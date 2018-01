HaBE für Ulrike Meinhof, Ingrid Feltrinelli, Henriette Zobel, Louise Michel, Rosa, Klara, Hilde, Miriam, Violeta, Tanja, Angela & Andere geschrieben

das hier fast am Ende veröffentlichte Gedicht für Ulrike Meinhof

ist nicht nur ihr gewidmet, es ist für alle jene Frauen geschrieben, die in der Tradition der wirklich heldenhaften Frauen der Pariser Commune wie Louise Michel oder wie Violeta Parra in Chile

und Henriette Zobel in Frankfurt am Main

und Miriam Makeba (1969 im Exil) unbeugsam nach vorne gingen und gehen.

und den Kampf gegen den Faschismus nach 1945 nicht aufgaben

Eine davon war oder ist(?) die aus der Jugendstraf- und Erziehungsanstalt Staffelberg 1968/69 durch Ulrike Meinhof und ihre Helferinnen befreite Erika B. (Liebe Erika, mailde Dich, wenn Du noch lebst!!), die immer in den ersten Reihen bei jeder Demonstration, bei jedem Streik zu finden war, bei jeder Hausbesetzung … die bereits bei den “Brandstifter-Prozessen” sich der Saal-Räumung widersetzte und Polizisten-Uniform-Kappen sammelte wie andere Briefmarken. Und die in Wiesbaden vor dem Kurhaus und dem darin stattfindenden Rhein-Main-Metropol-HauteVolée-Wettfressen “gegen den Welthunger” dafür sorgte, dass der brutalste Schläger der Polizei -der besonders sie zusammengedroschen hatte- erst nach Abgabe seiner Dienstmütze und komplettem Ablegen seiner Uniform den Erika-Befreiungsring der Demonstranten nackt und blos und unversehrt verlassen durfte. Das war alles so was von gewaltfrei!!! Und nach Ablage der Uniform im Teich vor dem Kurhaus auch sehr zivilgesellschaftlich! Sie war es auch, die zusammen mit französischen Schülern den “linken” Sohn des Chefs des US-Handelszentrums unter den befrackten Gästen mit hochgestylten Begleiterinnen entdeckte: John Rubinow, damals noch Aktivist des Frankfurter “Unabhängigen Sozialistischen Schüler-Bundes” zusammen mit Ben und Christof Orthmeyer – und enger Freund eines der 5 Bundesvorsitzenden des AUSS, der Hartmut von Hentig-Schüler Reinhard Kahl, der heute bei Bertelsmann mit seinen “Traumschulen” für Eliten an der Zapfsäule hängt, wie ein weiterer Freund John Rubinows und Günther Amendts aus dieser Zeit: Stefan Raabe, der es zum Kids-Edutainment-Chef bei Friede Springer geschafft hat. Diese Reihe ließe sich noch schier endlos fortsetzen .. das waren die vielen Wenden lange vor der großen “Wende” 1989 und die Geschichte ist noch nicht zu Ende.

dieser Steidl-Titel stammt mit Sicherheit nicht von Ingrid Feltrinelli, die zusammen mit ihrem Giangiacomo die Welt verändern, verbessern wollte. Giangiacomo war einer der potentesten Sponsoren linker Initiativen und ahnte bereits die kommenden GLADIO-Regime-Change-Attentate und Putsch-Versuche in Italien. Das war der eigentliche Grund für seine Ermordung durch genau diese geheimdienstlichen Strukturen

Liebesgedicht für Ingrid Feltrinelli

das HaBE ich 1968 geschrieben, nachdem sie mich mit Jakob Moneta und seiner Tochter zusammen am Krankenbett besuchte:

“Als Signora I.F. in mir mal den kleinen Helden wachküsste” habe ich das Gedicht später erst überschrieben, nachdem Giangiacomo Feltrinelli bereits ermordet war und ich den Eindruck vermeiden wollte, dass ich mich der Witwe und ihrem Verlag an den Hals werfen würde. Jetzt kann der Verdacht kaum noch aufkommen. Besuche an meinem Krankenbett waren damals ein MUSS für alle Revolutionäre. Ich war 1968 das erste proletarische Polizeiopfer, da ich Schriftsetzerlehrling bei der Frankfurter Rundschau war. Dass ich lediglich Volontär war, der Journalist werden wollte, hat damals die APO-Linke geflissentlich verschwiegen und später erst korrigiert, als es im Kampf mehrerer Erbschaftslinien der 68er zu Schlammschlachten kam… (“Das war gar kein Lehrling, kein Jungarbeiter, der wollte nur Redakteur werden, der war nur Volontär!!!”, “Der wurde gar nicht vom Dachgeworfen, der ist gesprungen !!” (D.D.), “Man merkt heute noch, dass der vom Dachgefallen ist” (Joschka Fischer in einer Veranstaltung zur Forderung nach Schließung der Hanauer Nuklearbetriebe Nukem, Alkem, RBU und zu seiner SiemensKungelei, die wir recherchiert hatten… über HaBE, der die Recherche vortrug und damit begründete, warum der damalige hessische Umweltminister die Nuklearbetriebe nicht schloss, was er hätte tun können!!!)

