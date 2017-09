HaBE – hoffentlich nicht das letzte Lied -Schmetterlinge in Kopf & Bauch

Wir tuns nicht Weil wir Helden wärn uns würde sonst nichts bleiben wo Bankenmacht so mächtig ist dem Kapital den Krieg erklärn ? gut, wer dafür zu schmächtig ist schließ sich mit uns zusammen gemeinsam löschen wir das schon die Welt steht schon in Flammen und wer auch das sich noch nicht taut der soll halt Lieder schreiben und wenn er nur die Trommel haut und für uns singt wie Trubadix Nur keine Angst, wir tun ihm nix wir brauchen seine Leier nicht später, nein, gleich hier und jetzt im Streik, bei Demos nicht zuletzt auch bei der Siegesfeier

Es soll eins für die Waldeck sein So eines wie die Alten Doch in die jungen Köpfe rein Und dort die Kraft entfalten Die sie jetzt brauchen um die Welt Vorm Untergang zu retten Der Todesfahrt des Kapitals im Karussell in Ketten ein Ende zu bereiten mit Schottern nötgenfalls statt schlottern die Bremsen ziehen um zu fliehen vom Karussell in Ketten Das reißt und schmeißt uns bestenfalls ins schwarze Loch zu Kaputt-Baal Ins All Ja darauf kannst Du wetten

Natürlich wird es auffallen, dass der Erste Teil an das Letzte Lied angelehnt ist, aus der Proletenpassion ? Ich schicke es auch an Beatrix Neundlinger nach Brasilien

Die OrganisatorINNen des Linken Liedersommers auf Burg Waldeck hatten mich gebeten neue Lieder zu schreiben. So in Etwa eine Titelmelodie/ ein Erkennungslied für den Linken Liedersommer.

UND NOCH EINES zum Weiterschreiben, Umschreiben und Komponieren und Arrangieren

eben auch noch ein “Rohling” zum Umschreiben….

zum Weiterschreiben … das meine ich auch mit Demokratiserung der Kunst: Input geben, Anstoß geben und dann gemeiondsam daran feilen… und nicht dass sich der einsame Genius in Klausu begibt und die Anderen ausschließt oder sich auf den Sockel heben läßt oder sich selbst draufhebt, abhebt und über Allem schwebt.

Nein, er soll unten bleiben und sehen, wo und mit wem er lebt und arbeitet und feiert und trauert, malt und singt, bildet und kämpft…

Ich scheiße auf die Warteschlange vor den “linken” Charts, den “linken” Literaturpreisen, die doch nur ein schlechtes Spiegelbild der bourgeoisen – kapitalen Vorlagen sind. Ich scheiße auf die “linke” Tour der Massenverbannung zum Stimm- und Konsumvieh bei der Reproduktion alter kapitalisierter Kultur-Strukturen. Die Kreativität der Massen mit ihnen zusammen befreien. Das ist die Aufgabe, das ist das Vermächtnis der Kultur der Arbeiterbewegung, der ARBEITERFOTOGRAFIE, , das ist das Vermächtnis des Willi Münzenberg, des Ernst Busch, des BB und Kurt Eislers. HaBE ich noch wen vergessen ?

Oh ja, wir wollen euch stören

die ihr unsre Welt zerstört

Oh ja, ihr habt sie denen weg genommen,

die sie erschaffen

denen sie gehört

Oh ja, wir wollen euch stören

die ihr uns auf die Schädel haut

die ihr uns den Lohn der Arbeit

noch während unsrer Arbeit klaut

Oh ja, wir wollen euch stören

wenn eure ARGEn uns quälen

und uns den Arbeitsplatz wählen

ohne Fahrgeld durch Deutschland

und ihr kassiert Maut

Oh ja wir wollen euch stören

wir sind laut

wir werden uns wehren

wir lassen uns hören

wenn ihr uns verfacebookt

betwittert, verführt

Es wird höchste Zeit

dass ihr von uns hört

die ihr unsere Zukunft

verkauft und versaut

Wir tanzen, wir Singen , wir schreien

wir streiten, wir streiken, um uns zu befreien

wir sind viele und wir sind laut:

Oh ja. wir wollen euch stören

weil die Straßen, die Plätze,

die Dörfer und Städte ,

die Flüsse und Wälder,

die Wiesen und Felder

Die Fabriken und Häuser,

die wir beackert, geerntet, bestellt

geplant und geaschweißt

erneuert, erbaut

die Wälder, die wir gefällt

und aufgeforstet haben,

die Gruben die wir gegraben,

wir und unsere Alten

die habt ihr geraubt,

doch ihr könnt sie nicht halten

nicht völlig zerbomben,

nicht völlig zerstören

die Brötchen wie die Brotfabrik

die alle holen wir uns zurück

weil sie uns gehören

Oh ja, wir wollen euch stören

wir sind viele

und wir sind laut

weil ihr uns die Zukunft klaut

Wir sollen uns beherrschen ?

nicht aus der Reihe tanzen ?

Mit Sturmgepäck und Ranzen

In den Schulen der Nation

Für Mördersold und euren Hohn

euren Märschen, euren Ärschen

Nach-Marschieren

am Hindukusch den Arsch abfrieren

Das Jammern von Soldatenmüttern

kann euch doch nicht erschüttern

Für eure Profite Kanonen füttern

uns gegenseitig morden

für eure Heldenorden?

Oh ja, wir wollen uns beherrschen

mit unseren eigenen Händen

Eure Todesfahrt beenden

Wir haben gelernt

Nur wenn man euch entfernt

Dann werden wir erst unbeherrscht

Dann fällt uns die Volksweisheit wieder ein

Wer andern eine Grube gräbt

Fällt selbst hinein

So soll es nie

So soll es nie

So soll es nie

mehr sein

Ja, Herr Grube, auch nicht in Stuttgart

Wer Grube seine Grube gräbt …

Das muss dann schon sehr spät oder eher schon sehr früh gewesen sein, jedenfalls nach der Konzertlesung und nach dem zweiten Wein am Tresen der PRIVATwirtschft -da konnte ich wahrscheinlich schon nicht mehr lesen. Es war auch ziemlich gemein von Ursula Behr, das auch noch zu skizzieren. Die hat von nix Respekt.

Ein erster Versuch vom 3. Oktober, der Rohmaterial zur Weiterarbeit bietet



Das Lied vom gemeinen Volk

und noch lange nicht das letzte Lied



Von Hartmut Barth-Engelbart (HaBE)

Wir schreien es laut, und ihr sollt es hören

Wir lassen euch unsre Welt nicht zerstören

uns reicht es nicht uns nur zu empören

bei euren Gerichten uns zu beschweren

Ihr könnt drauf schwören

Wir werden uns wehren

Wir lassen uns unsere Zeit nicht stehlen

Wir lassen uns nicht durch Albträume quälen

nicht länger die letzten Tage zählen

uns nicht in eure Raubkriege schicken

nicht Flachbildhirnwaschen, nicht drillen, nicht ficken

Ihr klaut uns Folk-Blues, Rock und Popp

Kauft euch den Hipp-Hopp, ex und hopp

Dreht uns die Worte im Mund herum

ihr hättet uns gerne lammfromm und dumm

ihr haltet uns aber nicht länger stumm

nicht als Opfer-Lämmer-Publikum

jetzt drehen wir den Spieß mal um,

Wir sind das Volk

Wir sind gemein

Und unbeherrscht natürlich

denen, die‘s noch nicht kapiern

erklärn wir’s gern ausführlich:

Wir müssen uns schon selbst befrein

Weils sonst kein Andrer tut

Das goldne Kalb, das Kapital,

macht uns sonst kaputt

Wir tanzen nicht nach eurem Takt

ums golden Kalb herum

Statt in die Kriege zu marschiern

Drehn wir den Spieß jetzt um

Ihr raubt unsre Sprache, Bilder, Lieder

Und unsre Zeit, wir holen sie uns wieder

Ihr zwingt uns ins Joch zur Ochsentour

Wir treiben eure Mühlen

Ihr verbindet uns das Hungermaul

um euch die Taschen zu füllen

Wir kriegen Hartz4 und Hungerlohn

Und die Flinten-Uschi lauert schon

Aufs Futter für ihre Kanonen

Vom Schulhof weg in die Kaserne

Zum Master-Studium? Aber gerne

Als PC-Mouse- und Drohnenkiller

Als Bacelor-Master Sanitöter

Und wenn nicht jetzt dann eben später

Frisch von der Arbeitsagentur

So lohnen sich die Kriege nur

Wir zahlen mit unsrem Leben

Gehorsam, brav und bieder

Wir pfeifen auf den Kreuzzugsmarsch

Wir machen nicht den Schützen Arsch

Wir singen unbeherrscht deshalb

Unsre gemeinen Lieder

Wir machen euch nicht die Schaufensterpuppen

Wir füllen euch nicht eure Kreuzzugstruppen

Wir lassen uns nicht durch BILD-Balken biegen

Nicht durch Spieglei-Lügen betrügen

Wir sind das Volk

Wir sind gemein

Und unbeherrscht natürlich

Denen, dies noch nicht kapiern

Erklären wirs nochmal ausführlich

Wir sind das Volk

Wir sind gemein

Alleine machen sie uns ein

Gemeinsam könn wir uns befrein

So soll es sein.

So wird es sein

Das gemein(t)e Volk

Die Herrschenden

Schlagen in ihren Raubkriegen

Die konkurrierenden Geldsäcke

Und meinen das Volk

Das gemeine Volk

Gemein ist,

wer sich ihren Regeln

nicht unterwirft

Die Herrschenden

schimpfen uns

gemeines Volk

Ja, wir sind gemein,

wir sind all gemein

wir sind das gemeine Volk

wir widersetzen uns

der Plünderung

der Ausbeutung ein Ende!

Allmende

Die Herrschenden

Können ausgetauscht werden

Doch das gemeine Volk nicht

Es ist eins wie das andere

Und schlachtet mans,

rottet es aus

na bitte

Wer schafft dann die Profite?

Und wenn es sich erhebt

Und unbeherrscht

Sich selbst regieren will

Dann hält es auf die Dauer

Trotz FlachBILDhirn und Stiefeln im Gesicht

Nicht still

Das unbeherrscht gemeine Volk

HaBE-Anmerkung: Aktuell wird der Begriff VOLK mit einer Springer-Inszenierung mit Dreck befüllt und dafür wie in Pirna geschehen sogar die BUNDSCHUH-Fahne als Leimrute ausgelegt. “Wir sind das Volk!” Die vor Rassismus triefende AfD-Kundgebung im Frühjahr 2016 war erfreulicher Weise bei der fast 40.000 Einwohner zählenden Stadt mit knapp 100 Teilnehmern ziemlich bescheiden. Dass sie unter der Gedenktafel der 1923 auf Befehl Eberts und Noskes von Reichwehr und der berüchtigten Marburg-Gießener Studenten-Kompanie niedergeschossenen Arbeiter sattfand machte die Kundgebung noch makaberer: “Wenn wir an die Macht kommen, wird der Islam nicht mehr zu Deutschland gehören!” In Pirna gibt es eine Döneria und in der Innenstadt betreiben Deutsch-Türken das letzte Obst-&Gemüsegeschäft. Vertrieben werden die Einwohner der Innenstadt durch Wohnungsspekulanten, Billigketten aus dem Westen und nicht von Moslems, nicht von Flüchtlingen … Die Betriebe in und um Pirna haben weder tschechische, noch polnische, noch türkische Einwanderer & Flüchtlinge zerstört. Das war die Treuhand, das war der VerKOHLer und seine Blitzmädels Birgit Breuel und Angela Merkel im Auftrag des großen Westkapitals… das waren Schröder und andere führende Mitglieder der Sozialdemontage Partei Deutschlands. Und wer das nicht kapitalgenehm mitmachte wie Carsten Rohwedder, der wurde RAF-getarnt beseitigt und durch willfährige Marionetten wie Birgit Breuel ersetzt.

