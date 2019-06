Verschwörungstheorismus: einfache Lösung der Sache Strache, Regime-Change & Rache & wen macht jetzo Rezo alle mit der 2. ZerSTRÖER-Falle ?

Und warum? Ist das mitten in der EU-Mitte die Mutti-Falle? Eine Maas-Vergiftung, ein Zersöder, ein Lindner-Blattschuss, ein SuperGAUland, ein … vergiss sie?

Weil er keinen Phäton fuhr, musste man den Strache anders als den Jörg Haider zerströern. Dafür gibt es eigens einen Konzern, der tut das gern. Das war jetzt nur Satire. Gern tut er das noch lange nicht, nur wenn es viel Profit verspricht. Alles völlig harmslos. Der STÖER-Chef Florian Harms (Ex-SPON-Chef) ist auch nicht mit der Rebecca Harms verwandt. Und WILEDA nicht mit WELEDA! Und hat auch nichts mit dem Anthroposophen und Ex-Innenminister Otto Schilly oder mit Bruder Grönemeyer was zu tun und mit seinem Freund Joschka Fischer. Obwohl der STÖER die Wahlspots für die GRÜNEN gemacht hat. Wer den Spot hat, schadet bei der Beschreibung der Wahlerfolgsursachen 0der wie?

Aber jetzt wird es ernst. Das Ibiza-Video stammt zwar anscheinend aus dem gleichen Stall, aber hier geht’s ja jetzt um Rezos Rache an Kampf-Knarrenbauer, Uschi von der Leichen und dergleichen, an dem Maas bis an die Memel, wenn die Ätsch zur Ostfront bellt. Ausgespart hat der gute Rezo nur die NATO-Oliv-GRÜNEN. Was da ein mir nicht bekannter Blauer Bote schreibt, ist nicht nur bitter, das ist toternst. Was er angreift, wird offenbar von t-online verbreitet und das ist dann alles sehr “dialektisch” angelegt: ARD gegen STRÖER, T-online auf Distanz, ARD hält zu AKK, ARD gegen REZO, und gegen die CDU, dann für die CDU gegen rezo: verwirrt & vervirt wird das Volk: (und der Partei-Spaßmacher Sonneborn schreibt dann: “Wirr ist das Volk!” und hat seinen Platz an der EU-Futterkrippe):

Das Rezo-Video wurde vom Ströer-Konzern hergestellt

Kurz vor der EU-Wahl gelangte ein Youtube-Video in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, das im Folgenden einen nicht geringen Einfluss auf den Ausgang der Wahl in Deutschland hatte und insbesondere den Grünen etliche Stimmen brachte. Hauptdarsteller des Videos ist der Youtuber Rezo. Eigentümer des Rezo-Youtube-Kanals ist die auf Beeinflussungskampagnen spezialisierte Medienagentur Tube One, die wiederum zum im Wesentlichen auf Werbung spezialisierten Ströer-Konzern gehört.

Das Impressum des Rezo-Kanals enthält unter anderem folgende Angaben:

„TUBE ONE ist das Social Influencer Network der STRÖER Content Group.

Angaben gemäß § 5 TMG:

TUBE ONE Networks GmbH

Ströer Allee 1

50999 Köln […]

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:

Mark Lucht

Ströer Allee 1

50999 Köln“

In diesem Rezo-Video des Ströer-Konzerns sowie in einem folgenden Video, in dem noch etliche weitere Youtuber auftraten, werden CDU, CSU, SPD und AfD berechtigterweise scharf kritisiert, die Grünen beispielsweise jedoch nicht. Ebenso wird das Thema Klimawandel in den Vordergrund gestellt, welches als Kernthema der mittlerweile wie die genannten Parteien neoliberalen und allzeit kriegsbereiten Grünen gilt, auch wenn die Partei sich regelmäßig von ihren angeblichen umweltpolitischen Grundsätzen verabschiedet, wenn es um das Mitregieren geht.

Man muss nicht „für oder gegen Klimawandel“ sein, um hier eine Spin-Doctor-Arbeit zu vermuten. Tatsächlich hat das Video ja unbestreitbar etwas gebracht und erfolgreich die EU-Wahl beeinflusst. Offenbar scheint das niemanden zu stören, auch wenn die EU und etliche Politiker immer wieder getönt haben, etwas gegen (tatsächliche oder eingebildete) Wahlbeeinflussung tun zu wollen.

Verantwortlich für den Inhalt des Rezo-Youtube-Kanals ist Mark Lucht, ein Mitarbeiter des Ströer-Konzerns, der auch noch ausgerechnet in der Ströer-Allee in Köln sitzt. Es ist also nicht Rezo, der für den Rezo-Kanal verantwortlich ist. Dreist ist, dass diejenigen, die darauf hinweisen, dass hier ein Konzern und/oder eine Kampagne dahintersteckt oder dahinterstecken könnte, in Medien- und Forenbeiträgen quasi als Nazis beschimpft werden oder als „Klimaleugner“, was irgendwie das Gleiche sein soll.

