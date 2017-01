Planen “Lauterbacher Strolche” Schuh-Attentate gegen Trump?

sit/upi/habe/drysat/ire/mass-media (Wiesbaden/Giessen/Lauterbach/Fulda/Karlsruhe/Kaiserslautern/Berlin/München/Letzeburg/Trier)

10 Monate vor dem ersten Besuch Barak Obamas in Deutschland war es 2008 dem BND und dem BKA gelungen, die Vorbereitungen für solche Schuh-Attentate – wie sie vor laufenden Kameras ja schon gegen George Dabbelju Bush ausgeführt wurden – https://www.youtube.com/watch?v=zbvy3E8q6D0 – zu unterbinden. Mit einem sensationellen Fahndungserfolg konnten die potentiellen Schuh-Attentäter entdeckt und die sogenannten “Lauterbacher Strolche” festgenommen werden. Heute befürchten die Sicherheitsbehörden, dass 9 Jahre älter gewordene sogenannte “Rest-Strolche” solche Attentate gegen Donald Trump vorbereiten für den kommenden Antrittsbesuch des neuen US-Präsidenten. Nach Insider-Informationen laufen die Fahndungsarbeiten bereits auf Hochtouren. Auf den Bahnstrecken von Bremerhaven in Richtung Polen und baltische Republiken sollen bereits US-Panzer mit Schuhen beworfen worden sein. Die Attentäter konnten den Bundeswehr-Feldjägern und der Bundespolizei zwar entkommen, haben aber ihre Personalausweise hinter- und die High-Tech-Schuh-Werfer des russsischen Herstellers Galoschnikow zurückgelassen.

Nicht nur das weitverbreitete Attentatslogistik-Netz mit dem Tarnnamen shoes4you macht den Fahnders zu schaffen: auch sogenannte senior-shoeter-coaches tauchen als harmlose Schuhputzer, HARTZ4- & Renten-Auftocker getarnt in deutschen Groß-Städten auf:

Den Hintergrund der aktuellen Fahndung beleuchtet ein Artikel über die erste erfolgreiche BND-Aktion im Kampf gegen den Terror 2008:

(siehe dazu auch: “In Lauterbach hab ich mein Schuh verlorn..” in “Gemeine Volkslieder, Lieder des gemeinen Volkes”)

BND-Erfolg: Schuh-Attentäter gefasst: “Lauterbacher Strolche” ausgehoben

sid/upi/habe

(Wiesbaden/Giessen/Lauterbach/Fulda)

Im Zuge der Fahndung nach Schläfern der Barfuss-Attentäter-Gruppe “Obama-Bin-Schuh-Laden”, wurde im hessischen Lauterbach ein Mitglied der Regionalgruppe mit dem Tarnnamen “Lauter-LiLi” durch ein SEK-Kommando festgenommen und mit dem neuen Kampfhubschrauber TIGER (siehe Anmerkung1) nach Karlsruhe zur Bundesanwaltschaft verbracht. “Lauter-Li-Li” sollte als offizielle Anlaufstelle für Sympatisanten fungieren und stellte sich zur Tarnung auch als regionale Wählergruppe zur Kommunal-Wahl und kassierte entsprechende öffentliche Wahlkampf-Gelder.

Der tatsächliche Name der Organisation lautet nach neuesten Erkenntnissen: “Barfuß-Attentäter”.

Die bisher kaum in Erscheinung getretenen Barfuß-Attentäter haben nichts mit dem gleichnamigen katholischen Mönchsorden zu tun, obwohl sie sich in Bekennerschreiben auch auf die katholische Soziallehre berufen. Diese regionale Kriminelle Vereinigung der Terrorgruppe “Obama-Bin-Schuh.-Laden” bezeichnet sich selbst als sogenannte “low-level-prevention-task-force”, die bundesweit Stützpunkte zum Empfang des kommenden US-Präsidenten bei seinem Antrittsbesuch in Deutschland aufbaut, die unter dem unauffälligen Label “shoes4you” bisher unbehelligt ihre Sympatisanten bewaffnet. (Infos zu den “Lauterbacher Strolchen gibt es auch hier, sie sind aber mit Vorsicht zu genießen PR,PR,PR!! http://www.lauterbach-vogelsberg.de/persoenlichkeiten/lauterbacher_strolch1.htm)



