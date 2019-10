HaBE Gedichte & Lieder aus der jW-FeuilleTonne

herausgewühlt, “containert”, sagt frau doch heute dazu. Stimmt aber nicht, denn einen solchen Kultur-Abfall-Container gibt es nicht wirklich. Virtuell vielleicht, aber der wird dann doch nach ein paar Monaten oder Jahren geleert. Der Berg hieße dann etwa Kultur-Abfall-Deponie oder Neudeutsch: UN-CULTURE-HILL… die EZBankfurter würden diesen Hügel dann genderkorrekt “Monte Schreibolino/a” nennen —

Das war noch alles handwerklich angefertigt: entwerfen, ausschneiden, mit FIXOGUM aufkleben, Druckvorlage herstellen – so richtig mit Abfotografieren in der Dunkelkammer – na ja, so richtig Mittelalter eben

First we filled every Garbage-Whole in the neighbourhood and then it became the Garbage-Mount-EVER-REST. Afterwards i climbed this UN-CULTURE-HILL … dont be angry, lets continue in German: dann bestieg ich mit euch zusammen den UN-KULTUR-HÜGEL und schrieb sofort für Pete Seeger & Joan Baez den berühmten neudeutschen Song: “Last night i climbed UN-CULTURE-HILL, together U & me …” Den Rest kennt frau/man ja. Wenn nicht, siehe weiter unten.

Die obige Fettbalken-Überschrift, the fat headline derives .. entsprang einer Rezension des Erstlingswerkes des späteren Romanfabrik-Betreibers und jetzigen schier endlos-TATORT-Drehbuchschreibers Peter Zingler in der “Neuen Hanauer Zeitung”. Peter Zingler kannte ich schon seit 1978 über einen führenden Kopf oder eine leitende Faust der Hanauer “Schüssler-Gang”, den leider viel zu früh totgesoffenen Dieter Schüssler. Und die wieder über Louise Bröll, das “Moulin Rouge” und die dort aktiven Mädels., die vielen weißen US-Rängen auf versifften Matratzen etliche Beichten abrangen und ihre nächsten Abwesenheitstermine ins Ohr flüsterten oder lallten, je nach Abfüllgrad. Das “Moulin Rouge” war lange zeit “BLACK-NO-GO- AREA”, aber Schwarze waren eh nur Kanonenfutter, die wussten viel – aber zu wenig von dem, was man mit ihnen auch gegen sie plante. Sie halfen jedoch bereitwillig beim Aussuchen der richtigen Bett-Opfer.

Die Dünnbrett-Rezession der Zinglerschen “Notizen aus der Mülltonne” durch den Jungkarrieristen Klaus Kordon-Bleu musste robust beantwortet werden, denn der Kordon hatte nicht den Hauch einer Ahnung vom Knast. Der hätte eventuell noch über einen Walldorf-Kindergarten oder auch eine ebensolche Oberstufe schreiben können, aber nicht über Zinglers druchsiebte Welt. Dazu passte dann doch meine “Midnight-Special” -Nachdichtung für Pete Seeger etwas besser (siehe unten).

Deshalb diese Überschrift:

HaBE Gedichte & Lieder aus der FeuilleTonne der jungen Welt geholt –

Als ich Georg Kreisler hinterhergeschrien HaBE:

ich möchte fliehn! Wohin? Nach Wien! Dort ziehts mich hin!

HaBE das bisher ungelesene Text-Paket für Georg Kreisler

in meinem Chaos-Archiv wiedergefunden

wenigstens große Teile, nur die Begleit-Mail ist komplett verschwunden, in der ich ihn gebeten hatte, sich die Sachen mal anzuschaun. Ein paar Teile von den erhaltenen Teilen kann man und/oder frau hier nachlesen:

Mein Wien ? Tu felix Austria hast die Habsburger schon 1918 enteignet, deshalb ist der Karlshof auch keine Kaiserpfalz und der Frankfurter Riederwald vo0n 1926 bis heute noch nicht abbezahlt.

und der WienerWald ist immer noch öffentlich zugänglich und nicht nur eine fast bankrotte UnEndlosHändlStation eines fetten Verwandten des Reichswirtschaftswunderführers Ludwig Ehrhardt und des FranzosenLinkenPolenJudenfressenden Turnvaters Jahn. Dafür halten sich jetzt österreichische Holz-Hehler wie die ILAG an unserem Wald schadlos: entgegen den über 800 Jahre tradierten Rechten der Gemeinden verwehren die zum Teil durchlauchten österreichischen “FürstenWald”-Verwerter uns die Losholz-(Bau- und Brennholz-)rechte, sogar den Zugang zu den Forsten, Wanderwege sind gesperrt, werden zerstört, Bäche und Teiche unerreichbar … Die Mischung aus Geld- und Hochadel richtet sich es hier immer feudaler ein.

Dem ExilHessen in Thüringen, dem genialen Grafiker-Schreiber-Schreiner Thomas Geisler HaBE ich diesen Scha(r)fmacher zu verdanken, der alle meine jüngsten BlueSingTalKaBarett-Plakate zierte und angesichts meiner BuWe-Uffz-Schleiferei in mein Programm gehört, in dem ich auch als “Schafmacher” auftrete, in etwa so senftlebend wie der Schorsch Schramm – ((na ja, da gibt’s schon einen dem Um-Schlacht-feld entsprechend gewaltigen Unterschied zwischen einem literarischen General und einem mit Autodiktat schnellalphabetisierten Offiziersanwärter))

Ich möchte fliehn !

Wohin ?

Nach Wien ?

Du weißt

es zieht mich hin

nach Wien

die SachertortenMauerHüllen

sind mir egal

mich intressiern

die Leut, die das Caféhaus füllen

und dafür Kurtaxe kassiern

nur wegen der Tarife

und ob der Fiaker

die Stadt

nur notdürftig

und echt bescheißt

mit seinem Gaul

und ob und wie und wo

die Lebendstatuetten

vorm Stefansdom so ungerührt

hinpissen

und ob sich das Vergolden,

Sich-selbst-Versilbern

lohnt

und wie’s sich zwischen

MozartKugelPferdeäppeln

und Massenviehtouritransporten

wohnt

das alles will ich wissen

und ob das mit der Fidel

für Aldi oder Lidl reicht

weit außerhalb

wo Wien Berlin

London, Paris

und Rom wie Frankfurt

und andren aufgeblasnen Dörfern gleicht

ist Wien vielleicht

nur ein Gerücht, am Ende

wie Soho, Les Halles

nur noch Legende

mein Traum sucht hinter den Fassaden

Mein Wien will ich nicht missen

das Leben hinter den Kulissen

den Vierten hinterm Dritten Mann

den Hintergrund vom Untergrund

den will ich wissen ?

ja,

zum Erbrechen

von Otakring

bring ich den Kater

gerad noch so

hin-über’n Prater

Kotzen im Dreivierteltakt

vom Riesenrad

Mein Aspirin !