Man kennt das leider schon: Wer gegen Krieg und Massenmorde an Ausländern („humanitäre Intervention“) ist, ist ein Nazi. Wer gegen den Einsatz von Al Qaida und Co („moderate Rebellen“) durch den Westen in Syrien ist, ist ein Nazi. Wer gegen den Einsatz von Nazis in der Ukraine („Freiwillige“) ist, ist ein Nazi. Wer gegen die Regierung Merkel ist, ist ein Nazi. Wer gegen Ausbeutung ist, ist ein Nazi. So sagen es uns die Propaganda und eben auch die Grünen regelmäßig. Eine genauso plumpe wie effektive Waffe zur Zerstörung des Widerstands gegen Krieg, Überwachung, Zensur und die perversen Auswüchse des Neoliberalismus.

Bild: Nazis des Asow-Bataillons („Misanthropic Division“). Links bei der Lagebesprechung mit NATO-Soldaten (USA) an der ostukrainischen Front, rechts der Werbeflyer/Rekrutierungsflyer der Asow-Nazis für das Nazimusikfestival 2017 in Themar, Thüringen, mit dem Motto „Reconquista“.

Näher mit dem Hintergrund des Rezo-Kanals und des Rezo-Videos hat sich der Blog Anti-Spiegel beschäftigt: „Recherche: Welche PR-Agenturen das Rezo-Video als lange geplante Aktion zur EU-Wahl platziert haben„. In dem Beitrag zum Rezo-Video heißt es dort zum Pushen des Videos:

„Und was ich gar nicht wusste, zur Ströer-Gruppe gehört eine der reichweitenstärksten Nachrichten-Websiten Deutschlands: t-online. Die haben t-online 2016 zu 100% übernommen. […]

Nun wird es noch interessanter. Eine Agentur von Ströer (TubeOne) fördert die Kampagnen von Rezo und eine andere Tochter von Ströer (t-online) unterstützt das Video mit Artikeln und macht es bekannt. […]

Das war vor allem am 22. Mai zu sehen, an dem Tag erschienen bei t-online gleich mehrere Artikel über das Video. Besonders verräterisch war ein Artikel, in dem t-online ein paar Fragen zu dem Video stellte. So fragte t-online zum Beispiel, ob die Reichweite des Videos „auffällig“ wäre. […]. Dann steht in dem Artikel:

„Das CDU-Video funktionierte also sehr gut, aber es funktionierte bis zu dem Moment, an dem große Medien wie t-online.de es aufgriffen, nicht auffällig gut für diesen Kanal.“

T-online gibt also offen zu, dass das Video erst richtig durch die Decke gegangen ist, nachdem „große Medien wie t-online es aufgegriffen“ haben. T-online verschweigt jedoch, dass Rezo und t-online beim gleichen Konzern sind. Wer will da an Zufall glauben?„

Anti-Spiegel weist auch darauf hin, dass die Recherchearbeit für das Rezo-Video mal eben nicht an einem Tag erledigt ist, sondern einiges an Zeit und/oder Ressourcen erfordert. Ich kann diese Annahme grundsätzlich bestätigen. Für meine Artikel zu den Weißhelmen, Bana Alabed oder Giftgas und Fassbomben gingen etliche Tage und Wochen drauf, obwohl ich bei den Themen nicht bei Null anfangen musste und mir die Inhalte schon vorher klar waren. Es handelt sich bei dem Video also nicht um eine Kurzschlussreaktion von Rezo, sondern tatsächlich um einen lange vorbereiteten PR-Coup.

Vergleichen Sie zum Rezo-Video auch den Blauer-Bote-Artikel „Das Rezo-Video und die Ermordung eines Kindes vor laufender Kamera“ und fragen Sie sich einmal, warum dieser von einer breiten Koalition aus CDU, CSU, SPD, AfD, FDP und Grünen gedeckte Kindsmord – einzig die Linke konfrontierte die Bundesregierung mit diesem Verbrechen – nicht annähernd die gleiche Aufmerksamkeit erhält, wie das Rezo-Video des Ströer-Konzerns.

Für „die Bekämpfung des Klimawandels“ zu sein, ist eine Sache. Dass das Thema auch für politische Spins eingesetzt wird, von anderen Themen ablenkt oder im machtelitenkritischen Lager für Streit um die Wichtigkeit von Themen sorgt, eine andere. Es ist ja nicht so, dass hunderttausende PR-Mitarbeiter und Spin Doctors den ganzen Tag nur in der Nase pobeln würden… Auch wenn ein hartes Anpacken von AfD, CDU, CSU und SPD beziehungsweise grundsätzlich aller Parteien zu begrüßen ist, sollte man nicht blind für die Herstellungsumstände des Videos sein und dafür, wer davon profitiert.

Nachrichten der vergangenen Tage zum Thema Rezo:

Kennt ihr den schon?

