Neue Helden braucht das Land & HaBE auch

Dieses Plakat hat Philipp Hoffmann 2016 für Kassel usw….entworfen

ich suche für meine Bühnenprojekte “ZartBitter”, “Sommernachts-Schäume”, “FrühLinks-Erwachen”, “Und woann Du moanst, Du sterbschd, doann is Herbschd” (den Titel HaBE ich bei Dieter Hildebrand geklaut und aus dem Niederschlesischen übersetzt), “Wintermärchen vom Kinderpäärchen” (schreibt man das mit zwei ä?) (Texte & Musik /Klassik & Lyrik/ Jazz & Provotristik, Lieder&Lyrik&Liszt oder Ludwig, Mischung aus Ge-Blödel-dichten und veräußerten Innereien ) eine(n) oder gern auch mehrere PianistIN/Nen, SaxophonistIN/Nen, ChellistIN/Nen, PosaunistIN/Nen …. möglichst eine “RampenSau oder eben ein ebensolcher Eber” mit breitem Repertoire und Improvisationskompetenzen, die/der im “Nebenamt” und als Überzeugungstäter/in den Platz von Wolfgang Stryi (Sax/BassKl/Komp. im ensemble modern) neben mir einnehmen kann & will. Wolfgang hat mir dafür sein OK gegeben)

und dieses hier hat vor über 5 Jahren Thomas-Erich Geisler für die Veranstaltungen in Hildburghausen (bei Meiningen), Halle, Oranienburg usw… geschaffen

Für die “Neuen Helden, die das Land braucht” habe ich mich mit Philipp Hoffmann und Kolja David aus Kassel zusammen getan und das erste Lesungskonzert in der Kasseler Buch-Oase war einfach super …. mit den Beiden will ich auch weitermachen: mein ganzes 1848 Repertoire, das ich mit dem Frankfurter Historiker Dr. Manfred Köhler im Hessischen Rundfunk schon vor mehr als 20 Jahren senden konnte, mit zahlreichen Anschlussveranstaltungen in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Manfred Köhler ist wie ich auch Berufsverbots-Opfer und lebt von seinen Auftragsarbeiten und ist Mitglied der “Hessischen Historischen Kommission”. Wir beide bieten auch musikalisch gerahmte Veranstaltungen zur Geschichte der Berufsverbote an, als Opfer und Zeitzeugen.



Wolfgang Stryi ist 2004 kurz vor unserer geplanten Europa-Tournee (Sie sollte in Konstanz oder Bregenz beginnen) und kurz vor dem Erscheinen unseres Buches “unter schlag zeilen” in Offenbach nach einem Hirnschlag ertrunken. Kurzzeitig habe ich mein Programm – auch während Wolfgang mit dem ensemble modern zwischen Sidney, Kapstadt, London, Reikjawik, Sao Paolo, Lissabon ….. tourte und deshalb für unser “kisuM &kiryL” Duett-Duo-Duell ausfiel – mit einem Posaunisten und einer Pianistin zusammen gemacht. Das mit der “Rampensau” muss nicht sein. Ich mach das dann schon auch als Konfronzjäh und dann kriegen wir das hin… GELD ? Wolfgang hat immer gesagt: Unter 1000 am Abend geht nix… dann haben wir meist 50% -also mindestens 75 Mal benefizzt und für die anderen 50% also auch mindestens 75 Mal zwischen 1991 und 2004 kassiert.