Auch das ist Wien

Der nächste Akt:

das Welt-Theater

Wien als Bühne

von hinten und von unten

wo die Kulissenschieber stehn

die Strippenzieher will ich überfliegen

den Weltfestspielplatz totglobal

den playground übersehn

als Schmetterling

mich einen Augenblick entpuppen

die Fäden kappen

als Marionette selber gehn

und vor dem RiesenLaufrad

limelight Leine ziehn

bevor mich meine Häscher

wieder schnappen

im Alp

im Traum

in Wien

Warum (?) HaBE darauf verzichtet für Georg Kreisler einen Nachruf zu schreiben und ihn lieber selbst rufen lässt

er hätte, meint HaBE, genauso gut auch für Helmut Qualtinger oder Jannis Ritsos einen Nachruf schreiben oder auf Vorrat einen Spielfilm über Atze Brauner drehen können, doch das wäre genauso anmaßend gewesen, wie ein HaBE-Nachruf für Georg Kreisler. Eigentlich HaBE er dem Kreisler noch Mal seine “Flucht vorm Musikantenstadl” in Wien vorlesen wollen, das sei ihm aber dann doch zu blöd gewesen. Warum ? Das sei, wie den Mannen von Rapid Wien Nachhilfe in Tischfußball zu geben, meint HaBE. und deshalb HaBE er sich entschlossen, Georg Kreisler sich selbst nachrufen zu lassen: “Jude sein, leicht gemacht”: (Mit dann doch etwas etwas Timbre in der Stimme fügt er hinzu, er HaBE nach Alfred Hrdlickas Tod jetzt leider wieder einen Grund weniger nach Wien zu fahren. Er HaBE noch ein paar Zeilen für ihn und die wolle er wenigstens virtuell dem Georg ins Grab werfen und sie ihm posthum widmen:

“Anschließender Anschluss:

Wer macht die Wiener Altstadt tot?

Generali, Wüstenrot,

Deutsche Bank und Goldmann-Sachs,

dagegen war der Krieg ein Klax.”

Auch die Bank

des Vatikan

kommt dagegen nicht Mal an

Papa Dank!

die letzten Zeilen habe ich in Wien im Schatten des Stefansdomes so um 1998 drangehängt, als aus einer Seitengasse ein katholischer Würdenträger in voller Goldmontur -begleitet von einem Schwarm kichernder Kanzelschwalben- auf mich zukam.: “Da hams aber so was von recht! Gottseidank sind wir da nicht beteiligt!” – Nun mag sein, dass er auch da faustdick gelogen hat. Möglicher Weiser kriegts jetzt der Franziskus noch vor seinem zu frühen Ableben heraus.”



Jude sein, leicht gemacht





Von Georg Kreisler

Am Anfang des vergangenen Jahrhunderts hielt jemand in Prag eine politische Rede, in deren Verlauf er sagte: “Ich bin aus dem Judentum ausgetreten”, worauf der im Publikum sitzende Max Brod rief: “Aber das Judentum nicht aus ihnen.” In diesen Vorhitlerjahren wollten viele assimilierte Juden ihre Religion loswerden, sie verschwiegen sie oder ließen sich taufen. Karl Kraus ließ sich taufen, Arnold Schönberg ließ sich taufen, Gustav Mahler ließ sich mehr oder weniger zwangsweise taufen, weil man ihn als Jude nicht zum Hofoperndirektor ernennen wollte. Manche ließen sich aus Überzeugung taufen, aber die meisten taten es des allgemeinen Antisemitismus wegen, der sich für ihre Karrieren als Hemmschuh erwies.

HARTZ4 und die Bremer Stadtmusikanten – ein Märchen nicht nur für Kinder und nicht von den Grimm-Brüdern



Lieber Georg Kreisler.

diese Zeilen sind eine variation zum gaaaanz langen GeBlödelDicht von der “Flucht vor dem Musikantenstadl”, das ich Dir bei nächster Gelegenheit in Wien vorlesen möchte, ..die Variation stammt aus einem Brief an die “H” vom 14.3.2010Liebe “H”,wenn ich deinen Standort politisch-geographisch richtig einschätze und die Jahreszeit ebenfalls, dann können Westerwellen mittlerweile auch Osterwellen erzeugen. Man muss höllisch aufpassen, dass dann nicht ein Zwangsarbeitsplatz-Zunahmie daraus wird, der ausgehend vom FDPEpizentrum Großberlin UnterOssis wie UnterWessis verschlingt.



Herr Rösler , der Schiffsjunge auf der Arche Ackermann brüllt aus dem Mastkorb über die Fluten: “Das Boot ist voll! Wir sind die Guten!!”.

Blöd dabei ist nur,

dass der Lotse Lafontaine

schon lang von Bord gegangen ist

und die Passagiere

der ersten Klasse

nicht merkeln,

dass dies nicht Noahs Arche

sondern die Titanic ist.

Wenn das so weiter geht,

werd ich noch Christ.

Halle-Luhja.

Kölle Allah-f,

Leipzig Hellau,

Fulda-Dyba-da,

Fröhliche Ostern,

fröhliche Western,

Brüder&Schwestern

Fasching war gestern

& am Aschermittwoch

ist der Krieg nicht vorbei

weiterschießen&malochen

Fasten-Magersuppe kochen

dabei füttern unsere Knochen

statt Konfetti die echten Kanonen

Die Arbeit soll sich noch mehr lohnenso wie im Märchen fast – für unsern König

und das BILDhübschgedrucktraute Prinzenpaar& auch ein klitzekleinwenig für ihre RegierungsDrohnenDass wir das Spiel so laufen lassen

das würde den Herrschaften grade so passen

doch sind wir Karneval-Pappkameraden ?

sind wir nur mit Konfetti geladen ?

Nein, wir sind –

ihr habt es richtig verstanden

die entfernten Verwandten

der berüchtigten Bremer Stadtmusikanten

wir werden wie sie auf dem HARTZ4weg nach Bremen

uns unserer eigenen Sachen annehmen

denn die haben sich gemeinsam

befreit, gepflegt, geschoben, getragen

sich zusammen- und aufeinander-

und dann vor dem Spiegel festgestellt

wie groß selbst noch der Kleinste ist,

hat man ihn gemeinsam nach oben gehoben

und wenn man ganz fest zusammenhält

auch wenn man beim Üben Mal runterfällt

und wenn man dann plötzlich die ganze Welt

überblickt und die Breitengrade zählt

und die Längen natürlich auchsonst hat die Welt zu viel Bauch

und dann merkt, dass der Scheibe das Ende fehlt

und die Erde doch eine Kugel ist

und endlich den Scheibenkleister vergisst

der den Durchblick verschleiert

dann kann der oben

dem unten auch sagen

wo es lang geht

und wo der Feind steht

dann kann man ihn schlagen

und dann hat ein halbes Portiönchen

ein uralt-zäh-halbes Hähnchen

ein wirklich mickriger

pickliger Gickel

sich ganz oben auf

sein Herz gefasst

und den größten Räuber

von Thron geschasst

Na klar,

dass das nur

der Anfang war ….



Diese Geschichte kannst Du nicht kaufen

doch wenn du richtig aufgepasst hast

wird’s zum HappyEnde so laufen:

Fest-Essen, Fest-Saufen

und FreudenFestTanz

Naja nicht ganz

so, ähnlich

vielleicht

nicht so

-aber

fast

Wes Brot – des Lied ? Schon vergessen wer die Brötchen backt ?

