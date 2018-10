Statt Kühlketten-Support für Dr. Oetker-Pizza in Ostafrika: Schulpaten für Nasser gesucht

Kleine Vorbemerkung: HaBE seit zwei Tagen 900.000 Besucher von 2014 bis 2018 zu verzeichnen und 2,7 Millionen Aufrufe meiner Artikel, Lieder und Gedichte. Ich hoffe, es hat der Aufklärung etwas genutzt.

Rahemas Kleiner wird 3 Jahre und jetzt bittet mich die Mutter, Schulpaten für Nasser zu finden.

Bisher war es möglich, mit doch recht guter Unterstützung via Internet (Geldspenden) Medikamente und Behandlung für die Beiden gegen Malaria und Typhus zu finanzieren. Dafür auf diesem Weg herzlichen Dank an meine VS-ver.di-Schriftsteller-Kollegin Barbara H., an Christian von der Friedenswerkstatt Hamburg für größere Spenden und an zahlreiche Kleinspenderinnen.

Wie anfangs schon angedeutet, suche ich jetzt MitPatINNen für Nassers Schulausbildung. Durch IWF, Weltbank und andere Erpressungsinstitutionen wird das staatliche Schulwesen in fast allen Ostafrikanischen Staaten ruiniert. Etwas bessere, private Schulen kosten Geld. Auch, wenn die politisch-religiöse Ausrichtung der privaten Schulen meist sehr problematisch ist (gleichgültig ob EURO-gelenkt oder von der Khan-Stiftung, ob europäisch säkular oder christlich. USAID-finanziert oder islamisch …), Rahema soll entscheiden, wo ihr Kind in die Schule geht.

Die Ruinierung des schon bedenklich schlecht entwickelten griechischen Schulwesens durch die Troika und ihren Erfüllungsgehilfen Tzipras ist angesichts der über 300 Milliarden Reparationsschulden Deutschlands ein Grund, Schulpatenschaften mit griechischen Schulen zu organisieren, so wie es mit Krankenhäusern schon gemacht wird.

Aber unsere Verschuldung in Richtung (Ost-) Afrika ist noch tausend Mal höher.

Dazu habe ich hier sehr viel geschrieben und ihr könnt es nachlesen (die Links zu den Artikeln folgen später)

Rahema ist ein Opfer der Folgen deutscher Kolonialpolitik, sie ist ein Opfer der Abschiebepraxis-. Sie ist meine Ex-Grundschülerin und ein durch meine Chorarbeit wieder zum Sprechen gebrachtes stigmatisiertes Kriegskind.

Spenden entweder mit dem Kennwort “Nasser” über Paypal (Spendenbutton oben rechts)

oder mit gleichem Kennwort auf mein Konto bei der

VR-Bank Main-Kinzig-Büdingen eG

IBAN: DE66 5066 1639 0001 1400 86