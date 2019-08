Wir müssen Maas halten!

Den Gürtel enger schnallen

Und so die Welt retten

Gegen den Klimanotstand

Haben wir doch schon Gesetze

im Mehr Demokratie-Kübelwagen

Man muss sie nur updaten,

zukunftsfähig machen

und anwenden

den SOLI ab- *

(dazu steht am Ende eine bemerkenswerte Fußnote aus dem Munde des Theo Waigel, der nun ganz bestimmt kein Verschwörungstheoretiker ist)

und den CO²li ein-

und damit Klimarettungs-Notwehrkriege führen

Satelliten, AWACS, Drohnen finanzieren

um Klimakiller aufzuspüren

Sich mit GRETA-Diäten runderneuern

Und auf ihrem Boot anheuern

Trinkwasser, Luft, Brot**

Fleisch besteuern

Milch verteuern

Das senkt die Nachfrage und macht den Soja-Futter-Anbau weniger profittlich. Und das Fleisch besteuern, das senkt auch die Nachfrage nach brasilianischem Soja-Rind und damit wird das Klima doppelt geschützt. Was dann auch dem Rohstoff-Abbau nützt, denn jetzt kann auf den unrentablen Soja-Feldern und den rinderlosen Viehfarmen gebohrt und gegraben werden, was das Zeug hält, ohne auch nur einen Baum zu fällen.

Die brasilianische Armee rückt in den Amazonas-Urwald vor, um die Brände zu löschen und die indigenen Stämme zu schützen, die sich jetzt nicht mehr im Wald verstecken können.

Bolsonaro hat ja nachgewiesen, dass die Brände von Naturschützern gelegt wurden, weil er ihnen die Gelder gestrichen hat. Diese Verbrecher. Jetzt erweist sich, dass es richtig war, diesen Mann mit US & EU-Unterstützung in Brasilien an die Macht zu bringen

Schon jetzt hat Außenminister Heiko Maas Brasilien angeboten, zur Brandbekämpfung die Bundeswehr zu schicken. Sollten sich die Brände nach Venezuela ausdehnen, würde die Bundeswehr auch dort beim Löschen helfen.

In Griechenland war dieses deutsche Hilfsangebot schon vor Jahren abgelehnt worden, weil die Regierung unter Tsipras damals befürchtete, dass in den Waldbrandregionen die Menschen eher der Meinung wären, dass deutsche Soldaten noch mehr Brände legten.



wie in Distomo, Kalavrita und Kosmas und und und

Am Rande der jüngste Gespräche zwischen Maas und Putin und Macron und Putin soll der russische Präsident das Angebot von militärischer Löschhilfe in Sibirien abgelehnt haben. Entsprechend war die Reaktion der Pekings auf das Angebot der britischen, der französischen und der deutschen Regierungen beim Löschen der anhaltenden Brände in Honkong behilflich zu sein.

Der deutsche Außenminister nannte sein Vorgehen an diesem fernöstlichen Herd des „Weltenbrands“ ein alternativloses Angebot für “Notstandsbeistand mit Augenmaas“. Es ginge darum „das Weltklima zu retten!“

Fußnote *: Am 22.08. sprach Dr. Waigel im Bayerischen Rundfunk zum Solidaritätszuschlag und sprach unmißverständlich aus, was den allermeisten Leuten vollständig entgangen ist: Daß der Sol. erhoben wurde, weil die USA für der BRD “Nichtbeteiligung” am Irakkrieg 15 Milliarden DM haben wollten. (Was ihnen das Recht dazu gab, wurde nicht thematisiert.) Auch, daß der Sol. verfassungsrechtlich gar nicht zweckgebunden sein durfte. Hier ist der Beitrag (knapp 7 min) nachzuhören:

https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowelt/interview-mit-theo-waigel-solidaritaetszuschlag-teilabschaffung-ist-problematisch-100.html

Fußnote ** eine direkte Brotsteuer soll es ja nicht werden, aber der CO²lidaritätszuschlag schlägt durch bis auf den Brotpreis. Wieviel CO², NOX, Feinstäube usw. werden in der Landwirtschaft, beim Mahlen und beim Brotbacken freigesetzt?

Eins kann man Dr. Waigel nicht nachsagen: ein Verschwörungstheoretiker zu sein.

Er ist ein Verschwörungspraktiker.

Dank an den Freidenker Wolfram Fischer für den Hinweis