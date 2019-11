Bolivien & das (Haken-)Kreuz, Bolivia y la Cruz (gamada), the (Hook-)Cross

NOTICIAS DEL SUR TRILINGUES – BOLIVIA Y LA CRUZ BOLIVIA AND THE CROSS BOLIVIEN UND DAS (HAKEN-)KREUZ

rechts außen Louis Fernando Camacho, “El Macho”, der An-Führer

https://www.sueddeutsche.de/politik/profil-luis-fernando-camacho-1.4678621







Hola amiga y amigo



Un enfoque diferente del golpe fascista-christiano en Bolivia, info de la huelga general en Chile y como anexo la “Carta del pueblo U’wa a la humanidad” que representa una buena forma del pensar indígena la cual quieren asesinar golpes como vive Bolivia hoy:





ESPAÑOL 1)

Bolivia, laboratorio de una nueva ?estrategia de desestabilización



Siehe auch hier, allerdings ist das Video mit der USTASCHA-Band und massenhaftem “Führergruß” nur im Original bei Thierry Meyssans Réseau Voltaire zu sehen: Warnung vor einem Latino-IS, einem CS zur Verwüstung Lateinamerikas, einem “Latino-Christinanistischen Staat”

por Thierry Meyssan



La prensa internacional nos relata con parsimonia los acontecimientos de Bolivia. ?Describe el derrocamiento del presidente Evo Morales, señala que es un enésimo golpe ?en la historia de ese país, pero no logra entender lo que realmente sucede. No percibe ?el surgimiento de una nueva fuerza política, hasta ahora desconocida en Latinoamérica. ?Thierry Meyssan señala que si las autoridades religiosas del continente no asumen ?inmediatamente sus responsabilidades, nada podrá impedir la propagación del caos.?



Red Voltaire | Damasco (Siria) | 26 de noviembre de 2019

Réseau Voltaire



Réseau Voltaire





ESPAÑOL 2) Carta del pueblo U’wa a la humanidad



(Esta carta representa una forma del pensar indígena la cual quieren asesinar golpes como vive Bolivia hoy – NOTICIAS)



…Quizá los U’WA podamos seguir nuestro camino. Entonces, así como las aves hacen sus largos viajes sin nada a cuestas, nosotros seguiremos el nuestro sin guardar el más pequeño rencor contra el riowa, porque es nuestro hermano. Seguiremos cantando para sostener el equilibrio de la tierra, no sólo para nosotros y nuestros hijos, también para él, porque también la necesita. En el corazón de los U’WA hay preocupación por el futuro de los hijos del blanco, tanto como por el de los nuestros, porque sabemos que cuando los últimos indios y las últimas selvas estén cayendo, el destino de sus hijos y el de los nuestros será uno sólo…



CARTA A LA HUMANIDAD 1911







Al final de este archivo se encuentran muchos enlaces que pueden ser útiles para penetrar las neblinas de la manipulación mediatica que oscurecen el paisaje mediatico desertificado de “Occidente” y de sus lacayos y peones.



Nos alegra el re-envío de estas informaciones.



Sus comentarios nos ayudan mejorar “NOTICIAS DEL SUR”.



¡No se pierde el anexos!



Le deseamos alegres fiestas de fin de año!



Con saludos cordiales



El equipo de NOTICIAS DEL SUR







Stella Calloni mit ihrem Freund. Bei einer Lesung aus “Operación Cóndor” in Frankfurt im Club Voltaire versuchte im März 2011 eine als Übersetzerin getarnte Agentin sich an Stella Calloni heran zu machen, um so in die Nähe Fidel Castros zu gelangen. Wir konnten die Model-haft schöne gebürtige Brasilianerin (mit etwas lückenhaften Spanisch-Kenntnissen, die wir ausgleichen konnten) als Agentin entlarven. Die angebliche Renata Rodriguez verschwand auf Nimmerwiedersehn – auch ihre Model-Anzeigen verschwanden aus dem Internet. http://www.barth-engelbart.de/?p=879 (Siehe ganz unten nach den Quellenangaben und den Links)





