CORONA 59: den Palästinensern helfen mit Gates’ Impfstoffen, das lässt sie hoffen – ergebnisoffen

Der im Folgenden veröffentlichte Artikel aus dem britischen Middle East Monitor (MEMO) in der von Evelyn Hecht-Galinski übersetzten deutschen Fassung ist in der Kombination mit dem in der israelischen Armee so beliebten T-Shirt mit dem Aufdruck eines Fadenkreuzes über einer schwangeren Palästinenserin und dem Spruch darunter “One Shot = Two Hits” an Deutlichkeit und Realitätsnähe kaum zu übertreffen. Er hat jedoch einige Schwächen: er reflektiert nicht die aktuellen Versuche, über die Annexion der Golanhöhen hinaus mit einer sogenannten “bunten Revolution”, einem “libanesischen Frühling” usw… nach Norden zu expandieren und dort eine neue

“Westfront gegen Syrien aufzubauen.

(Gibt es in Tripolis eigentlich wie in Kiew einen Meidan? Wenn nicht, könnte man doch einen schaffen: den “Rammeidan” zum Beispiel!)

Viel drastischer ist aber die Ausblendung, bzw. die Überblendung völkermörderischer Pläne durch das berechtigte Trampelfeuer auf Donald Trump. Eine weit größere Gefahr für die Palästinenser droht aus der Clinton-Obama-Biden-Gates-Ecke der “demokratischen Freunde Palästinas”. Was unter dem Tarnnetz UNICEF-WHO & Co an Kenias Frauen und Kindern von der Bill & Melinda-Gates-Stiftung ausprobiert wurde mit angeblichen Tetanus-Impfungen, die tatsächlich aber Impf-Sterilisierungen der ahnungslosen Frauen und Kinder mit unzähligen Toten waren, könnte jetzt durch die israelische Regierung mit Unterstützung der “Weltöffentlichkeit”, der WHO & Co als Zwangsmaßnahme gegen die Ausbreitung des CORONA-Virus im zerbombten Gazastreifen und gleichzeitig im Westjordanland als “Hilfsmaßnahme für die armen Palästinenser” und “Selbstschutz” der Siedler durchgeführt werden. Da käme nicht ein einziger Artikel, kein Aufschrei aus der Mainstream-Presse, der ja schon bei Kenia ausgeblieben ist und auch beim nächsten WHO-Gipfel in Uganda ausbleiben wird. Bei Israel wird man sich nicht des “Antisemitismus” schuldig machen wollen. Man hilft ja den armen Völkern bei der CORONA-Bekämpfung und “was ist denn da so Schlimmes dabei!?”, auch bei der Familienplanung. Mit dabei sind außer der Bundesregierung und der oberste Bundeswehr-Generals-Arzt, die Gates-Stiftung und Menschenfreunde wie der Drogerie-Kaiser Rossmann. Alle im Namen der Menschenrechte und der Nächstenliebe. Das werden die nächsten Hiebe gegen die Palästinenser sein und es merkt kein Schwein.

Siehe dazu :

Die Gates’schen Impfampullen werden eine echte Kinderüberraschung werden. Nix mit vorher prüfen: “Ich wüsst so gern, was drinnen ist!”

Nun, das ist hier keine Tatsachen-Behauptung bezüglich Israels. Es ist nur ein klitzekleiner Verdacht, dass man weiß, wie man es macht, dass die Araber sich nicht so stark vermehren. Schließlich muss man sich doch wehren vor der Überfremdung! Kennt man doch. Hat man Verständnis für.

Jetzt statt Verdacht kommen die Fakten aus MEMO:

Die Annexion von besetztem Gebiet ist ein Verbrechen

Von Asa Winstanley

29. April 2020

Israel ist im Begriff, weite Teile des besetzten Westjordanlandes zu annektieren, wodurch das Gebiet nach israelischem Recht formell Teil des zionistischen Staates wird. Den Millionen Palästinensern, die im Westjordanland leben, wird das despotische israelische Regime weiterhin das Wahlrecht und selbst die grundlegendsten Menschenrechte verweigern.

Im Westjordanland leben etwa 2,2 Millionen Palästinenser und etwa 600.000 israelische Kolonisten. Der Gazastreifen und das Westjordanland machen zusammen 22 Prozent des historischen Palästina aus, obwohl dies eine etwas willkürliche Aufteilung des Landes ist, die auf der “Grünen Linie” basiert, der Waffenstillstandslinie, die 1949 nach der ethnischen Säuberung Palästinas festgelegt wurde.

Zwischen 1947 und 1949 vertrieben zionistische Milizen und die im Entstehen begriffene israelische Armee etwa 800.000 Palästinenser aus Palästina, etwa zwei Drittel der einheimischen Bevölkerung. Das Ziel des Zionismus war die Schaffung eines jüdischen Staates in Palästina, obwohl die Bevölkerung des Landes überwiegend nicht jüdisch war. Daher war es unvermeidlich, dass das zionistische Projekt immer ein rassistisches Projekt sein würde, das die gewaltsame Vertreibung der arabischen Mehrheitsbevölkerung erforderte.

1967 führte Israel einen weiteren Krieg gegen die benachbarten arabischen Länder, indem es in die verbleibenden 22 Prozent des historischen Palästina einmarschierte und diese besetzte. Israel hat dort seit dem Naksa (Rückschlag) eine Militärdiktatur gegen die Palästinenser verhängt, konnte aber nicht so viele Palästinenser vertreiben wie während der Nakba (Katastrophe) von 1948.