30.05.2019, 13:57 Uhr. Schwerdtfegr (beta) – https: – Die im deutschen bummstag vertretene „elite“ der scheiß-CDU so: ein kohleausstieg zerstört zukunftsperspektiven und schadet der umwelt [archivversjon]. Hej, Rezo, wenn du dein CDU-zerstörungsvideo mal erweitern willst: da kommt jede woche neuer stoff hinterher, ein ding irrer als das andere! Und die reakzjon der scheiß-CDU unter führung…

Liebe Leser, lasst uns mal zwei Meldungen nebeneinanderhalten.Seehofer: Wir bekämpfen keine Journalisten.CDU-Generalsekretär Ziemiak zu Rezo: „Journalismus ist das aber nicht“

30.05.2019, 13:01 Uhr. Fefes Blog – blog.fefe.de – Liebe Leser, lasst uns mal zwei Meldungen nebeneinanderhalten.Seehofer: Wir bekämpfen keine Journalisten.CDU-Generalsekretär Ziemiak zu Rezo: „Journalismus ist das aber nicht“…

Die ARD verbündet sich mit AKK gegen die lästige Youtuber-Konkurrenz

29.05.2019, 15:24 Uhr. Newsblog – norberthaering.de – norberthaering.de – Wer am Dienstagabend die Tagesthemen nicht gesehen hat und sich einen Rest Respekt vor der ARD bewahren möchte, der sollte es dabei belassen. Andernfalls lohnt es sich, in der Mediathek nachzusehen, auf welche raffinierte Weise der angeblich staatsferne Sender der CDU-Vorsitzenden AKK gegen Zensurkritiker beispringt. Die Kritik hatte sie mit ihrer…

Recherche: Welche PR-Agenturen das Rezo-Video als lange geplante Aktion zur EU-Wahl platziert haben

29.05.2019, 12:42 Uhr. Linke Zeitung – https: – von https://www.anti-spiegel.ru Es geistert die Frage durch das Internet, ob das Rezo-Video Teil einer koordinierten Kampagne war. Diese Frage habe ich mal untersucht und habe dabei viel bemerkenswertes herausgefunden. Ich muss es gleich zu Beginn sagen, manchmal bin ich schockiert, wie beeinflussbar auch ich bin. Ich war eine Woche lang der Meinung…

Warum schwadroniert AKK von Meinungsfreiheit?

29.05.2019, 07:45 Uhr. Net News Global – https: – Heute konnte man hektische Rückruderbewegungen von AKK, bezüglich des grünen Rezo-Streiches und ihrer diktatorischen Ansage dazu beobachten. Sowohl das Zurückrudern als auch die vorherige Kritik daran waren völlig überflüssig und sogar kontraproduktiv. Die abermalige Ausleuchtung der Szene offenbart, dass ausgerechnet die CDU maßgebliche Einschränkungen…

Akt 1: Der digitalpolitische Sprecher der CDU (nein, wirklich!!) bringt Rezos Video mit russischen Desinformationskampagnen in Verbindung.Akt 2: „Bild“ doxxt Rezo inklusive Anschrift.Akt 3: Seehofer k

29.05.2019, 06:32 Uhr. Fefes Blog – blog.fefe.de – Akt 1: Der digitalpolitische Sprecher der CDU (nein, wirklich!!) bringt Rezos Video mit russischen Desinformationskampagnen in Verbindung.Akt 2: „Bild“ doxxt Rezo inklusive Anschrift.Akt 3: Seehofer kündigt Gegenangriff bei Cyberattacken an.Hey, Rezo, es wäre vielleicht an der Zeit, in der Schweiz politisches Asyl zu beantragen und unterzutauchen…

Analyse: Rezo-Video und Streit um AKK im Licht der US-Interessen

29.05.2019, 00:23 Uhr. Anti-Spiegel – https: – Die EU-Wahl ist vorbei und nun beginnt das Nachspiel. Die Wahl könnte schon das Ende von AKK einläuten, anscheinend beginnt eine großangelegte Kampagne gegen sie. Der Versuch einer Analyse. Die EU-Wahl war nichts weiter, als eine große Meinungsumfrage in der EU, denn das EU-Parlament hat keinerlei Macht oder Entscheidungsbefugnisse, auch wenn die…

Rezo weckt CDU-Wähler (2019, koloriert)

28.05.2019, 15:55 Uhr. >b’s weblog – https: – Rezo weckt CDU-Wähler (2019, koloriert)…

Sieht so aus, als habe die „Bild“-„Zeitung“ Rezo gedoxxt. Gratulation, Axel Springer. Kontinuität seit Rudi Dutschke.Was für ein ekelhafter Schweineverein.

28.05.2019, 14:19 Uhr. Fefes Blog – blog.fefe.de – Sieht so aus, als habe die „Bild“-„Zeitung“ Rezo gedoxxt. Gratulation, Axel Springer. Kontinuität seit Rudi Dutschke.Was für ein ekelhafter Schweineverein….