Ein paar Zeilen an den Verband deutscher Schriftsteller (VS/ver.di)

und seine Mitglieder

Wenn jetzt

Manch eine(r)

Von euch meint

Es sei doch keine Kunst

Euch öffentlich die Meinung

Ins Ohr und ins Gesicht zu sagen

So mag das schon

So sein.Wes Brot ich ess

Des Lied ich sing

Ach liebe Leute

Vom VS

Die Binsen- und die Volksweisheit

In Sprichwort und in Bauernregel

Das ist ein eigen Ding

Die Weisheit lügt

Die Wahrheit liegt

Dahinter und danebenWes Brot ich ess

Des Lied ich sing

Das soll uns grad mal eben

Benebeln und belügen

Denn auch in diesem

Fortschrittsladen

Muss Mann und Frau

Dem Markt und seiner Macht

Dem Wolfsgesetz des Kapitals

Genügen

Dem singen wir ein Lied

Zwo, drei

Und wissen doch genau

Wer tags und nachts in Contischicht

Den Schweiß in seinem

Angesicht

Das Brot backt

Das wir essenUnd Leute, wenn ihr ehrlich seid

Ihr habt es längst vergessen

Wer baute erst die Bäckerei

Wer backt uns unser täglich Brot

Und für wen schreibt ihr

zur & mit & ohne Not

Für wessen

Interessen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(in einem Rudel von FR-medien-designerINNEn durfte ich am 30. April 2008 im legendären Frankfurter “SINKKASTEN” in den 1.Mai abrocken …. wurde aber nix: die Musik war milttelmäßiger 60er Verschnitt und die powerPointPräsentation von Uschis Titten war unter aller Sau: eine schlechte Werbeveranstaltung der Welt-& Heimat-FRont-Schau und des hässlichen Schwarzfunks)

68er Revival-Disco im Sinkkasten

Vietnam Ho-tschi-Tralala

Ohnsorg’, Rudi-Rallalla

und in Mitten

Uschis Titten

Rainer Langhans’ Unterhosen

zwei drei viele becks in dosen

kaufhaus Schneider steinwurfweit

etwas weggesprengt zur Zeit

KfW bauts wieder auf

bis zum Sommerschlussverkauf ?

die Toten gibts in Ramallah,

Falutscha, Belgrad und Kabul-

grün mandatet find ich cool.

Dany gafft durchs Absperrgitter

heute ist er Kreuzzugsritter

Joschka trägt jetzt den Talar

weil er eh katholisch war

Als Messdiener wurd er vernascht

deshalb hat der Bub gehascht.

FR-sponsort- HR eins

Opening mit Holger Meins

Holger Meins das ist kein Spass

starb weil er die Supp nicht aß

Nur der gute Struwwelpeter

Rainer, den kennt hier noch jeder

blieb noch übrig

Gott sei Dank

jettet von Berlin nach Frank

furt wo er die Haare rauft

und sich dann als Buch verkauft

HR2 da gibts Kultur

die FR promotet nur

leider sind sie jetzt zerstritten

Rainer und die O mit Titten

Opa, Mutti und der Pappa

tanzen groovig

nach Frank Zappa

Und die Opfer von MyLai

sind per Dia mit dabei

Ach MyLai das war doch Gestern

Dalai ruft zum Beten Schwestern

Free-Ins

Tibett mit dem Lama

gutes Feministen Karma

Und was sind schon Frauenrechte

gegen solche Himmelsnächte

die seine Heiligkeit durchschlürft

wenn ihr ihm euch opfern dürft

Revoluschen dröhnts im Ohr

ich komm mir so beschissen vor

Rainer nahm auch LSD

Nixon, Fixon ganz ok

Statt Black Panther

Flower Power

Leary Lari

auf die Dauer

was Westmoreland sehr erheitert:

wenn dir Age das Hirn erweitert

Tolle Party, gute Äckschen

I can get no Sättisfäkschen

Alles tut noch einmal so

Ich muss Kotzen.

Schnell zum Klo.

Mein Neffe geht nach KOSOWO

HaBE

geschrieben in der Nacht

vom 1. auf den 2. Mai

2008

gut Nacht

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fliehender Musikant / Die Flucht vorm Musikantenstadl

Es flieht vorm Musikanten Stadl

ein Musikant auf seinem Radl

er trittt und legt sich schwer ins Zeug

und er entkommt nur knapp Karl Moik

Dann radelt er gemächlich weiter

nur weiß er leider

nicht wohin

soll er nun fliehn

und weil er Zeit zum Denken hat

kommt er nicht recht zum Resultat

Erst denkt er hin dann denkt er her

und die Entscheidung fällt ihm schwer:

Noch immer ziehts mich immer-hin

nach Ost mehr als nach Westberlin

und wenn ich jetzt ein wenig grins

ganz ehrlich, lieber wär mir Linz

doch was ist Linz, was ist Berlin

was solln Berliner, Linzer Torten

Frankfurter Kränze und Consorten

den Cappuchino lasst in Rom

Venedig, Mailand und Turin

denn nur für eins tät ich mein Leben

und auch ein Königreich hergeben

Ich wär bereit dafür zu Morden:

nein es liegt nicht im hohen Norden

Es fließt im Nabel dieser Welt,

ders Abendland zusammenhält:

Wiener Café am Stephansdom

schenkt man ihn mir am Ballhaus ein

in Ottakring, da krieg ich kein

dort gibts nur Wein

am Naschmarkt wär er mir zu klein

am Prater wär er heuer

zu teuer

egal, nur Wien, das muss es sein

und ob ich mir da sicher bin ?!

JA ! Alles Andre hat kein Sinn

am liebsten wäre ich in Wien

Nun, endlich muss ich hier gestehn:

klar, Wien ist wunder wunderschön,

doch noch viel schöner ist Athen

wer diese Stadt einmal gesehn,

wo bitte soll der sonst hingehn

nach Budapest etwa? nach Prag ?

Paris ? Nein! Oder nach DenHaag ?

zum Kurzprozess vors Strafgericht

nein, nein, das jüngste ist es nicht

dort heißt, und davor ist mir bang,

der schnelle Tod kurz Lebenslang.

Ihr glaubt mir nicht, was ich jetzt sag,

wenn ich mein Innerstes befrag:

So sehr ich diese Städte mag

ihr dürft es mir nicht übel nehmen

als Musikant zieh ich nach Bremen

Zum Schluss tat er sich Lügen strafen

und zog sogar nach Bremerhaven

DreiUhrSechs,jetzt geh ich schlafen

Gruß

HaBE



Und ladet mich nach Nord-Tirol

nach Vorarlberg darf es auch sein

nur möglichst bald und auch mit Gage

zur Not auch ohne , keine Frage,

mit Fahrgeld käm ich gut zum Lesen

ein Klingelbeutel für die Spesen

ist besser als ein Spendenteller

der ist zwar schneller

aber laut

Wer zahlt

die Mauth ?

liest du in Öster,

wirst net reich

für einen Tröster

reichts vielleicht

Noch eine Zeile?