Das Ziel Israels war die Errichtung einer Ethnokratie, eines Staates, der geschaffen wurde, um den Interessen einer einzigen ethnischen Gruppe zu dienen. Daher wollte es zwar das Land besitzen, aber gleichzeitig wollte es, dass das Land frei von Nichtjuden ist: “Maximum Land, Minimum Araber”.

Ein solcher Staat hat natürlich einen Preis zu zahlen. Wie der israelische Kriegsverbrecher und verstorbene Premierminister Yitzhak Rabin einst für den Gazastreifen wünschte: “Wenn er doch nur im Meer versinken würde”. Israel wollte das Land, aber es wollte den Millionen Palästinensern, die darauf leben, keine menschlichen, politischen oder nationalen Rechte geben.

Für das zionistische Projekt war es entscheidend, dass die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen in der selbsternannten “einzigen Demokratie im Nahen Osten” keine Stimme erhalten sollten. Bei der derzeitigen demographischen Entwicklung hätte dies mit ziemlicher Sicherheit zum Ende der jüdischen Mehrheit im “Land Israel” geführt, die ohnehin immer eine künstliche Mehrheit war, da sie durch den Akt der ethnischen Säuberung von 1948 gewaltsam manipuliert worden war.

Dies erklärt, warum Israel das Westjordanland bisher nicht formell annektiert hat, obwohl es fast 53 Jahre lang besetzt war. Die 2,2 Millionen Palästinenser dort sind den 600.000 israelischen Kolonialsiedlern zahlenmäßig überlegen. Millionen von Palästinensern, die plötzlich in den Wählerlisten stehen, würden das Ende der zionistischen Dominanz im israelischen Parlament, der Knesset, bedeuten. Die Gemeinsame Liste, die einzige nicht-zionistische Partei (deren Wähler und MKs mehrheitlich Palästinenser sind) könnte die größte in der Knesset werden. Das wiederum würde eine Verfassungskrise auslösen, denn eine nicht-zionistische, arabische Partei hat nie einen Teil der israelischen Regierung gebildet.

Jetzt aber macht Israel Schritte zur Annexion des Westjordanlandes. Warum, und warum jetzt?

Im vergangenen Jahr hat Israel drei ergebnislose Parlamentswahlen abgehalten, die jeweils in eine politische Sackgasse geführt haben. Dieser wurde in diesem Monat mit der Ankündigung einer Regierung der “nationalen Einheit” zwischen dem amtierenden Premierminister Benjamin Netanjahu und seinem Hauptanwärter bei den Wahlen, dem ehemaligen General Benny Gantz, endgültig gebrochen. Nachdem er während des Wahlkampfes geschworen hatte, niemals eine Koalition mit Netanjahu einzugehen – der wegen Korruption angeklagt ist -, hat Gantz nun seine blau-weiße Partei gespalten, um seinen Eid zu brechen und eine solche Koalition einzugehen.

Wie ich in einer Kolumne kurz vor der letzten Wahl im März bemerkte, sind sich alle zionistischen politischen Parteien Israels in einer Sache einig: die Fortsetzung ihrer rassistischen Militärdiktatur im Westjordanland, die auf Palästinenser auf unbestimmte Zeit abzielt. Es ist daher keine Überraschung, dass die vermeintliche Opposition Blau-Weiß mit Netanjahus Likud darin übereinstimmte, die Kontrolle Israels über das besetzte Gebiet zu verstärken.

Beflügelt durch die Zustimmung von US-Präsident Donald Trump mit seinem “Friedensplan für den Deal des Jahrhunderts” wollen beide Parteien nun einen großen Teil dessen annektieren, was Zionisten “Judäa und Samaria” nennen. Ihre Lösung für das, was sie als “demographische Bedrohung” sehen, dass zu viele Babys der “falschen” Ethnie geboren werden, besteht darin, die Annexion jener Gebiete des Westjordanlandes zu vermeiden, in denen die Palästinenser immer noch am bevölkerungsreichsten sind. In der Praxis jedoch, wenn die palästinensischen Bevölkerungszentren isolierte Inseln in einem Meer “israelischen” Territoriums sind, wird der Effekt der gleiche sein, als hätte Israel das gesamte Westjordanland annektiert.

Eine Schlüsselklausel des Koalitionsabkommens zwischen Gantz und Netanjahu wird die Annexion bereits im Juli ermöglichen, und es scheint nun sicher, dass Israel die Covid-19-Krise als Deckmantel benutzen wird, um seine beispiellose illegale Landnahme zu starten.

Es ist nichts Neues für Israel, seine Kontrolle über palästinensisches Land aufzuzwingen und auszuweiten. Tatsächlich wurde die Annexion selbst von dem Schurkenstaat dazu benutzt, Jerusalem unter Missachtung des Völkerrechts zu seiner “ungeteilten” Hauptstadt zu erklären. Die Annexion in dem von Netanjahu und Gantz vorgeschlagenen Umfang ist jedoch ein gravierender neuer Schritt in den 130 Jahren des Krieges des Zionismus gegen die einheimische Bevölkerung Palästinas. Es ist ein Verbrechen von gewaltigen Ausmaßen, selbst für israelische Verhältnisse.

Übersetzt mit Deepl.com