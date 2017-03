Ernesto Cardenal zur Ehrendoktorwürde der Universität Wuppertal

Das Interview mit Dietmar Schönherr ist nach dem Ausgang der Wahlen in Nicaragua schon deshalb wichtig, weil Schönherr über die Machenschaften der schärfsten Gegnerin der Sandinisten und mächtigsten Medienherrscherin Nicaraguas berichtet: Violeta Barrios Torres de Chamorro besitzt die größten und einflussreichsten Printmedien Nicaraguas, v.a. “La Prensa”, die von den USA mit allen Mitteln unterstützt wird. Und “La Prensa” hat mit allen diesen Mitteln versucht, die Wahlen für die Opposition zu entscheiden, u.a. um den wachsenden Einfluss der VR China in Nicaragua zu bremsen. Die immer breiter werdende Bewegung gegen den Bau des Nicaragua-Kanals wird zunehmend auch von sogenannten NGOs, von ausländischen Sendern und mit Finanzen aus den USA, und auch aus Deutschland unterstützt und immer mehr auch gelenkt. Hier scheinen sowohl die USA als auch die EU Chancen für einen “Nicaraguanischen Frühling”, für eine weitere “Bunte Revolution”, für einen “Regime Change” zu wittern.

Und aus dem maingestreamten nordatlantischen Blätterwald hallt dementsprechend einstimmig von FAZ, FRatz bis TAZ und in den Telemedien vor ARD bis ZDF das Anklagelied gegen “das korrupte Familien-Unternehmen Nicaragua”, bis zu dem bestellten “DissidentenHilfeschrei”: Ortega sei “auf dem Weg zum zweiten Somoza.”… Hier soll wie schon bei der “Befreiung” Jugoslawiens, Iraks, Libyens oder der versuchten oder noch anhaltenden “Befreiung” des Jemen, Irans, Venezuelas usw. von zweiten, dritten und vierten Hitlers im linksliberalen, links-christlichen, links-LINKEn, öko-linken bis wertkonservativen Sympatisanten-Sumpf von BUND bis GREEN-PEACE gefischt werden Nach dem Motto: alle an Bord der wehrhafte NATO-Demokratie-Export-Fregatten und Flugzeugträger. Die FreedoMission is possible kennt keine politischen Lager mehr: all together now: Erst als Medien-Pioniere im Presse-Dschungel oder Blätterwald, als WellenVor-Rider in the Storm und Cyber-Krieger von der Leichen & oDer Gleichen …..

HaBE-Fotomontage 1991: im US-EU-Nato-Fadenkreuz der NaheOsten/ und dann weiter Südost-Asien/ Grenzregionen Russische Föderation & VR-China/ Karibik & Zentral-Latein-Amerika/ Afrika

Mit von der Partie ist dabei auch das spanische Programm der Deutschen Welle.Wer in den Gift-und Galle-Fluten des Mainstream wacker dagegenhält ist Volker Harmsdorf in der Tageszeitung “junge Welt” (siehe am Ende dieses Arikels und des HaBE-Nachrufs auf Dietmar Schöherr)



Wegen des immer noch nicht überwundenen hohen Analphabetismus in Nicaragua sind Radio und TV und “SocialMedia” bei der Beeinflussung und Initiierung von Massenbewegungen viel wichtiger als die Presse und überholen mittlerweile dabei auch die Kirche, die hauptsächlich auf der Seite konservativer Superreicher wie der Familie Chamorro steht und nur zu einem minimalen Teil von “Befreiungs-Theologen” vom Schlage Ernesto Cardenals bestimmt ist.

Bei der obigen Filterstaub-Meldung hat die Redaktion der Neuen Hanauer Zeitung zwei wichtige Aspekte aus Dietmar Schönherrs Berichten vergessen: die US-EÖV-Spezialbeton-Wunderwerke sollten Nicaragua mit strategisch wichtigen Vorprodukten versorgen: Bahnschwellen, Brücken-Teile, Fertigelemente für mehrgeschossige Wohnhäuser (Plattenbauten), Kasernen, Fabrikhallen usw… Nach Auskunft von Wissenschaftlern aus den Forschungsabteilungen bei Dyckerhoff-Weiss und Heidelberg-Zement, die angeblich bei den EÖV-Projekten beteiligt sein sollten, zerfällt der Beton durch die Beimischung von Filterstaub wegen des hohen Salz- und Schwermetallgehalts-und anderer unbestimmbarer toxischer Bestandteile binnen einer Frist von 2 bis 5 Jahren. Außerdem würden viele toxische Filterstaub-Bestandteile aus den Fertigwänden ausgasen. Die Fabriken sollten nach dem Vorbild der NAFTA-(CAFTA) Freihandelszonen in exterritorialen Arealen aufgebaut und die Filterstaubladungen ohne Kontrollen angeliefert werden. Verflucht sei, wer Böses dabei denkt, wie etwa in Filterstaubsäcken versteckte Kleinwaffen für eine neue CONTRA mit anderem Namen: z.B.- Canal-Contra, würde gut passen.