Bitte gleich!

einfach

ein.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Opfer

Opa

seufzt nen tiefen Seufzer

Gold gab er für Eisen

und für einen Panzerkreuzer

seine Enkel wurden Waisen

Oma

trug das Mutterkreuz

das hatte eine Haken

was hinten schon gebrochen war

musst sie jetzt vorne tragen

Die Enkel

fechtens besser aus

so hatten sie’s gesungen

im einst besetzten Westendhaus

es ist nur halb gelungen

die Krise

tobt der Unterschied

ist kaum noch zu erkennen

ob life ob Film die Truppen stehn

schon weiter als auf Kreta

El Alamein im Kino sehn

wir Nina Hoss erst später

Millionen

können nicht Mal Gold

als Morgenstunde spenden

das hat die Ulla Schmidt gewollt

sie wußt wo wird das enden.

Statt Gold

für Eisen gibt es jetzt

zum Mittagessen Ratten

und das Ersparte spenden wir

für unsere Fregatten

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ach so:

die dreckige FAZ-Wäsche

aus Theodor Wiesengrunds Wasch-&Gerüchteküche,

wo er mit Horkheimer alles

nach 30, 60 und 90 Grad

sortiert

und den Rest ausgekocht hat

und dabei sogar noch den Golo Mann verbrühte,

weil der sich mit dem OUTING nur etwas verfrühte

und Gründgens zu der Zeit …

das geht zu weit !!!

Wer wird denn nun Bundeskanzler ?

Einer von Hinten oder eine von Vorne

oder von ferne

ich wüsst es doch gerne! )

Ist einer von den Steins-

der meierbrück,

der Guidobück,

die Angelesbe

zittert schon

wie eine Esbe.

Wir sind so weit,

nach Wowereit

wär auch der nächste Kanzler schwul,

ich fänds echt cool.

Sonst hab ich keine Sorgen,

was intressiert mich Morgen!

ich fülle mir mein Swimmingpool

mit eurem Schweiß,

das macht mich heiß!!

die letzten Stützpfeiler der 68er sollen jetzt auch noch öffentlich demontiert werden – wie vor einigen Jahren Heinrich Böll. Ich warte noch auf ein Mossad-CIA-Dossier über Erich Fried))

Bei meiner Ausbildung bei der Bundeswehr habe ich gelernt, wie man mit “Partisaninnen” und entsprechend verdächtigen Personen umzugehen hat und wie das ums Bajonett verlängerte Männlichkeitssymbol dabei anzuwenden ist: “von oben nach unten” .. komplett ausgebildete Einzelkämpfer können da noch detaillierter und Weitergehendes berichten. Aber das Handbuch zur Einzelkämpferausbildung aus den 60ern ist schon aufschlussreich genug. Ich habe 1966 bei der Bundeswehr als Z2er verweigert und wurde dann zwangsweise als Ausbilder für UFFZe eingesetzt bis zu meiner Anerkennung. Dass die Opfer in Winnenden zunächst im geplanten Zeitraum in der Schule ausschließlich Frauen/Mädchen waren gibt mir zu denken und zu schreiben über diesen KindMann.

Was flüstern dem Jim die Soldaten?

Sag wo die toten Mädels sind

was ist von ihnen geblieben

wirst du jetzt endlich ein Mann mein Kind

sie wollten dich wohl nicht lieben

du hast sie erfolgreich flachgelegt

sie wollten dich nicht mal erhören

nicht sehn und dich auch nicht begreifen

da muss mann einfach Rache schwörn

und dabei zum Mann erst reifen

wenn Frauen nicht hören müssen sie fühlen

und spüren was echte Männer sind

und spüren wo sie hingehörn

wozu sie geschaffen sind

sag wo die toten Mädels sind

sie achten den, der die Waffe trägt

begreifen nur den der sie schlägt

sie waren doch lüstern,

sie waren erregt

sie wollten es doch

dass Mann sie legt

sag wo die toten Mädels sind

du kannst es sicher erraten

sie hängen bei uns als Pinups im Spind

und ihren Geruch nimmt der Wüstenwind

so flüstern dem Jim

die Soldaten

von Toten

von Helden

und Taten

HaBEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kölner Karls-Preis an Evelyn Hecht-Galinski

Peter Kleinert, der Herausgeber und Macher der nrhz, der Initiator des Karls-Preises, der Ex WDR-Dokumentarfilmer, Werner Rügemer, Ken Jebsen, Anneliese Fikentscher, Anis Hamadeh, Walter Herrmann, Veronika Thomas-Ohst, Benjamin Hecht, Heinz Weinhausen, Andreas Neumann, Maria Mies, Karl-Heinz Otten …. einen Bericht mit vielen Bildern gibt es hier: http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=20841

Und Evelyn Hecht-Galinski hat sich von mir ein hessisches Gedicht gewünscht… ich habe ihr es vorgetragen und nach der “hessischen Analyse!” : Warum haase Ferschte Ferschte? das Gedicht “Vercingetorix”

Warum die Fürsten Fürsten heißen. Eine hessische Analyse

Aus der Reihe “ganz schlichte Gedichte” hier ganz außer der Reihe mein (gar nicht Mal) Schlechtestes: Ferschde – e hessisch Annaliese

ZUGEGEBEN, in der Überschrift müsste bei der hessischen Annalies das e am Ende noch weg.

So kommt es aber immer, wenn Hessen versuchen Hochdeutsch zu werden. Das Nordhessisch harte End- “t” musste dringend durch das Südhessisch-Odenwälder weiche End-”d” ausgetauscht werden. Die jeweiligen Lokal-Dialekte blieben beim folgenden Gedicht unberücksichtigt – bei Lesungen werde ich versuchen, es in die jeweligen Ortsdialekte zu übersetzen oder die Eingeborenen darum bitten. Das Gleiche werde ich auch mit dem von mir in südhessischen Mischdialekt rückübersetzten “Lied der Straßenräuber” von Georg Büchner tun. Die hochdeutsche version ist völlig lächerlich, wenn hessische Straßenräuber ihr Lied auf Hochdeutsch singen sollen. Ähnlich lächerlich, wie Curd Jürgens, den norddeutschen Kleiderschrank und Hans Albers Remake, in Zuckmayers “Schinderhannes” in der Verfilmung ‘hessisch’ singen zu lassen umgeben von ausgedienten, schnellangelernten Datterich-Hessen-Darstellern.

Die Fußnote habe ich, damit sie nicht verloren geht, vorangestellt – so wird sie zur Kopfnote:

Das herrschende Hochdeutsch ist eine Herrschaftssprache und hat im Gegensatz zu ihren Ursprüngen, den Dialekten viel von deren analytischen Potentialen verloren.

Deshalb muss doch gelegentlich auf die Dialektik der Dialekte zurückgegriffen werden.

