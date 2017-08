Für Daniel Hecht, den Sohn des Mittel-Gründauer Matze-Bäckers in TelAviv

Dear Danny,

i send you a poem, that i wrote in 1991 or earlier, about a House in

Gründau-Lieblos, where the last two jewish people lived nearby the synagoge, before they were forced by poorness and hunger to go to Frankfurt into the Ghetto nearby the Bethmann-Park. From there, they were brought to Auschwitz and never came back.

I told the former CDU-major of Gründau, please dont destroy this house. It

must get a memorial. But they tried to destroy it like many other Memorials: the center of the “Inspirierte”, a renaissance-building, the old Guesthouse “Zum Storchen”, the old Cigarr-faktory, the old railway-storage-hall.

But they didnt sucseed..

The house is still there, but untill now without any sign and any word at the

walls, which explain die guests and the youngsters, who lived there and was forced to leave his home and was murdered by other Nazis.

This poem is dedicated to your family and all other jewish people of Gründau

and other people against the Nazis, which were murdered in Buchenwald,

Auschwitz, Treblinka and elsewhere. And naturally to those people, who survived the holocaust, the KZs, the tortures in the prisons.

It is very difficult to translate this poem into english, cause there are many

“dobble-meanings” of sentenses and words.

“Lieblos” sounds to mean Loveless, without love, but it realy means in a very old german language: a lovely village, a lovely pleace . “Los” means pleace and village.

Please try to find somebody to translate this poem for you. I cannot do it. It is too difficult for me.

And now the poem for you and your family:

Lieblos säubern

Triptychon für ein “Dreckloch”

Wer das vorletzte

und älteste

noch erhaltene Haus

jüdischer Bürger

als Dreckloch

Rattennest

und Schandfleck

brandmarkt

geht

zumindest lieblos

unwissentlich

gewissenlos

mit der Ortsgeschichte

um

Wo

Saubermänner

Brandreden

halten

fangen

Strohköpfe

Feuer

Der ahnungslos

warmsanierte

Investor

stünde dann

mit dem Ausdruck

des Bedauerns

vor der Asche

Dem City-Center

stünde dann

kein Denkmal

mehr im Wege.

Ein Dreckloch?

Ja,

doch nur

weil Ihr

aus diesem Judenhaus

ein Saufloch und Bordell

gemacht

und dort

mit vollem Wanst

und hohlen Köpfen

gewissenlos

und lieblos

zahllose Nächte

durchgezockt

gesoffen

und gebummst

und dabei

noch liebloser

Politik gemacht

habt

Und keiner

will jetzt dran

erinnert werden

mit wem Ihr

dort so oft schon

unter einer Decke stecktet

während andere

für Euch

die Zeche

zahlen durften.

Ein Schandfleck?

Ja

und er

wird bleiben

und

daran erinnern

dass Ihr und Eure Eltern

geschwiegen

weggesehen

zugesehen habt

oder

(schon damals)

Beifall klatschtet

wenn eure Nachbarn

beraubt und geschlagen

ins Judengetto

fliehen mussten

Wenn braune Terroristen

mit Anspruch auf Pension

die beiden Alten

aus dem Stedl holten

um sie

in Auschwitz

zu ermorden

Ein liebloser

schwarzbrauner Fleck

getrocknetes Blut

im goldenen Buch

der Ortsgeschichte

auf einem ansonsten

aus schlechtem Gewissen

völlig unbeschriebenen Blatt

Der Schandfleck bleibt.

Kein Tintenkiller

und kein Schreibtischtöter

kein deutscher Schädlingsbekämpfer

und kein Abrissbagger

wird ihn verschwinden lassen.

HaBE geschrieben 1989/90 als es noch Streit um den Abriss des ehemaligen

PATRAS gab. Dann hats halt den Storchen erwischt. Das Geschäft mit den Alten

blüht. Und jetzt ist dazu noch das PATRAS im Gewerbegebiet wieder

AUFERSTANDEN.

After having written this poem, i nearly became persona non grata in Gründau.

Now, its an other time with a new major. I hope so.

Yours

Hartmut Barth-Engelbart

Vor ein paar Jahren sind Scheune & Stallungen des Heinrich Otto’schen Bauernhofes abgebrannt (unter bis heute noch nicht geklärten Umständen). Das Haus war eines der ältesten Bauernhäuser des Dorfes. 1782 erbaut durch einen der aus dem französischen Hanauer Land nach dem 30jährigen Krieg eingewanderten Meiningers. Mit außergewöhnlich hohen Zimmern und mit Stuckdecke in der “guten Stube”. Das Haus wäre zu retten gewesen. Es hat(te) hohen historischen Wert: nicht nur wegen der Meininger, sondern auch wegen des Hessischen Landtagsabgeordneten Heinrich Otto, der als KPDler von 1929 bis 1931 MdL und regionaler KPD-Kleinbauernverbands-Funktionär war, sowie Mitglied im Gemeinderat des Dorfes. Von 1926 bis 1933 wohnte hier auch der Widerstandskämpfer Wilhelm Pfannmüller mit seiner Frau Ida und drei Kindern.

Leider abgerissen. Heute gähnt hier ein leeres Brachengrundstück und wartet auf seinen Käufer. Hier wäre ein guter Platz für einen Dorftreff gewesen…mit dem restaurierten Otto-haus in der Mitte.

1935 ist die Begeisterung für die NAZIS in Mittel-Gründau nicht soooo groß: Drei heben die Hand zum Führergruß (der fürstliche Pächter und sein Sohn und ?) und hinterlistiger weise hängt am Eingang des Schweinestalles die Hakenkreuzfahne

und der Komponist der Melodie der Nazi-Hyme, des Horst-Wessel-Liedes “Die Fahne hoch ..” geht nicht hoch sondern runter!!!. darüber wurde bis vorne in den Schützengräben heimlich gewitzelt. Und nicht erst nach Stalingrad.

Dort witzelten die Landser auch: “Hinterm ersten deutschen Tank, kommt der Chef der Dresdner Bank!” Die war nämlich “Arisierungs-Spezialist” und SS-Hausbank

Im und am “Storchen” haben sich die TeilnehmerINNEN der Mai-Demonstrationen der Liebloser ArbeiterINNEN gesammelt. 99% der Tabak-Fabrik-Belegschaft waren Frauen.



Der Kommunist Heinrich Otto starb 1944 an einer Lungenentzündung im Gelnhäuser Kreiskrankenhaus. Der “Fall Heinrich Otto” ist noch nicht abgeschlossen: zu klären ist, wo und wie er sich die Lungenentzündung geholt hat, ob in “Schutz-” oder in wohnhaft in Mittel-Gründau. Zu klären ist weiterhin, wie er und durch wen & mit welchen Medikamenten er behandelt wurde.