HaBEs Nachbemerkung am 8.11.: Volker Hermsdorf schreibt heute zu meiner Einschätzung passend in der jW: “…. Nachdem Regierungsgegner mit einem Aufruf zum Wahlboykott gescheitert waren, forderten Teile der rechtskonservativen Opposition bereits vor Auszählung der Stimmen Neuwahlen. Westliche Medien verbreiten Erklärungen des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Luis Callejas und eines sich FAD nennenden »Oppositionsbündnisses«, nach denen diese das Resultat »wegen der niedrigen Wahlbeteiligung« (HaBE: über 65%!!!)nicht anerkennen wollen. Auch die US-Botschafterin in Managua, Laura Dogu, hatte bereits Tage vor der Wahl in einem Interview der Tageszeitung La Prensa die Legitimität der künftigen Regierung vorab in Frage gestellt. Vor gut einem Monat verabschiedete das US-Repräsentantenhaus einen Gesetzesentwurf über wirtschaftliche Sanktionen gegen Nicaragua. Mit diesem »Nicaragua Investment Conditionality Act« (NICA Act) kann Washington – sobald Senat und Präsident zugestimmt haben – künftig Kredite internationaler Finanzinstitutionen an Nicaragua blockieren. Beobachter sehen darin die Vorbereitung für einen »sanften Staatsstreich«. ((der komplette jW-Artikel am Ende))

Dietmar Schönherr HaBE ich einen Nachruf geschrieben.

Ich hoffe noch heute rechtzeitig genug, bevor die Mainstream-Meute ihn ausschlachtet. Als Leichenfledderer-Beute … Dietmar Otto Schönherr (* 17. Mai 1926 in Innsbruck, Tirol; † 18. Juli 2014 auf Ibiza) Ich wünsche Dir, dass Du in Köpfen und Herzen der NicaraguanerINNEN Deinen schönsten Lebensabend unendlich weiter feiern kannst. Dietmar, es wäre so schön gewesen noch Mal mit Dir im CASA zu lesen zu singen zu spielen im CASA de TRES MUNDOS dort wollten wir Ernesto treffen Es wäre … Wir wollten … Uns treffen … ? Nein, nicht den Ché Am Ehrenmal In Santa Clara auf ein Wunder warten? Im Januar 1998 wurde gegen ihn ein Haftbefehl wegen Landfriedensbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung …. Den Ernesto Cardenal ! Noch vor dem Kanal Mit dem die BRICS Eine Brücke bauen (und leider damit auch den See versauen!) Als Ersatz für den dauend übervollen In Panama unter Yankee-Kontrollen Gemeinsam wollten Nein, wollen Wir den Rest den uns der Moloch Bei all seinen Kriegen Um Höchstprofite & Rendite-Siegen über Berge von holocaustischen Leichen ohne Gleichen noch übrig lässt unsre Erde mit den Unterdrückten – ja, das wollen wir, die total Verrückten, gemeinsam retten und wir haben darauf kann ich schwören und wetten einen kleinen Teil dazu beigetragen… Das wollte ich Dir Zum Abschied Noch sagen Dein HaBE Dietmar Schönherr hat zusammen mit Ernesto Cardenal entscheidend dazu beigetragen, dass ein Coup der US-Dienste gegen Nicaragua nicht gelingen konnte. Es ging um Filterstaub aus Mullverbrennungsanlagen, Exterritoriale Betonwerke in Nicaragua .. eine Geschichte, die ich zusammen mit Freunden in der „neuen hanauer zeitung“ 1984/85 aufdecken konnte. Dietmar hat davon gehört und mich um Unterstützung gegen diese Saboteure gebeten…. Liebe Vivi… ich hoffe, mein Ruf nach Dietmar kann Dich etwas trösten… Wie so oft bist Du vorangegangen. Schön, dass ihr euch jetzt wieder trefft. Haltet mir einen Platz frei. Früher als Kinder haben wir beim Schlittenfahren immer: “Bahn frei” geschrien. Mein Therapeut meint, das sei der Grund dafür, dass sich jetzt so viele vor den ICE werfen: Wir machen die Bahn frei…oder umgekehrt ? Aber bei den Privatisierungsverspätungen kann man sich noch nicht Mal mehr als Selbstmöder auf die Bahn verlassen. Bei Flugzeugen wirds immer besser – nur in Berlin nicht. Na ja, da herrscht ja auch der DeBeMehdorn. Das Interview mit Dietmar in der nhz werde ich nach dem Krieg hier reinstellen …..