Warum die Ferschde Ferschde haase

e hessisch Annalies

vunn oam der sisch zu aller erschd

vorm Ferschd nedd ferschd:

(nedd ferschde muss)

Die Ferschde haase Ferschde

demid die klaane Leid

sisch vor de Ferschde ferschde

unn oanners werd des erschd

woann sisch de kloane Moann (unn aach soi Fraa)

vorm Ferschd aach nimmei ferschd

Doann kenne deen die Ferschde

nimmei ballbiern un berschde

des isses was die Ferschde

sou ferschde

E Volg, des sisch garnimme/i ferschd

des nennd mer doann “goanz uubeherrschd ”

Nun folgt die erst verkopfte als echte Fußnote: Das herrschende Hochdeutsch ist eine Herrschaftssprache und hat im Gegensatz zu ihren Ursprüngen, den Dialekten viel von deren analytischen Potentialen verloren.

Deshalb muss doch gelegentlich auf die Dialektik der Dialekte zurückgegriffen werden.

Hier die hochdeutsche Übersetzung für alle NichtHessen und

solche mit BaWü-BY-HH-BLN- HB- NRW – SLH – McPOM – BB – SL – Nieder – Sächsischem

mit und ohne Anhalt

und THÜringenschem Migrationshintergrund:

eine hessische Analyse von einem der sich zu aller erst vor dem Fürsten nicht fürchtet (nicht fürchten muss)

Die Fürsten heißen Fürsten

damit die kleinen Leute

sich vor den Fürsten fürchten

und anders wird es erst

(das meint in Hessisch: “besser”)

wenn sich der kleine Mann

(und dabei sind in Hessisch

wohl auch seine kleine Frau und seine kleinen Kinder und so weiter gemeint)

vor dem Fürsten auch nicht mehr (oder nie mehr) fürchten.

Dann können den die Fürsten

nie mehr (über den Löffel) ballbieren und bürsten (ficken, ausnehmen, niedermachen, vergewaltigen)

das ist es was die Fürsten

so fürchten

Ein Volk, das sich gar nicht mehr fürchtet

das nennt man dann “ganz unbeherrscht”

Ey People, you got it ?

Yeah!

(Bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts – so erzählte mir der ausgemusterte BuWe-StabsFeldwebel und CDU-Bürgermeister des fürstlich Isenburger Stammsitzes Birstein im Vogelsberg- ein gewisser Herr Kurzkurt – sei man angesichts eines entgegenkommenden Mitglieds der Fürstenfamilie vom “Bürgersteig” auf die Straße ausgewichen, habe die Hände aus den Hosentaschen genommen und den Hut vom Kopf, um ihre Hoheit aus gebührender Entfernung gesenkten Hauptes zu grüßen.

Der Berichtende ist der Umstürzlerei völlig unverdächtig: jahrelang war er auch CDU-

Fraktionsvorsitzender im Kreistag des Main-Kinzig-Kreises im Speckgürtel um EZBankfurt am Main)Jugoslibyen, Jugosyrien, Jugosomalia, Jugosiran, Jugoslangola, Jugosambique, Jugoslamibia, Jugosimbabwe, Jugoslavenezuela, Jugosalgerien, JugolästinaJugomali, Jemenslavien, Jugoslavietnam, Jucuba, Jugosonstnochwo…..Jugo-wer-weiß-russland bis Mongolslawien und Jugochina ? …Als Vercingetorix durch Rom getrieben wurdeAls Vercingetorixim Siegeszug des Gaius Julius Cäsardurch Rom getrieben wurdeda jubelte die römische Elitedoch ihre Stirn lag ebenso wie die Triumpfkulissenschon in Sorgen-Faltendie Siegesfahnen fadenscheinignoch längst hat Brutus Cäsar nicht erstochenschon ist die Erbenmeute sichbeim Teilen seiner Beuteuneinigwie einst die Diadochennoch können sie wie immer ihren Prunk entfaltendoch ihre Machtdie können sie nicht mehr erhaltenihr Reich zerfällt, bricht auseinanderschneller nochals sie die Völker unterjochenvon Kundus über Babylonvon Samarkand, Damaskus über Syrakusbis GibraltARwie langeherrschte Alexander ?vom großen Romblieb nur Berlussolini !Und Großbritannienwurde kurz und kleinvon Tausend Jahrenblieben zwölfdie Wallstreet bebtdas Capitol erzittertdas Kapital verfüttertan Kanonendie Senatoren müssenjetzt zur Notdem Volk noch Brotund Spiele streichendas wird den Herrn nicht reichenwer lesen willder sieht die Zeichen an der Wandeingebrannt noch glühendan den Tempeltorender Kapitalthetralen ihrer Machtda helfen keine Wasserwerferder Schwelbrand übersteht die Nachtdie Hieroglyphen lassen sich nicht löschennicht ausradieren, übertünchenmit jedem Luftschlagwird die Glut erneut zur Feuersbrunst entfachtdie Zeichen brennen wiederbrennen weiter …..HaBE 23.08.2011 für die Verleihung des Aachener Friedenspreises 2011 an das Tübinger IMI und die Aktion Aufschrei geschrieben

Pete Seeger lebt (weiter), trotzalledem

Lieber Pete Seeger, hörst Du mich schreien ?

(Pete Seeger ist am 26.01. einen Tag vor dem 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee im Alter von 94 Jahren im Presbyterian Hospital in New York gestorben)

Lieber Pete

Du hast mich

schon früh geweckt

Noch früher als der FJD

Der Karratsch kam

Erst später

Ich dachte Du heißt Peter

Du warst für mich

Vor 60 Jahren

Der Onkel aus Amerika

meines Schulfreunds Reinhold Seeger

Des Kommunisten-Sohns aus Asselbrunn

Im Odenwald bei Michelstadt

Dem man den Vater außerhalb der Mauern

Des Dorffriedhofs begraben hatte

Nein, nein, man musste ihn

Deshalb noch lange nicht bedauern

Da ist der Kommunist

Halt selber schuld

Wär er ein Christ gewesen

Na klar, wir würden um ihn trauern

Und mitten rein in diesen Gift-Dunst

weihrauchübertünchter Kriegsverbrechen

Kamst Du mit deinen Liedern

Du hast mein täglich durchgewaschnes Hirn

Aus dem PersilScheinKoma

Mit Deinen Liedern aufgeweckt

Und mich mit Deiner Unerschrockenheit

Aus meiner NullBock-Lethargie geschüttelt

mich angesteckt

Mit ersten Buttons für den Ostermarsch

Du bleibst mit Deinen

(und mit unsren auch durch Dich & Hein & Oss & Steinitz, Zupfgeigen-Schmeckenbacher & so weiter, halt wie das Wetterleuchten donnernd, blitzend, stürmisch, strahlend ihren Bomben bannend, wie ein Fels der Brandung, nein dem MainStream trotzend, hartnäckig: Keiner, nein keiner schiebt uns weg, geschwisterlich & solidarisch, warmherz-& list- &witzig heiter)

wiederentdeckten Liedern

Für immer drin in der Gitarre

Die ich vor 50 Jahren

Zum Banjo

Umgefriemelt HaBE

Um Deine Lieder möglichst orginalgetreu zu singen

Bei STOKERS, DREAMS, BLACK ANGELS und auch Solo

Bei Demos, Sit-Ins, Streiks und Hausbesetzung

in GRUPPENAKKORD im CAPTAIN SPERRMÜL

und noch bis two and 00-six mit meinen LAMBOY-KIDS

Tausende von Kindern von Afghanistan bis Zaire

haben Deine Lieder mit Lebensmut und Spaß gesungen

und ich mit ihnen

Jetzt, wo Du gehst

Werd ich es wieder ausprobiern

Dir nachschrein

We shall overcome

und weinen

Und meinen: Venceremos

Oh ja, uns wird’s gelingen

und wenn nicht uns, dann eben unsren Enkeln

Pete, ich hätte Dir so gerne Deine Lieder noch Mal vorgesungen

Und nicht nur weil ich nicht dein Land betreten darf

This Land is my Land, this land is your Land

Ist es mir nicht mehr früh genug gelungen

Warum HaBE ich mich nicht

Pete Seeger genannt ?