Dear friend



Today about the coup and cross in Bolivia and the corruption that goes with it – a type of corruption very much enjoyed by the powers which rule the “free and clean West”:





Von Indigenas in Sicherheit gebracht: Evo Morales



ENGLISH 1) Bolivia, laboratory of a new destabilization strategy

by Thierry Meyssan



The international press reports the events in Bolivia with caution. It describes the overthrow of President Evo Morales, evokes yet another coup d’état, but fails to identify what is really happening. It does not see the emergence of a new political force, hitherto unknown in Latin America. For Thierry Meyssan, if the continent’s religious authorities do not immediately assume their responsibilities, nothing can prevent the spread of chaos.

Voltaire Network | Damascus (Syria) | 26 November 2019

https://www.voltairenet.org/article208414.html





ENGLISH 2) Evidence Talks: US Government Propelled Coup in Bolivia

By W.T. Whitney Jr.

Global Research, November 25, 2019



Bolivian armed forces commander in chief Williams Kaliman Romero on November 10 “suggested” that Morales resign. That was the coup de grace. Within three days, Kaliman himself resigned and moved to the United States. Sullkata M. Quilla of the Latin American Center for Strategic Analysis explains that Kaliman and other military chiefs each had received $1 million and that top police officers received $500,000 apiece.

Evidence Talks: US Government Propelled Coup in Bolivia – Global Research



As always at the very end of this file you find useful links.



Forwarding of this mailing to friends and family is most welcome.



Your comments help us to improve “NOTICIAS DEL SUR”



An invitation: Have a look at the attachments!



We wish interesting reading and great end of year holidays and festivities!



Team of NOTICIAS DEL SUR





Liebe Freundin, lieber Freund



Heute eine interessante Meinung zum abscheulichen Putsch in Bolivien und die Rolle des Kreuzes – wirke es mit oder ohne Haken…





“jetzt sollen wir wieder die Köpfe senken und den Weißen dienen!” Wo bleibt die ExKommunizierung der klerikalen Faschisten, wo die klare Stellungnahme des Vatikan gegen den faschistischen Putsch?



Bolivien, Labor für eine neue Destabilisierungsstrategie

von Thierry Meyssan



Die internationale Presse berichtet mit Vorsicht über die Ereignisse in Bolivien. Sie beschreibt den Sturz von Präsident Evo Morales, erwähnt einen x-ten Staatsstreich, schafft es aber nicht, genau zu bestimmen, was wirklich geschieht. Sie sieht nicht das Entstehen einer neuen politischen Kraft, die in Lateinamerika bisher unbekannt war. Wenn die religiösen Autoritäten des Kontinents nicht sofort ihre Verantwortung übernehmen, kann für Thierry Meyssan nichts die Ausbreitung des Chaos verhindern.

Voltaire Netzwerk | Damaskus (Syrien) | 26. November 2019

Bolivien, Labor für eine neue Destabilisierungsstrategie, von Thierry Meyssan



Am Schluss dieser Datei findest Du wie immer viele weitere Links, die ein wesentlich reicheres und umfassenderes Menu bieten als die manipulativen trist-trostlos agressiven Medien aus dem NATO-Raum. Links, welche die “objektive und absolute” Wahrheit bieten gibt es unseren Ermessens jedoch nirgends.



Es freut uns, wenn Du diesen Versand an FreundInnen weiterleitest.



Kommentare und Kritik sind stets willkommen.



Ein Tip: Wirf einen Blick auf die Anhänge!



Wir wünschen erholsame Ferien und frohe Feste zum Jahrswechsel!



