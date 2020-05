CORONA 75: Laien fragen wo&was&warum Experten & (auch “linke“) Medien (ver-)schweigen

Mit dem Verschweigen allein ist es noch nicht getan. Es ist schon systematischer Rufmord und eine Hetze, die Axel Springer vor Neid erblassen ließe. Von junger Welt bis zur UZ im Gleichklang mit ARD bis ZDF, verschwiegen wird der Widerstand gegen die Gates-Impf-Mission-are in Afrika, Asien und Lateinamerika. Auch um deren Widerstand zu brechen, suchen die Global-Player die Unterstützung durch die meinungsführenden Multiplikatoren in der “Westlichen-Werte-Gemeinschaft”. Dabei ist die Impfmission nur die “humanitär” getarnte Installation des notwendigen Kontroll- und “Befriedungs”-Instrumentariums zur Niederhaltung und -schlagung befürchteter Massenrevolten – wie die der französischen Gelbwesten- gegen die Zerstörungen und dem gemeinen Volk aufgelasteten Folgekosten der angelaufenen wahrscheinlich größten Finanzkrise der Geschichte. Nachdem der Ersatz des Soli mit dem CO²li nicht funktioniert hat, wird höchstwahrscheinlich in kurzer Zeit der COVIDli , Coroli oder Coronali folgen, die Mehrwetteuer erhöht und aus unserem Aderlass werden die Tanks des Finanzkapitals überfüllt bis zum Ausbluten. Alles nur für unsere Gesundheit!

Zur Garnierung bekommt das Pflegepersonal daraus etwas Gnadenbrot vor dem Flachbildschirm mit Geisterspielen zur Geisterstunde beim wieder eingeführten 12-Stundentag. In der Spielpause spricht der Bundespräsident via-KKR-Springer-SKY-ntv erneut Dankesworte an die Helden der Anti-CORONA-Kampf-Alltags-Heimatfront. Und Annegret & Angela schicken die Bundeswehr-CORONA-Feldjäger in den Häuserdurchsuchungskampf zur Aufspürung der Infizierten und ihrer Kontaktpersonen. In Mali werden dafür (nach einer Meldung der FR) schon “Impfranger” an Überwachungsdrohnen ausgebildet, weil dort zwar auch die Apps aber auch die Impfungen mit Chips geplant sind.

„Hygiene-Demos“ bekommen Zulauf

Rechte übernehmen Proteste gegen Grundrechteabbau. Protest formiert sich

Markus Bernhardt in der UZ vom 15. Mai 2020

https://www.unsere-zeit.de/hygiene-demos-bekommen-zulauf-129568/ hier heißt es u.a.: “In Stuttgart waren es mehr als 10.000 Menschen, die sich auf dem Cannstatter Wasen tummelten. Die sogenannten ‘Hygiene-Demonstrationen’ entwickeln sich allerdings mehr und mehr zu einem Sammelbecken von Rechten verschiedener Couleur. Unter den Demonstranten befinden sich bekannte Verschwörungstheoretiker, rechte Hooligans, Antisemiten und Reichsbürger… In Berlin versammeln sich neben NPD- und AfD-Politikern auch selbsternannte DDR-Bürgerrechtler, Esoteriker und auch evangelikale Christen… In Stuttgart beteiligten sich am 9. Mai etwa 250 Antifaschisten und Gewerkschafter an einer Gegenkundgebung unter dem Motto ‘Solidarität. Freiheitsrechte. Klare Kante gegen Rechts.”

Das tagtägliche Eintrichtern von Überdosen-Mischungen aus Halbwahrheiten und Propaganda, auf die Schnelle kaum noch kontrollierbaren Zahlen und Statistiken, Presseerklärungen und Dementis, Katastrophen-Sondersendungen auf allen Kanälen und gezielter Desinformation … macht das Recherchieren und Korrigieren immer schwieriger, langwieriger und ermüdend.

