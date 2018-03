Die GroßeKriegsKoalition: GroKrieKo gut für Kriege nach Außen & nach Innen

Wozu diese GroßeKriegsKoalition alles gut ist außer für die Kriege nach Außen schreiben mittelweile nicht ohne genüssliches Grinsen eigentlich eher rechte Postillen, wie Der WESTEN:

Bundesagentur für Arbeit sperrt häufiger Arbeitslosengeld.

Den Spahn hat man offenbar nur zum Feueranmachen genutzt. Jetzt geht’s erst richtig los!

Bundesagentur für Arbeit sperrt häufiger Arbeitslosengeld

oder die Berliner Springerzeitungen

Wegen dieses § 219a wollte mich die Frankfurter Polizei zusammen mit meiner Partnerin Brigitte Brunnengräber aus dem laufenden „OKTOBERLAND“-Programm im Frankfurter Schauspielhaus-Foyer verhaften. Wir trugen gerade Lieder gegen den § 218 und für den Volksentscheid gegen diesen Mordsparagrafen vor. Der damalige Intendant des Schauspielhauses hat 1975 gegen die Stimmen des Ensembles und der Technik, gegen die überwältigende absolute Mehrheit der Gesamtbelegschaft und des Personalrates die Polizei geholt, um den Vortrag der Lieder und die Unterschriftensammlung für den Volksentscheid gegen den § 218 und den § 219a zu verhindern. Die Festnahme scheiterte am TAT-kräftigen Widerstand des Ensembles und der Gesamtbelegschaft, die um uns und unseren Infostand einen Sicherheits-Kordon bildeten und nur Theatergäste durchließ, die die Listen für den Volksentscheid gegen den § 218/219a unterschreiben wollten ….

TAT-Kräftig war das Ensemble schon am Eschenhemer Tor im Theater am Turm, wo es Yaak-Karsunkes “Bauernoper” gesielt hat hinterm Vorlksbildungsheim bzw. im Volksbildungheim, wo heute ein Volksverdummungs-Kino-Center steht, das über eine GRÜNE Seilschaft durch die Herren des “Bergerkinos” dort errichtet werden durfte.. .. anstelle von VHS und TAT.

(siehe auch dazu: HaBE GEBRAUCHTE LIEDER gegen die §§ 218 & 219a & die GroKrieKo )

und

HaBE “GEBRAUCHTE TEXTE” u.a. gegen die GroKrieKO und ihre Vorgänger

Eines der dort im Heiner-Müller-„Zement“ -Vorprogramm zusammen mit Ensemble-Mitgliedern vorgetragenen Lieder (neben denen von Eisler, Brecht, Busch,Tucholsky, Kästner … ) gegen den § 218 war das vom „Professor Dr. med. Prätorius“:

Dieses Lied wurde als Einziges unserer Lieder vom Hager-Buchversand (Jörg Hager Ex KBW-ZK-Mitglied, Heute Spitzenmanager von Kühne & Nagel/ ex DB-Schenker-Chef), dem KBW-Sendler-Verlag & Musik-Label, von den KBW-ZK-„Generalsekretären“ und Unter-/Nebensekretären Hans-Gerhard Schmierer (heute pensionierter Ex-Chef des Außen-Amts-Think-Tanks seit Joschka Fischer) und Horst Löchel (heute Dr. oec. & leitender Professor der berüchtigten Frankfort School of Finance & Management.) nicht als „volkstümelnd“ zensiert. (so wie der Rag der Arbeitslosen“, das Spanien-Lied „Weder König noch Bourgeoisie“, das Lied gegen das Großkarftwerk am Main in Fechenheim “Der Rudi Arndt will bau‘n“, der Straßenfeger gegen die Fahrpreiserhöhungen beim FVV“ „Deshalb meine Herrn vom Magistrat, deshalb haben wir das Blechen satt!“, weitere Lieder gegen den § 218 „Frau Klein kriegt bald ihr fünftes Kind“, , „die Ballade vom barmherzigen Frauenarzt“, und weitere andere wie „Das Recht auf Essen“: „Hungrige Wölfe trafen sich mit verhungernden Schafen …“, Ebenso das Lied „Lötkolben löt, am Fließband wirste blöd … die Fortsetzung des Brechtliedes „Beiß, Bagger beiß ….“ Mit bis zu 20 neuen Strophen, die von Vortrag zu Vortrag bei Streiks, Demos, Hausbesetzungen weiter ergänzt wurden auf Zuruf aus dem Publikum …