Das Team von NOTICIAS DEL SUR





LINKS EN ESPAÑOL, ENGLISH, DEUTSCH – BEYOND CNN, BBC, FOX…



New edition





ENLACES EN ESPAÑOL:



Aunque estos enlaces no traen la “verdad absoluta y objetiva” pueden ayudarnos para salir del marco de los medios manipuladores y bien sincronisados de los países del llamado “Occidente” y de tantos países más que tratan de copiarlos…



Muchos de estos enlaces también tienen versiones en inglés y otros idiomas.



telesurtv.net, resumenlatinoamericano.org, http://www.celag.org, alainet.org, https://ollantayitzamna.com/



Nicaragua: http://www.radiolaprimerisima.com/ y http://tortillaconsal.com/ y http://nicaleaks.com/

Venezuela: aporrea.org

Cuba: radiohc.cu/noticias, Radio Habana en vivo, y https://moncadalectores.blogspot.com/



hispantv.com (noticias de “Medio Oriente”, América Latina y del mundo)



Costa Rica: Blog del economista Luis Paulino Vargas:

http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

Ecología: https://feconcr.com/

Surcos: https://surcosdigital.com/

suave un toque: https://www.facebook.com/SuaveUnToquecillo/

o buscando en you tube con “suave un toque”

o: https://www.youtube.com/channel/UC0pue3cAF2H-1mljFwckAmw

informa-tico.com, frenteamplio.org



https://barometrolatinoamericano.blogspot.com



Siria, Libano: http://sana.sy/es/ voz de Siria en español http://espanol.almayadeen.net/ otra voz de Siria en español

http://spanish.almanar.com.lb/ en directo de Libano



http://www.albasuiza.org/es/



Muchos sitios web en inglés mencionados en seguida ofrecen también una versión en español. Por ejemplo voltairenet.org, globalresearch.ca, saker.is, rt.com, almanar.com.lb, wsws.org





ENGLISH LINKS



Although like all the other ones the following links don’t offer „the absolute objective truth“ they may help us to read, see and think out of the box.



Many offer also Spanish, German, French and other versions, particularly rt.com, globalresearch.ca, saker.is, voltairenet.org, presstv.ir, almanar.com.lb, wsws.org etc.



globalresearch.ca (also strong in French and with excellent authors such as: James Petras, Michel Chossudovsky, Mahdi Nazemroaya, Paul Craig Roberts, Mike Whitney, Ellen Brown, William Engdahl, Michael Hudson among many others)



https://venezuelanalysis.com/

atimes.com (China, world)

https://journal-neo.org/category/columns/politics/ Asia, World http://sana.sy/en/ Syrian Arab News Agency

http://english.almanar.com.lb/ (Libanon, arabischer Raum) presstv.ir (very good info, for example from Yemen)

https://ingaza.wordpress.com very rich and authentic material on Palestine, Syria and beyond, audios, videos, interviews etc.

http://thesaker.is (Very good background info, particularly Russia, Ukraine, Syria, Imperialism)



From Russia with love: rt.com, sputniknews.com

Strategic Culture Foundation ONLINE JOURNAL: www.strategic-culture.org

http://fortruss.blogspot.com/ (many useful links)

russia-insider.com





DEUTSCHSPRACHIGE LINKS:



Auch wenn untenstehende Links so wenig wie alle andern direkt zur objektiven, reinen und absoluten „Wahrheit“ führen, können sie uns helfen Scheuklappen abzulegen und den Rahmen der gleichgeschalteten Medien im NATO-Raum zu sprengen.