Kramp-Karrenbauer fordert Zensur im Netz

28.05.2019, 10:24 Uhr. Die Freiheitsliebe – https: – Kurz vor der Wahl veröffentlichte der Youtuber Rezo ein Video, in dem er das Versagen der CDU analysierte, anschließend empfahl er gemeinsam mit 85 anderen Youtubern nicht CDU, SPD oder AfD zu wählen. Diese Äußerungen haben die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer so aufgebracht, dass sie nun Zensur fordert. Die Europawahlen am vergangenen Wochenende…

Rezo-Update – Reaktionen

28.05.2019, 01:18 Uhr. Blauer Bote Magazin – Wissenschaft statt Propaganda – blauerbote.com – Rezo und die Relativierung von Ungleichheit 27.05.2019, 17:06 Uhr. Makronom – https: – Einige der Reaktionen auf das „Zerstörungs-Video“ des Youtubers Rezo zeigen exemplarisch, wie versucht wird, Ungleichheit zu relativieren. Und schaut man sich die vermeintlich unaufgeregten Fakten-Checks an, stößt man auf zum Teil kuriose Fälle…

Rezo und die Relativierung von Ungleichheit

27.05.2019, 17:06 Uhr. Makronom – https: – Einige der Reaktionen auf das „Zerstörungs-Video“ des Youtubers Rezo zeigen exemplarisch, wie versucht wird, Ungleichheit zu relativieren. Und schaut man sich die vermeintlich unaufgeregten Fakten-Checks an, stößt man auf zum Teil kuriose Fälle von „Overshooting”, die am Ende selbst nach einem Fakten-Check schreien. Ein Kommentar von Julian…

CDU-kwalitätsdemokraten retten die demokratur

27.05.2019, 16:51 Uhr. Schwerdtfegr (beta) – https: – Was macht man, wenn irgendwer im internetz substanzjelle kritik an der CDU übt? Diese widerlegen? Aber nein doch, die durchgeladene AKK 47 der demokratur, CDU-obermotzin Annegret Krampf-Knarrenbauer, hat ganz andere ideen, wie man damit umgehen in zukunft umgehen sollte [archivversjon]: Reaktion auf Rezo:Kramp-Karrenbauer erwägt Regulierung von Meinungsäußerungen…

Wichtiger als ob jemand Fehler macht, ist ja meines Erachtens immer, wie Leute mit ihren Fehlern umgehen.Nehmt nur die CDU. Reaktion 1 auf das Rezo-Video:CDU-Chefin akk: Als sie hörte, es hätten sic

27.05.2019, 16:32 Uhr. Fefes Blog – blog.fefe.de – Wichtiger als ob jemand Fehler macht, ist ja meines Erachtens immer, wie Leute mit ihren Fehlern umgehen.Nehmt nur die CDU. Reaktion 1 auf das Rezo-Video:CDU-Chefin akk: Als sie hörte, es hätten sich >70 Youtuber zusammengeschlossen, habe sie sich gefragt, was eigentlich los wäre, würden 70 Redaktionen aufrufen, CDU & SPD nicht zu wählen. Man müsse…

Coup Teil 11: Beeinflussung der EU-Wahl

27.05.2019, 14:47 Uhr. Net News Global – https: – Ohne Ibizagate wäre die FPÖ vielleicht vor der SPÖ gelegen; diese ist aber enttäuscht, dass sie trotz des Strache-Videos nichts dazugewonnen hat. Aussagen aus ihren Reihen wirken geradzu verräterisch, da man noch auf der Suche nach den „Hintermännern“ der Lockvogelfalle ist. Auch in Deutschland wurde die Wahl beeinflusst, und zwar indem plötzlich…

Marlene Mortler geht nach Europa

27.05.2019, 13:30 Uhr. Nachrichten – Nachrichten RSS Feed | Deutscher Hanfverband – https: – Nach dem vorläufigen Ergebnis der gestrigen Europawahl wird die aktuelle Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler für die CSU ins Europaparlament einziehen und damit ihren Job als Drogenbeauftragte aufgeben. Ein Kommentar von DHV-Geschäftsführer Georg Wurth. Viele Hanffreunde sehen den Abgang von Frau Mortler mit einem lachenden und einem weinenden…

Maßeinheit für gepfefferte Kritik: der Rezo (Rz)

27.05.2019, 09:56 Uhr. Der Nachrichtenspiegel – feedproxy.google.com NachrichtenspiegelOnline – Veröffentlicht am 26. Mai 2019 von Maren Müller Bildquelle: Rezo Youtube Dr. Gniffkes Macht um acht Maßeinheit für gepfefferte Kritik: der Rezo (Rz) Aber die Tagesschau tut das Video als Ausdruck jugendlicher Unbedarftheit ab – Neues und Altbekanntes über Deppenjournalismus und verbrecherische Politik(er) Von Friedhelm Klinkhammer und Volker…

Rezo rockt immer noch!

