HaBE Lesung im Brückenkopf HU, meiner ‘Vetternwirtschaft’, So. 1.10. 2017 ab 16 Uhr

Sonntag, 01. Oktober 2017 ab 16:00 Uhr · Lesung · Eintritt k.A.

HaBE erzählt

Hanauer Geschichten aus seinem Prosa-Zyklus „Grenzgänger“, vom Weg des Kultur-Redakteurs Willy Lang (im Volksmund nur „Tally“ genannt) zum Hanauer Anzeiger , als der noch in der Hammerstraße residierte, oder vom ZdF-Star-Reporter Peter Kammer, als der Mal vor der Schweinehalle fast unendlich auf seinen Abtransport nach Polen warten musste, als der Schlachthof gerade noch stand – und etwas aus dem „Leben nur Leben“ von Heinrich Dröge. Sollten mehrheitlich U15er im Publikum sitzen, könnte HaBE auch aus dem jung-Jugendroman „Enrico schreibt keine Liebesbriefe“ oder der Kindergeschichte „93 Stickers für Giovanna“ lesen, die beide zwischen Lamboy und Freigerichtviertel, Hessenhomburg und Dunlop spielen … Oder doch lieber vom “Doppel-Kopp” dem schizophren werdenden FR-Reporter, der sich am Brüder-Grimmdenkmal erhänkte, weil er zu viel wusste und zu wenig schreiben durfte … voll digitalisiert, voll verkabelt. Er hing an seinem Labtop-Kabel, oder wie heißt das jetzt so neudeutsch: von Stand-Up oder Jump-Up oder Start-Up zum Hang-Up!, das spart Krankengeld und Rente am Ente . Aber es soll doch am Sonntag abend auch ein Happy-Ende sein… also think & read positiv !!!! Gelle

Tickets für diese Veranstaltung sind an der Abendkasse bzw. an der Nachmittagskasse am Veranstaltungstag erhältlich!