Der in Lauterbach festgenommene “Obama-Bin-Schuh-Ladner” war den Undercover-Agenten des BND aufgefallen, weil er bei einer Weihnachtsfeier der Milchwerke Lauterbach zu vorgerückter Stunde mit leicht erhöhten Blutwerten statt Weihnachtslieder ein Lied sang mit dem Text: “Zu Lauterbach hab ich mein’ Schuh’ verlorn, ohne Schuh’ geh ich nicht heim …. ” . (Anmerkung 2)

Nachforschungen hatten ergeben, dass der Festgenommene tatsächlich verspätet barfuss bei der Weihnachtsfeier seines Arbeitgebers erschienen war. Zuvor hatte er als aktives Mitglied der Vogelsberger Regional-Bin-Schuh-Laden-Terror-Gruppierung namens “Lauterbacher Strolche” an einem Schuhwurftraining im Wald des Barons von Riedesel teilgenommen. Dort sollte nach ersten Geständnissen des jungen Mannes mit kasachisch-donauschwäbischem Migrationshintergrund (Anmerkung 3)

auch der Einsatz an Schuhspannerabschussbasen erprobt werden.

Unbestätigt bleiben bisher noch Meldungen, wonach die Lauterbacher Milchwerke jetzt die Produktion des original Vogelsberger Brie-Käses mit dem Namen “Lauterbacher Strolch” einstellen wollen. In der Firmenzentrale sollen “dringende Aufforderungen von ganz weit oben” – so ein Insider gegenüber upi – eingegangen sein, sowie Andeutungen über mögliche “Streichung von EU-Subventionen für die Produktion von Streich-und Schmierkäse”. Man wolle sich nicht dem Vorwurf aussetzen, mit einer Produktionslinie Propaganda für den Terrorismus zu machen, verlautet es aus der Vorstandsetage der Lauterbacher Milchwerke. Der “Lauterbacher Strolch”-Käse zeigt auf der Verpackung das Bild eines jungen Mannes, der ohne Schuhe durch Hessen wandert. Hessische Historiker habe jüngst nachgewiesen, dass es sich bei dem Lauterbacher Strolch um einen polizeilich verfolgten frühen Aktivisten der “Revolitionären Zellen” handelt, einen sogenannten “Wanderburschen”, die bekanntermassen schon vor langer Zeit die Vogelsberger Bevölkerung gegen die staatliche Ordnung aufgehetzt haben und deshalb polizeilich gesucht wurden. Landesweit wurde mit einem “Wanderverbot” und der “Residenzpflicht” auf diese terroristischen Umtriebe reagiert.

Aus der Wiesbadener Staatskanzlei kommt nun auch der Ruf nach gerichtlichen Schritten: es sei untragbar, dass mitten in Hessen eine mit öffentlichen Geldern subventionierte Firma Werbung für die “Revolutionären Zellen” und den Terrorisnus mache.

Ministerpräsident Noch forderte die Firma ultimativ zur Käseumbenennung auf. “Eine Verweigerung wäre Landfriedensbruch! Und das vor dem Fest der Liebe und den Wahlen!!!”

Ebenfalls bisher unbestätigt sind die Meldungen, dass sich Teile des “Bundes Deutscher Milchviehhalter” aus dem Vogelsberg wegen des “andauernden Käse-Krieges” bereits mit einer Herde “Vogelsberger Roten” (einer robusten, ertragsreichen regionalen Milchkuhrasse) in Richtung Brüssel in Bewegung gesetzt haben sollen. “Hier schlummert ein ungeahntes Potential von zukünftigen Milchkannenattentätern”, lautet der Kommentar eines ungenannt bleiben wollenden LKA-Beamten aus der hessischen Hauptstadt Wiebaden.