Auf viele Fragen, die sich mir beim Zeitunglesen, beim Nachrichtenhören und -sehen stellen, finde ich keine Antwort. Ich beginne die Fragen wegzudrücken, zu vergessen, bis sie mir dann doch wieder hochkommen. Diese Fragen will ich hier öffentlich stellen und sie weiter ergänzen. Alle, die meine Texte lesen, bitte ich, diesen Fragenkatalog ebenfalls zu ergänzen. Zur Zeit sind schnelle Antworten meist nicht ausreichend. Wir müssen die Fragen stellen! Sie sind die entscheidenden ersten Schritte auf dem Weg durch die Marionetten-Theater-Kulissen der Global-Player und der regierenden Puppets an their String in Richtung Wahrheitsfindung. Die wird besonders in der sich unter dem CORONA-Deckmantel zuspitzenden gigantischen Finanzkapitalkrise dadurch erschwert, dass sich vermeintliche und /oder bisher linke Medien als Nebel- und Tränengaswerfende Hilfstruppen betätigen. So lesen sich die Kommentare und „Berichte“ der „marxistischen Tageszeitung junge Welt“ wie nach der Vorlage der „Strategiepapieres“ zum Umgang mit den „Hygiene-Demonstrationen zum Schutz des Grundgesetzes und der Verfassung“ aus dem Hause des Berliner Innensenators geschrieben. „Tränengas“? Damit meine ich das Ausspielen, Instrumentalisieren der Flüchtlinge und ihrer Unterstützer gegen diese Demonstrationen. Das betreiben die gleichen Kräfte, die mit dem Ruf „Adopt a Revolution“ die Angriffskriege gegen Libyen, Syrien und den Terror der IDRIS-ISIS-FSA-Söldnerbanden und die NATO-Bombardierungen mit der Folge zigmillionenstarker Flüchtlingsströme unterstützt haben. Unter der gleichen Fahne wird jetzt zur Destabilisierung des Libanon geblasen und die Hisbollah mit „linkem“ Rückenwind zur Terrororganisation erklärt.

Von einer gezielten Zerstörung linker Strukturen, Medien, Parteien durch den „tiefen Staat“ zu sprechen, könnte tatsächlich eine Verschwörungstheorie sein, obwohl es in der Geschichte – sogar in der jüngeren- ausreichend Beispiele dafür gibt. Die andauernde Zerstörung der Linken hat viele Ursachen, und es werden dazu die altbewährten auf den neuesten Stand der Technik upgedateten Mittel eingesetzt: früher hat man solche Allzweck-Dienstwaffen wie Horst Mahler von der RAF über die KPD/AO bis in die NPD und von dort bis in den Iran eingesetzt oder den MI5-V-Mann Adolf von Thadden von der SRP bis in die NPD. Heute werden diese „dienstlichen Rechten“, mal mit, mal ohne Masken in die Demos und die Initiativen geschleust, um sie zu „nazifizieren“, zu militarisieren. Und die maskierten Angriffe auf ARD-Kammerateams und Journalisten werden den Initiatoren und Demonstranten in die schuhe geschoben …. Dann dürfen die „linken“ Meinungs-Führer und ihre Hinterhertrottel jene rufmorden und auch physisch bekämpfen, die im Sinne Max Reimanns handeln, der bei der Abstimmung über Grundgesetz und Verfassung 1949 gesagt hatte: “Wir unterschreiben nicht. Es wird jedoch der Tag kommen, da wir Kommunisten dieses Grundgesetz gegen die verteidigen werden, die es angenommen haben!”

Noch Fragen? Wer ergänzend zu meinen weitere hat, kann sie gerne im Kommentar stellen, solange diese Seite nicht wie schon einige abgestellt wurde.