Viele der oben erwähnten englischen Links führen auch eine Version auf deutsch.



barth-engelbart.de (Hartmut B. überrascht immer neu mit Infos zu BRD und Welt)

Lateinamerika: amerika21.de, lateinamerikanachrichten.de

www.nrhz.de

swisspropaganda.wordpress.com/ Zeigt uns die hinterhältigen Methoden, wie Schweizer und andere Medien manipulieren und desinformieren – sehr empfehlenswert!



https://www.pbme-online.org für alle, die sich Sorgen machen um Klima, Ozonschicht und das Leben



rubikon.news/

rt.com (vielerorts auch als Kabeltv).

fit4russland.com mit Links zu vielen informativen Sites deutsch.rt.com (Tagesaktuell, mit Hintergrund und gut gemacht)

de.sputniknews.com (Tagesaktuell – gute Ergänzung zu rt.com)

syrieninfo.at

labournet.de (Interessantes zu Entwicklungen auf dem Arbeits“markt“)

voltairenet.org/de (Thierry Meyssan, Manlio Dinucci u.a.m. bringt oft Infos, die sonst praktisch nirgends erscheinen)

kommunisten.ch (Schweiz)

info-direkt.at (Österreich)

ramstein-kampagne.eu

Andere alternative Medien: NachDenkSeiten, Schattenblick, KenFM, Weltnetz.tv, wsws.org, arbeiterfotografie.com



Und zu guter Letzt noch eine von unserem Freund Hartmut Barth (siehe barth-engelbart.de) empfohlene Linksammlung:



http://einarschlereth.blogspot.se/



http://kz-adlerwerke.de/de/aktionen/auffuehrung/aufzeichnungen.html



https://opablog.net



http://www.rationalgalerie.de



http://keindiakonieklinikumblogger.org/zwischenberichte-ab-januar-2010/



http://www.das-krokodil.com

Para Stella Calloni & sus Amigas/os Renata y Daniel Rodriguez: HaBEs unveröffentlichte Texte des Europäischen Poesie-Festivals zum Nachlesen

Muchas Gracias para este libro y la lectura de “La Operación Cóndor”, para las canciónes y la traducion !! Para vosotros algunas poemas en alleman. Es muj y demassiado difficil para me escribir en espagnol. En portugues tanbien, no, algo más!!! Y Renata, nececito tu assistencia para ercribir/traduir/reconstruir una canción para los ninos nicaraguenses que hai escrito en Granada 2007 como algunas Poemas y canciónes mas – en espagniol. Pero hoy non puo leer mia escritura, peculiar la mia escritura en espagnol !!..Sin vuestra assistencia non puo escribir, non solamente esta canción .. Algunas veces esperar non es como esperanca. Algunas veces esperar es como tortura.



Diese Gedichte widme ich der Freundin Fidel Castros, Stella Calloni, die mit ihrerm Buch über die “Operación Cóndor” Licht in eines der finstersten Kapitel Lateinamerikas bringt. Mit dem Untertritel “Lateinamerika im Griff der Todesschwadronen ist es mit vielen Dokumenten über die Kooperation zwischen CIA und den Mlitärdiktaturen gespickt im EZBankfurter ZAMBON-Verlag erschienen ISBN 978-38-8975-144-7. 15.€

Das Nachwort des Buches hat FidelCastro geschrieben…das Vorwort Adolfo Pérez Esquivel, der Friedensnobelpreisträger 1980 .

Stella Calloni hat für ihre schriftstellerische und journalistische Arbeit zahlreiche Auszeichnungen erhalten: Lateinamerikanischer Journalistenpreis “José Marti” (1986); Preis der Madres de la plaza de Mayo (1989), Menschenrechtspreis der Union der Frauen Argentiniens “Margarita Ponce” (2001); Preis des Medienfachbereiches der Universidad Nacional de la Plata Argentinien (2002) usw….

