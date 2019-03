“Das Geld ist der Gott unserer Zeit und Rothschild ist sein Prophet.” – Heinrich Heine, Lutetia. Erster Teil. Aus: Werke und Briefe in zehn Bänden. hg. von Hans Kaufmann, 2. Auflage, Berlin und Weimar: Aufbau, 1972. Band 6, S. 378

Leider scheint die Verleihung des Göttinger Friedenspreises 2019 an die berüchtigt antisemitische “Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost” nicht mehr zu verhindern sein. Trotz der couragiert-mutigen Haltung des Göttinger Oberbürgermeisters Köhler, der Universitätspräsidentin Beisiegel, des Pressesprechers der Göttinger Sparkasse, des Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, der Göttinger FDP-Fraktionsvorsitzenden Felicitas Oldenburg und des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein lassen sich die Röhl’sche Stiftung und der Vorsitzende der Friedenspreisjury, der taz-Journalist Andreas Zumach nicht mehr von ihrem Vorhaben abbringen.

Nachdem die Universität die Räume für die Verleihung gekündigt hat, die Stadt das Rathaus nicht mehr für den Empfang zur Verfügung stellt und der Oberbürgermeister die Veranstaltung nicht mit seiner Anwesenheit aufwerten will, soll die Verleihung trotzalledem jetzt in der Galerie Alte Feuerwache am 09. März um 12 Uhr stattfinden, auch ohne Oberbürgermeister.

Da nun diese Verleihung wohl nicht mehr zu verhindern ist, sammelt sich -nach Informationen aus dem Rathaus bereits Widerstand gegen die Verleihung des Göttinger Friedenspreises an einen für 2020 vorgeschlagenen antisemitischen Kandidaten. Ein Antrag der FDP-Fraktion im Stadtrat sei bereits in Vorbereitung mit dem Ziel der Umbenennung der Heinrich-Heine- in Heinrich-Harrer-Straße, zur Erinnerung an den berühmten Konrad Lorenz-Schüler, Verhaltensforscher und Natur-Dokumentarfilmer.

Der für den Göttinger Friedenspreis 2020 vorgeschlagene als Antisemit bekannte Kandidat Heine hat mit seinen sogenannten Kunstwerken den Antisemitismus beflügelt und darüber hinaus eine Rufmordkampagne gegen die Stadt Göttingen organisiert:

Hier eine Kostprobe aus Heines”künstlerischem” Schaffen die Stadt Göttingen betreffend und danach eines seiner langen antisemitischen Poeme:

In seiner „Harzreise“ schreibt er 1824 im 2. Kapitel:

Die Stadt Göttingen, berühmt durch ihre Würste und Universität, gehört dem Könige von Hannover, und enthält 999 Feuerstellen, diverse Kirchen, eine Entbindungsanstalt, eine Sternwarte, einen Karzer, eine Bibliothek und einen Ratskeller, wo das Bier sehr gut ist. Der vorbeifließende Bach heißt »die Leine«, und dient des Sommers zum Baden; das Wasser ist sehr kalt und an einigen Orten so breit, daß Lüder wirklich einen großen Anlauf nehmen mußte, als er hinübersprang. Die Stadt selbst ist schön, und gefällt einem am besten, wenn man sie mit dem Rücken ansieht. Sie muß schon sehr lange stehen; denn ich erinnere mich, als ich vor fünf Jahren dort immatrikuliert und bald darauf konsiliiert wurde, hatte sie schon dasselbe graue, altkluge Ansehen, und war schon vollständig eingerichtet mit Schnurren, Pudeln, Dissertationen, Teedansants, Wäscherinnen, Kompendien, Taubenbraten, Guelfenorden, Promotionskutschen, Pfeifenköpfen, Hofräten, Justizräten, Relegationsräten, Profaxen und anderen Faxen. Einige behaupten sogar, die Stadt sei zur Zeit der Völkerwanderung erbaut worden, jeder deutsche Stamm habe damals ein ungebundenes Exemplar seiner Mitglieder darin zurückgelassen, und davon stammten all die Vandalen, Friesen, Schwaben, Teutonen, Sachsen, Thüringer usw., die noch heutzutage in Göttingen, hordenweis, und geschieden durch Farben der Mützen und der Pfeifenquäste, über die Weenderstraße einherziehen, auf den blutigen Walstätten der Rasenmühle, des Ritschenkrugs und Bovdens sich ewig untereinander herumschlagen, in Sitten und Gebräuchen noch immer wie zur Zeit der Völkerwanderung dahinleben, und teils durch ihre Duces, welche Haupthähne heißen, teils durch ihr uraltes Gesetzbuch, welches Comment heißt und in den legibus barbarorum eine Stelle verdient, regiert werden.

Im allgemeinen werden die Bewohner Göttingens eingeteilt in Studenten, Professoren, Philister und Vieh; welche vier Stände doch nichts weniger als streng geschieden sind. Der Viehstand ist der bedeutendste. Die Namen aller Studenten und aller ordentlichen und unordentlichen Professoren hier herzuzählen, wäre zu weitläufig; auch sind mir in diesem Augenblick nicht alle Studentennamen im Gedächtnisse, und unter den Professoren sind manche, die noch gar keinen Namen haben. Die Zahl der Göttinger Philister muß sehr groß sein, wie Sand, oder besser gesagt, wie Kot am Meer; wahrlich, wenn ich sie des Morgens, mit ihren schmutzigen Gesichtern und weißen Rechnungen, vor den Pforten des akademischen Gerichtes aufgepflanzt sah, so mochte ich kaum begreifen, wie Gott nur so viel Lumpenpack erschaffen konnte.