Für meine SOLO-Programme gibts ein LIMIT von 350 € (plus Fahrgeld, Kost & Logie). Das ist absoluter Dumpingpreis…

Seit mich die Rosa-Luxemburg-Stiftung aktiv boykottiert (nicht alle Landesverbände, aber die meisten), und die BAKschischlammierte “LINKE” ihr Übriges dazu tut, kriege ich in FFM z.B. seit Jahren kein einziges bezahltes Engagement mehr hin. Also, finanziell wird’s eng! Gell!!! Aber bei manchen Klingelbeutel-SOLO-Veranstaltungen kamen doch immerhin so zwischen 150 und 390 € zusammen. Und es gibt noch Veranstalter, die aus ihren wenigen Mitteln doch noch was in den Beutel werfen… Schön war z.B. meine SOLO-Veranstaltung im Matinee im Dachcafé an der FFMer Hauptwache, wo es die Frankfurter Kunstgesellschaft einmal gewagt hat, mich zu engagieren. Die Bude war nicht nur voll, sondern auch prominent besetzt : der Heinrich war da, nein, beide: der Dröge und der Pachl, Ingrid und Gerhard Zwerenz, ……. kurzzeitig soll sich auch mein ExLieblingssponti Johnny Klinke (der die Klinken zur Macht immer eifrig mitgeputzt hat) gezeigt haben und als mein Lieblinks-Konfronzjäh, der Hans See .. aber dann scheine ich der KunstGesellschaft doch etwas zu viel Tiger im Tank gewesen zu sein… Dann kam leider nix mehr… ich würde so gerne Mal wieder im Laumer, aber den Adorno gibts jetzt als Preis (aber auch nicht für JEDEFRAU, da sorgt der Mich Brumlik mit Political Correct und Sasch dafür) und als Cappuchino im Wiesengrund … In einem Wiesengrunde .. sangen schon die Commedian Harmonists, das war wohl der Grund für Göring….

Warum die Rosa-Luxemburg-Stiftung mich boykottiert steht hier: http://www.barth-engelbart.de/?p=1313

Mark Seibert (mit der WELT die LINKE säubern) gewinnt Revision ./. HaBE Bitte(t) um Spenden !

Veröffentlicht am 2. Juli 2014 von Hartmut Barth-Engelbart http://www.barth-engelbart.de/?p=11233

Schaffen Mombach-SPRINGERS “Ruhrbarone” jetzt bei der LINKEn, was den Kohlebaronen mit ihrem Hugenberg einst bei und mit der SPD gelang?

Das Revisionsverfahren in der Sache Mark Seibert (wohl immer noch Internetbeauftragter des Bundesvorstandes & Assistent des Bundesschatzmeisters der LINKEn) gegen Hartmut Barth-Engelbart HaBE ich vor dem Berliner Kammergericht verloren. Die Veröffentlichung der Recherche-Ergebnisse zur geschäftlich-politischen Karriere des Chefs des gescheiterten (GEW-geförderten)„Gute Quelle“-Berufsschüler-Kneipen-Projekts in Gelnhausen, PDS-Wahlkampfleiter in Hessen, BAK-Shalom-Mitgründers, GAZA-Bombardierungs-Befürworters & jungeWelt-Boykott-Mitorganisators hat mir eine Reihe von Abmahnungen eingebracht & erhebliche Kosten, die ich mit meiner berufsverbotsbedingt halbierten Rente/Pension nicht alleine schultern kann.

Das Scheitern der Revision vor dem Kammergericht bringt bei einem Streitwert von 10.000,-€ jetzt noch Mal eine erhebliche Forderungssumme: Gerichtskosten, Kosten des gegnerischen & meines Anwalts. Die Rechtsschutzversicherung zahlt keinen Pfennig.

All jene, die ich in ihrer Abwehr gegen Seibert’schen Segen unterstützt habe, wie zum Beispiel Hermann Dierkes, die LINKEn Passagiere auf den Schiffen nach GAZA, Sevim Dagdelen, Dieter Dehm, die junge Welt, die MdBs, die dem israelischen Kriegsverbrecher die Ehrerbietung verweigert haben, …. aber auch alle anderen FreundINNeN, KollegINNen und GenossINNen bitte ich jetzt um Spenden zur Finanzierung dieses Verfahrens.

Einzahlung unter dem Kennwort „MARK & PEIN“ auf mein Konto

Kto-Nr: 1140 086 VR-Bank Main-Kinzig-Büdingen BLZ: 506 616 39

Mit einem ziemlich hilflosen Soligruß HaBE