Bei dem Lied „Professor Dr. med. Prätorius“ wurde lediglich der Komponist und Texter verschwiegen und an dessen Stelle die linientreue Vorzeige-Musiktruppe aus Mannheim, die „Drum links“ für Text und Melodie eingesetzt und auf LP vertrieben. Auch auf Flugblättern der vom KBW majorisierten Komitees gegen den § 218 wurde das Lied als „Mannheimer Lied“ bezeichnet. Für die „DrumLinks“- war das Urgestein der hamburger „Swing-Jugend“, der Widerstandskämpfer und Pionier für neue Musik, der „Emmes“, der Werner Pöhlert und sein Adoptiv-Sohn verantwortlich, die zu den frühen KBW-Dissidenten gehörten, weil sie sich weder Maul, noch Musik verbieten ließen und sich mentale, Gedanken- und Denk-Freiheiten nahmen, statt die ZK-Hirnwäschen über sich ergehen zu lassen. Werner Pöhlert habe ich übrigens meine musikalische Grundausbildung zu verdanken Ohne ihn wären viele meiner Lieder nicht zu denken gewesen, auch nicht unsere Musik-Formation der frühen 80er: „GRUPPENAKKORD“

Siehe Nachruf auf Lauth und Pöhlert, http://www.barth-engelbart.de/?p=200269 ,die sich ab 1945 in Amiclubs in Travemünde durch-swingten, hier in diesem „Portal“, was eigentlich auf Hessisch „Scheierdoor“ heißt und Scheunentor meint. Oder “Scheierdier”, was Scheunentüre bedeutet.

Und so viel signalisieren soll: „Mit Liedern der Hütten zum Krieg gegen die Paläste!“, „Gegen die Kriege der Herren!“ (und die der Damen auch :-0))))

(aus dem am Ende dieses Artikels befindlichen Abschnitt „Gebrauchte Lieder““)

Professor Dr. med. Praetorius

(Dieses Lied war 1975 über Frauengruppen und Initiativen gegen den § 218 weit verbreitet. Der KBW hat es in “linienbereinigter Form” als “Mannheimer Lied gegen den § 218” in hoher Auflage vertrieben und nach dem Motto “Alles Gute kommt von oben” verschwiegen, daß es nicht aus der damaligen KBW-Zentrale stammt. Das Lied haben Leute aus dem JuZ Dörnigheim mit mir zusammen vertont und arrangiert, es kam von unten!

Mit Unterstützung der Schauspieler wurde dieses Lied im Vorprogramm zu Heiner Mllers “Zement” im Foyer des Frankfurter Schauspielhauses vorgetragen, zusammen mit der “Ballade vom wohltätigen Frauenarzt”. Die Verwaltungsoberen der Frankfurter Oper wurden seitens der städtischen Polizeibehörden gedrängt, das Vorprogramm unter dem Titel “Oktoberland” zu zensieren. Die Beiträge gegen den § 218 sollten unterbunden werden. Das scheiterte jedes Mal am Widerstand der Schauspielerinnen und der Mehrheit des Publikums.

Die Lieder, die Unterschriften- und Spendensammlung gegen den § 218 blieben bis zur Absetzung des Müller-Stückes fester Bestandteil des Vorprogrammes. Besonders spannend wurde das Programm, wenn Uniformierte in Zivilbegleitung zum Mitsingen aufgefordert wurden.)

Wenn der Professor Doktor med. Praetorius

mal zur Abtreibung was sagen muß

dann doziert er vom Schutz des werdenden Lebens

doch sucht man bei ihn vergebens

nach einem Wort gegen Nachtschicht und Akkord

und das ist bekanntlich Mord

Der Senator vom Industrie- und Handelstag

sprach: “Was der Industrie am Herzen lag,

hat verfassungsgerichtlich seine Geltung behalten,

um unsre Macht auf dem Weltmarkt zu entfalten

braucht die freisoziale Marktwirtschaft

billige Arbeitskraft!”

Zum Paragraph 218 sprach der General:

“Bedenken Sie doch im Verteidigungsfall

unsrer Ölquellen, die im Nahen Osten liegen,

und wenn wir inn’re Unruhen kriegen,

braucht das Heer auf jeden Fall

ne Menge Menschenmaterial!”