Den zahlreichen Bitten aus dem Publikum des 2. Europäischen Poesie-Festivals im Frankfurter Römer möchte ich -so weit ich es kann- nachkommen und hier die Möglichkeit bieten meine Texte nachzulesen. Die Texte der anderen AutorINNen habe ich leider bisher noch nicht – weder in den Muttersprachen noch in deutscher Übersetzung. Ich werde mich weiter darum bemühen, auch diese Texte ins Internet zu stellen. Es folgen jetzt nicht nur die drei im Römer-Plenarsaal gelesenen sondern auch die weiteren zur Auswahl vorgeschlagenen HaBE-Texte. Neben dem Jannis Ritzos gewidmeten Text, dem GRUNDLOS-Liebesgedicht und dem U.M. und ihren Schwestern geschriebenen Liebesgedicht, ein Schrieb-es Gedicht: “Wenn mich deine Augen trinken”, die “68er-Revival-Disco” aus dem sinkkasten, “Außer mir”, “Das Leben ist ein Badesee” u.v.a.m. Diese Auswahl hat einen eher unpolitischen Schwerpunkt. Liebe Stella Calloni, wenn Du hoffentlich bald wieder nach Deutschland kommst, dann sollst Du mit Daniel Rodriguez in der Kulturfabrik singen und ich lese Dir ein paar meiner Gedichte vor -auch einige GeBlödelDichte



ein U.M. –

(und ihren Schwestern)

-GESCHRIEBENES

Liebesgedicht

SPÄTE LIEBE

etwas schon

doch nicht zu spät

und nach so vielen Jahren

hast du ein Recht darauf

es zu erfahren:

ich hätte doch so liebend gern

im Hintergrund in meiner etwas

andren Rolle eines Schirmherrn

den nicht nur gegen Regen guten

dir gereicht.

als du den Fürsten-V-Mann

von Lichnowsky

kurz vor dem Bethmannpark

mit deinem kleinen Schirm

beinah erschlugst.

du UrUrUrGroßmutter

der U.M. GESCHRIEBNEN.

Sie haben dich dafür

im Zuchthaus umgebracht,

dass du den Kundschafter

der preussischen Armee

daran gehindert hast,

den Schlächterregimentern

des Kartätschenprinzen zu verraten

wo sie die Barrikaden

am schnellsten überwinden können

um dann dem Volk

und seiner Republik

das Lebenslicht

endgültig auszuschiessen

Ich hätte dir so liebend gern

die Kugeln, die Granaten

beim Kanonenladen

gereicht, um unsere Kommune

auch gegen die französischen Verräter

und mehr noch gegen

preussisch-deutsch uniformierte

Mörderbanden

zu verteidigen

du Urgroßoma

der UMSCHRIEBENEN.

Ich hätte dir so liebend gerne

dir deine später noch

und nach Arturo Uis Tod

schon wieder so hochdekorierten

Reichswehroffiziere

vom Hals geschossen

bevor sie dich und deinen Karl

exekutierten

und eure Leichen

im Kanal versenkten

du GroßMutter

der U.M.GESCHRIEBENEN

Ich hätte… ich hätte … ich hätte…

jetzt gebe ich dir liebend gerne

die Stichwörter für deinen Streit

den du hier heute führen musst,

damit du jetzt im richtigen Moment

und an der rechten Stelle

mit ihnen zustichst

und die triffst,

die uns verraten und verkaufen

und uns die Zukunft rauben.

Und dafür gäb ich Dir

sogar mein letztes Wort

du kleine Schwester

der U.M.SCHRIEBNEN.

(und frag mich nicht

wo ihre Mutter blieb

war es in Auschwitz

oder Buchenwald

Osthofen oder Ravensbrück

kam sie nicht mehr aus Strutthoff,

Treblinka oder Sobibor

nach Haus zurück ?

Ich hab es nicht herausgefunden

wo kurz vorm Endsieg

der U.M.SCHRIEBNEN Mutter blieb

und wer sie dort

zu Tod geschunden

Doch war Sie es

für die ich hier

für Dich

die ersten Zeilen

schrieb.)