Denn die Vogelsberger Milchbauern vermuten hinter der Lauterbacher Aktion die französische Konkurrenz, an deren Spitze sich im Zuge der Krise der französische Präsident gesetzt haben soll. Eine nach ihm benannte Briekäse-Sorte, die fälschlicher Weise den Namen Camembert trägt (“Le President”), droht den “Lauerbacher Strolch” vom Binnenmarkt zu drängen, so wie der gesamte französische Billigkäse bereits die Supermarktregale dominiert.

Nicht umsonst haben die Vogelsberger Milchbauern die These in die Welt gesetzt, französischer Industriekäse schmecke wie ihr “President” Sarkotzy. Und die “lebende Napoleon-Karikatur” nennen die Vogelsberger Landwirte nur noch “la vache qui rit” (Anmerkung 4)

HaBE

Anmerkung 1

bei dem neuen Kampfhubschrauber handelt es sich nicht um den umgebauten WK II Panzer der Wehrmacht, der durch den “Wüstenfuchs” Rommel so berühmt wurde. Mit Monika Verres in der Hauptrolle wird derzeit ein Film gedreht unter dem Titel: “Wie Eva Braun den Tiger reitet- als Afrika schon einmal Chefsache war” Regie: Volker Schlöndorf/ Bernd Eichinger produziert, Söhnke Wortmann dreht den Vorfilm: “Das Wunder von El Alamein”

Anmerkung 2

Weil sich die Vogelsberger Terrorgruppe dieses hessische Volkslied zur Erkennungsmelodie gemacht hat, droht jetzt die Gefahr, dass zahlreiche Männergesangsvereine, Freiwillige Feuerwehren usw. zu Rekrutierungsfeldern werden. Örtliche Fussballvereine könnten ihre Vereinsheime und Fussballplätze als Bootwurf-Ausbildunglager, sogenannte “Boot-Camps” zur Verfügung stellen. Von den Vogelsberger LINKEN ganz zu schweigen: seit Chrustchews historischem Schuh-Attentat gegen die UNO schlagen auch die Linken mal gerne mit dem Schuh zu.

Anmerkung 3

der kurz vor dem Fest Festgenommene stamme zwar aus Kasachstan, wo er möglicher Weise vom evangelisch-pietistischen Glauben abgefallen zum Atheisten zwangserzogen worden ist (unter der bolschewistsichen Diktatur), sich dann erst wieder nach der Wende der Kirche zugewendet haben soll. Die Spätaussiedlung habe er jedoch nicht mehr geschafft, weil er seine deutsche Herkunft vor über 300 Jahren aus dem Vogelsberg nicht habe nachweisen können. Schließlich sei er in Kasachstan Islamistischen Anwerbern in die Hände geraten, die dann doch noch seine Spätausssiedlung organisieren konnten: denn die islamistischen Organisationen hätten mit Hilfe von Sympatisanten gezielt in deutschen Archiven nachgeforscht, um Herkunftsdokumente für ihre ausgesuchten Schläfer zu beschaffen. Besonders sollen ihnen dabei links- interreligiös-orientierte Geistliche und Laien geholfen haben: nur mit dem Zugang zu den Kirchenbüchern war in vielen Fällen die Beschaffung des Abstammungs-Nachweises möglich. Entscheidend für eine Spätaussiedlung war und ist die “Blutsverwandtschaft”, nur wer “deutsches Blut in deutschen Adern” hat, darf einsiedeln.