Der Herr Bischof sprach zum Paragraph sein Hirtenwort

“Die Abtreibung ist Massenmord

Gottes Wille steckt in diesem Paragraphen

Ihr sollt Kinder kriegen und gehorsam schaffen!”-

Für die Unternehmer den Profit – und dabei-

kassiert die Kirche mit.

Der Verfassungsrichter sprach: “Der Paragraph bleibt stehn,

wir dürfen doch nicht an der Verfassung drehn,

sie schützt die Würde von ungebornen Kindern!”

Nur kann die bei Gebornen nicht verhindern,

daß diese Würde gar nichts nützt, -wenn man-

ohne Arbeit auf der Straße sitzt.

Ob mit der Fristenregelung, ob mit der Indikation

ob Regierungsparteien oder Opposition

du wirst begutachtet, bevormundet und kontrolliert,

von Ämtern und von Ärzten schikaniert,

bis du am Ende von der Frist -wieder mal-

ne glückliche Mutter bist.

Ob Arzt, ob Bischof, Richter oder General,

die Regierung und die Herrn vom Kapital –

wir werden uns eurem Urteil nicht beugen,

das Volk muß selbst entscheiden,

alles andre nützt uns einen Dreck,

der ganze Paragraph muß weg!

Das öffentliche Absingen solcher Lieder war 1975 nicht ganz ungefährlich. Es wurde als “Mordpropaganda” eingestuft und führte in einigen Fällen zur polizeilichen Beschlagnahme von Lautsprecheranlagen, Gitarren, Noten usw., zu vorläufigen Festnahmen, erkennungsdienstlicher Behandlung und Anzeigen u.a. wegen “Aufforderung zu Straftaten”, “Beleidigung von Staatorganen, Verfassungsorganen”, “Widerstand gegen die Staatsgewalt”. Informationsstände wurden beschlagnahmt. Das Frankfurter Frauenzentrum wurde im Juli 1975 vom Oberstaatsanwalt und der Mordkommission in einer Nacht- und Nebelaktion überfallen, um an Daten von Frauen heran zu kommen, die abgetrieben hatten oder “Beihilfe” leisteten. Die Beihilfe war notwendig, weil die Frauen sonst Kurpfuschern von der Sorte des im nächsten Lied beschriebenen Frauenarztes ausgeliefert waren. Neben der Beratung organisierte das Frauenzentrum Fahrten zu holländischen Abtreibungskliniken, übernahm die Vor- und die Nachsorge.

Ab hier folgen jetzt einige der Texte, Gedichte, Liederansätze, die mit Unterstützung der Mitlesenden- und mitschreibenden PassantINNen bei den Hanauer Widerstandsschreibungen, bei Warn- und Vollstreiks zwischen 2001 und 2006 entstanden sind, sowie Texte einer Lesung/Singung im Café MATRAX in Hanau 1998 …und die GEB RAUCH TEN LIE DER gibt es hier:

sodann Sudan

Herr Fischer droht jetzt dem Sudan

Sanktionen an.

Doch müssen sich EU-Sanktionen

für die EU auch lohnen.

Ob Solana oder Fischer

der Außenkriegsminister wird

Ob Ketschup oder Dabbelyou

den US-Erstschlag führt

wer den Sudan als erster hat

der setzt den Konkurrenten matt

Hat jemand Mal

die Karte da ?

wo liegt denn jetzt in Afrika

das schwarze Gold

Nicht Sklaven für die USA

wir sind nicht im Zeitalter

der Sklavenhalter

Nigeria ist ausverkauft

kaputtgeraubt, sein letztes Öl

hat sich Europa bald geholt

und Exxon pumpt Somalia

komplett nach Nordamerika

und jetzt ist der Sudan

als nächstes dran

Sudan ist OPEC-Mitglied und steht nicht unter vollständiger Vormundschaft der USA und der EU. Sudan ist ein muslimisch geprägtes Land. Reiche muslimisch/arabische Sklavenhändler aus dem Norden haben Jahrhunderte lang die schwarze nichtmuslimische Bevölkerung im Süden und den angrenzenden afrikanischen Ländern, Stammesgebieten und europäischen Kolonien versklavt und in die arabische und die süd- und nordamerikanische Welt verkauft. Schon damals standen sie in Ausbeutungs-Konkurrenz zu den christlich-europäischen Kolonial-mächten. Der Kampf zwischen christlich kolonialisierter Bevölkerung im Süden Nigerias und der islamisch kolonialisierten Bevölkerung Nord-Nigerias, dreht sich nur an der Oberfläche um Scharia und Menschenrechte: es ging um die menschlichen Ausbeutungspotentiale und zunehmend um die Kontrolle der Bodenschätze – zuletzt hauptsächlich ums Öl.