Bild: wikipediaJan Seghers hatte mir vor Jahren Mal, als ihn noch alle noch besser als Matthias Altenburg kannten, einen tollen Tipp gegeben: “Seit ich diesen Namen HaBE, verkaufen sich meine Bücher gleich 10 Mal so gut! Deine Texte sind doch alles Beatristik!”

“WAAAS?”

“Na ja, das gibts noch nicht, klingt aber echt professionell und literatur-wissenschaftlich, HaBE ich grade erfunden… Nenne sie doch einfach so, das is ne neue LiteraturKategorie, die kennt noch keiner … na ja, wer kennt heute noch die Beatniks… Deine Mischung aus Raportage, Essay, Lyrik und Liedern … “Helden zum Rap-ort oder zum Rap-Port oder zum Ab-Port oder Ab-Ort: spiel mir zum Heldentod den RAP, du Depp ! HaBE! Mach was draus! ”

Damals konnte man mit Matthias noch reden und gelesen hat er noch für den Klingelbeutel oder völlig benefizzt. Das war so 1987 oder wars 1992 zum Fünften oder zum Zehnten Geburtstagsfest der “Neuen Hanauer Zeitung” /nhz, Du weißt doch, wo ich die nhz-KulturWerkstatt, das Feuilleton gemacht HaBE .. oder wars zum 20. ? Nee, es war zum 10. Ich schweife ab, HaBE den roten Faden verloren. und die LINKE strickt sich derweil wieder ihre Socken damit oder Tarnkappen …

Zurück zu Jan Seghers Tipp:

Er schlug mir vor, mich kurzer Hand “Beat Seeger” zu nennen, denn der Familien-Name Seeger stünde nicht unter Schutz, da gäbs kein Copy-Right. Ich muss gestehn, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, nicht nur mehr schlecht als recht Gitarre …

Aber dann hat mich dieser Tipp auf einen Vergangenheits-Bewältigungs-Tripp gebracht:

ich wurde dereinst in meinem vorvorigen Leben als Adenauer-Fan und frühreifer Kindergottesdienst-Helfer im zarten Alter von 10/11 Jahren auf den konfessionslosen Peter Seeger angesetzt. Ein Schulkamerad in der fünften Klasse des Michelstädter Gymnasiums. Man munkelte, er sei Kommunist oder wenigstens sei sein Vater einer gewesen. Denn der wurde in den EndVierzigern im heutigen Michelstädter Stadtteil Asselbrunn (welch passender Name für den Wohnort eines KryptoKommunisten!!) außerhalb der Friedhofsmauern verscharrt. Ohne Pfarrer, ein Armenbegräbnis, wie die Altkommunistin Louise Bröll in Hanau 1986. Oder wars Anfang der 50er oder so um die 56 ? Kann sein, dass er die Festnahme und die Schläge in der Arrestzelle beim KPD-Verbot nicht überlebt hat. Es war kurz nach dem KPD-Verbot ! Er soll ja auch Spion gewesen sein. Kein Wunder ! Der arme Peter Seeger. Wir riefen ihn spaßeshalber Mal Schwarzer Peter, aber dann immer deutlicher Roter Peter. Kinder sind ehrlich grausam.Seine großgewachsene fast platinblonde Mutter HaBE ich heimlich & abgöttisch geliebt. Es war die erste “alleinerziehende Mutter” die ich kannte. Auch sie war Ziel nicht nur der Missionsversuche aller Odenwälder christlichen Konfessionshorden. Sie war auch abgöttisch schön. Aber sie blieb standhaft, selbständig, betrieb ihre kleine Hühnerfarm am nördlichen Ortsende, wo auch die Straße endete… dass sich dort niemand hintraute ? Die Stammtisch-Brüller hatten einen Heidenrespekt vor dieser “Heidin”. “Die hoddt die Flinte hinner de Diern!” warnten alteingesessene Altnazis, die Ortsbauernführer und ihre Erben . Das hartnäckige Gerücht ging um am Thresen wie beim Haarschneider, sie habe eine Sendestation im Dachboden stehen. Und tatsächlich war da – bei meinen gelegentlichen Besuchen bei Peter zuhause auf dem Dach eine der größten Antennen des Dorfes, ja der ganzen Kleinstadt zu sehen. Klar, die Frau war Spionin! Sie war übrig geblieben. Deshalb heiratete sie auch nicht mehr, ließ keinen Mann an sich ran.. Das ist doch unnatürlich!

Dass der Radio-Empfang aus Frankfurt, der Frankfurter Wecker nicht bis in dieses Loch Asselbrunn kam, das kam mir nicht in den Sinn. Für Peter Fankenfeld und Heinz Schenk brauchte man hohe Antennen. Aber das war völlig egal. Im Wald an der Mümlingbiegung kurz vor Zell hausten die KellerAsseln und waren Ostspione.

Dass meine Mission is possibel-Versuche ausgerechnet auf einem klassischen Weg der 1848er nach Hirschhorn bei einem Schul-Wandertag (aber nicht zu diesem Thema!! unter Leitung eines ausgedienten SS-Mannes namens Dr. Alsberg) stattfanden und -in der Nachhut marschierend nach stundenlangem auf ihn Einreden endlich zum Erfolg kamen, das war das Wunder von Hirschhorn… Na ja, ehrlich gesagt, war es das Wunder von Owwer-Schimmeldewooch, das heute regionalreformiert “Ober-Schönmattenwaag” heißt, aber korrekt übersetzt eigentlich “Schimmel, die Wooge” heißen müsste, denn hier hat das Roß eines Raubritters gescheut, diesen abgeworfen und er hat sich entschlossen hier eine Burg zu bauen.. Dass er auf der Flucht vor bäuerlichem Widerstand in den Bauernkriegen war oder deren Vorläufern, interessiert heute eh keine Sau mehr.. Erfolg ?Ja, Peter kam nach dem Wandertag in den Religionsunterricht, ging auch ab und zu in die Kirche, nicht nur an Weihnachten… ich wurde daraufhihn quasi zum JungDiakon befördert. Ich fühlte mich wie eine Mischung aus Kilian und Bonifacius nach dem Fällen einer Heiden-Eiche. Da der Bonifaz damals noch ncht als Käse aber doch schon länger als katholischer Halbgott besetzt war, blieb mir als preußisch-protestantisch sozialisierter Missionar nur die historisch unkorrekte Identifikation mit dem Iren Kilian … der aber hat keine Eichen gefällt ..