27.05.2019, 08:54 Uhr. Mathias Broeckers – https: – Rezo rockt immer noch!…

Ergänzungen und Fragen zu und an Rezo

27.05.2019, 07:25 Uhr. NachDenkSeiten – Die kritische Website – https: – Neben der Anerkennung für die aufklärerische Leistung im Video von Rezo war im NDS-Text Rezos YouTube-Video ist ein großer Beitrag zur dringend notwendigen Stärkung des Interesses für politische Zusammenhänge vom 24. Mai kritische Anmerkungen gemacht worden – zum Beispiel zur einseitigen Parteinahme für die Grünen…

Leserbrief zur Frage, was mehr Auswirkung hatte, Fridays for Future oder das Rezo-Video:Bin Lehrer an einer Realschule in Rheinland-Pfalz und habe die Juniorwahl an unserer Schule organisiert. (s. jun

27.05.2019, 06:26 Uhr. Fefes Blog – blog.fefe.de – Leserbrief zur Frage, was mehr Auswirkung hatte, Fridays for Future oder das Rezo-Video:Bin Lehrer an einer Realschule in Rheinland-Pfalz und habe die Juniorwahl an unserer Schule organisiert. (s. juniorwahl.de)Aufgrund organisatorischer Gründe mussten wir die Wahl eine Woche vor allen anderen Schulen durchführen.Bislang entsprach das Abstimmungsverhalten…

Macht Rezo kaputt, was uns kaputt macht: Merkel-Maaslos Völkerrechts-brechende Politik?

27.05.2019, 00:17 Uhr. barth-engelbart.de – barth-engelbart.de – HaBE eine Vorbemerkung: Heiko Maas unterstützt nicht nur, wie sein VorVorgänger Steinmeier & die GRÜNE Rebecca Harms & der Chef der Heinrich-Böll-Stiftung, Ralf Füchs die ukrainischen Faschisten und US-Agenten Guaido in Venezuela. Er unterstützt den rechtsextremen Rassisten und Regenwaldvernichter und Amazonasvergifter Bolsonaro Dr. Gniffkes…

Hattet ihr eigentlich den FAZ-Artikel gelesen, der Rezo vorgeworfen hat, mit seinen Geld verdienen zu wollen?Wahrscheinlich nicht, denn der war hinter einer Paywall :-)Kannste dir nicht ausdenken. Die

26.05.2019, 21:24 Uhr. Fefes Blog – blog.fefe.de – Hattet ihr eigentlich den FAZ-Artikel gelesen, der Rezo vorgeworfen hat, mit seinen Geld verdienen zu wollen?Wahrscheinlich nicht, denn der war hinter einer Paywall :-)Kannste dir nicht ausdenken. Die FAZ, ey. Eine Ruine ihrer selbst ohne Schirrmacher. Gut, die Nicht-Schirrmacher-Teile waren ja schon damals schlimm. Aber jetzt halt auch der Rest….

Das Rezo-Video und die Ermordung eines Kindes vor laufender Kamera

26.05.2019, 11:41 Uhr. Net News Global – blauerbote.com – In den letzten Tagen gab es viel Aufregung um ein Video, in dem der Youtuber Rezo der CDU den Kopf wäscht („Die Zerstörung der CDU“). Anlass ist die oft als Europa-Wahl bezeichnete EU-Wahl….

Die Zerstörung der CDU oder ihre Rettung? Analyse der CDU-Replik auf die “Zerstörung der CDU” (Teil 4: Krieg und zerplatzende Menschen)

25.05.2019, 22:27 Uhr. >b’s weblog – https: – (Den ersten Teil Wirtschaft und Soziales findet Ihr hier, den zweiten Teil Bildung findet Ihr hier, den dritten Teil Klima findet Ihr hier.)Der Youtuber Rezo hat die CDU in seinem Video scharf kritisiert. Die unbeholfenen ersten Antworten seitens der CDU/CSU selber zeigen: er hat ins Schwarze getroffen. Rezo greift die Politik der CDU unter anderen…

Die Zerstörung der CDU oder ihre Rettung? Analyse der CDU-Replik auf die “Zerstörung der CDU” (Teil 3: Klima)

25.05.2019, 21:38 Uhr. >b’s weblog – https: – (Den ersten Teil Wirtschaft und Soziales findet Ihr hier, den zweiten Teil Bildung findet Ihr hier.)Der Youtuber Rezo hat die CDU in seinem Video scharf kritisiert. Die unbeholfenen ersten Antworten seitens der CDU/CSU selber zeigen: er hat ins Schwarze getroffen. Rezo greift die Politik der CDU unter anderen in den Themen Umwelt, Krieg, Verhältnis…

Die Zerstörung der CDU oder ihre Rettung? Analyse der CDU-Replik auf die “Zerstörung der CDU” (Teil 2: Bildung)

25.05.2019, 20:15 Uhr. >b’s weblog – https: – (Den ersten Teil Wirtschaft und Soziales findet Ihr hier)Der Youtuber Rezo hat die CDU in seinem Video scharf kritisiert. Die unbeholfenen ersten Antworten seitens der CDU/CSU selber zeigen: er hat ins Schwarze getroffen. Rezo greift die Politik der CDU unter anderen in den Themen Umwelt, Krieg, Verhältnis zur USA, Soziales wohl vorbereitet an, bringt…

Rezo-Update – Riss in der Matrix

25.05.2019, 19:41 Uhr. Blauer Bote Magazin – Wissenschaft statt Propaganda – blauerbote.com – Der Riss in der Matrix 25.05.2019, 18:06 Uhr. >b’s weblog – https: – Der YouTuber Rezo schafft den Spagat zwischen trockener Quellenlektüre und spaßigem Jugendjargon — und politisiert eine Generation.Am vergangenen Samstag veröffentlichte der YouTuber Rezo auf seinem Zweitkanal ein 55-minütiges Video, das bei Jugendlichen…