HaBE 8. März 2008

Nachbemerkung an alle GermanistINNen,

die sich jetzt fürchterlich erregen:

Es galt hier abzuwägen: nehm und geb ich Stichworte statt Stichwörter

Stichworte aus meiner Feder, meinem Mund sind eher patriarchalische Einsatzbefehle und so eine Anmaßung gegenüber den beschriebenen und UM-schriebenen Frauen, gegenüber Ulrikes Mütter, Schwestern und Töchter. Stichwörter kann ich als Schreiber liefern, so wie ich mit (meinen) Liedern und Gedichten in meist öffentlicher Er- und Bearbeitung den Menschen ihre Stimme wieder geben möchte. Das ist der Sinn der open-air-Widerstands-Lesungen und -Schreibungen. Das ist die Fortentwicklung der Demokratisierung der Kunst im Sinne Hanns Eislers und des großen B.B.

grundlos

So lang sich

deine Wünsche

mit den Meinen

unausgesprochen gut

verstehen



so lange du

in meinen Augen

den grünlichgraublau tiefen Seen

dich spiegelnd findest

und dich neu entdeckst



so lange du

nicht meinst

du hättest mich

und dich schon bis

zum Grund des Marianengrabens

leergefischt, geschmeckt

auch was im Dunkeln liegt

bereits gesehen



so lange du

in mir nicht jeden

Dreck bereinigt

hast in Ecken wo

du dich vor dir und mir

und der Entdeckung zitternd

dich alleine traumhaft

gut versteckst



so lange ich

dir völlig grundlos

mittags auf der Treppe

in die Augen falle

dich zur Küche schleppe

oder du mich sonstwohin

und wir tauchen in den Marianengraben

weil ich dort zu haben bin



so lange du

in dir und mir

die Riesen aus

dem Tiefseeschlaf

mit ihren Träumen

ihren Fantasien

aus der Starre

weckst



So lange ist

in uns kein Ende

vorgesehen

was unergründlich ist

kann nicht

zu Grunde gehen



18.07.2006

Keinen Abend ohne Morgen

Für Jannis Ritsos

Der Du nie vergisst

Dass Du nur eine Hälfte

Eines ganzen Mondes

Bist

Und dass es ohne Morgen

Keinen Abend gäbe

Und dass die Menschheit lebe

Ohne Generäle

Und ihre Marschall-Stäbe

Und ohne Abend

Gäbe es auch

Keinen Morgen

(Teil II)

Ach Jannis

der Du hier

am roten Felsen

in der Sonne

der Ägäis

wo Führer und Obristen

und so genannte Christen

und Propheten

dich und dein Volk

so oft schon

Schlachten wollten

schläfst

die Sterne zählst

und Monde

voll und schön

mal blind

mal fein gesichelt

von Deinen Halbmondnachbarn

kommen siehst und siehst

wie sie nicht nur

die Einen

bescheinen

in ihrer Bahn

uns Völker, kleine Leute

arme Schlucker

Bauern und Proleten

Menschen freundlich

zu vereinen.

(Teil III)

Ach Jannis

Deiner Spur

und dem Vermächtnis

Das Du uns Nachgebornen

hinterließest

zu folgen

und gemäß zu leben

Das kommt mir

ins Gedächtnis

wenn ich an Deinem Grab

knapp vor dem Stadttor

des kleinen KonIstanByzantinopels

namens Monemvasia stehe

und über mir auf halber Höhe

die Agia Sophia sehe

die byzantinisch-orthodoxe Kirche war

und fast schon Halb-Moschee

Sie soll ein Zeichen werden

für den Frieden

und die um sie herum

zerstörte Festung

zu einem Mahnmal

gegen alle Kriege

auch gegen den der Sterne

im Himmel

und auf Erden

Für Jannis Ritsos in der Kneipe seiner Familie im alten Monemvasia am 24.10. 2006 geschrieben und dort und an seinem Grab gelesen

Wenn mich Deine Augen trinken

Ein Schriebes-Gedicht

Wenn mich deine Augen trinken

ahne ich die Wellen

deines Herzschlags

fühl ich mich in dir versinken

am hellen Morgen

eines schönen Tags

im Morgenhellen

eines schönen Tags

der fraglos kommt

und geht wenn es ihm passt

gleichgültig

ob du ihn verarbeitet

verschlafen

oder ihn genossen hast

Wenn mich deine Augen messen

fühle ich die Fülle meines Leibs

sehe meine Hängebacken

sich besinnungslos vollfressen

und ich weiß

ich habe mich und dich vergessen

und statt zu lieben und zu leben

rede ich davon

und schreibs.