Ausführlicheres über die Stadt Göttingen läßt sich sehr bequem nachlesen in der Topographie derselben von K. F. H. Marx. Obzwar ich gegen den Verfasser, der mein Arzt war und mir sehr viel Liebes erzeigte, die heiligsten Verpflichtungen hege, so kann ich doch sein Werk nicht unbedingt empfehlen, und ich muß tadeln, daß er jener falschen Meinung, als hätten die Göttingerinnen allzu große Füße, nicht streng genug widerspricht. Ja, ich habe mich sogar seit Jahr und Tag mit einer ernsten Widerlegung dieser Meinung beschäftigt, ich habe deshalb vergleichende Anatomie gehört, die seltensten Werke auf der Bibliothek exzerpiert, auf der Weenderstraße stundenlang die Füße der vorübergehenden Damen studiert, und in der grundgelehrten Abhandlung, so die Resultate dieser Studien enthalten wird, spreche ich 1. von den Füßen überhaupt, 2. von den Füßen bei den Alten, 3. von den Füßen der Elefanten, 4. von den Füßen der Göttingerinnen, 5. stelle ich alles zusammen, was über diese Füße auf Ullrichs Garten schon gesagt worden, 6. betrachte ich diese Füße in ihrem Zusammenhang, und verbreite mich bei dieser Gelegenheit auch über Waden, Knie usw., und endlich 7., wenn ich nur so großes Papier auftreiben kann, füge ich noch hinzu einige Kupfertafeln mit dem Faksimile göttingischer Damenfüße. –………

Wer über Göttingen so schreibt, dem darf kein Göttinger Friedenspreis verliehen werden.

Hier eine entlarvende Illustration zu Heines verkürzter “Kapitalismus-Kritik” in LUTETIA, wo er Rothschild als Propheten des neuen Gottes “Geld” geißelt und dann der Tanz um “Das Goldene Kalb”

Vorwort zum Kommentar* eines gewissen Herrn Heinrich Heine zum Karikaturen-Kampf der Kulturen





Mein lieber, hoch verehrter Herr

Heinrich Heine, wo auch immer

in welchem Ghetto weit im Jenseits

Sie dort oben wohnen,

ich habe Ihren langen Brief

im Märchenland der Brüder Grimm

in Göttingen, in Kassel,

in Stein- & Hanau

im tiefsten preußisch-hessischen Schlamassel

vor ein paar Wochen erst geöffnet

und gelesen, dass selbst

im himmlisch schwachen Schimmer

der Milchstraße

Sie des Nachts nicht schlafen

können, schimpfen, schreien, toben,

wenn Sie an dieses Land, aus dem Sie flohen,

denken …

Auch ich kann immer

öfter nicht mehr schlafen,

auch wenn ich Jahwe, Allah,

und HimmelHerrGottSakrament wen noch anflehe

sie mögen mir nur etwas Ruhe, Frieden schenken

Alles Gute kommt von oben?

wer’s glaubt wird seelig

statt zu denken.

Erfolg: erst Schweigen.

Gott loben?

Doch

dann brüllen

aus dem schwarzen Loch

in Minutenabstand

die Giganten

beim Abflug und beim Landen

nach Sodom hin, zurück danach Gomorrha

den Himmel machen sie zur Hölle

mit ihrer Fracht

die Nacht

zum Tag

Falludschas Kinderaugen leuchten

GAZAgleich so

phosphorhell

tot

all

global

Denk ich an Deutschland

in der Nacht?

mir ist inzwischen dieses Land egal

ich liebe seine meine Sprache

dieses Land und seine Leute

die mich geboren, großgezogen haben

zur Hälfte, und die andre hass ich

ich weine

denke ich des Nachts

an meine, seine

und der Götter Kinder

auf Charly Chaplins DiktatorenBall.

Herr Heine,

Sie wissen was ich meine?

Paris ist zu,

der Sammelplatz der Todes-

Schwadronen für die Vorstädte

die Kinderfänger des Herodes

wer will nach Wien

der weiß nach Blum was ihm dort blüht

wieviele Terminatorführer

Österreich gerade noch gebiert.

Zu Karl? In London tobt der Krieg.

Die neue Welt?,

die haben sie so alt gemacht.

Vor hundertfünfzig Jahren

da machte das vielleicht noch Sinn

doch jetzt bekäm ich garantiert

damit ich dort nicht länger bleib

einen Käfig reserviert

in Guantanamo und Abu Greib

Ich weiß nicht mehr wohin

soll ich

und sollen meine Kinder fliehn

und darum wein ich

lieber Heinrich.

17. Februar 2006, 150. Todestag des Dichters





Heinrich Heine



Disputation



In der Aula zu Toledo

Klingen schmetternd die Fanfaren;

Zu dem geistlichen Turnei

Wallt das Volk in bunten Scharen.



Das ist nicht ein weltlich Stechen,

Keine Eisenwaffe blitzet –

Eine Lanze ist das Wort,

Das scholastisch scharf gespitzet.



Nicht galante Paladins

Fechten hier, nicht Damendiener –

Dieses Kampfes Ritter sind

Kapuziner und Rabbiner.



Statt des Helmes tragen sie

Schabbesdeckel und Kapuzen;

Skapulier und Arbekanfeß

Sind der Harnisch, drob sie trutzen.