Der von Europa und den USA gesponsorte und ausgebildete Diktator Obassanju war jahrzehntelang viel weniger ein öffentlicher Stein des Anstoßes als die in Nord-Nigeria praktizierten Steinigungen, von Frauen, die sich von ihren Männern getrennt oder “Ehebruch” begangen hatten.

Hinter dem sehr realen Schreckgespenst der Scharia konnten die tatsächlich entscheidenden Interessenkämpfe lange gut versteckt werden. Die Herausbildung von eigenen Kräften ur Befreiung von “christlicher” und “islamischer” Bevormundung/Ausbeutung/Ausplünderung wurden von beiden Seiten entschieden bekämpft, und die Bevölkerung dann caritativ entmündigt. “Wo Tausende. Millionen in Religions- und Bürgerkriegen sterben, ist der Afrikaner auf unsere humanitären Interventionen angewiesen!”

Und da kriegen dann selbst kampfgestählte PaziChristen bei den GRÜNEN bis zur PDS ganz weiche Knie.

Ein sehr ähnlicher Vorgang (zu Ruanda wäre hier noch einiges zu sagen und wie und durch wen AIDS nach Afrika kam, und wie sich so “toll” um AIDSbekämpfung in Afrika gekümmert wird..) spielt sich jetzt im Sudan ab.

Dass unter Bill Clinton die US-Army schon Mal aus Versehen eine Cruise Missile nach Khartum geschickt hatte (zu dieser versehentliche Bombardierung gibt es von mir einen schönen Text: “Bill Clinton kommt schnell”), bedeutet nicht allzu viel. Höchstens, dass DabbelYou mit Sicherheit wieder schneller dort sein wird als die friedenbringenden EURO-Fighter.

Doch eins ist sicher

die Friedensbomben nützen Fischer.

(Wie Richy von Weizsäcker nicht nur die Scheibenwischer, die er als

führender BOSCH-Mann früher

Mal an Saddam Hussein geliefert hatte)

Schöne Ferien an der Adria in Ex-Jugoslawien oder vieleicht läßt sichs auch

schon wieder an Euphrat und Tigris baden?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Deutsche Bank und Ackermann

Mit ESSER

von ExMANNESMANN

Kassieren ZigMillion

Und kommen so davon

Uns schremppfen sie den Lohn

Und vodafone?

Zahlt keinen Euro Steuer

Von 20 Milliarden

In den Topf

Aus dem sie sich

Doch so und so

die größten Brocken greifen

Uns bleiben Krümel

Und die Wassersuppe

Doch nicht mal das

Soll uns noch bleiben

Die Herren

Werden uns

Zu teuer

Der Sommer ist gewittrig schwül

Kommt jetzt ein heißer Herbst

Wird’s Zeit dass die Gedanken reifen

sonst kommen wir zu spät

und die Falschen werden ernten

was uns die Herrn gesät

Und jetzt heißt es:

Vodafone

Kommt uns nicht

So davon

Wir können nicht länger warten

Auf unsre 20 Milliarden

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Eichel-Mast

Kleine Schweine

Kriegen keine

Nur die dicksten

Und die größten

Kriegen ganz alleine

Nicht nur eine

Eichel-Mast

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Echt fesselnd

Wenn man die Schulen

Nach Wolffsgesetzen

Weiter so her- und hin-

Unterrichtet

Dass die Kinder fliehen

Wird man die Schuleschwänzer

Nur noch

Elektronisch fesseln können

Um sie dann

Unter-

Her- und gerade noch so

hinzurichten

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Denksport

Weil zu viele Leute

Das Denken

Den Pferden

Überlassen

Kann Roland Koch

Ruhig weiter

Den Schulen die Mittel

streichen

Und dem PferdeRennSportClub

Niederrad pro Jahr

125 Tausend Euro

schenken

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entfernungspauschale I

Vom Juso

Und vom kleinen Mann

Zum Auto-

Und zum BankenKanzler

Für diese

Entfernung

gibt es keine Pauschale

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entfernungspauschale II

Vom Kriegsdienstvermeider

Mit dem Taxi in Berlin

Zum zweiten deutschen Politiker

Der Belgrad bombardieren ließ

(nach A.H.)

