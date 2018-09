Rehema wurde aus Hanau krank in “das sichere Herkunftsland” Uganda abgeschoben

Auf der Flucht über Libyen in den Sudan und sodann von einem südsudanesischen Flüchtlingslager-Wächter zur unglücklichen Mutter eines Kindes gemacht, Das hat sie bis Uganda durchgebracht und jetzt ist der kleine Nasser zum wiederholten Male an Malaria und die Mutter zum wiederholten Male Dank VEOLIAs Kolibakterien-verseuchter Wasserversorgung KAMPALAS an Typhus erkrankt. Sie kann so den Lebensunterhalt für sich und das Kind und die Behandlungen, die Miete nicht mehr als Fruchtsaft-Straßenverkäuferin verdienen. Den Deutschkurs am Goethe-Institut nicht mehr bezahlen …..

Logisch, ich sammle wieder Geld für die Behandlung er beiden, für die Medikamente, die Klamotten, das Essen, die Miete, den Deutschkurs …

Fluchtursachen bekämpfen? Der IWF und die WELTBANK haben Uganda zur Privatisierung der Infrastrukturen gezwungen… EIN Ergebnis ist der Zustand der Wasser-Ver- und Abwasser-Entsorgung in Kampala durch VEOLIA…. Sowas nennt sich dann auch “Chefsache Afrika” , von dem Maas bis hin zur Merkel. oder umgekehrt … aktuell aber mehr von der Maas bis an die Memel und noch weiter, wo die Felder wenig kosten hin zum Lebensraum im Osten … und gleichzeitig muss Deutsch-Ostafrika vor der Gelben Gefahr geschützt werden .. Mit deutschen Schutztruppen. Unter Fischer hätten die noch Putztruppen geheißen..

Und jetzt wird zusätzlich Uganda gezielt destabilisiert. Wer die IS-lamisten dort finanziert, dürfte nach Mali, Libyen, Nord-Nigeria und Syrien uns allen klar sein- Als nächste Destabilisierungs-Targets werden Tansania, Zimbabwe und Mozambique ins Fadenkreuz genommen.

Rehema schickt Bilder und schreibt

U know the situation in Uganda is up and down because of political ambition

That man was shot yesterday at night on he’s way at home ….

Am really scared but thank God am keeping myself and Nasser out of town