(so um 2007 geschrieben)

Montage-Montage

Und mitten drin

im fünften Stock

während mich

der Presslufthammer

durch Beton

und Kalksandstein

wachrüttelt

und die Flex mir

meinen Kopf zerkreischt

Steinstaub sich

in meine Augen beißt

kommt mir

im noch Viertelsschlaf

und Halbtraum

der Gedanke

daß ich meine Hände

für anderes gebrauchen könnte

als endlos Schlitze

für die Scheiße

andrer Leute

in die Wand

zu meißeln

Ich zieh

den rechten

Arbeitshandschuh aus

und träume Deine Haut

wie Deine Spalte

weich in den Beton

streichele ein Hunderter-Knie

über die Muffe

hinauf zu Deiner Siphon-Brust

aus PVC

So wie der Staub

sich um mich legt

steigt meine Lust

und fällt

beim Warnruf:



“Hey, der Alte!

Der Chef kommt!”

in den Bauschutt

–

Scheiße!

heute abend

fall ich wieder tot ins Bett.

1979 auf der LVA-Baustelle in Bad Vilbel in der Mittagspause auf eine Metzgertüte geschrieben

(in einem Rudel von FR-medien-designerINNEn durfte ich am 30. April in Frankfurt in den 1.Mai abrocken …. wurde aber nix:die Musik war milttelmäßiger 60er Verschnitt und die powerPointPräsentation von Uschis Titten war unter aller Sau: eine schlechte Werbeveranstaltung der Welt-& HeimatFRont-Schau und des hässlichen Schwarzfunks)

68er Revival-Disco im Sinkkasten

Vietnam Ho-tschi-Tralala

Ohnsorg’, Rudi-Rallalla

und in Mitten

Uschis Titten

Rainer Langhans’ Unterhosen

zwei drei viele becks in dosen

kaufhaus Schneider steinwurfweit

etwas weggesprengt zur Zeit

KfW bauts wieder auf

bis zum Sommerschlussverkauf ?

die Toten gibts in Ramallah,

Falutscha, Belgrad und Kabul-

grün mandatet find ich cool.

Dany gafft durchs Absperrgitter

heute ist er Kreuzzugsritter

Joschka trägt jetzt den Talar

weil er eh katholisch war

Als Messdiener wurd er vernascht

deshalb hat der Bub gehascht.

FR-sponsort- HR eins

Opening mit Holger Meins

Holger Meins das ist kein Spass

starb weil er die Supp nicht aß

Nur der gute Struwwelpeter

Rainer, den kennt hier noch jeder

blieb noch übrig

Gott sei Dank

jettet von Berlin nach Frank

furt wo er die Haare rauft

und sich dann als Buch verkauft

HR2 da gibts Kultur

die FR promotet nur

leider sind sie jetzt zerstritten

Rainer und die O mit Titten

Opa, Mutti und der Pappa

tanzen groovig

nach Frank Zappa

Und die Opfer von MyLai

sind per Dia mit dabei

Ach MyLai das war doch Gestern

Dalai ruft zum Beten Schwestern

Free-InsTibett mit dem Lama

gutes Feministen Karma

Und was sind schon Frauenrechte

gegen solche Himmelsnächte

die seine Heiligkeit durchschlürft

wenn ihr ihm euch opfern dürft

Revoluschen dröhnts im Ohr

ich komm mir so beschissen vor

Rainer nahm auch LSD

Nixon, Fixon ganz ok

Statt Black Panther

Flower Power

Leary Lari

auf die dauer

was westmoreland sehr erheitert:

wenn dir Age das Hirn erweitert

Tolle Party, gute Äckschen

I can get no Sättisfäkschen

Alles tut noch einmal so

Ich muss Kotzen.