Welches ist der wahre Gott?

Ist es der Hebräer starrer

Großer Eingott, dessen Kämpe

Rabbi Juda’ der Navarrer?



Oder ist es der dreifalt’ge

Liebegott der Christianer,

Dessen Kämpe Frater Jose,

Gardian der Franziskaner?



Durch die Macht der Argumente,

Durch der Logik Kettenschlüsse

Und Zitate von Autoren,

Die man anerkennen müsse,



Will ein jeder Kämpe seinen

Gegner ad absurdum führen

Und die wahre Göttlichkeit

Seines Gottes demonstrieren.



Festgestellt ist: daß derjen’ge,

Der im Streit ward überwunden,

Seines Gegners Religion

Anzunehmen sei verbunden,



Daß der Jude sich der Taufe

Heil’gem Sakramente füge,

Und im Gegenteil der Christ

Der Beschneidung unterliege.



Jedem von den beiden Kämpen

Beigesellt sind elf Genossen,

Die zu teilen sein Geschick

Sind in Freud und Leid entschlossen.



Glaubenssicher sind die Mönche

Von des Gardians Geleitschaft,

Halten schon Weihwasserkübel

Für die Taufe in Bereitschaft,



Schwingen schon die Sprengelbesen

Und die blanken Räucherfässer –

Ihre Gegner unterdessen

Wetzen die Beschneidungsmesser.



Beide Rotten stehn schlagfertig

Vor den Schranken in dem Saale,

Und das Volk mit Ungeduld

Harret drängend der Signale.



Unterm güldnen Baldachin

Und umrauscht vom Hofgesinde

Sitzt der König und die Kön’gin;

Diese gleichet einem Kinde.



Ein französisch stumpfes Näschen,

Schalkheit kichert in den Mienen,

Doch bezaubernd sind des Mundes

Immer lächelnde Rubinen.



Schöne, flatterhafte Blume –

Daß sich ihrer Gott erbarme –

Von dem heitern Seineufer

Wurde sie verpflanzt, die arme,



Hierher in den steifen Boden

Der hispanischen Grandezza;

Weiland hieß sie Blanch’ de Bourbon,

Doña Blanka heißt sie jetzo.



Pedro wird genannt der König

Mit dem Zusatz der Grausame;

Aber heute, milden Sinnes,

Ist er besser als sein Name.



Unterhält sich gut gelaunt

Mit des Hofes Edelleuten;

Auch den Juden und den Mohren

Sagt er viele Artigkeiten.



Diese Ritter ohne Vorhaut

Sind des Königs Lieblingsschranzen,

Sie befehl’gen seine Heere,

Sie verwalten die Finanzen.



Aber plötzlich Paukenschläge,

Und es melden die Trompeten,

Daß begonnen hat der Maulkampf,

Der Disput der zwei Athleten.



Der Gardian der Franziskaner

Bricht hervor mit frommem Grimme;

Polternd roh und widrig greinend

Ist abwechselnd seine Stimme.



In des Vaters und des Sohnes

Und des Heil’gen Geistes Namen

Exorzieret er den Rabbi,

Jakobs maledeiten Samen.



Denn bei solchen Kontroversen

Sind oft Teufelchen verborgen

In dem Juden, die mit Scharfsinn,

Witz und Gründen ihn versorgen.



Nun die Teufel ausgetrieben

Durch die Macht des Exorzismus,

Kommt der Mönch auch zur Dogmatik,

Kugelt ab den Katechismus.



Er erzählt, daß in der Gottheit

Drei Personen sind enthalten,

Die jedoch zu einer einz’gen,

Wenn es passend, sich gestalten –



Ein Mysterium, das nur

Von demjen’gen wird verstanden,

Der entsprungen ist dem Kerker

Der Vernunft und ihren Banden.



Er erzählt: wie Gott der Herr

Ward zu Bethlehem geboren

Von der Jungfrau, welche niemals

Ihre Jungferschaft verloren;



Wie der Herr der Welt gelegen

In der Krippe, und ein Kühlein

Und ein Öchslein bei ihm stunden,

Schier andächtig, zwei Rindviehlein.



Er erzählte: wie der Herr

Vor den Schergen des Herodes

Nach Ägypten floh, und später

Litt die herbe Pein des Todes



Unter Pontio Pilato,

Der das Urteil unterschrieben,

Von den harten Pharisäern,

Von den Juden angetrieben.



Er erzählte: wie der Herr,

Der entstiegen seinem Grabe

Schon am dritten Tag, gen Himmel

Seinen Flug genommen habe;



Wie er aber, wenn es Zeit ist,

Wiederkehren auf die Erde

Und zu Josaphat die Toten

Und Lebend’gen richten werde.



»Zittert, Juden!« rief der Mönch,

»Vor dem Gott, den ihr mit Hieben

Und mit Dornen habt gemartert,

Den ihr in den Tod getrieben.



Seine Mörder, Volk der Rachsucht,

Juden, das seid ihr gewesen –

Immer meuchelt ihr den Heiland,

Welcher kommt, euch zu erlösen.



Judenvolk, du bist ein Aas,

Worin hausen die Dämonen;

Eure Leiber sind Kasernen

Für des Teufels Legionen.



Thomas von Aquino sagt es,

Den man nennt den großen Ochsen

Der Gelehrsamkeit, er ist

Licht und Lust der Orthodoxen.



Judenvolk, ihr seid Hyänen,

Wölfe, Schakals, die in Gräbern

Wühlen, um der Toten Leichnam’

Blutfraßgierig aufzustöbern.



