Nicht Göttern in Weiß, der Belegschaft sei Dank: Ärzt-& PflegerINNEn, NOVA-“Sevierer-” & HandwerkerINNEn

Dies ist eine erste DANKES-Rate mit etwas älteren Texten zur Pflege-Lage. Als BilliglohnPflegesklavenanbieter erobert jetzt das DRK das Geschäftsfeld unter dem schönen Namen “Alice-Schwesternschaft”. Es tritt damit unser Arbeitsrecht mit Füßen und das braune Erbe der Alice-Diakonissen aus dem Darmstädter Elisabethenstift an, wo die Obristinnen ihr militärisches Oberkommando führten. Gegen diese Niedriglohnsklaverei nach Schröder-Nahles-Zuschnitt haben die KollegINNen von der Berliner CHARITÉ erfolgreich gestreikt. Das wiederum ruft den klugen KapitalsKopf FAZ auf den Plan, der die Bezahlung der Pflege- und Service-Kräfte in der Charité nach dem verdi-Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst zum Untergang der Krankenhäuser erklärt. Die FAZ weiß, auf welcher Seite sie steht. Weder auf der des überlasteten Pflegepersonals noch auf der seite der Patienten. Die FAZ steht auf der Seite der Profithaie, die aus der Krankheit ihr Geschäft machen und dabei über Leichen gehen. Wir dürfen uns nicht verRhönen lassen. Krankenhäuser sind nicht dazu da, um Spekulanten die Renditen zu sanieren.



Als die Schwestern in Darmstadt den Lieben Gott gebaren

als die Schwestern

vor dem Krieg und nach dem Krieg

noch bis Gestern

und im Krieg

also heute morgen immer

Heimatfront- im Krankenzimmer

-Schwestern waren

unter der Haube des Herrn

schafften die Schwestern

und sicher glauben sie’s gern

die Hände

bis zu den OberArmen

karbolverätzt

mit dem Schweiße ihres Angesichts

den lieben Gott

den Kaputt-Baal

was sonst?

Sonst sieht man nichts

die Grätze haben sie versteckt

und nach den Wunden

und unbezahlten Überstunden

den Göttern in Weiß

nicht nur den Steiß

ohn Fleiß kein Preis

den Schweiß geleckt

So schufen die Schwestern

nicht erst seit gestern

den Kaput-Baal

den AGAPLESION-Konzern

sie schuffteten gern

und gottvergolten

demütig schweigend

für den Herrn

für die Herrn

vom Konzern

AGAPLESION.

HaBE 2005 geschrieben

Klinik um

-eine Krankengeschichte (aus Schwanau?)

mit Operation nach Schmidtmuster



Sie liefern dich

als armes Schwein

– pflichtverunsichert –

– Krankenschein –

der Notarztwagen

hat dich übergeben

– du hattest dir den Schädel

– und ein Bein in Splitter

und dann dem Sanitäter

in den Schoß gebrochen-

– wie sichs gehört,

man weist Dich

denn es geht nicht ohne

Überweisungsschein

zur Not auch ein

ins Klinikum

den Ärzten und

den Schwestern aus

die bringen dich

nach 36 Stunden

pausenlos

in 5 Minuten

zwar nicht sicher

doch sich selbst

auf Dauer

in der

Klinik um

Ach hättest du nur Schwein gehabt

und wärest vorm Verwesen

nicht nur ein armes

auch ein echtes Schwein

die Massenhaltung wär die Gleiche

– gewesen

im Schlachthof gibts

die 40 StundenWoch-

e (noch)

Der Fleischzerteiler hätte deine Leiche

präzise operiert

ihm wäre wach und konzentriert

kein

Kunstfehler passiert

Du könntest sorgenlos halbiert

entspannt abhängen

und dann

vollkli –

matisiert

durch Deutschland reisen

Man möchte

Schwein sein

Zum Streik der Metaller auch ne Kostprobe:

Tarek Al Wazir & Co

(hat den Kapitalismus ein sehr effizientes System genannt , — stimmt, nur hat er vergessen zu sagen für wen es effizient ist)

Tarek al Wazir& Co

Welch

kleiner Wurm

muss man denn sein

will man schon bei dem kleinsten Stuirm

von hinten in die

Heuschreck

rein

Baals-Jünger auf dem Abschluss-Ball

Jahrelang – Jahrzehnte

nein weit über hundert

Jahre ham sie ihn bewundert

ham sie dem Throne Baals

gehuldigt

und jeden Krieg des Kapitals

mit seiner Effizienz

entschuldigt…

……….

