ADLER-KZ-“KATZBACH”-Theaterstück: seit 17 Jahren Aufführungs-Boykott

Warum dieser Boykott? Liegt es daran, dass dieses Doculage-Theaterstück nicht nur die Opfer sondern auch die Täter, die Profiteure dieses Massakers an über 1600 polnischen und ukrainischen Menschen nennt?

Liegt es daran, dass das Stück die kapitalgesetzliche Kontinuität bis ins Heute aufzeigt, Forderungen gegen deutsche Großbanken bestärkt, die Verstrickung lokaler, regionaler Zwangs- und KZ-Arbeits-Nutzer thematisiert – von Rüstungsunternehmen wie VERITAS bis hin zu Kirchengemeinden?

Nun hat sich seit zwei Jahren doch etwas getan – in Maintal und sogar in Gelnhausen, dieser “ersten judenfreien Stadt im Reich” wie sie sich bei der Einweihung der heute unter Denkmalschutz stehenden “Adolf-Hitler-Kaserne” schon 1937 gebrüstet hat. Zwar wurde bei den Erinnerungsmärschen und im Rahmenprogramm 2015 nicht öffentlich auf das Theaterstück Bezug genommen, aber immerhin in kleinen Anschluss-Gesprächsrunden erwähnt, dass man auf der Grundlage der Materialien des Stückes gearbeitet habe. Vermieden wurden aber sowohl in Maintal als auch in Gelnhausen die Hinweise auf die Kontinuität, auf den Wechsel von der offen faschistischen “inhouse-Lösung: Tod durch Arbeit” zum “outsourcing: Tod durch Arbeit in der 3. Welt” – unter Statthalter-Regierungen und bei Bedarf “Regime-Change”.

Tat sich da wirklich etwas im MKK. Oder war es wieder nur ein Abfeiern? “Aber wir haben doch gedacht …”

Gedenkkultur wie Willkommenskultur … wir gedenken und willkommen und ändern nichts an der Struktur ..

Auffällig ist, dass sich kommunale, regionale Körperschaften mittlerweile, wenn auch zögerlich aber doch an das Gedenken an die Opfer herantragen lassen. Hoch im Kurs, staatraisonabel das Gedenken an unschuldige jüdische Opfer. Bei “schuldigen”, also bei jenen, die dem frühen gewerkschaftlichen, kommunistischen, sozialistischen Widerstand schon 1932/33 angehörten, wird es schon schwieriger. Der Sinti- und Roma-Opfer wird mittlerweile auch ein Wenig gedacht – nur fällt es da schwer zwischen Gedenken und Abschieben zu unterscheiden. Wie wärs mit “Gedenkschieben” oder “Abdenken”?

Spannend wird es jetzt mit den Anfragen für Lesungen aus dem Roman “Das 7. Kreuz” von Anna Seghers, bei denen auch der lokale-regionale Widerstand gegen den Faschismus, gegen den Krieg thematisiert wird “Das 7. Kreuz sucht den Widerstand!”- heißt der Lesungstitel eindeutig vieldeutig. Aus dem Widerstand widerstehen lernen. Gegen die aktuellen Kriege, Kriegsaufmärsche, gegen dienstlich gesteuerten Terror inne wie außen, gegen die Zerstörung von Demokratie und Sozialstaat ….



Es ist auffallend, dass öffentlich zwar mittlerweile doch einiges an Forschung bezüglich der Opfer und auch sogar der Täter unternommen wird. ….. ??? Was dagegen viel weniger erforscht wird, ist der aktive Widerstand gegen den Faschismus. Nur gegen hinhaltenden Widerstand sind hier Archive zugänglich, kaum ist bekannt, wo die Gewerkschaftshäuser standen, wo die Parteibüros der KPD und der SPD waren, wie lokal Widerstand organisiert wurde.. vor und nach der Machtübergabe, das alles soll bei diesen Lesungen zur Sprache kommen …

Bisher gab es diese Lesungen in Hanau, Büdingen-Diebach am Haag/Herrnhaag, Dachau … in Gelnhausen wurde Interesse geäußert, das städtische Kulturamt sagte für den Fall der Fälle auf Anfrage die ehemalige Synagoge als Lesungsort zu (jedoch noch nicht verbindlich)…… Wächtersbach, Bad Orb, Freigericht, Steinau, Schlüchtern, Birstein, Gründau , Langenselbold, Rodenbach, Ronneburg, Hammersbach ????? …

Lesungs-Anfragen bitte an HaBEbuechnerei@web.de schicken

überall gab es Außenstellen des KZ-Hintzert, Zwangsarbeitslager, Russenbaracken. Und überall gab es auch Widerstand, der nicht in die Kollektivschuldpredigten passt und deshalb gerne verschwiegen wird. Verschwiegen, weil die Nachgeborenen daraus lernen könnten: Graffity als Akt des Widerstands, wenn ein Gelnhäuser Sozialdemokrat sich 1933 im Steinbruch über der Stadt abseilt, um ein großes Hakenkreuz zu übermalen, das das ganze Kinzigtal behakenkreuzigte ….



„Von der Schreibmaschine zum Schützenpanzer“, gespielt von Wolfgang Stryi auf der Bass-Klarinette

Foto: Bernd Löser