Der Riss in der Matrix

25.05.2019, 18:06 Uhr. >b’s weblog – https: – Der YouTuber Rezo schafft den Spagat zwischen trockener Quellenlektüre und spaßigem Jugendjargon — und politisiert eine Generation.Am vergangenen Samstag veröffentlichte der YouTuber Rezo auf seinem Zweitkanal ein 55-minütiges Video, das bei Jugendlichen einschlägt wie eine Bombe: Über 8 Millionen Aufrufe verzeichnet diese Abrechnung mit der…

Das Rezo-Video und die Ermordung eines Kindes vor laufender Kamera

25.05.2019, 17:22 Uhr. Blauer Bote Magazin – Wissenschaft statt Propaganda – blauerbote.com – In den letzten Tagen gab es viel Aufregung um ein Video, in dem der Youtuber Rezo der CDU den Kopf wäscht („Die Zerstörung der CDU“). Anlass ist die oft als Europa-Wahl bezeichnete EU-Wahl. Es gibt wohl auch noch ein Video oder Videos von Rezo oder anderen Youtubern, in dem es…

Satiriker Semsrott: “Bin fasziniert von der Kommunikationsleistung der CDU”

25.05.2019, 07:02 Uhr. >b’s weblog – https: – Die CDU und soziale Medien – in jüngster Zeit keine Liebesbeziehung. Nach dem Video des Youtubers “Rezo” sorgt Politiker und Kabarettist Nico Semsrott für Aufregung.Das Interview gibt’s hier….

Die SPD reagiert auf Rezo so, wie sie es am besten kann: mit Heucheln

24.05.2019, 23:17 Uhr. >b’s weblog – https: – Die SPD reagiert auf Rezo so, wie sie es am besten kann: mit Heucheln…

Rezo-Video: Wie der Spiegel sich bei dem Versuch einer Reaktion auf das Video blamiert

24.05.2019, 18:55 Uhr. Anti-Spiegel – https: – Die Politik reagiert nicht mit einer Antwort auf das „Rezo-Video“, dafür versucht es der Spiegel. Allerdings ist die Antwort eine vielsagende Blamage. Ich habe vor einigen Tagen über das „Rezo-Video“ berichtet und bin dafür von Lesern kritisiert worden, weil ich nicht darauf eingegangen wäre, dass das Video nichts anderes…

Rezo rockt – Strache geht – Europa bebt

24.05.2019, 18:43 Uhr. Mathias Broeckers – https: – Rezo rockt – Strache geht – Europa bebt…

Steht ihr auf so TV-Serien-Finale-Episoden? Der große Endkampf? Wo sie nochmal alle Figuren hervorholen? Und jeder hilft mit?Nun, stellt sich raus, dass Rezo nicht der einzige Youtuber ist, der gerne

24.05.2019, 17:06 Uhr. Fefes Blog – blog.fefe.de – Steht ihr auf so TV-Serien-Finale-Episoden? Der große Endkampf? Wo sie nochmal alle Figuren hervorholen? Und jeder hilft mit?Nun, stellt sich raus, dass Rezo nicht der einzige Youtuber ist, der gerne noch einen bewohnbaren Planeten hätte, wenn die CDU-Politiker an Altersschwäche verstorben sind. Voll Avengers-Style, das Video. Krasse Scheiße.Ich…

Rezo vs. CDU – Mortler wird mit zerstört | DHV-Video-News #207

24.05.2019, 16:59 Uhr. Nachrichten – Nachrichten RSS Feed | Deutscher Hanfverband – https: – Rezo vs. CDU – Mortler wird mit zerstört | DHV-News #207 Video of Rezo vs. CDU – Mortler wird mit zerstört | DHV-News #207 Die Hanfverband-Videonews vom 24.05.2019 Die Tonspur der Sendung steht als Audio-Podcast am Ende dieser Nachricht zum downloaden oder direkt hören zur Verfügung. DHV News gewinnen CannAward Europawahl & Bremen – wählen…

Ach gucke mal! Man muss nur ne Woche vor der Europawahl ein CDU-Zerstörungsvideo mit 5 Mio Views machen, dann kriegt man die CDU plötzlich auch zu inhaltlichen Aussagen!Ja also wenn wir DAS gewusst

24.05.2019, 16:58 Uhr. Fefes Blog – blog.fefe.de – Ach gucke mal! Man muss nur ne Woche vor der Europawahl ein CDU-Zerstörungsvideo mit 5 Mio Views machen, dann kriegt man die CDU plötzlich auch zu inhaltlichen Aussagen!Ja also wenn wir DAS gewusst hätten, hätten wir das schon viel früher probiert!1!!Na dann gucken wir doch mal. Professionell layoutet, schöne Schriftart, fette Nationalfarben auf…

Mit heißer Nadel: Kurzes Rezo-Philipp-Paule-Anne-Tagebuch

24.05.2019, 16:34 Uhr. neulandrebellen – https: – Ich weiß ja gar nicht, was ich an dieser Woche geiler finde: Das Rezo-Video oder die peinliche Reaktion der CDU, Der Beitrag Mit heißer Nadel: Kurzes Rezo-Philipp-Paule-Anne-Tagebuch erschien zuerst auf neulandrebellen….