für eine solch

gewaltige

Entfernung

Gibt es keine Pauschale

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fleischwolff

Aus der Reihe von Kochrezepten und Wolffsgesetzen

Selektiert

& ausgelesen

eingepfercht

& abgefüllt

was übrig bleibt

kommt

in den Fleischwolff

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Morgenstund

von Barth-Engelbart

Morgenstund

hat Gold im Mund

privat zum Zahnarzt

macht gesund

Zahnersatz

wie Knochenschwund

der Pflegesatz

der legt dich wund

trocken Brot

macht Wangen rot

in der aller größten Not

erzählt dir dann

der liebe Gott

lasst die Kindlein

zu mir kommen

erst die Heiden,

dann die Frommen

Die Hanau Stadt AG geht an die Börse

von Barth-Engelbart

Die Hanau Stadt AG

geht an die Börse

– erst an Deine,

– dann an meine

deshalb steigen

ihre Aktien

Künstler-Pech

von Barth-Engelbart

Wenn

die Herrschenden

die Volksschulen

weiter so schlecht machen

können die kleinen Leute

auch diesen

grad für sie geschriebnen Text

leider nicht mehr lesen

wenn das Mal keine

Absicht ist

Ermutigung

von Barth-Engelbart

Letzten Endes

geht alles

was nicht

gegen den Strom schwimmt

den Bach runter

Maul auf

von Barth-Engelbart

Wenn wir

nicht früh genug

das Maul aufmachen

haben wir

am Ende

gar nichts mehr

zu sagen

Blutige Amateure

von Barth-Engelbart

Im Vergleich

zu unsren strammen Jungs und Mädels

von der SchnellenEingreifTruppe

Sind gewöhnliche Raubmörder

Und gemeine Totschläger

Gerade mal Laienkiller

Und blutige Amateure

Vorschrift

von Barth-Engelbart

Wer nicht früh genug

lernt selbst zu schreiben

dem wird später

alles

vorgeschrieben

Hoffnungsschimmer

von Hartmut Barth-Engelbart

Mein Chef

ist Gestern

mit großem Tamtam

aus der Gewerkschaft

ausgetreten

Jetz kann ich schon

fast wieder

etwas Hoffnung schöpfen

Die HanauHospital GmbH&CoKG

Die HanauHospital

GmbH&CoKG

Das Health&Wellness-ProfitCenter

der Hanau-Holding Limited

stellt statt der teuren KrankenPfleger

im Werksvertrag erfolgsprämierte

Kopfgeldjäger-Ich-AGs

und bei Patienten

mit zu hohem Alter

auch schon Mal die Behandlung ein

Der Hanau-Wohn-Ambiente-Service-Kunden-Beirat nickt:

Reformen müssen sein

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ins Sommerloch

(Neues von Schwanau

Und seinem OB Berschtinsky)

Mit der Verlegung

Der Verwaltung

Des Klein-Winzig-Kreises

Von Schwanau

Nach Entenhausen

Kommt pünktlich

Zum Sommerloch

Der Vorschlag

Des Witzenbolder

Oberbürgermeisters

Und Landratskandidaten

Der Christsozialen

Demontage Union

Das PKW-Kennzeichen

Abzuändern

In KWK statt SWU

Das lässt dem Alten

Keine Ruh

Jetzt schlägt

der alte Landvogt zu

Sein Gegenvorschlag: SWU

Wird SAU

Der KWK ist SAUber

Und Schwanau strahlt

OB Berschtinsky

Stimmt dem

Strahlend zu

So wird der Ruf der Stadt poliert

Wird auch der GAU

Nicht exportiert

Auch wenn die Stadt

Den Job verliert

Die GAU-Leitung

Zu stellen.

