacht an der türkischen Küste mit syrischen Flüchtlingen vollgestopft und die auf einer kleinen Insel ausgesetzt. Danach schipperten sie mit der mittlerweile maschinenbeschädigten Jacht weiter auf der Suche nach Häfen, wo sie die Jacht loswerden wollten/könnten. Überall wurden sie abgewiesen, wenn sie die Jacht noch im Schlepp hatten. Diesel besorgten sie sich -so griechische Fischer und Hafenpolizisten-, wenn sie die Jacht weit vor den angelaufenen Häfen vor Anker gelegt hatten. Was aus den syrischen Flüchtlingen geworden ist, konnten wir nicht erfahren. Möglicher Weise hat die FRONTEX “entsorgt”, wie ? – das soll sich jede(r) selbst überlegen.

Natürlich haben wir am Strand keinen Papierfetzen von ihnen gefunden. Andere Fischer erklärten uns, sie wüssten, dass die Jacht von Anfang an manövrierunfähig war und immer geschleppt wurde. Warum? Die Flüchtlinge sollten sich auf keinen Fall selbständig machen können und die Schlepper wollten mit ihnen nicht zusammen auf der Jacht sein – aus Sicherheitsgründen, die hätten ja schon durch Zusehen das Manövrieren lernen und sie fesseln können…. An dieser Erklärung ist sehr viel Stimmiges. Wie nannte man eigentlich die Schlepper, die Flüchtlinge aus der DDR nach Schweden brachten. Das waren doch Fluchthelfer. Einige von denen haben doch ihre Stories von Illustrierten bezahlt bekommen und einige Andere wurden direkt & verdeckt von den Medien finanziert … Gab es damals schon eine FRONTEX auf der Ostsee? Hat die nicht damals die Schlepperboote versenkt? Pfui Deibel! Diese Schweinebande!