Schnell zum Klo.

Mein Neffe geht nach KOSOWO

geschrieben in der nacht vom 1. zum 2. Mai 2008

gut Nacht

SchreibtischTöter

Schreibtischtöter

müssen für ihre Tätigkeit

weder

sitzen

noch

dazu

stehn

Mai 2008

BORDERCROSSING DAYDREAM :

Flucht nach vorn

Du hockst mir gegenüber

hämmerst in die Tasten

Wie lang schon hör ich dieses „Pling“

am Ende deiner Zeilen

ohne auszurasten

mir rattern Zahlen durch den Kopf

Das Telefon, ein Kunde schreit nach Ware

Ich schleime unverbindlich höflich in die Muschel

und hock dir gegenüber. Wie viel Jahre?

und deine Finger tanzen endlos auf dem Kasten

Ach täten sie nur einmal nach mir tasten

ich tastete dann auch

ein Stück

zurück

zum Glück

das Telefon,

ein Kunde schreit nach Ware

die Akten deckeln mein Gesicht

Seit Jahren siehst

du mich und siehst

mich nicht

nicht mich

Ich klemme mir die Muschel an den Kropf

und schleime unverbindlich höflich Nettes

und schon seit Stunden, Tagen, Jahren

wünschte ich

ich hätt es

hinter mir

und vor mir

dich

nur dich

und meinen Kopf

den klemmst du dir

vor deine Muschel

1981

Direkt im Römer entstanden – während des Poesie-Festivals in der Rohform:

Vor dem Dom von Bagdad

Angesichts des Lochs

im Römerberg

am Fuß des Domes

und

der Pläne

dieses Loch

zu überbauen

und der Frage wer nun

aus dem Überbau und wem

den Zuschlag für den Wiederaufbau gibt

wer ihn in diesen NachwieVorKriegszeiten kriegt

drängt sich als nächste Frage auf

ob sich die Erben der Kreditanstalt für Wiederaufbau

um die Überfüllung aller

Zukunftslöcher

prophylaktisch heute schon bewerben

Und sollte es ganz unerwartet nur zu wenig Löcher geben oder Keins

dann wissen wir geschult nach Keynes

dann machen wir noch eins

(geschrieben nach dem 1. Europäischen Poesie-Festival am 24.05. überarbeitet in die vorläufige Endversion erst am 26.05 nach der Lektüre des Artikels von Claudia Michels in der FR)

Das Leben ist ein Badesee

Das Leben ist ein Badesee

es lässt sich kaum ergründen

so lang ich noch am Ufer steh

kannst du mich ganz leicht finden

Mein Ufer ist ein steiler Hang

Mit starkem Hang zum Rutschen

der steile Zahn der Zeit nagt lang-

e schon mit Fletschen statt mit Knutschen

dem trotzend tanz ich bis zum Rand

schlafwandelnd bis zum Fallen

träum mich in deiner warmen Hand

Eindämmern, wortlos lallen

Ich stürze und ertrinke fast

Nur du kannst mich noch retten

Ich greife dich, nicht Lust nur Last

Und will mich an dich kletten

Oh lass dich in dem Badesee

Von mir nicht heilig taufen

Schlag mich bis ich den Himmel seh

Lass mich allein ersaufen

2002 bis dahin, dann aber die vorläufig letzte Strophe:

Doch dann ganz unten stoß ich mich

Mit Schmackes aus der Gülle

Dann leb ich wieder, liebe (d?) ich

Bis an den Rand in Fülle

Ob ich dann noch der Alte bin?

Wer weiß? Vielleicht nur Hülle