So so, die scheiß-CDU macht Rezo ein „gesprächsangebot“…

24.05.2019, 14:53 Uhr. Schwerdtfegr (beta) – https: – Und warum? Weil die nach scheiße stinkende scheiß-CDU nach über fünf milljonen fucking vjuhs des videos (inzwischen sinds 7,5 milljonen) gemerkt hat, dass sich das übermorgen an den wahlurnen in deutlichen verlusten bemerkbar machen könnte. Ansonsten, wenns nicht gerade wahlergebnis- und damit pöstchen- und pfründegefährdend wird, sagt diese…

Rezos YouTube ist ein großer Beitrag zur dringend notwendigen Stärkung des Interesses für politische Zusammenhänge

24.05.2019, 10:14 Uhr. NachDenkSeiten – Die kritische Website – https: – Wenn heute immer wieder und mit Recht die miserable Qualität der politischen Entscheidungen und der politischen Debatte beklagt wird, dann hat das auch damit zu tun, dass es vielen politischen Entscheidungen an sachlicher Qualität fehlt. Und dies wiederum ist auch die Folge dessen, dass in die Politik seit einiger Zeit vor allem Karrieristen…

CDU des tages

24.05.2019, 00:18 Uhr. Schwerdtfegr (beta) – https: – Die gleiche CDU, die das urheberrecht mit (in meinen augen grundgesetzwidrigen) vorzensur-hochladefiltern durchsetzt, scheißt auf das urheberrecht, wenns um ihren eigenen juhtjuhbb-auftritt geht

[archivversjon]

: Seit der Youtuber Rezo seinen Rant mit dem Titel „Die Zerstörung der CDU“ ausgestoßen hat, sind alle ganz aufgeregt, verwirrt…

“CDU-Zerstörer” Rezo: Es kamen “Diskreditierung, Lügen, Trump-Wordings und keine inhaltliche Auseinandersetzung”

24.05.2019, 00:07 Uhr. >b’s weblog – https: – Selten hat ein politisches Video in Deutschland ein so großes Echo bei Jugendlichen gefunden: Youtuber Rezo “zerstört” die CDU.Das Interview gibt’s hier….

Die Zerstörung der CDU oder ihre Rettung? Analyse der CDU-Replik auf die “Zerstörung der CDU” (Teil 1)

23.05.2019, 18:14 Uhr. >b’s weblog – https: – Der Youtuber Rezo hat die CDU in seinem Video scharf kritisiert. Die unbeholfenen ersten Antworten seitens der CDU/CSU selber zeigen: er hat ins Schwarze getroffen. Rezo greift die Politik der CDU unter anderen in den Themen Umwelt, Krieg, Verhältnis zur USA, Soziales wohl vorbereitet an, bringt Belege für seine Kritik und argumentiert zwar in Jugendsprache…

„Die Zerstörung der CDU“ von rezomusik

23.05.2019, 15:04 Uhr. Froschs Blog – https: – Gestern Abend und damit mit einigen Tagen Verspätung habe ich mir das Video Die Zerstörung der CDU von rezomusik reingezogen, und was mich dabei vor allem fasziniert, ist die Präsentationsmethode. Denn: Eigentlich wußten wir das alles. Oder konnten es zumindest wissen, denn alle Quellen, die Rezo verwendet, sind öffentlich. Und ein Teil der Menschen…

Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich gerade darüber freue, dass lauter Kids ihren ersten Politikkontakt mit dem Rezo-Video haben. Ich hörte, dass diverse Lehrer das im Unterricht mit ihren Schüle

23.05.2019, 12:04 Uhr. Fefes Blog – blog.fefe.de – Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich gerade darüber freue, dass lauter Kids ihren ersten Politikkontakt mit dem Rezo-Video haben. Ich hörte, dass diverse Lehrer das im Unterricht mit ihren Schülern geguckt haben.Denn überlegt mal, was das heißt. Welche Diskussionskultur das transportiert. Eine mit Quellenangaben, da geht es schon los!Und dass…

„CDU kapituliert vor Youtuber Rezo“ (Achtung: Link geht zur „Bild“).Gestern noch so: Mit dem Angriff Anthors wird das alles in Ordnung kommen.Heute so: Der Angriff Amthors ist nicht erfolgt.Am Donners

23.05.2019, 11:33 Uhr. Fefes Blog – blog.fefe.de – „CDU kapituliert vor Youtuber Rezo“ (Achtung: Link geht zur „Bild“).Gestern noch so: Mit dem Angriff Anthors wird das alles in Ordnung kommen.Heute so: Der Angriff Amthors ist nicht erfolgt.Am Donnerstag um 9.58 Uhr dann die offizielle Kapitulation: „Wir haben uns entschieden, kein Video zu veröffentlichen“, erfuhr BILD aus Kreisen des Konrad-Adenauer-Hauses…