Der Strahlenschrott

wird demontiert,

schnell, schnell,

da darf nichts rosten

Die Müllabfuhr

Privatisiert

Entsorgt die größten Posten

TÜV-geprüft und kontrolliert

Zu minimierten Kosten

– OB Berschtinsky lebe hoch –

Ins Sommerloch

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kindergeld-Novelle

Der Magistrat von Schwanau

Hat jetzt nach heftigen Protesten

den Plan zurückgezogen

für KinderKrippen, Kindergärten, Kinderhorte

die Gebühren zu erhöhen

die soziale Stafflung abzuschaffen

und für die Nutzung ihrer Schulgebäude

von den Eltern Miete zu kassieren

Statt Eintritt für die Jugendhäuser

Ausleihgebühren für die Kinderbücherei

Schulschwimmen aus der Klassenkasse

Wird jetzt das Ganze umgestellt

Und der Verwaltungsaufwand reduziert:

Familien, die bisher ein Kindergeld erhielten

Die zahlen jetzt der Stadt pro Kind ein Kindergeld

Doch werden demographische Faktoren

Und Gottes Fügung zu Geburtenrückgang führen

reicht auch das Kindergeld nicht mehr

dann gibt’s halt wieder höhere Gebühren

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vorwärts in die Zwanziger

(noch was Neues von Schwanau und seinem OB Berschtinsky

Ferienspiele drohen ernst zu werden

Wenn OB Berschtinsky

In Schwanau mal ins Schwärmen kommt

Kommt prompt

Mit fotogenem Lächeln

Eine Drohung:

1926 hatte bei den Ferienspielen

ein sogenannter ,Junglehrer’

50 Kinder zu betreuen.

Der Fingerzeig, den er der Presse gab

Soll uns wohl zeigen

Wie in den nicht privatisierten

Öffentlichen Kindergärten

Für Hartz-Opfer

Die Gruppengrößen steigen.

(Ist der diesjährige Titel der Ferienspiele : “NIMMERLAND” schon ein Hinweis auf ihre anstehende Abschaffung?)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Der berühmte kleine Mann

schafft und rackert was er kann

zahlt Gebühren, Schulgeld, Steuern

muss sein letztes Hemd verscheuern

noch seine Haut zu Markte tragen

Aldi füllt den Kinderwagen

am Monatsende noch kein Drittel

Die Stütze ist kein Lebensmittel

sie stützt uns grad so wie ein Strick

Hartz macht mobil vorwärts zurück

Die Mama stopft das Hungertuch

das Kapital kriegt nie genug

(Die Mama schnallt der Gürtel enger

nach zehn, elf Stunden und auch länger

wenn sie noch ein, zwei Stellen fand

geht sie dem Chef mal schnell zur Hand

Mann weiß ja, wenn der Chef was will

Hält man das Maul(auf) und auch still)

Der Peanuts-Esser Ackermann und Co

Millionen Euro kriegt man so

per Staatsanwalt und Amtsgericht

sicher nicht

die kommen so davon

oder sie zahlen im Scheinwerferlicht

streuen Asche und Sand

und leisten Gehaltsverzicht

wie Daimler-Schremp

von hundertmillionen zehn Prozent

und warten

darauf dass alles pennt

und kassieren 20 Milliarden

und mehr

aus unsren Taschen

wie vodafone

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MitESSER?

Lieber ohne!

“Mehr als einen ESSER

kann sich die Familie

nicht leisten,

selbst mit der 48 Stundenwoche

ging das nicht

auch mit dem 24 Stundentag

machte man

ihn nimmer satt

Mehr als einen?

Keinen!”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Die firma vodafone hat letzte woche zusammen mit nokia, Bild und Telecom die werbekampagne “Volks-Handy” gestartet. Ich sehe das in direktem zusammenhang mit der 20 Milliarden-Sache und der attac-Kampagne.

“Volks-Handy” –

vodafone die Rede ist

soll dieser Text nicht fehlen:

volksempfänger

volksgerichtshof

volks&Kübelwagen

volkssturm

endeten

volksam

im

Volksweltkrieg

wurden

ervolksreich

beendsiegt

Schluss-Strich

jetzt gibt’s

Volksaktien

Volksenteignung

Volksfürsorge

Volkswagen

Volkseinstimmung

Volksmusikantenstadl

Volksnochschulen

Volkserpresser

Siemens-Daimler

Nixsteuern und geschrempfter Lohn

so gehts bergauf und besser

für Ackermann und Esser

und von vodafone

mit nokia-Bild und Telecom

das volks-handy zum Nulltarif

so stehts im Postwurfbrief

und nix von 20 Milliarden

Der Volksempfänger war erschwinglich

doch kam er nicht nur uns

letztendlich etwas teuer

Wie teuer dann das Handy wird ?

darauf sollten wir nicht warten!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kurz vor der Hanauer attac-vodaklau-aktion entstand noch dieser Text. der auf die ESSER/ACKERMANN_Freisprüche reagiert …..