ROLF BECKER IN HANAU mit seinem neuen Programm ”Hier wird Geld verdient!” am So. 30.01. 2011 /Hanau -Lamboy-Tümpelgarten Im Saal der “Sandelmühle” an der “Rudi-Völler Sportanlage” 18.30 Uhr

HaBE im Vorprogramm mit Texten und Liedern Habe ich damals eher spontan gemacht, das Rolf mit der Bahn einige Verspätung hatte und erst um 19.30 in der Sandelmühle ankam =================================================

Ein weiteres Gedicht für Ulrike Meinhof, mit der ich bei der Staffelberg-Kampagne zusammengearbeitet habe: rund 15 Staffelberger sind in “meinen” WGs u.a. in der WG des AUSS-BuVo-Kollektivs untergebracht worden, die wir im Laufe der Zeit im Frankfurter Umland bis auf 4 in andere WGs verteilen konnten. Wir organisierten die wissenschaftliche Betreuung des Projekts durch unsere Freunde an der Uni FFM, (Mollenhauer, Nyssen, Heydorn, Koneffke u.a.), in dem Baader, Ensslin, Proll u.a. als Betreuer mitarbeiteten… u.a. begleitet durch den Dokumentarfilmer Holger Meins, der in unserem Cineastisch-Literarischen Verein zum InnerCircle gehörte – anfänglich noch mit Jean-Marie Straub und auch schon mit Thomas Weißbecker..

Im BuVo des AUSS habe ich auch die Propaganda für die Ausweitung der Heimrevolten und -Befreiungen angeleitet “als nachweislich einziges proletarisches Element” in diesem Gymnasiasten-Verein des SDS. (So ganz proletarisch war ich als kriegsdiensverweigernder Ex-BuWe-Offiziersanwärter und dann nach dem Zivildienst Schriftsetzer als Volontär bei der Frankfurter Rundschau nun doch nicht!). Für diese Propaganda war der Umstand nützlich, dass mich Rudi Dutschke über Frankfurter Freunde zum Büroleiter der SDS Bundesvorstandes unter KD und Frank Wolf gemacht hatte. In dieser Position hatte ich von Anfang an auch den direkten Draht zu Ulrike (auch an dem eitelen Macho, “konkret”- Heraus- und Angeber Klaus Röhl vorbei) …

Für viel Liebeslyrik blieb in diesem harten Job wenig Zeit. Und wir hatten damit zu kämpfen, dass uns solche Ätztypen wie der Paul-Gerhard Hübsch uns nicht die Staffelberger über die Pfeife an die Spritze holt, und sie dann wieder hinter Gittern landen …. oder im Paradies in Afghanistan oder Pakistan…

Ein schönes Liebesgedicht für eine der Angela Davis zum verwechseln ähnliche Funktionärin der FNL Österreichs ist auch dabei…

Die Genossin Nürnberger und ihre Schwester haben in der Staffelberg-Kampagne ebenfalls entscheidende Rollen gespielt und standen mit Ulrike in engem Kontakt.

Der Wiglaf , kriegt der eigentlich Zeilenhonorar ? Und spendet der das für die jW, so wie ich es getan habe und es euch immer wieder anbiete ?

Oder warum sonst wird sein Feujettons-Anteil immer stärker ? Seine Gedichte sind mindestens so schön und gut wie meine. Aber sie sind doch schon etwas teurer – so sind sie halt die Marktgesetze.. und ne Lesung bei der dumontierten Frankfurter HeimatFRontschau kriege ich im Unterschied zu Droste nie mehr… bei denen HaBE ich verschissen – auch beim FeujettonJuwel Linke… und noch mehr bei dem Alt68er Arno Widmann, diesem Lümmel aus der letzten SDS-Reihe, wenns vorne Prügel gab…

und jetzt als Kostprobe einige meiner frühesten größeren Liebesgedichte: “Heidelberg”, “Als Signora I.F.in mir Mal den kleinen Helden wachküsste” und “hoarfrost” – eine vergebliche Liebeserklärung für eine Insulanerin und in einem zweiten Versuch eines Liebesschwurs deren lyrisches Recycling auf Deutsch für ihre kontinentale Freundin: eines für zwei Kolleginnen in der Deutschen Großspedition DEUGRO in Frankfurt/Main- Ost, wo ich von 1980 bis 1985 Betriebsratsvorsitzender war, und zum Schluss das Gesicht für Ulrike Meinhof.