Gefällt mir heute nicht mehr ganz so gut..Später, in meinem zweiten , dritten Leben habe ich Peter Seeger einmal wieder getroffen:

Bei einer Lesung im “Bürgerkeller” am Michelstädter Lindenplatz mit Texten zur 1848er -Revolution, der berühmten “Rede des ‘Ketten-Michel’ am Brunnen vor dem Tore” und aus dem antifaschistischen Widerstand im Odenwald. Der “Bürgerkeller” war die Ruhestandskneipe eines ”Stalin”-Freundes und Autoschiebers namens “Flüster-Willi”. (“Stalin” war der Kosename des NachkriegsUnterweltKaisers von Frankfurt mit seinem Kommintern-ZK in der “Sonne von Mexiko” am AllerheiligenTor, mitten zwischen den Ruffs der Hersh-Becker-Vorfahren um die ”Breite Gasse”, wie die Frankfurter “Broad Way” damals hieß .. und “Flüsterwilli” war in den 50ern sein ZK-Sekretär mit dem Neben-Arbeitsfeld “AutoVerschiebung”: “Mord kam bei uns net in Fraache. Woann mir aon mid nere Wummer erwischd hadde, mir hawwen endwaffned un an die Bolizei ausgelifferd” .Ehrensache!!)

Mitten in der Lesung, beim Wechsel von Text zu Lied, in einer kleinen Pause meldet sich aus der letzten Reihe ein Mann. Nein. er meldet sich nicht, er steht nach dem dritten Bier auf und fängt an zu reden. wird lauter und brüllt schon im Rausgehen: “Des hat mer gern: erst einen auf Missionar machen in de Fuffzischer, einen zur Taufe drängen, eim die Eltern schlecht machen und dann nach verzisch Jahrn hierher komme un de Kommunist spiele. Schon widder Mission! Isch könnt kotze.” und verließ das Lokal … Ich hab ihn nie wieder gesehen…

Lieber Pete, ich werde deinen Namen nicht annehmen. Meine Lieder sind ja auch meilenweit von deinen entfernt. Na ja, du weißt wie ich es meine… Da ist nicht nur das große Wasser dazwischen… Deine Lieder haben mich ins zweite Leben gesungen, gehämmert aus der Wirtschftswunder-Narkose geweckt… und begleiten und stärken mich heute noch im Dritten

Bild: wikipedia

Wer niemals aus dem Blechnapf fraß: Guter Rat an Fremdsprachenleistungkurs-Absolventinnen des Abi-Jahrgangs 2010

Nach der Übersetzung/Neuvertextung des Liedes “Midnight Special” zum 85. Geburtstag von Pete Seeger habe ich dieses Gedicht geschrieben: (die “Midnight Special”-Übersetzung habe ich unten angefügt. Dieter Dehm sollte sie Pete Seeger mitbringen. Ob er das Lied erhalten hat? Kann ihm das jemand schicken? Ich habe Pete Seegers e-mail-adresse nicht, die Schneckenpostadresse auch nicht.

Wer niemals aus dem Blechnapf fraß

(Mein guter Rat an Fremdsprachenleistungkurs-Absolventinnen)

wer nicht

selbst gesessen hat

der wird es nicht verstehen

dass er am Schreibtisch sitzend

einen Knasttext, einen der so richtig sitzt

auch wenn er doch recht gut – nicht richtig übersetzen

kann

Überlegen?!

wer nicht

selbst am Fließband

als StückLohnVieh & im Akkord-

Stück für Stück dosiertgemordet schwitzend

aus der Welt verdichteter & Zwangsarbeit dudensicher Wort

für Wort in BildungsBürgerBilder Gedichte aus Fabriken übersetzen

soll

Überlegen ?!

wer nie

den Tod getroffen hat

wie soll der den beschreiben

der wird doch seine Leserinnen glatt

ganz aus Versehn in offne Messer treiben.

in HeldenMord und HeldenTotschlag, der lässt es besser

bleiben.

Wir wollen

keine Helden sein

Wir wollen überleben!

und den HeldenTod zum Glück

nicht vorge-GAUCK-elt übertreiben

HaBE

heute geschrieben

Pete Seeger zum 90.

Lieber Pete Seeger,

meine Glückwunsch-Mail liegt nun schon 10 Tage im Kasten. Ich wollte noch etwas dazuschreiben – klar den “Joe Hill”, den habe ich in meinem Chaos nicht gleich gefunden – und dann habe ich vergessen die Glückwünsche abzuschicken – na ja, Deine E-Mail-Adresse ist ja auch mit dem letzten Festplattencrash ins internetnirwana verschwunden. Aber heute, am Jahrestag der Befreiung, am 8. Mai hab ich die Glückwünsche wieder gefunden und komplettiert: …..

Du hast mich aus dem hypnoseartigen Schlaf der Kennedybegeisterung der frühen 60er herausgehämmert mit Deinem Banjo. Dafür bin ich Dir unendlich dankbar.

“This land is my land, this land is your land” sollen Obama und sein Bin-After-Bush-Laden, die Sachs & Gold-, Leh- & Ackermanns und die Merkelstein-WesterMeier & Cie nicht missverstehen …

Ich wünche Dir, dass Du in den nächsten 10 Jahren noch miterleben kannst, wie alle US-Truppen back home ziehen und die aus der EU ebenfalls.

Für Deinen 100. versuche ich das nächste deiner Lieder nachzudichten. Da ich Deine e-mailadresse leider verloren habe und auch im internet nicht mehr finde, hoffe ich darauf, dass diese verspätete Geburtstagsmail von anderen an Dich weitergeleitet wird. Falls Du Dich erinnern kannst: das letzte Mal haben wir bei der “Kulturkonferenz ‘Gegenöffentlichkeit’” in Berlin in der Humboldt-Uni 2004 miteinander gesprochen. Kurz vor oder nach Deinem 85.

Auch wenn für die nächste Zeit der große Teich zwischen uns bleiben sollte:

We shall overcome

Dein Hartmut Barth-Engelbart



Midnight-Specialhttp://www.barth-engelbart.de/?p=35

( Nachdichtung des Liedes von Leadbelly Ledbetter, der es zusammen mit Woody Guthrie und Pete Seeger gesungen hat) Die Version der Spencer Davis-Group nahm ich zum Anlass, einen deutschen Text zu schreiben und ihn Pete Seeger

zu widmen. Dr. Diether Dehm sollte ihn Pete Seeger übermitteln. Ob er’s gemacht hat?

Wenn er das jetzt nachholen würde, ich fänds echt klasse.

Der wahre Grund für die Übersetzung/Nachdichtung ist nicht nur die Faszination des amerikanischen Originals. Irgend eine versoffen-verrauchte Stimme, die Blueslagen immitieren wollte, hat es in den 70ern mit einem deutschen Text versucht: “Lass die Morgensonne endlich untergehn..” . nix, null kapiert. Einfach nur ärgerlich und schlecht.

