Die Mutter & sich erschießen, Tatwaffe ins Auto & sich dann vor den Keller legen? Ein Hanauer Wunder!

Wer zum Wunder von Hanau noch Fragen hat, kann sich beim Blauen Boten seine Tagesdosis Blaues Wunder abholen:

https://kenfm.de/tagesdosis-27-2-2020-fragen-zu-hanau-der-code-18-erfaehrt-eine-weitere-bedeutung/

Hanau entpuppt sich als Staatsterrorismus: „Erster Mord um 21.58 Uhr, um 22.10 sei sein Auto bereits vor der Wohnung seiner Eltern gestanden.“

Zuvor aber der Hinweis auf das unendlich Kommentargefecht am Ende. Dazu vorab mein abschließender Kommentar:

Hartmut Barth-Engelbart sagt: 3. März 2020 um 13:04 Uhr Aber eines wird hier schon erreicht: man beschäftigt sich unendlich mit dem einen und während dessen “passiert” schon der nächste und so weiter … und unbehelligt rollen die Panzer an die Ostfront und der Krieg nach Innen wird auch immer schärfer … und alle schauen weg. Man muss den Jemen nur aus dem Focus nehmen. Syrien mit SARS ersetzen, dran dürft ihr eure Schnäbel wetzen und lernt so unsre Säbel schätzen – dann dürft ihr ganz ruhig weiter schwätzen Hartmut Barth-Engelbart sagt: 3. März 2020 um 13:01 Uhr Wenn man keine Ahnung vom Schießsport hat, keine optimale Position suchen muss, aussteigen, in die Bar gehen , morden (wenn das mit den Augenzeugen so ist, dass die nicht beschwören können, ob der PKW des vermeintlichen Täters um 22.10 vor seinem Elternhaus stand, kann es ja auch noch etwas früher oder etwas später gewesen sein! Der Täter braucht eine geeignete Stelle für das Auto, den geeigneten Schusswinkel, offene Beifahrertüre oder Fenster runterlassen … die nächsten Tatorte ansteuern & dort das Gleiche machen und dann zum Haus der Eltern fahren, parken, aussteigen, Mutter suchen, die Mutter erschießen, den Vater nicht finden oder verschonen, vor das Haus gehen, sich selbst am Kellereingang erschießen, die Tatwaffe zurück ins Auto legen und sich dann zurück vor den Keller-Eingang … das alles kriegt er auch als mittelmäßiger Sportschütze in “freier Wildbahn” nicht so einfach in 12 Minuten von 21.58 bis 22.10 hin-. Da versagen ja sogar geschulte Polizeikräfte und schießen im Vollstress auch Mal daneben. Anstatt jemanden kampfunfähig zu machen, wird’s dann doch aus Versehen ein finaler Todesschuss. So was gibt’s doch jeden Sonntagabend, aber mittlerweile auch schon tagtäglich in der ARD im TATORT oder im POLIZEIRUF. Hat jemand MAL NACHGERECHNET, WAS DIE HESSISCHE BEIHILFE FÜR BRILLEN BEIHILFT? Das könnte auch in solchen Fällen entweder eine hessische Sterbe-Beihilfe oder eine hessische Beihilfe zum … Jetzt stehn wir vor den Kassenpleiten , da musst Du schon bis 5 vor 12 von A5, A6 bis 11 um neue Brillengläser streiten, wenn Du nicht triffst im Streifen- & Vorbeigehn, dann hast Du Pech auch bis A13

29. Februar 2020BlauerBote0

Die Mordtat in Hanau offenbart immer mehr Widersprüche. So soll den offiziellen Angaben zufolge der erste Mord um 21:58 Uhr stattgefunden haben. Nur zwölf Minuten später soll der Täter samt Auto bei der Wohnung seiner Eltern gewesen. Ein Massenmord an zwölf Menschen in zwei Stadtteilen in Hanau inklusive Fahrt zu seinen Eltern in nur zwölf Minuten: Das ist völlig unmöglich. Und erhärtet natürlich den Bericht des türkischen Augenzeugen, dass der Täter ein ganz anderer war als Tobias Rathjen.

Einige Widersprüche zu dem Hanau-Komplex (inklusive Augenzeugenbericht, Hinweis auf die NSU-Taten in Hessen sowie die Anschlag-Geschichte in Deutschland) habe ich in dem Beitrag „Hanau-Anschlag und Terror-Vorgeschichte werfen Fragen auf“ gesammelt.

Radio Utopie hat noch mehr und stellt die richtigen Fragen:

„Gewaltensammlung in Hanau: Eine öffentliche Anklage gegen den Staat„.

Es ist gruselig. Der Verdacht auf Staatsterrorismus erhärtet sich immer mehr. Da stinkt etwas gewaltig.