sisyphos und Paralympics – erste Versuche

Als Sisyphos

bemerkte

dass rings um ihn

Felsbrocken stürzten

Steine wie Hagel vom Himmel

fielen, sich türmten, liegenblieben

ließ er sich Stein für Stein wie alle

andren Menschen auch

begraben

zu schwach

um sich zu wehren

begann er zu fragen

wozu die Steine noch

weiter nach oben tragen

das war sein Tod

denn alle Energie

entschwand, entschwindet

wo selbst fast göttergleiche Kraft im Zweifel

ihren Sinn nicht fand nicht findet im Widerstand

gegen die Götter des Olymp

besonders gegenTanatos

den Gott des Todes

Dass Sisiphos

sich überhoben hat

heißt doch noch lange nicht

dass er an Überheblichkeit

gestorben ist

Wenn

ich mich frage

warum ich die Steine

den Berg hinauf trage

kann ich mich gleich

begraben lassen

das heißt aber nicht,

dass Menschen die fragen

die Steine erschlagen

Sisiphos wurde

erschlagen

er konnte

die Steine

alleine

nicht

tragen

wer ihn gesteinigt

was ihn gepeinigt hat

wir können ihn nicht mehr

fragen

aus

den Trümmern

reckt sich seine

geschlagen noch geballte Faust

hält uns in Totenstarre

eine Warnung

vors Gesicht:

Vorsicht

Steinschlag

Die Kinder

des Sisiphos

lagen

erschlagen

unter zertrümmerten

Resten der Welt

die ihre Ahnen versuchten

zu retten

Ach hätten

sie auf die Mahnung

geachtet

die Sisiphos

in düster-weiser Ahnung

nach seiner Steinigung noch

mit totenstarrer Faust

ihnen entgegen hielt:

Vorsicht Steinschlag

Versuche über Sisiphos

angesichts der unverhinderten Kriege nach Außen und Innen

angesichts der nicht verhinderten Abrisse, wie aktuell das Kalbfleisch’che Haus im Ortskern des nun leblosen Lieblos. Das VerwAltersheim braucht Parkplätze, wenn die Verwandtschaft zum Sterbetermin im Altenpferch anrauscht. Wenn ! Denn zu erben gibts beim Sterben schon lange nix mehr. Bleibt zu hoffen, dass die alte Liebloser Synagoge nicht auch zum Parkplatz umgestaltet wird. Sie steht nicht nur leer, und zum Verkauf … sie steht in unmittelbarer Nachbarschaft zum Altenheim. Und das braucht Platz für Autos, Alte und Anlagegeschäfte ….

Lieblos ? das liegt in Afghanistan, in der VAC, diem Heuschrecken Nest in Hanau´(hat das nicht einst Heraeus verkauft?Ist der Herr Senator vielleixcht eine deutsche Heuschrecke??)) in Gasa, im Kaukasus, im entarmten New Orleans

Wer hat Sisyphos

gesteinigt?

Waren es

die Kinder Baals ?

War es des Göttervaters Zeus

enttäuschtes Weib ?

Die Götterkinder des Olymp

nur so zum Zeitvertreib?

waren es die nobel-bleichen

Untoten aus dem Reich der Reichen

Vampire oder Frankenstein-

ernes Gesetz

des Höchstprofits

des Kapitals

Bei Sisyphos

gibts keine Zeugen

bei Hindukuschel- Kindern

und bei kaukasischen Greisen

da kennen wir die Täter jedenfalls

und können dort den Mord beweisen

da macht es Sinn, die Steine aufzuheben

die Trümmer, unter denen Mörder uns begraben

in Barrikaden umzuwandeln und zurückzuschmeißen

Dort wachsen die Kinder

des Sisyphos

Kein Bein

ein Bein

arm ab

arm dran

stein-reich

in die Steinzeit

haben wir sie befreit

Nach Bomben streuen wir Prothesen

und ausgeschossne Augen lernen Lesen

in mehrfach wiederaufgebauten Schulen, die

dann nach der Rückkehr von den Paralympics

durch die von uns trainierten Schwerbehinderten

mit Unterstützung der Kreditanstalt für Wiederaubau

rechtzeitig vor dem nächsten Treffer denen übergeben

werden

die

überleben

Unser Motto:

Es gibt weniger Arme

wenn wir dem Elend Beine machen

Und nur so zum Schluss:

SCHWERBEHINDERTE SIND MEHR WERT:

Egal ob ohne oder mit

Prothesen bringen auch Profit

mir graust es davor, dass die deutsche Paralympics-Nationalmannschaft zeigt, was alles an Energie in den Schwerbehinderten steckt!

Dannn werden nicht nur mit bestem Gewissen noch mehr Entlastungsstunden für Schwerbehinderte gestrichen mit dem Hinweis auf die Leistungen der deutschen Mannschaft.

Mich überwältigen Alpträume vom Einsatz auch noch der letzten Kriegsbeschädigten im Volkssturm für den “Endsieg”!

Die Arbeitsbedingungen lassen sich schleifen bis zum zentralanatolischen Niveau, bis wir endlich alle als Schwerbhinderte beweisen dürfen, was noch in uns steckt: Motto: Schwerbehinderte sind Mehr Wert.