Kommt das CORONA-Virus aus einem Bio-Waffenlabor? Der französische Nobelpreisträger, Microbiologe und AIDS-Forscher Luc Montagnier sagt das nach seinen Loboranalysen. Dann wäre dieser synthetische Virencocktail mit eingebauten Abschnitten aus AIDS, SARS, MERS-Viren brandgefährlich. Da Luc Montagnier vermutlich über die Herkunft der AIDS-Viren ähnlich viel berichten könnte wie das deutsch-französische, jüdische AIDS-Forscher-Paar Segal, stellt sich die Frage, warum er auch über die Herkunft des neuen CORONA-Virus schweigt. Könnte es sein, dass er nicht lebensmüde ist? Welche tödliche Substanzen (Viren?) sind wenige Wochen vor dem „Ausbruch“ der CORONA-Epidemie in Wuhan aus dem US-Bio-Waffenlabor in Fort Detrick „entwichen“? (lt. New York Times musste das Labor nach dem Auffliegen dieses „Ausbruchs“ aus der Hochsicherheits-Anlage zur Entwicklung von Biowaffen der US-Army geschlossen werden) Warum erhebt die chinesische Regierung nicht mehr den Vorwurf eines Biowaffeneinsatzes der USA oder zumindest der fahrlässigen “Exports“ solcher Waffen mit epidemischen Folgen in China und anderen Ländern? Möglicherweise durch die ca. 400 US-Army-Spitzensport-Teilnehmer am internationalen Militärsportfestival in Wuhan kurz vor dem Epidemie-Beginn. Der chinesische Vorwurf kam als Antwort auf entsprechende Anschuldigungen durch die US-Regierung, die das neue Virus auch als „chinesisches Virus“ bezeichnete und es so für antichinesische Propaganda nutzte. Könnte dieses Virus, auch wenn es nicht aus Biowaffen-Labors stammt, sondern das Ergebnis einer natürlichen Mutation ist, nicht genau so gefährlich sein? Und wären dann nicht viele der Lockdown-Maßnahmen sinnvoll und notwendig? Belegen nicht die geringeren Todeszahlen der 2020er CORONA-Epidemie im Vergleich zu den über 25.000 Influenza-Toten 2018 das genaue Gegenteil? Wem gehören die großen Medien-Konzerne, die Presse-Agenturen, die unsere „Meinung machen“, auch über die „linken“ Klein-Medien wie die „junge Welt“, die deren Meldungen oft unkritisch übernehmen und sogar noch positiv verstärken? Lobt die Epi-& Pandemie-Expertin und besonders in Indien und Afrika erfolgreiche Impfkampagnen-Organisatorin Melinda Gates neben der deutschen Regierung für ihren Lockdown auch den verdienstvollen Einsatz der deutschen Leit-Medien? https://www.cnbc.com/video/2020/05/12/melinda-gates-we-still-need-massive-testing.html Ist die These von der gezielten Zerstörung der (eh schon äußerst selbstgeschwächten) Linken durch die herrschende ökonomische & politische „Elite“ eine Verschwörungstheorie oder findet sie tatsächlich statt auf der bequemen Grundlage ihrer wissenschaftlich gesicherten historischen Erfahrung:

„Uns von der Linken zu erlösen, das wird die schon selber tun!“

Ist den herrschenden „Eliten“ diese im vorauseilenden Gehorsam selbstverstümmelte Linke überhaupt so viel Aufwand wert? Oder geht es ihnen nicht viel mehr um die Paralysierung gewerkschaftlich-politischen Widerstands, der sich im DGB trotz der Erpressung zum „CORONA“-Krisen-Komanagement besonders bei der IG-Metall und bei ver.di zu entwickeln droht? Brauchen wir solche aktuell verfassungsfeindlichen Medien wie die junge Welt, die sich zum verlängerten Arm der Regierungspolitik machen und machen lassen? Brauchen unsere Gegner sie oder können die sie nur gut gebrauchen?. Schon seit geraumer Zeit stellt sich die Frage, was der Slogan der „marxistischen Tageszeitung junge Welt“ tatsächlich bedeutet: „ Sie lügen wie gedruckt, wir drucken wie sie lügen“. Erklärt dieser Slogan eventuell, warum die junge Welt Meldungen von reuters, dpa, afp, epd, usw. in der Regel positiv verstärkend veröffentlicht? Haben die jW-Redakteure vergessen, wem diese Presse-Agenturen gehören und wie deren Meldungen zustande kommen? Oder tun sie es obwohl oder weil sie es wissen? Kann man‘s wissen, ob und warum sie’s müssen? Was nützt’s, wenn man die junge Welt jetzt abbestellt? Wofür kann man die eingesparten 500,-€ , den Jahres-Abo-Preis sinnvoll einsetzen? Zur Unterstützung der Gates-Impfopfer in Afrika? Zur Unterstützung demokratischer Basis-Initiativen und -Medien?

Noch Fragen ? Einfach stellen!

Auf einige dieser Fragen hat mir jemand erhellende Antworten geschickt:

„Wichtig ist es, die MeinungsführerINNEN in der westlichen Welt von arte bis radio xyz , taz bis FAZ, von Spingers alter WELT bis in die junge Welt zu gewinnen, ..”:

Bundeskanzlerin Merkel trifft Bill Gates



Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Bill Gates empfangen, den Vorsitzenden der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. In der Entwicklungszusammenarbeit kooperiert Deutschland seit vielen Jahren mit der Stiftung.

Die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung hat im Rahmen der entwicklungspolitischen Agenda der G8 bereits wichtige Impulse gesetzt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel diskutierte mit Bill Gates über die Arbeit der Stiftung sowie über Fortschritte und Herausforderungen bei der Bekämpfung von Krankheiten wie Aids, Malaria, Tuberkulose und Polio.

2011 hat das Bundesentwicklungsministerium mit der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung enge Zusammenarbeit vereinbart. Ein Jahr nach der Unterzeichnung dieses “Memorandum of Understanding” einigten sich das Bundesentwicklungsministerium und die Stiftung, auch im Bereich Familienplanung zu kooperieren. Beide sagten gemeinsam 20 Millionen Euro zu gleichen Teilen zu.

Mit dem Geld sollen Familienplanungsvorhaben in Westafrika unterstützt werden.

WHO und UNICEF haben die Bevölkerung der dritten Welt unter dem Deckmantel der Impfung sterilisiert

Voltaire Netzwerk | 28. Februar 2015

Geheimaktion: WHO und Unicef wollten Millionen Frauen geheim sterilisieren

Impfungen wurden von UNO-Mitarbeitern durchgeführt — Erste Versuche schon 1972 und 1992

2014 stellte sich der amtierende Gesundheitsminister auf die Seite der WHO. Die Gründe für dieses Verhalten sind noch unklar.

Katholisches Magazin für Kirche und Kultur. 13. November 2014

“Bill Gates ist rücksichtslos”

Warum die Microsoft-Milliarden nicht nur helfen, sondern auch Abhängigkeiten verlängern



Herr McCoy, die Bill & Melinda Gates Foundation ist die weltweit bekannteste philanthropische Stiftung. Sie unterstützt die Bekämpfung von Krankheiten in armen Ländern, die Entwicklung von Impfstoffen und landwirtschaftliche Programme zur Bekämpfung von Hunger. Sie gehören zu den wenigen Medizinern, die das kritisieren. Warum?