Alter Schwede, das Rezo-Video hat ja echt eingeschlagen. Ihr könnt übrigens aufhören, mir den Link zu schicken. Ich hatte das am 19. verlinkt, bevor es hip war :-)Und die CDU macht sich voll zum St

23.05.2019, 10:11 Uhr. Fefes Blog – blog.fefe.de – Alter Schwede, das Rezo-Video hat ja echt eingeschlagen. Ihr könnt übrigens aufhören, mir den Link zu schicken. Ich hatte das am 19. verlinkt, bevor es hip war :-)Und die CDU macht sich voll zum Stück Brot in ihrer Reaktion. Die Spitzenkandidatin der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, nuschelt was von 7 Plagen im alten Ägypten (es waren zehn). Und…

Jetzt auf VHS-Kassette! CDU veröffentlicht Antwort auf YouTuber Rezo

23.05.2019, 09:36 Uhr. >b’s weblog – https: – Das kann die CDU nicht auf sich sitzen lassen: Nach dem viral gegangenen Kritik-Video von YouTuber Rezo hat die Partei heute ihr Antwortvideo präsentiert. Der Film mit dem Titel “CDU zerstört Rezo.” ist ab heute auf VHS erhältlich und kann in jeder gut sortierten Videothek ausgeliehen werden.Den, äh, “Bericht” gibt’s hier….

Schon 4 Mio. Klicks: Junger YouTuber hält CDU und SPD vor der Europawahl den Spiegel vor

22.05.2019, 23:27 Uhr. Anti-Spiegel – https: – Ein YouTube-Video von einem jungen Blogger sorgt für Gesprächsstoff, denn ein junger, offensichtlich normalerweise unpolitischer Blogger hat auf sehr einprägsame Weise und mit vielen Fakten mit den etablierten abgerechnet. Der Blogger Rezo auf YouTube war mir gänzlich unbekannt. Er macht normalerweise recht sinnfreie Fun-Videos für junge Leute…

Wie exakt Rezo…

21.05.2019, 18:50 Uhr. >b’s weblog – https: – ins Schwarze getroffen hat, kann man auch daran erkennen, wie nun die Qualitätsmedien wie auch die Parteien dabei straucheln, ihn nachvollziehbar zu kritisieren….

AKTUELL HaBE ICH ERGÄNZT :

ZDF Die Anstalt zur EU-Wahl

Toll, dass diese Anstalt noch vor der nächsten EU-Parlamentswahl gesendet wurde. Wann ist die eigentlich?

Ich will nämlich

so richtig EUROPA.

Wie schon mein Opa.

mit seinem Traum.,

unterm 40er Weihnachtsbaum

vom neuen Lebensraum.

Den träumt er heut

Erneut:

Was Berge von der Leichen freut:

Mit dem Maas bis an die Memel… !

Auch wenn die Ätsch jetzt nicht mehr bellt.

Jugend Vorwärts an die Osttfront,

bis nach Moskau vor den Kreml,

hier hat ein Maidan noch gefehlt

Helm auf und durch, durch Belarus

uns hält auch nicht der Kaukasus

auf Podolski ist Verlass

der hat doch einen deutschen Pass

und schießt auf jeden Fall

als Stürmer über den Ural

das ist‘s was uns zusammenhält.

Seid verschlungen Milliarden,

Männer halten auch den harten

Winter kurz vor Wolgograd

Durch , hör auf den guten Rat

Aus dem Chor von Offizieren

Die seit 41 frieren

Brennen jetzt am Don auf Rache

3.Anlauf, komm’ zur Sache

Neuropa heißt des Unternehmen

Wenn wir als Barbarossa kämen

Wär nur noch Standard-Oil dabei

Wir kriegen barbarossafrei-

e-TelAvivsche Super- Drohnen,

Drohnen. die sich doppelt lohnen.

im Fernen, wie im Nahen Osten

Man weiß ja dass Soldaten wohnen ….

schon lang nicht mehr auf den Kanonen,

weil die zu viel Miete kosten

die wohnen jetzt als Abfangjäger

auf dem EURO- Flugzeugträger,

die Saudis nehmen,

sich gegen Jemen,

gerne einen Leo,

und singen gerne Theo,

wir fahrn nach Jemen

in den bequemen,

Krauss-Maffei-oder Rheinmetall,

am Ende ist das doch eagl

Wenn wir nicht liefern

Schauns, dann hams.

ganz schnell die US-Abrams

und stirbt dann wer an Cancer,

dann waren‘s unsre Panzer.

und nicht US-Uranium

brachte dann die Kinder um

Und dann diktiert der Sieger:

Es war der deutsche Tiger

und wir beweisen dann zum Schlusse:

weder Tiger und AIRBUSSE

Boing, Nein, auf keinen Fall

nicht Rhein-Metall,

auch nicht Transall!

Und fragt da wer verwundert:

“Etwa die A 400 M?”,

der is PlemPlem!

Vielleicht Heckler oder Koch?

Weder noch!

Es war schon wieder Mal der Russe!

Und ist’s der Russe nicht gewesen

Dann warens die Chinesen!!!

Es ist doch immer genau das Selbe

Die rote Gefahr war’s früher

Jetzt ist es die Rot-Gelbe!