Juden, Juden, ihr seid Säue,

Paviane, Nashorntiere,

Die man nennt Rhinozerosse,

Krokodile und Vampire.



Ihr seid Raben, Eulen, Uhus,

Fledermäuse, Wiedehöpfe,

Leichenhühner, Basilisken,

Galgenvögel, Nachtgeschöpfe.



Ihr seid Vipern und Blindschleichen,

Klapperschlangen, gift’ge Kröten,

Ottern, Nattern – Christus wird

Eu’r verfluchtes Haupt zertreten.



Oder wollt ihr, Maledeiten,

Eure armen Seelen retten?

Aus der Bosheit Synagoge

Flüchtet nach den frommen Stätten,



Nach der Liebe lichtem Dome,

Wo im benedeiten Becken

Euch der Quell der Gnade sprudelt –

Drin sollt ihr die Köpfe stecken –



Wascht dort ab den alten Adam

Und die Laster, die ihn schwärzen;

Des verjährten Grolles Schimmel,

Wascht ihn ab von euren Herzen!



Hört ihr nicht des Heilands Stimme?

Euren neuen Namen rief er –

Lauset euch an Christi Brust

Von der Sünde Ungeziefer!



Unser Gott, der ist die Liebe,

Und er gleichet einem Lamme;

Um zu sühnen unsre Schuld,

Starb er an des Kreuzes Stamme.



Unser Gott, der ist die Liebe,

Jesus Christus ist sein Name;

Seine Duldsamkeit und Demut

Suchen wir stets nachzuahmen.



Deshalb sind wir auch so sanft,

So leutselig, ruhig, milde,

Hadern niemals, nach des Lammes,

Des Versöhners, Musterbilde.



Einst im Himmel werden wir

Ganz verklärt zu frommen Englein,

Und wir wandeln dort gottselig,

In den Händen Lilienstenglein.



Statt der groben Kutten tragen

Wir die reinlichsten Gewänder

Von Muss’lin, Brokat und Seide,

Goldne Troddeln, bunte Bänder.



Keine Glatze mehr! Goldlocken

Flattern dort um unsre Köpfe;

Allerliebste Jungfraun flechten

Uns das Haar in hübsche Zöpfe.



Weinpokale wird es droben

Von viel weiterm Umfang geben,

Als die Becher sind hier unten,

Worin schäumt der Saft der Reben.



Doch im Gegenteil viel enger

Als ein Weibermund hienieden,

Wird das Frauenmündchen sein,

Das dort oben uns beschieden.



Trinkend, küssend, lachend wollen

Wir die Ewigkeit verbringen,

Und verzückt Halleluja,

Kyrie eleison singen.«



Also schloß der Christ. Die Mönchlein

Glaubten schon, Erleuchtung träte

In die Herzen, und sie schleppten

Flink herbei das Taufgeräte.



Doch die wasserscheuen Juden

Schütteln sich und grinsen schnöde.

Rabbi Juda, der Navarrer,

Hub jetzt an die Gegenrede:



»Um für deine Saat zu düngen

Meines Geistes dürren Acker,

Mit Mistkarren voll Schimpfwörter

Hast du mich beschmissen wacker.



So folgt jeder der Methode,

Dran er nun einmal gewöhnet,

Und anstatt dich drob zu schelten,

Sag ich Dank dir, wohlversöhnet.



Die Dreieinigkeitsdoktrin

Kann für unsre Leut’ nicht passen,

Die mit Regula-de-tri

Sich von Jugend auf befassen.



Daß in deinem Gotte drei,

Drei Personen sind enthalten,

Ist bescheiden noch, sechstausend

Götter gab es bei den Alten.



Unbekannt ist mir der Gott,

Den ihr Christum pflegt zu nennen;

Seine Jungfer Mutter gleichfalls

Hab ich nicht die Ehr’ zu kennen.



Ich bedaure, daß er einst,

Vor etwa zwölfhundert Jahren,

Ein’ge Unannehmlichkeiten

Zu Jerusalem erfahren.



Ob die Juden ihn getötet,

Das ist schwer jetzt zu erkunden,

Da ja das Corpus delicti

Schon am dritten Tag verschwunden.



Daß er ein Verwandter sei

Unsres Gottes, ist nicht minder

Zweifelhaft; soviel wir wissen,

Hat der letztre keine Kinder.



Unser Gott ist nicht gestorben

Als ein armes Lämmerschwänzchen

Für die Menschheit, ist kein süßes

Philantröpfchen, Faselhänschen.



Unser Gott ist nicht die Liebe;

Schnäbeln ist nicht seine Sache,

Denn er ist ein Donnergott

Und er ist ein Gott der Rache.



Seines Zornes Blitze treffen

Unerbittlich jeden Sünder,

Und des Vaters Schulden büßen

Oft die späten Enkelkinder.



Unser Gott, der ist lebendig,

Und in seiner Himmelshalle

Existieret er drauflos

Durch die Ewigkeiten alle.



Unser Gott, und der ist auch

Ein gesunder Gott, kein Mythos

Bleich und dünne wie Oblaten

Oder Schatten am Cocytos.



Unser Gott ist stark. In Händen

Trägt er Sonne, Mond, Gestirne;

Throne brechen, Völker schwinden,

Wenn er runzelt seine Stirne.



Und er ist ein großer Gott.

David singt: Ermessen ließe

Sich die Größe nicht, die Erde

Sei der Schemel seiner Füße.



