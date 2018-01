Hawai ist nicht PearlHarbour- US-Säbelrasseln im Pazifik soll von Syrien ablenken

Die Tumpeten von Jericho tröten zum Töten aus Washington gen Nord-Korea und China. Doch dieses Tröten soll m.E. lediglich ablenken von dem eigentlichen US-NATO-Aufmarsch an den russischen Grenzen in Europa und besonders von dem im Nahen Osten -im Norden Syriens. Die USA spielen dort den Kurden das Lied vom Tod und die glauben zum Großteil, es sei das Wiegenlied für ein großes vereinigtes Kurdistan. Nach der Plänen der US-Strategen Friedman & Ralph Peters, wobei aktualisiert Groß-Kurdistan um Kobane & Idlib mit einem Korridor ans Mittelmeer ergänzt werden soll:

Dieser Plan von Ralph Peters stammt aus dem Jahr 2006 und sieht erhebliche Gebietsverluste für Irak, Iran, Syrien, die Türkei – aber auch für Saudi-Arabien vor.

Hier haben die US-Dienste ganze Arbeit geleistet, die weit bis in die (europäische) LINKE hineinwirkt.

Die USA werden die Kurden dran glauben lassen, wenn sie daran glauben. Sie sind die Bauern im strategischen Schach der Supermacht. Sie sind das Fußvolk der Washingtoner Jagdherren für ihren “Regime-Change”-Versuch gegen die demokratische gewählte Regierung Syriens. Und die USA haben darin Erfahrung nicht erst seit dem CIA&MI6-organisierten Sturz Mohammad Mossadeghs, des demokratisch gewählten Präsidenten des Iran 1953, den sie dann durch Shah Reza Pahlewi ersetzten.

Zu Pearl Harbour und Hawai wird hier in den nächsten Tagen noch einiges Neueres folgen. Zunächst aber am Besten hier weiterlesen:



“Im Arte Journal von Gestern, (arte-Journal vom 19.01.) sagte ein seinen Angaben folgend nicht rassistischer Redner, der eine kleine Fabrik für Kleidung besitzt, die Zukäufe der Green Barrets Special Force Army Abteilung bei ihm und umliegenden Zulieferern seien enorm angestiegen, was für ihn darauf schließen lässt, dass Nordkorea bald angegriffen wird, da es schon Mal genauso mit gesteigerten Bestellungen für Militärkleidung für jene Special Forces beim letzten Irak Krieg gewesen sei. …”

so heißt es in verschiedenen Portalen der Anti-Kriegs-Bewegung in Deutschland.

Über die Färbung der Kampfanzüge hat der Unternehmer keine genaueren Angaben gemacht und arte hat auch nicht weiter recherchiert. Oder doch ? Auch wenn die Green Barrets in der Regel NATO-oliv-grüne Kampfanzüge tragen, so ist bei Einsätzen wie in Vietnam nach der Agent-Orange-Entlaubung des Landes durch das Dow-Chemical-Böhringer Co-Produkt, für das der damalige evangelische Kirchentagspräsident, Geschäftsführungsmitglied bei Böhringer-Ingelheim das Tetra-Chlor-Benzol lieferte, bevor er dann später mit Unterstützung der GRÜNEN auch noch Bundespräsident wurde …

so ist also nach der Entlaubung auch der grüne Kampfanzug nicht mehr geeignet – schon gar nicht für einen Weitermarsch Richtung Wüste Gobi … aber noch ist es ja nicht so weit.

Näher liegen die US-IS-verwüsteten Ziele in Nah-Ost:

Ein Angriff auf Nord-Korea käme in ungeeignetem Gelände, zum ungeeignet-zu frühen Zeitpunkt und mit dem hohen Risiko eines chinesischen Eingreifens.

Wahrscheinlicher -mal abgesehen von der von arte üblich-beabsichtigten Panikmache und Fake-Praxis zum Legen falscher Spuren- ist das Eingreifen von Marines unter dem Tarnmantel der “Unterstützung der Kurden in Nord-Syrien”, um von dort aus den “Regime-Change“ gegen die demokratisch gewählte Regierung und die Vernichtung der russischen Stützpunkte zu betreiben … mit bereits anlaufender Unterstützung durch viele europäische Linke, die die Kurden schützen wollen gegen Assad und Erdogan. Der syrische Präsident Assad wurde ja schon – sogar von Sahra Wagenknecht in Kalkar vor nicht allzu langer Zeit – als „blutiger Diktator“ bezeichnet. Dabei haben diese LINKEn und Linken selbst den katholischen Erzbischof von Aleppo, Radio Vatikan, den Papst, das syrisch-orthodoxe Oberhaupt, die Oberhäupter der aramäischen Christen usw. einfach nicht ge- oder überhört oder bewusst ignoriert ….

Die USA stützen die Kurden wie der Strick den zum Tode Verurteilten am Galgen. Heute sichern YPG-kurdische Einheiten den US-Forces den größten Stützpunkt in der Region, werden mit dem Friedman-Plan zur Neugestaltung des Nahen Ostens mit einem „Groß-Kurdistan“ geködert und sie gehen der US-Nato ähnlich in die Falle wie vor über 100 Jahren die Armenier sich Kaiser Wilhelm II., dem Bruder in Christo in die Arme warfen.

Es hat ihnen nichts genützt. Er hat sie dann auch nicht geschützt, als sie von den Truppen der damals noch osmanischen Türkei abgeschlachtet wurden.

Das osmanische Reich war ja Verbündeter des Deutschen Reiches im 1. Weltkrieg. Die Türkei ist immer noch Mitglied der NATO. Die USA werden -wie üblich- sehr pragmatisch eiskalt entscheiden, ob sie aus taktisch-strategischen Überlegungen heraus die Türkei wieder aus dem Schlepptau ins NATO-Boot zurückholen und die Kurden wieder opfern oder … aber man hält sie sich – so wie bislang nur den kurdischen Kaiser ohne Reich, den Marionetten—Barsani mit seinen Operetten-Trupppen – auch als regionale Türöffner-Brecheisen, als “kurdische Kuhfüße” und ethnisch-religiöse “Molotowcoctails” für “bunte Revolutionen” und “iranische Frühlings-Roll-Kommandos”… Die Kräfte um die YPG und die PKK sind da besser als der Operetten-Tenor Barsani geeignet, die Instabilität in der Region aufrechtzuerhalten und die US-Supermacht weiter Bauernschach spielen zu lassen … ja Bauern-Schach mit dem nächsten Ziel, im Iran einen neuen Schah., einen upgedateten Rezah Pahlewi mit ansprechend-“feministischer” Emma Diba als First-Lady einzusetzen. Die Amteinführungs-Ladatio wird dann Alice Schwarzer halten.

Ebenso wahrscheinlich wird dies der Auftakt zur Auslöschung des GAZA-Streifens, der kompletten Annexion der Westbank und des Vormarsches Irsaels unter dem Schutzschirm der USA gegen Syrien – die Golanhöhen hat Israel ja schon erobert. Es wird ein Zangenangriff auf Syrien werden: Israel mit Jordanien und Saudi-Arabien von Südwesten, die USA-Nato von Nord-Osten … und dann geht’s weiter zum Iran, nach Teheran … das wär der Plan, das könnt er sein … die meisten Indizien sprechen dafür … und dann käme der US-Roll-Back der neuen Seidenstraße … von Teheran bis nach Taschkent und wer die US-Impies kennt … “Yes, we can, we’ll take over Pe-King!”

ODER? noch ein bisschen weiter …. und so weiter

Da war doch noch was!!!