Hier einige Zitate aus dem Radio-Utopie-Artikel:

„Nachdem es zunächst hieß, der mutmaßliche Attentäter sei den Behörden unbekannt gewesen, rückte Generalbundesanwalt Peter Frank später damit heraus, dass sich dieser bereits seit 2002 an mehrere Behörden gewandt hatte, u.a. an seine, die Bundesanwaltschaft, Ende 2019, also vor wenigen Monaten. (…) Gestern nun rückte Generalbundesanwalt Frank im Innenausschuss des Bundestages, flankiert von den Präsidenten des Inlandsgeheimdienstes (Bundesamt für Verfassungsschutz) und des B.K.A., damit heraus, dass die U.S.-Bundespolizei F.B.I. ein „Ermittlungsverfahren“ gegen den mutmaßlichen Attentäter betrieb und dass dieser 2018 in die U.S.A. gereist war.“

„Der Massenmord an neun Menschen an zwei Tatorten in zwei Stadtteilen in Hanau, sowie seine anschließende Rückfahrt zur Wohnung seiner Eltern habe zwölf Minuten gedauert.

Zwölf Minuten.

Erster Mord um 21.58 Uhr, um 22.10 sei sein Auto bereits vor der Wohnung seiner Eltern gestanden.“

Zwölf Minuten! Steht sogar in der Propagandapostille Wikipedia:

„Nach einem Bericht des Generalbundesanwaltes Peter Frank vor dem Innenausschuss des Bundestages hat der Attentäter um 21.58 Uhr zuerst einen Menschen auf offener Straße erschossen. Am ersten Tatort erschien eine Polizeistreife um 22.03 Uhr. Bei der Flucht tötete er einen zweiten Menschen, bevor er weiter zur Shishabar Midnight fuhr und dort vier Schüsse durch die Tür abgab, bei dem ein Opfer starb. Auf der Weiterfahrt tötete er einen weiteren Menschen. Im Vorraum eines Kiosks hat er vier Menschen getötet. In der benachbarten Arena Bar gab es einen Toten und mehrere Verletzte. Die Tatdauer betrug insgesamt etwa zwölf Minuten. Sein Kraftfahrzeug befand sich um 22.10 Uhr am Wohnort seiner Eltern“

Weiter mit den Zitaten aus Radio Utopie:

„Und kurz vor der Tat sei das Fahrzeug des mutmaßlich verrückten und rechtsextremistischen alleinigen Attentäters beim Falschparken in der Nähe des ersten Tatorts aufgefallen. Daraufhin von Beamten des Ordnungsamtes angesprochen (und sicherlich im Nachhinein zweifelsfrei identifiziert), habe der mutmaßlich verrückte und rechtsextremistische alleinige Attentäter ganz ruhig reagiert und das Fahrzeug umgeparkt.“

(Sohn erschießt Mutter und sich selbst, aber den Vater soll das 5 Stunden nicht interessiert haben. Er wurde dann „gefunden und in die Psychiatrie gebracht“.)

„Wie gut, dass der Vater, den die Polizei dann um 03.03 Uhr in der Wohnung vorfand – er hatte bestimmt nicht die Polizei gerufen, schließlich hatte die ja den Attentäter durch das Kennzeichen identifiziert und außerdem waren ja bloß seine Frau und sein Sohn erschossen worden – ruckzuck in der Psychiatrie weggesperrt wurde. Ein Schock. Er soll ja früher schon mal mürrisch zu den Nachbarn gewesen sein. Also. der Vater. Stand in der Zeitung.“

„Phoenix-Korrespondentin Jeanette Klag bemerkte etwas widerwillig zum Schluss, sie habe bei den Abgeordneten „Erstaunen wahrgenommen“. Und zwar darüber, dass eine Woche nach einem Massenmord die Regierung (Generalbundesanwalt, BKA und Inlandsgeheimdienst) immer noch nicht sagen konnten „was und welche die Tatwaffen waren“.“

„‚Im Innenausschuss berichteten die Ermittler, dass man R. an der Treppe zum Keller aufgefunden habe – unweit seiner Sig-Sauer-Pistole. Die Mutter des Attentäters fanden die Beamten im Bett des Wohnzimmers auf, ebenfalls leblos. Zwei Kopfschüsse hatten sie getroffen. Ob tatsächlich R. diese Schüsse abgab und wann genau, wissen die Ermittler offenbar noch nicht.‘

Heute nun das, im ‚Spiegel‘.

‚Die geliehene Czeska entdeckten hessische Kriminalbeamte nach SPIEGEL-Informationen nach der Tat in Rathjens Auto‚

Also, kleines Update der Verteidigung des Staates: die Tatwaffe soll jetzt also eine Czeska sein, die eine Woche lang wohl irgendwie vergessen, übersehen, überlegt, gezählt, gewogen und für nicht untersuchbar oder dem hiesigen Zombie-Parlament als nicht präsentierbar erachtet worden war.

Hm.. wie erschiesst man sich denn mit der Tatwaffe und legt die dann ins Auto? Und sich selbst dann wieder zum Kellereingang?“