Unser Gott liebt die Musik,

Saitenspiel und Festgesänge;

Doch wie Ferkelgrunzen sind

Ihm zuwider Glockenklänge.



Leviathan heißt der Fisch,

Welcher hause im Meeresgrunde;

Mit ihm spielet Gott der Herr

Alle Tage eine Stunde –



Ausgenommen an dem neunten

Tag des Monats Ab, wo nämlich

Eingeäschert ward sein Tempel;

An dem Tag ist er zu grämlich.



Des Leviathans Länge ist

Hundert Meilen, hat Floßfedern

Groß wie König Ok von Basan,

Und sein Schwanz ist wie ein Zedern.



Doch sein Fleisch ist delikat,

Delikater als Schildkröten,

Und am Tag der Auferstehung

Wird der Herr zu Tische beten



Alle frommen Auserwählten,

Die Gerechten und die Weisen –

Unsres Herrgotts Lieblingsfisch

Werden sie alsdann verspeisen,



Teils mit weißer Knoblauchbrühe,

Teils auch braun in Wein gesotten,

Mit Gewürzen und Rosinen,

Ungefähr wie Mateloten.



In der weißen Knoblauchbrühe

Schwimmen kleine Schäbchen Rettich –

So bereitet, Frater Jose,

Mundet dir das Fischlein, wett ich!



Auch die braune ist so lecker,

Nämlich die Rosinensauce,

Sie wird himmlisch wohl behagen

Deinem Bäuchlein, Frater Jose.



Was Gott kocht, ist gut gekocht!

Mönchlein, nimm jetzt meinen Rat an,

Opfre hin die alte Vorhaut

Und erquick dich am Leviathan.«



Also lockend sprach der Rabbi,

Lockend, ködernd, heimlich schmunzelnd,

Und die Juden schwangen schon

Ihre Messer wonnegrunzelnd,



Um als Sieger zu skalpieren

Die verfallenen Vorhäute,

Wahre spolia opima

In dem wunderlichen Streite.



Doch die Mönche hielten fest

An dem väterlichen Glauben

Und an ihrer Vorhaut, ließen

Sich derselben nicht berauben.



Nach dem Juden sprach aufs neue

Der katholische Bekehrer;

Wieder schimpft er, jedes Wort

Ist ein Nachttopf, und kein leerer.



Darauf repliziert der Rabbi

Mit zurückgehaltnem Eifer;

Wie sein Herz auch überkocht,

Doch verschluckt er seinen Geifer.



Er beruft sich auf die Mischna,

Kommentare und Traktate;

Bringt auch aus dem Tausves-Jontof

Viel beweisende Zitate.



Aber welche Blasphemie

Mußt er von dem Mönche hören!

Dieser sprach: der Tausves-Jontof

Möge sich zum Teufel scheren.



»Da hört alles auf, o Gott!«

Kreischt der Rabbi jetzt entsetzlich;

Und es reißt ihm die Geduld,

Rappelköpfig wird er plötzlich.



»Gilt nichts mehr der Tausves-Jontof,

Was soll gelten? Zeter! Zeter!

Räche, Herr, die Missetat,

Strafe, Herr, den Übeltäter!



Denn der Tausves-Jontof, Gott,

Das bist du! Und an dem frechen

Tausves-Jontof- Leugner mußt du

Deines Namens Ehre rächen.



Laß den Abgrund ihn verschlingen,

Wie des Korah böse Rotte,

Die sich wider dich empört

Durch Emeute und Komplotte.



Donnre deinen besten Donner!

Strafe, o mein Gott, den Frevel –

Hattest du doch zu Sodoma

Und Gomorrha Pech und Schwefel!



Treffe, Herr, die Kapuziner,

Wie du Pharaon getroffen,

Der uns nachgesetzt, als wir

Wohlbepackt davongeloffen.



Hunderttausend Ritter folgten

Diesem König von Mizrayim,

Stahlbepanzert, blanke Schwerter

In den schrecklichen Jadayim.



Gott! da hast du ausgestreckt

Deine Jad, und samt dem Heere

Ward ertränkt, wie junge Katzen,

Pharao im Roten Meere.



Treffe, Herr, die Kapuziner,

Zeige den infamen Schuften,

Daß die Blitze deines Zorns

Nicht verrauchten und verpufften.



Deines Sieges Ruhm und Preis

Will ich singen dann und sagen,

Und dabei, wie Mirjam tat,

Tanzen und die Pauke schlagen.«



In die Rede grimmig fiel

Jetzt der Mönch dem Zornentflammten:

»Mag dich selbst der Herr verderben,

Dich Verfluchten und Verdammten!



Trotzen kann ich deinen Teufeln,

Deinem schmutz’gen Fliegengotte,

Luzifer und Beelzebube,

Belial und Astarothe.



Trotzen kann ich deinen Geistern,

Deinen dunkeln Höllenpossen,

Denn in mir ist Jesus Christus,

Habe seinen Leib genossen.



Christus ist mein Leibgericht,

Schmeckt viel besser als Leviathan

Mit der weißen Knoblauchsauce,

Die vielleicht gekocht der Satan.



Ach! anstatt zu disputieren,

Lieber möcht ich schmoren, braten

Auf dem wärmsten Scheiterhaufen

Dich und deine Kameraden.«



Also tost in Schimpf und Ernst

Das Turnei für Gott und Glauben,

Doch die Kämpen ganz vergeblich

Kreischen, schelten, wüten, schnauben.