Deutsche Bank und Ackermann

Mit ESSER von ExMANNESMANN

Kassieren ZigMillion

Und kommen so davon

Uns schremppfen sie den Lohn

Und vodafone?

Zahlt keinen Euro Steuer

Von 20 Milliarden

In den Topf

Aus dem sie sich

Doch so und so

die größten Brocken greifen

Uns bleiben Krümel,

Wassersuppe

Doch nicht mal das

Soll uns noch bleiben

Die Herren

Werden uns

Zu teuer

Der Sommer ist gewittrig schwül

Kommt jetzt ein heißer Herbst

Wird’s Zeit dass die Gedanken reifen

sonst kommen wir zu spät

und die Falschen werden ernten

was uns die Herrn gesät

Jetzt heißt es:

Vodafone

Kommt uns nicht

So davon

Wir können nicht länger warten

Auf unsre 20 Milliarden

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

hingehört

Die Profite

Die wir euch erschaffen

Schöpft ihr ab

Armani gut betucht

Im Bermuda-Dreck

Verpufften

Sie einst und heute –

Morgen schafft ihr sie

wo anders weg

Wir wollen

Nicht privat an eure Kohle

Von der wir nur den Steinstaub

Schlucken durften

Das Abgas und die Massenware

Wir fordern das

Was wir an Mehrwert schaffen

Für unsre Kinder, für die Schulen

Für reine Luft und klares Wasser

Wir wissen wo die Lebens-Mittel fehlen

und wo sie abzuholen wären

Wir fordern, dass ihr mindestens

Die Steuern zahlt

Wir sind das Volk

Und nicht Volkswagen

Sondern Wir

haben zu sagen

Wo das Ergebnis unsrer Arbeit

Hingehört

Und wenn wir irgendwie

Und – vodafone

nur 20 Milliarden StEURO hätten

das wären flächendeckend

Ganztagsschulen, Krippen, Kindertagesstätten

Bei diesem Bild tropft dem Hans Eichel

Eine Mischung übers Kinn:

aus Alptraumschweiß

Und SPeichel

Dieser Text stammt von mir und von heute in Eile weil morgen einiges in petto sein muss. Jetzt zum copyright und warum das auch die FFMer attac-liste beschäftigen sollte (Buchmessestadt etc …) : die heutige Meldung der Fusion – jointventure ((heißt das eigentlich, dass sich die beiden bekifft im Aufwind befinden?)) von BMG und sony.

Dazu hänge ich einen Antrag von Diether Dehm, Manfred Maurenbrecher und Konstantin Wecker an die GEMA an, wo es auch um das copyright zumindest indirekt geht.

Das copyright steht bei vielen meiner Gedichte und Plakate deshalb drunter, weil ich sie bei einigen sites geparkt habe, wo sie herauskopiert werden können ((bei meiner homepage ist das nur sehr schlecht zu machen)). Bei diesen sites – gerade bei www.dulzinea.de steht dann automatisch von der redaktion ergänzt das copyright drunter.

So sehr ich Lothars Position teile, dass die geistigen Produkte jederfrau/mann und kostenlos zugänglich sein sollten, bin ich doch dagegen, dass dann andere damit ihre Geschäfte machen und sich in der Urheberfrage mit fremden Federn schmücken.

So ist mindestens eine meiner frühen Fotomontagen – wahrscheinlich über den Umweg der Ingolstädter Ausstellung “Geschichte der Fotomontage” 1972 in einem Werkband eines bekannterenn Grafikers als die Seine aufgetaucht.