Und nun die Artikel von Volker Hermsdorf aus der Tageszeitung “junge Welt”:

Titel Volker Hermsdorf Sandinisten schlagen Rechte Nicaragua: Daniel Ortega gewinnt Präsidentenwahl mit ­haushoher Mehrheit. Kuba und Venezuela ­gratulieren, USA planen Sanktionen In Nicaragua haben die Sandinisten den Vormarsch der Rechten in Lateinamerika vorerst gebremst. Nach Auszählung von zwei Dritteln der Stimmen votierten bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag über 70 Prozent der Wähler für den sandinistischen Amtsinhaber Daniel Ortega. Zur Vizepräsidentin wurde die bisherige Regierungssprecherin und Ehefrau Ortegas, Rosario Murillo, gewählt. Auch bei den Parlamentswahlen landete die Sandinistische Nationale Befreiungsfront (FSLN) mit 72,1 Prozent Zustimmung an der Spitze. Die größte Oppositionskraft, die Liberale Konstitutionalistische Partei (PLC), erreichte lediglich 14,2 Prozent, die nächstfolgenden drei Parteien blieben mit jeweils unter fünf Prozent ebenfalls chancenlos. In dem mittelamerikanischen Land waren am Sonntag rund vier Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen worden. Wie der Vorsitzende des Obersten Wahlrats (CSE), Roberto Rivas, am Montag vormittag (Ortszeit) mitteilte, lag die Wahlbeteiligung bei 65,8 Prozent. Bereits nach Bekanntgabe der ersten Zwischenergebnisse feierten Tausende Anhänger der Sandinisten ihren Erfolg mit Musik und Tänzen auf den Straßen der Hauptstadt Managua und in vielen anderen Orten des Landes. »Die Nicaraguaner haben für den Frieden, die Stabilität und die Sicherheit ihrer Familien gestimmt«, erklärte Ortega jetzt. Er bezeichnete die Abstimmung als »historisch« und hob hervor, dass die Abgeordneten der Nationalversammlung nach dieser Wahl zum ersten Mal zu jeweils 50 Prozent Männer und Frauen seien. »Das ist des Lands des Patrioten und Freiheitskämpfers Augusto César Sandino würdig«, erklärte Ortega. Nach dem Sieg der sandinistischen Revolution über den US-hörigen Diktator Anastasio Somoza im Juli 1979 war Ortega bereits von 1985 bis 1990 und ist seit 2006 Präsident des nach Haiti zweitärmsten Landes der Region. Unter der FSLN wurden Fortschritte im Aufbau des Bildungs- und Gesundheitswesen sowie bei der Armutsbekämpfung erreicht. In den vergangenen fünf Jahren verzeichnete das Land zudem Wachstumsraten um die fünf Prozent. Zu den ersten Gratulanten gehörte Kubas Präsident Raúl Castro. »Unser Amerika kann weiter auf euch zählen, um Gerechtigkeit und Wohlstand für unsere Völker und die so notwendige Integration Lateinamerikas und der Karibik zu erreichen«, beglückwünschte er die Wahlsieger. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro twitterte: »Es leben Bolívar und Sandino!« Er grüßte die »Brüder und Schwestern« in Nicaragua »mit (dem ehemaligen venezolanischen Präsidenten; jW) Chávez und einer Umarmung durch unser ganzes Volk«. Auch andere Staats- und Regierungschefs der Region gratulierten. Nachdem Regierungsgegner mit einem Aufruf zum Wahlboykott gescheitert waren, forderten Teile der rechtskonservativen Opposition bereits vor Auszählung der Stimmen Neuwahlen. Westliche Medien verbreiten Erklärungen des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Luis Callejas und eines sich FAD nennenden »Oppositionsbündnisses«, nach denen diese das Resultat »wegen der niedrigen Wahlbeteiligung« nicht anerkennen wollen. Auch die US-Botschafterin in Managua, Laura Dogu, hatte bereits Tage vor der Wahl in einem Interview der Tageszeitung La Prensa die Legitimität der künftigen Regierung vorab in Frage gestellt. Vor gut einem Monat verabschiedete das US-Repräsentantenhaus einen Gesetzesentwurf über wirtschaftliche Sanktionen gegen Nicaragua. Mit diesem »Nicaragua Investment Conditionality Act« (NICA Act) kann Washington – sobald Senat und Präsident zugestimmt haben – künftig Kredite internationaler Finanzinstitutionen an Nicaragua blockieren. Beobachter sehen darin die Vorbereitung für einen »sanften Staatsstreich«.