Schon zwölf Stunden währt der Kampf,

Dem kein End’ ist abzuschauen;

Müde wird das Publikum,

Und es schwitzen stark die Frauen.



Auch der Hof wird ungeduldig,

Manche Zofe gähnt ein wenig.

Zu der schönen Königin

Wendet fragend sich der König:



»Sagt mir, was ist Eure Meinung?

Wer hat recht von diesen beiden?

Wollt Ihr für den Rabbi Euch

Oder für den Mönch entscheiden?«



Doña Blanka schaut ihn an,

Und wie sinnend ihre Hände

Mit verschränkten Fingern drückt sie

An die Stirn und spricht am Ende:



»Welcher recht hat, weiß ich nicht –

Doch es will mich schier bedünken,

Daß der Rabbi und der Mönch,

Daß sie alle beide stinken.«





Paris, 1851

Heine starb am 17. Februar 1856, vor 150 Jahren. Dank an Shraga Elam für den digitalisierten Text. Hartmut Barth-Engelbart hat das Vorwort zur “Disputation” verfaßt.

T:I:S, 9. Februar 2006





BITTE WEITER VERBREITEN! Rundmail vom 2.3.2019



Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe FreundInnen und Freunde



” Die Stadt Göttingen selbst ist schön, und gefällt einem am besten, wenn man sie mit dem Rücken ansieht. “



Fast hätten wir dieser Empfehlung von Heinrich Heine aus seiner 1824 veröffentlichten “Harzreise” (siehe Anhang) folgen müssen, und die Verleihung des Göttinger Friedenspreises an die Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost am 9.März auf einer Wiese vor den Toren der Stadt veranstalten müssen. Denn nachdem Oberbürgermeister Köhler und Universitätspräsidentin Beisiegel am 19. Februar ihre Unterstützung für die Preisverleihung unter dem Druck der Antisemitismusverleumdungen gegen die Jüdische Stimme zurückgezogen und die Aula sowie alle anderen Räume und öffentlichen Plätze der Universität und der Stadt für die Verleihfeier gesperrt hatten,erhielten wir bei der Suche nach Alternativen fast nur Absagen (Details im Anhang). Zum Teil wurden diese Absagen wortgleich begründet wie der Rückzug von Stadt und Universität. Als einzige bereit, ihre Räume für die Verleihfeier zur Verfügung zu stellen, waren eine Göttinger Tanzschule ( die sich aber als viel zu klein erwies) sowie die



Galerie Alte Feuerwache

Ritterplan 4

37075 Göttingen

(Einlass über Burgstraße)

(www.galerie-alte-feuerwache.de)



Hier wird die Verleihfeier ab 12 Uhr stattfinden.



ALLERDINGS ist auch hier die Zahl der Plätze leider begrenzt und wahrscheinlich zu gering. Geplant ist bereits die Übertragung per Video aus dem Hauptgebäude der Alten Feierwache in ein Nebengebäude.



Wer plant, an der Verleihfeier teilzunehmen, sollte bitte umgehend eine E-Mail senden an das Organisationskommittee schicken mit Kopie an mich:

anmeldung@goettinger-friedenspreis.de

zumach@taz.de



Auch das ist keine Garantie für einen freien Platz. Je früher Sie an der Alten Feuerwache eintreffen,desto größer die Chance.



Die Verleihfeier wird vollständig per Video aufgenommen und wird am Sonntag, 10.3. im Internet auf Youtube eingestellt unter dem Stichwort “Göttinger Friedenspreis für Jüdische Stimme”



Die Finanzierung der Verleihfeier ist gesichert dank der großartigen Resonanz auf den Spendenapell in meiner Rundmail vom 20.Februar.Dafür an dieser Stelle schon einmal einen ersten ganz herzlichen Dank an die bislang über 260 SpenderInnen. Über Details,die genaue Verwendung der Spenden und des Überschusses für Friedens- und Menschenrechtsorganisationen in Israel und Palästina werde ich, wie in meiner Rundmail vom 20.2. angekündigt, unmittelbar nach der Preisverleihung vom 9. März detailliert informieren.



Eine zweckgebundene Spende ermöglichte die Herstellung eines Symbols und von Ansteckbuttons für die Preisverleihung (im Anhang einmal zur Ansicht und einmal als Druckvorlage). Die Ansteckknöpfe werden bei der Preisverleihung am 9.3. vorrätig sein und können auch per E-Mail bei mir bestellt werden.

Ds Symbol kann und soll auch gerne beliebig verwendet werden zum Nachdruck auf Flugblättern, Plakaten etc., zur Weiterverbreitung im Internet, über Facebook etc.

Das Copyright liegt bei mir.