Pete Seeger, Woody Guthrie und Leadbelly Ledbetter hätten ihre Freude dran gehabt, wenn sie meinen 100 köpfigen 30sprachigen Kinderchor den “Midnight-Special” im OriginalText hätten singen hören. Meine Übersetzung-Nachdichtung habe ich mit ihnen nicht gesungen. Obwohl nicht wenige wegen ihrer Abschiebeknast-Erfahrungen auch diesen Text

verstanden hätten. Besonders gern spielten sie die arschwackelnde Miss Rosie mit ihrem Umbrella, wenn sie sich einen der Knackies als Lifetime-Man heraussuchte und ihn so be-freite. Von sowas haben diese Kinder auch schon geträumt, dass einen die FreudINNeN so rausholen können oder dass man auf einem Lichtstrahl fliehen kann ….((”Und was passiert, wenn das Licht ausgeht ?”))

MIDNIGHT-SPECIAL

Kommst du irgendwann nach Houston

In den Knast das ist nicht weit

Dann hör schon vorher auf zu saufen

Halt dich raus aus jedem Streit

Sonst kriegst du die Einzelzelle

Sheriff Benson macht dich ein

schlägt dich nieder mit der Schelle

Er kriegt dich im Bunker klein

Refrain:

Wirft der Midnight-Special

Gitterschatten an die Wand

Dann hau ab auf seinem Lichtstrahl

Sonst verlierst du den Verstand

Kuck dort hinten kommt Doc Melton

Glaub mir ich kenn diesen Hund

Seit Jahren schon die gleichen Pillen

Oh macht der dich so gesund

Auf der Welt gibt’s keinen Doktor

Der dir so etwas verpasst

Wie ein Wunder sinkt dein Fieber

Wenn du Zellenkoller hast

Refr:

Wirft der Midnight-Special

Gitterschatten an die Wand

Dann hau ab auf seinem Lichtstrahl

Sonst verlierst du den Verstand

Weckt dich auf im Morgengrauen

Der Schließer mit dem Schlüsselbund

Ist das Fressen nicht zu fassen

Morgenstund hat Gold im Mund

Altes Brot und schwarze Brühe

Wenn du dich deshalb beschwerst

Ist der Dank für deine Mühe

Dass du in den Bunker fährst

Refr:

Wirft der Midnight-Special

Gitterschatten an die Wand

Dann hau ab auf seinem Lichtstrahl

Sonst verlierst du den Verstand

Sonntag Mittag kommt die Rosie

Glaubst du dass sie dich noch kennt

Ach ich weiß noch nicht Mal wo sie

Und mit wem sie heute pennt

Ich will es auch gar nicht wissen

Abschiedsstunde Colt im Mund

Sag ihr sie soll sich verpissen

Scheißegal aus welchem Grund

Refr:

Wirft der Midnight-Special

Gitterschatten an die Wand

Dann hau ab auf seinem Lichtstrahl

Sonst verlierst du den Verstand

Pete Seeger und seine Lieder / Hommage zum 90. Geburtstag / von Pietro Nano

http://www.zmag.de/artikel/pete-seeger-und-seine-lieder

Joe Hill

(amerikanischer Originaltext/Musik; Heyes/Robinson)

Meine Übersetzung von 1979/81,

Pete Seeger, Joan Baez und Caren Silkwood gewidmet)

Im Traum hab ich Joe Hill gesehn

so wie ich euch jetzt seh

Ich sage: “Joe, du bist doch tot!”

Joe sagt: “Ich sterbe nie!”

Joe sagt: “Ich sterbe nie!”

“Zehn Jahre warns, in Salt Lake, Joe,

da standst du vor Gericht.

Nen Mord ham sie die angehängt,

Gott weiß, du warst es nicht!

Gott weiß, du warst es nicht!

Die Kupferbosse haben, Joe,

dich selber umgebracht

aus Angst vor dir, aus Angst vor uns,

aus Angst um ihre Macht!

Aus Angst um ihre Macht!”

“Der Kugelhagel traf nicht mich,

sie ham es nicht geschafft,

sie trafen meinen Körper nur,

sie trafen nicht die Kraft!

Sie trafen nicht die Kraft!

Die Kraft lebt weiter, hält im Streik

mit Macht die Räder still,

deshalb, wo die Gewerkschaft kämpft,

da findest du Joe Hill!

Da findest du Joe Hill!”

Von San Diego bis nach Maine,

in Bergwerk und Fabrik,

wo Arbeiter nach vorne gehn,

da kommt Joe Hill zurück!

Da kommt Joe Hill zurück!

Wo Arbeiter für Lohn und Recht

den Kampf organisiern,

da ist Joe Hill, du hörst sein Lied

und siehst ihn mitmarschiern!

Und siehst ihn mitmarschiern!

Im Traum hab ich Joe Hill gesehn,

so wie ich euch jetzt seh,

Ich sage: “Joe, du bist doch tot!”

Joe sagt: “Ich sterbe nie!”

Joe sagt: “Ich sterbe nie!”

Am 19 November 1915 wurde Joseph Hillström -wegen eines angeblichen Mordes

verurteilt- hingerichtet. So hatten die US-Behörden den ihnen unbequemen

Gewerkschaftsführer und Liedermacher ausgeschaltet, der bei den Arbeitern

als Joe Hill bekannt war.

Weitere politische Lieder und gedichte, prosaisch-lyrische AgiPropoleme sind in “unter-schlag-zeilen” enthalten, der 312Seitige Grafik- und Gedichtband erschien 2005 mit der ISBN 3-88975-107-5 im Frankfurter ZAMBON-Verlag und kostet 15,-€. mit einem Vorwort von Ingrid und Gerhard Zwerenz und einem Nachwort von Kurt Sänger, sowie einem Nachruf auf Wolfgang Stryi, den Komponisten des ensemble modern FFM, einem der besten europäischen Saxophonisten, der alle Texte des Bandes in Musik umgesetzt hatte und über 150 Lesungs-Konzerte damit bestritt.

Am 19 November 1915 wurde Joseph Hillström -wegen eines angeblichen Mordes

verurteilt- hingerichtet. So hatten die US-Behörden den ihnen unbequemen

Gewerkschaftsführer und Liedermacher ausgeschaltet, der bei den Arbeitern

als Joe Hill bekannt war.

DRINGEND NOT-WENDIGE VORBEMERKUNG (bevor es zum Ostereinmarsch in die Ukraine geht !?!?)

Recherchen zur Ukraine, zu B-H (((wo der EU-Gouverneur mit EinmaRSCH DROHT; WAS DER Ö-AUSSENKASPER von der ÖVP FÜR DIE uKRAINE IM GESTRIGEN zip (20.2.14)vorerst noch ausgeschlossen hat))) wie zu Hermann Josef Abs sind äußert schwierig. Sie hängen immer direkt mit den Niederkunfts-& Geburtslügen der Bundesrepublik – von der Kronberger Währungskonferenz bis zur Berliner Luftbrücke von des Reiches, der balkanischen Erweiterung, mit OstKornkammern & Ölquellen & Krimsekt zusammen.