Anmerkung 4

dieser “Käse” , der vom Geschmack her und seiner Hülle kaum noch von einer Adventskranz-StumpenKerze der Marke “Heika” zu unterscheiden ist (( fehlt nur noch der Docht)), so wie die anderen französischen Industrie-Marken verdrängen selbst in den wenigen verbliebenen “Tante Emma-Läden” die regionalen Käsesorten. Während die französische Käse-Offensive noch unter republikanisch-demokratischen Etiketten läuft (“le President” usw.)., zieht EU-weit und global eine Rollback-Käse-Armada auf: feudal-monarchistisch kommt ALDI daher: der ALDI-euro-geschacksnorm-Käse firmiert unter dem Label: “Royal”. Käsefreunden nutzt dann auch das Auswandern nichts mehr: wenn selbst der griechische FETA aus Bulgarien oder Belgien kommt und LIDL/ALDI/PLUS dort ihre Filialen aufmachen. Andrerseits: was hat der Harzer Roller im Bayrischen Wald verloren? Seine Schuhe vielleicht? Aber das waren doch die Hessischen Strolche, die Schuhattentäter von Lauterbach. Demnach ists auch im Bayrischen Wald nicht mehr sicher.

PS.: Der Frauenschreck und Dauer-Heiner-ZDF-Kommissar kommt nachweislich nicht aus Lauterbach.

( ) am ( )

die Geschichte des Schuhs ist eine fast unendliche: Die Zünder für die Wasserstoff-Blonden-Bomben aus dem Sauerland waren übrigens laut STERN in einem Schuh versteckt..

Ralf Schuhmacher hat nicht gegen Adenauer kandidiert? Der hieß irgendwie anders.

Ruggediguh, ruggediguh: Blut ist im Schuh und der Gestiefelte Kater hats ja nun auch mit dem Schuh.

Was macht der Sand von MogadieSchuh im Schuh von Andreas Bader ?

Hessische Historiker kamen nach Jahrelangen Recherchen zu dem Ergebnis,

dass die Orstnamen Nidda /Niddatal und Nidderau aus dem Bereich des späteren

OsmanischenReiches stammen: Abu Niddal oder Abbu Nidal ein Vorfahre des

Terroristen, nach dem die palästinensische Terrorguppe Abu Niddal benannt

wurde. Das Stadtwappen Niddas trägt den türkischen Halbmond mit Stern. Abu Niddal

war der Gründer der Stadt.

Tatsache ist auch, dass die Türken vor Wien nicht Halt gemacht hatten sondern als Spezialkommandos den Prinzen Eugen umgehn konnten und dann ins Heilige Römische Reich deutscher Nation eingedrungen sind – klare Hinweise sind z.B. die hohe arabisch-osmanisch-stämmige Bevölkerungsanteil in der Stadt UnterTürkheim. In deren Wappen ist zwar der Halbmond verschwunden, der Stern ist aber geblieben.

Auch Bad Dürkheim ist eine Gründung, die auf die eingedrungenen Spezialeinheiten des türkischen Heeres zurückzuführen ist. Viele mittelalterliche Sakralbauten an der südlichen Weinstraße hinter Bad Dürkheim sind offensichtlich früher Moscheen gewesen: die Minarett-artigen Rundtürme tragen kleine Kuppeln und die Vierungen werden von großen Moschee-Kuppeln gekrönt. Die These, dies seien nur Anzeichen für die Teilnahme der dort im Mittelalter herrschenden deutschen Adelsgeschlechter

an den Kreuzzügen, scheint damit widerlegt.

Das Stadtwappen Niddas trägt – wie oben bereits erwähnt -den türkischen Halbmond mit Stern.

Hier ist jetzt auch die klare Verbindungslinie zu sehen zwischen den Barfuss Schuh-Attentätern ( jeder Mensch weiß, dass eine Moschee oder eine Wohnung islamischer Familien nicht mit Straßenschuhen betreten werden darf !) und den potentiellen Schläfern in der Region: bekanntlich hat der Büchnersche “Hessische Landbote” auf seinem illegalen Weg vom südhessischen Darmstadt/Goddelau aus an Frankfurt und Hanau östlich vorbei über die Dörfer bis in das oberhessische Giessen im Vogelsberg Spuren hinterlassen: mit dem Slogan ” Krieg den Palästen! Friede den Hütten!” wurde hier das Landvolk zum Oberhessischen Bauernaufstand aufgehetzt. Die Vogelsberger Bauern sollten sich nicht länger von den Fürsten von Riedesel, von Goertz und von

Ysenburg-Büdingen “das Wasser abgraben lassen”. Aus dieser Zeit stammt der ideologische Grundsockel für die Barfuß-Schuh-Attentäter-Gruppe “Lauterbacher

Strolche”, die schon 1830 die Riedesel’sche Schloss-Burg Eisenbach bei Lauterbach belagerten.