Herzliche Grüße aus Genf



Andreas Zumach







--

Andreas Zumach

Salle de Presse 1

Palais des Nations

CH-1211 Genf 10

Tel. CH 0041/78/6316589

Tel. D 0049/172-6172375

PRESSEERKLÄRUNG Donnerstag, 28.2.2019, 19 Uhr



Andreas Zumach

Vorsitzender der Jury des Göttinger Friedenspreises





Jury des Göttinger Friedenspreises weist Forderungen des

Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein nach Absage der Preisverleihung an die “Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost” zurück/ Klein und der Vorsitzende des Zentralrates der Juden,

Josef Schuster sind herzlich zur Preisverleihung eingeladen und sollten

sich endlich einer öffentlichen Diskussion mit der Jüdischen Stimme stellen







“Der Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung, Felix Klein hat

die Jury des Göttinger Friedenspreises in einem Beitrag für die Berliner

“tageszeitung” (taz)aufgefordert, ihre Entscheidung zur Vergabe des

diesjährigen Preises an die “Jüdische Stimme für gerechten Frieden in

Nahost e.V.” zurückzunehmen. Die Jury weist diese Forderung von Herrn

Klein entschieden zurück. Es gibt keinerlei Anlass, von der Verleihung

des Göttinger Friedenspreises an die “Jüdische Stimme” Abstand zu

nehmen. Die Verleihfeier in festlichem Rahmen findet wie geplant am

Samstag, 9. März in Göttingen statt, ab 12 Uhr in der Galerie Alte

Feuerwache. Die Jury lädt Herrn Klein herzlich zur Teilnahme ein,

ebenso den Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef

Schuster und die Fraktionsvorsitzende der FDP-Ratsfraktion in

Göttingen, Felicitas Oldenburg.

Die Jury des Göttinger Friedenspreises ersucht Herrn Klein, Herrn

Schuster und Frau Oldenburg dringend, sich nicht länger einer ihnen

bereits seit dem 16. Februar vorgeschlagenen öffentlichen

Podiumsdiskussion mit der Vorsitzenden der Jüdischen Stimme , Iris

Hefets und der Laudatorin der Preisverleihung, Nirit Sommerfeld zu

verweigern. Einer Diskussion zu den Bedingungen und Voraussetzungen für einen gerechten Frieden in Nahost sowie zu der Frage, wie sich die reale existierende und in jüngster Zeit immer lautstärker und aggressiver

artikulierte Judenfeindlichkeit in Deutschland am wirksamsten bekämpfen

ließe. Die Bereitschaft von Frau Hefets und Frau Sommerfeld zu einer

solchen Podiumsdiskussion liegt bereits seit über zehn Tagen vor.

Sollten Herr Klein, Herr Schuster und Frau Oldenburg sich hierzu auch

bereit finden, könnte diese Podiumsdiskussion in Göttingen in den Tagen

vor oder nach der Preisverleihung vom 9. März stattfinden -auf

gemeinsame Einladung und unter gemeinsamer Trägerschaft der Stadt, der Universität, des Deutschen Theaters und des Göttinger Tageblatts.









16:34:22

D/Niedersachsen/Israel/Auszeichnungen



Antisemitismus-Beauftragter schließt sich Kritik an Göttinger

Friedenspreis an

Klein wirft designierten Preisträgern Blockade der Verständigung in

Nahost vor



Berlin (AFP) – Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat die geplante Vergabe des Göttinger Friedenspreises an den

Verein Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost kritisiert. Die

Organisation behindere “die Suche nach einer Lösung im

israelisch-palästinensischen Streit”, schrieb er in einem Gastbeitrag

für die “tageszeitung” (Freitagsausgabe).



Die Preisverleihung ist für den 9. März angesetzt. Klein forderte die

Jury in der “taz” dazu auf, die Kritik an ihrer Entscheidung anzunehmen

und von einer Preisvergabe abzusehen. Diese stelle ein “falsches und

fatales politisches Signal” dar.



Zuvor hatte bereits Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) seine Teilnahme an der Veranstaltung abgesagt. Die Stadt werde außerdem keine Räume für einen Empfang bereitstellen, erklärte er. Auch die Göttinger Universität will ihre Aula wegen der laufenden Diskussion in

diesem Jahr nicht für die Preisverleihung zur Verfügung stellen, die

örtliche Sparkasse die Zeremonie nicht wie gewohnt mit rund 2000 Euro

unterstützen. Der Zentralrat der Juden forderte, die Preisvergabe zu

revidieren.



Die als Preisträger vorgesehene Vereinigung steht wegen des Vorwurfs in

der Kritik, die gegen Israel gerichtete Boykottbewegung BDS zu

unterstützen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland bezeichnete diese

jüngst als antisemitisch und forderte daher, die Vergabe zu revidieren.



Der Verein Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost selbst gibt

an, in der Organisation seien Israelis und Juden aktiv, darunter

Nachkommen von Holocaust-Überlebenden, die sich für eine “gerechte”

Zweistaatenlösung zwischen Israelis und Palästinensern einsetzten. Auch

der Vorsitzende der Friedenspreis-Jury, Andreas Zumach, wies die

Antisemitismus-Vorwürfe in einer Stellungnahme in der “Jüdischen Stimme” als “Diffamierungskampagne” zurück. Er will die Preisverleihung nun durch Spenden ermöglichen.





—

Andreas Zumach

Salle de Presse 1

Palais des Nations

CH-1211 Genf 10





Es war noch sehr früh, als ich Göttingen verließ, und der gelehrte ** lag gewiß noch im Bette und träumte wie gewöhnlich: er wandle in einem schönen Garten, auf dessen Beeten lauter weiße, mit Zitaten beschriebene Papierchen wachsen, die im Sonnenlichte lieblich glänzen, und von denen er hier und da mehrere pflückt, und mühsam in ein neues Beet verpflanzt, während die Nachtigallen mit ihren süßesten Tönen sein altes Herz erfreuen.

TAZ – Nord 25. Februar 2019

Prinzip Kontaktschuld

Wie hältst du’s mit der Boykott-Bewegung? In Göttingen ist die Vergabe des Friedenspreises an die „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ in Gefahr. Stadt, Uni und Sparkasse haben wegen der Jury-Entscheidung ihre Unterstützung zurückgezogen. Aber warum, fragt sich unser Gastautor, machen niedersächsische Institutionen eigentlich israelischen Wahlkampf mit?