Oder mein Lied gegen den §218 “Dr. med Prätorius” tauchte als Mannheimer Song der Gruppe DrumLinks auf oder der “Rag der arbeitslosen Jugendlichen” (vom KBW-ZK linienbereinigt) als Lied der gleichen Gruppe auf einer LP oder “Die Ballade vom wohltätigen Frauenarzt” (dem später ermordeten medikamentenabhängigen Dr. Netter in Frankfurt-Bergen-Enkheim), oder eine Urversion von “Metternichs Klagetöne” ((aus 1848/49)) taucht als Entdeckung von Dieter Süverkrüpp auf .. (mit der von mir leicht besser singbar veränderten und aus einer anderen Fassung stammenden letzten Strophe)

Alles nicht so dramatisch und kein Fall für ausgedehnte Jammerarien und Gerichtsgänge.

Klar bin ich so eitel und möchte, dass drunter steht, wer’s gemacht hat. Und wenn ich mal darauf angewiesen bin, vom Schreiben, Singen, Zeichnen, Montieren etc zu leben, dann wird das copyright für mich auch existentiell wichtig.

Und hier gehen nicht nur die ganz großen Medienmogule und Konzerne gerne (naja ungerne aber wat mut dat mut im kapitalensachzwang) über Hungerleichen. Die Argumente: voller Magen schafft keine Kunst und . die sollen sich doch einen anständigen Broterwerb suchen , die kennen wir doch schon länger.

Unter meine Texte kannst du ruhig setzen: copyleft/copynotwrong oder leicht abgeändert oder verbessert, ein Hinweis auf meine Seite wär mir schon lieb.

Denn am Ende

reicht die Riester-Rente

auch für mein Lebensende

nicht so ganz.

Dann mach ich leider

eine späte

Welttournee

und jede

Menge

Knete

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(nicht ganz)

Dopingfreie Hirn-Akrobatik

(geschrieben im August 2004)

Tausche getragenes Transparent

Gegen gebrauchte Lieder

abgeschriebene Parteiprogramme

gewendete weiße Westen

abgewickelte Hauptrollen

noch nicht ausgetretene christliche Pfadfinder

ausgelatschte Turnschuhe

an- und ausgebrannte Strohmänner

und ausgekochte braune Süppchen

gegen unentdeckte Undercover-Nazis

im Lokal im Overall

zugeknöpfte Arschlöcher

gegen hirnlose Kopflöcher

ausrangierte Lok- und Parteiführer

gegen eingerenkte Hundeknochen

verlängerte Arme

gegen kurze Prozesse

tiefergelegte Hochstapler

gegen vordergründige Hintertreibung

und höhergestelltes Understatement

Dünnbrettbohrer

Gegen dickste Schwellenängste

Leichtlauf-Öle

Gegen SchwerKraftschmierstoffe

Schwere Jungs

Gegen leicht Mädchen

Und Sorgen-Kinder

Gegen Freuden-Mädchen

Milchmädchen

Gegen Cowboys

angebrochene Wahlversprechen

abgetragene Verantwortung

ausgegangene Verpflichtungen

ausgeschlachtete Schweinereien

auseinandergegangene Vereine

(ein)getragene Vereine

Luft- und Wasserdichtung

Gegen die Bestechlichkeit

Ausgekochte braune Süppchen

NurMaNeFrage

Bedeutet

In der vierten

Reichshauptstadt

Ganz-Groß-Berlin

Das Kürzel

PDS

Vielleicht

Irrtümlicher Weise

Partei

Des Demoskopischen

Sozial-is-Schluss

Mir stinkts

Und wie!?

Wie alter Brie!

NurMaNeFrage

FehlSch(l)uss

aus der Wende

voll ins Schwarze ?

Bedeutet

In der vierten

Reichshauptstadt

Ganz-Groß-Berlin

Das Kürzel

PDS

Vielleicht

Irrtümlicher Weise

Partei

Des Demoskopischen

Sozial-is-Schluss

Mir stinkts

Und wie!?

Wie alter Brie!

(Anmerkung:

Bevor ich es vergess:

Auch ich hätts gern,

dass mich die S&PDS

zur Lesung

nach Berlin (1) einlädt.

Zu spät!

Ach nein, (2) einlüde?

Du meine Güte

aber jetzt: (3) einladete

oder auch einladet

Oh welch begnadet

dicht konjuktivisch formuliertes

Ende! .-

ich nehm es nicht,

ring Kopf und Hände,

endscheide mich dann für ein (4) Viertes:

Klappe! : die Vierte –

engagierte!!!

ES IST VOLLBRACHT

GUT NACHT

—geschrieben um 2 Uhr 37, 28.08. 2004 )