„Es ist wichtig zu verstehen, dass die Stiftung nicht nur eine Wohltätigkeitsorganisation ist, sondern Einfluss auf Politik, Forschung und selbst journalistische Berichterstattung hat. Mit einem Stiftungsvermögen von 29,3 Milliarden Euro und einem ähnlich großen Betrag, den Warren Buffett der Stiftung für die Zukunft zugesagt hat, ist sie extrem mächtig. Ich sehe Probleme in der Gestaltung und Herangehensweise dieser Programme und darin, dass die Stiftung keine Rechenschaft ablegen muss.“

„Gesundheitssysteme in armen Ländern müssen sich um viele wichtige Dinge gleichzeitig kümmern: Behandlung von Krankheiten, Vermeidung von Krankheiten durch falsche Ernährung, Zugang zu sauberem Wasser, Ausbildung von Ärzten und Krankenpflegern, Verbesserung von Informationssystemen. Wenn externe Kräfte wie die Gates- Stiftung Programme finanzieren, die sich nur auf wenige Krankheiten oder Technologien konzentrieren, kann das Gesundheitssystem insgesamt Schaden nehmen.“

„Bill Gates’ Fokus auf Charity und Technologie enthält kein Bekenntnis zu sozialer Gerechtigkeit und nachhaltiger Entwicklung. Er stellt auch nicht das Wirtschaftssystem in Frage, das Vermögen von unten nach oben verteilt.“

Befürworter halten dagegen, dass Bill Gates Wohlstand zurückgibt und seine unternehmerischen Fähigkeiten dafür einsetzt, den Armen zu helfen.

„Er gibt kein Geld zurück. Es bleibt unter seiner Kontrolle, wie er es einsetzt. Ich möchte den Blick aufs große Ganze lenken, dessen Teil die Stiftung ist: den Zusammenhang zwischen dem immensen Reichtum und der Verarmung.

Dass exzessives und konzentriertes Vermögen das Ergebnis einer fairen und effizienten wirtschaftlichen Entwicklung ist und den Armen durch den sogenannten Trickle-Down- Effekt hilft – es also von oben nach unten durchsickert –, das ist ein Mythos, den auch die Gates Foundation verbreitet.“

Medico International

Interview

Das Interview führte Kathrin Hartmann. Erschienen in der Zeitschrift Enorm (3/2014).

12.12.2019

Digitales Deutschland mit Ralph Brinkhaus

Ralph Brinkhaus MdB, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, im Gespräch mit dem Verleger Dr. Wolfram Weimer

Man hilft wo man kann!

28. November 2019

Digitales Deutschland mit Winfried Kretschmann, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

15. Oktober 2019

Digitales Deutschland mit Tilman Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union Deutschlands

12. November 2018

Digitales Deutschland mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Generalsekretärin der CDU Deutschlands

„Seit Beginn des Jahres gestaltet Annegret Kramp-Karrenbauer nun von Berlin aus den Umbruch der Union ­– und zeigt dabei ein besonderes Gespür für digitale Zukunftsthemen. Mit Ideen wie der eines deutsch-französischen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (KI) stellte sie wichtige Weichen, um Deutschland zum digitalen Wachstumsland zu machen."

26. September 2018

Digitales Deutschland mit Dorothee Bär MdB, Staatsministerin im Bundeskanzleramt, Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung

28. Juni 2018

Parlamentarischer Abend bei Microsoft Berlin

Digitales Deutschland – Welche Rolle spielt die Digitalisierung für die SPD?

Zu Gast Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg.

Früher ging man zum Beichten in die Kirche, die ihren Geheimdienst mit den kleinen und großen Sünden fütterte.

Heute drängen sich die Geheimnisträger um Microsoft. Geheimnisverrat? I wo. Es werden ja nur Strategiepapiere mit Powerpoint erstellt. Microsoft hilft. Dann kann der gestresste Abgeordnete rechtzeitig auf dem Microsoftabend auflaufen.

Leute, haben wir euch dafür gewählt?

Ihr Abgeordnete, konntet ihr die von Medico International, der katholischen Kirche und diversen Zeitungen beschriebenen Vorgänge die einen Mengele erbleichen ließen nicht erkennen? Warum seit ihr der Regierung nicht in den Arm gefallen? Warum beteiligt ihr euch an den Lügen um Covid 19?