Von Micha Brumlik

Nein, es gibt keinen vernünftigen Grund, der „Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ den ihr zugesprochenenen Preis zu verweigern beziehungsweise den Festlichkeiten der Preisverleihung fernzubleiben oder sich von ihnen zu distanzieren.

Gewiss: Unbestritten ist, dass die „Jüdische Stimme“ die Organisation „Boycott, Divestment and Sanctions“ (BDS) unterstützt. Und diese wird trotz ihrer erklärten und bisher auch durchgehaltenen Gewaltfreiheit von vielen, die dazu von der Sache berufen oder eben auch nicht berufen sind, für antisemitisch erklärt.

Erstens, weil BDS Waren von israelischen Firmen, die Juden gehören, boykottieren will – was viele an den nationalsozialistischen Judenboykott vom April 1933 erinnert.

Viel Gegenwind

Zweitens, weil BDS fordert, dass der Staat Israel alles besetzte und kolonialisierte arabische Land räumt – was nach Überzeugung vieler nicht weniger bedeutet als das Ende des jüdischen Staates Israel. Dem mag so sein oder nicht, indes folge man der Logik: eine Rückzugsforderung an den Staat beinhaltet immerhin, dass es auch Gebiete gibt, auf denen er legitim existiert.

Aber auf all das kommt es von der Sache her auch gar nicht an: Schließlich soll der infrage stehende Preis, der Göttinger Friedenspreis, nicht der Organisation BDS verliehen werden – sondern der „Jüdischen Stimme“. Und die hat wieder und wieder erklärt, zwar einerseits BDS in menschenrechtlichen Angelegenheiten zu unterstützen, aber andererseits mindestens ebenso oft und nicht minder deutlich, dass sie an der Existenzberechtigung des Staates Israel nicht rüttelt.

An dieser Stelle kommt ein politisch-demagogisches Prinzip ins Spiel, das in den 1950er-Jahren in den USA und auch in den 1970er-Jahren in der Bundesrepublik Deutschland, der Epoche der „Berufsverbote“ den liberalen Diskurs zerstört hat: das Prinzip der „Kontaktschuld“. Hat jemand oder eine Gruppe auch nur den geringsten persönlichen Kontakt zu einer als feindlich definierten Gruppe beziehungsweise ihr nahestehenden Personen, dann gilt als ausgemacht, dass die Person oder Gruppe selbst eins zu eins identisch mit der kritisierten und abgelehnten Person oder Gruppe ist.

Foto: taz

Es ist erstaunlich, dass liberale Persönlichkeiten wie Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) oder auch Ulrike Beisiegel, die Präsidentin der Universität, immerhin einer historischen Hochburg der Aufklärung, sich von derlei demagogischen Einwürfen beeindrucken lassen. Um die Preisverleihung endgültig abzulehnen, müssten Universität und Stadt begründen, warum eine jüdische Initiative, obwohl sie nachweislich die Existenzberechtigung des Staates Israel nie und zu keiner Zeit in Zweifel gezogen hat, nicht preiswürdig sein soll. Gilt darüber hinaus die Forderung nach einem gerechten Frieden zwischen Juden und Palästinensern bereits als antisemitisch?

Wollten sich Stadt und Universität diese Meinung zu eigen machen, stünde fest, dass sie sich vom niedersächsischen Göttingen aus in den israelischen Wahlkampf einmischen. – zugunsten des amtierenden Premiers Benjamin Netanjahu und seiner Verbündeten. Das kann nicht im Sinne von Stadt und Universität sein.

Micha Brumlik,71, hat an der Universität in Frankfurt/Main gelehrt und u.a. das dortige Fritz-Bauer-Institut geleitet. Er ist Senior Advisor am Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg und taz-Kolumnist.

KASTEN NEBEN DEM ARTIKEL

Seit 1999 vergibt die Stiftung Dr. Roland Röhl jährlich den Göttinger Friedenspreis „an Einzelpersonen oder Personengruppen, die sich durch grundlegende wissenschaftliche Arbeit oder durch herausragenden praktischen Einsatz um den Frieden besonders verdient gemacht haben“.

Ausgezeichnetwurden bislang unter anderem die Gesellschaft für bedrohte Völker (2003) und Pro Asyl (2010), der SPD-Politiker Egon Bahr (2008) und der Soziologe Wilhelm Heitmeyer (2012); zuletzt 2018 Konstantin Wecker und die Zeitschrift Wissenschaft & Frieden.

Am 4. Februar gab die Stiftung bekannt: 2019 geht der Preis an die Organisation „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“, deutscher Ableger der „European Jews for a Just Peace”.

Protest äußerte zuerst der Zentralrat der Juden in Deutschland – unter Hinweis auf die Unterstützung für die Boykottbewegung BDS. Dem schlossen sich mehrere Göttinger FDP-Politiker*innen an. „Völlig verfehlt“ nennt auch der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, die Entscheidung.

Die Jury stand zu ihrer Wahl. Sie ist laut Stiftungssatzung unabhängig, den Vorsitz hat zurzeit Andreas Zumach inne, selbst Preisträger 2009 sowie Autor der taz.

Mitte vergangener Woche zogen sich Stadt, Universität und die örtliche Sparkasse zurück. Der Preis soll Zumach zufolge wie geplant am 9. März vergeben werden – an noch zu findendem Ort. fff