So wird ein (Bund-) Schuh draus:

Der bereits in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts als Öko-Terrorist (SPIEGEL) gesuchte Salzer Land- & Gastwirt Heinrich Muth (Salz ist ein Dorf bei Freiensteinau im Vogelsberg) hat unter dem Tarnnamen “Speckemüller” die BundSCHUH-Terrorgruppe “Vogelsberger WasserRebellen” gegründet, die als militärischer Flügel der legal operierenden SGV (Schutz-Gemeinschaft-Vogelsberg) mehrere Sprengstoff- und Brandanschläge gegen Anlagen verschiedener Wasserversorgungsunternehmen (OVAG & WVK) durchgeführt hat. (weiterführende Infos zum “Speckemüller” und dem Vogelsberger Wasserkrieg in “Neue Hanauer Zeitung” (nhz) Juni 1983 mit der TitelStory “Wer hält die Brunnenvergifter auf ?”und in nhz Nr 137/Herbst 2008

“Wasserraubbau: Privatisierung im Vogelsberg”)

Die “Speckemüller”-Truppe entstand in der Tradition der Bauernaufstände und des “Hessischen Landboten”, der “Giessener Schwarzen” und des “Bundes der Gerechten” sowie aus der Rückbesinnung auf die aus dem Fränkischen kommenden Ausläufer des “Bundschuh” des “Pfeifer-Hans” und des Würzburger Bürgermeisters Tilmann Schuh-Riemenschneider, dessen Nachnamens-Vorsilbe “Schuh-” in der Regel verschwiegen wird wie seine heroisch-tragische Rolle in den Bauerkriegen – der Bischof von Würzburg lies dem “gottbegnadeten” Holzschnitzkünstler die Finger brechen wie die chilenischen Faschisten dem Gitarristen und Sänger Victor Jara.

PPS: In Kürze folgt hier eine Serie mit dem Titel:

“Schuhe, die die Welt veränderten”

u.a. “Der Schuh des Manitu”,

Chrustschows UNO-Schuh,

Robert Schuhmann,

Schuhmacher./. Adenauer,

Schuh-En-Lai,

Schuhbiduh-Frank-Sinatra,

Micheal Schuhmacher …

die Frente Sandalista in Nicaragua,

der Einfall der Sandalen ins Römische Reich,

die Rolle von Speedy Sandales als vepoppter Revolutionär in Mexiko,

König Etzel

alias Atila, der Herrscher der Monsohlen oder Schuhunnen

(hier wird der Einfluss der monsohlisch-schuhunnischen Kultur auf die Nibelungen untersucht, denen es nie gelungen ist, einen monsohlischen Reiter vom Pferd zu holen. Der Grund liegt in den Sohlen der Monsohlen: die Reiterschuhe sind nur einschichtig besohlt und dadurch hat der Reiter viel besseren Kontakt zum Pferd und kann wesentlch besser manövrieren: Pferd und Reiter bilden eine quasi untrennbare Einheit. Dagegen waren die Burgunder/Nibelungen viel zu starr und viel zu langsam. Aus dem Sattel waren die Monsohlen eben auch nicht zu holen, denn sie hatten keinen Sattel. Doppelt und dreifach besohlte Schuhe brauchten die Monsohlen nicht, denn Monsohlen bewegten sich (fast) nie zu Fuß

(Hier dürfen weiter Folgen-Vorschläge angefügt werden, bzw. bitte ich um Schuhsendungen von Beiträgen zur Geschichte der Schuhe an HaBEbuechnerei@web.de)