Hier gehts zu aus dem “Tod Aphrodites und Untergang der Venus” ausgewählten Texten:

hoarfrost

The hoarfrost arround your eyes

has fallen to the ground

since rain came down

and made me cold

I made come down this rain

I knew it was my fault

and it’s been wholesome for my brain

and my behaviour

childlike, not adult

but i can’t change myself

a false show i can’t make

cause i’m in love with you

You are the one

I‘m looking for

to make forget

all things that passed

I want to give all me to you

You said

I’ll never get the chance

So rain is changing into snow

And if you’ll lough about me

and all the words

I told and wrote for you

I dont regret to loose

this little precious piece of me

it will’ve been

like silent sterile nights

the play

I love

regretably

without a partner

a warm whiff softly breathed

into the icyness

1966

UND DAZWISCHEN (für die Pinkelpause) wie im Privatfernsehn, der 2. Werbeblock:

Rauhreif

Der Rauhreif um deine Augen

ist abgefallen seit

Du einmal

die kalte Dusche

ins Gesicht mir hieltest

Gesund war es für mich

ernüchternd

denn ich meinte Dich zu kennen

und sah dich nur

wie ich dich sehen wollte

und wollte mich

an dich

verschenken

Und so erfrischt

tu ichs nicht

Du sollst mich haben

wenn du mich haben willst

wenn du vor Lust auf mich

überschäumend

überquillst

Ich tue kalt

und sehne mich nach dir

brennend heiß

und will

Vergangenes vergessen

was ich nicht weiß

das macht mich –

halt

Ich tue kalt

und habe Angst

dass du vergehen könntest

wie andere vor dir

Ich habe Angst

dich und mich

in dir und mir

endgültig

zu verlieren

Und darum zögre ich

Und lachst du über mich

und meine Worte

So reuts mich nicht

ein Stück von mir

verschenkt zu haben

Dann wars wie eine

unfruchtbare Nacht

Ein schönes Spiel

bei dem der Partner fehlte

Ein warmer Hauch

in Eiseskälte

Jetzt folgt die späte Schelte:

unschwer konnte die/der LeserIn einige bei Bob Dylan geklaute Zeilen erkennen.

Oder hat Bob vielleicht …

1966

(Der Titel hätte damals dann doch eher “statt “Raureif” “Frühreif” lauten sollen. obwohl mit knappen 19 Jahren ? Na ja , das war vor dem Krieg und da war man erst mit 21 volljährig…)

Heidelberg

Heidelberg

auf deinen Brücken

stand ich

den schalen Nachgeschmack

glänzender Feste

im Gaumen

den beklemmenden Rauch

deiner engen Altstadt

atmend

und deiner Schönheit

nicht gedenkend

Heidelberg

du grausame Schöne

zerschneidest mir mein Ich

läßt mich den Mittelpunkt

das Gleichgewicht

verlieren

und meine Gedanken

den Neckarwellen gleich

in ein Meer

von Heimweh fließen –

Wohin?

Ich kannte mein Ziel

doch du bringst mich ab

vom Wege

und fesselst mich

wie eine Frau

für vierundzwanzig Stunden

Und mittags

Heidelberg und abends

und nachts

auf deinen Brücken

stehe ich

den schalen Nachgeschmack

glänzender Feste

den Rückblick

deiner Augen

im Nacken

den beklemmenden Rauch

deiner engen Altstadt

zitternd fiebernd

röchelnd atmend

und deine Schönheit

nimmt mich in ihre

feuchten kalten Arme

deckt über mich

ihr Nebelschleierhaar

das mir im Fallen noch

den Blick

zum Sternenhimmel

nimmt

1966

(das war an und für Anita Düring-Süßenguth)

Flucht nach vorn

Du hockst mir gegenüber

hämmerst in die Tasten

Wie lang schon hör ich dieses „Pling“

am Ende deiner Zeilen

ohne auszurasten

mir rattern Zahlen durch den Kopf

Das Telefon, ein Kunde schreit nach Ware

Ich schleime unverbindlich höflich in die Muschel

und hock dir gegenüber. Wie viel Jahre?

und deine Finger tanzen endlos auf dem Kasten

Ach täten sie nur einmal nach mir tasten

ich tastete dann auch

ein Stück

zurück

zum Glück

das Telefon,

ein Kunde schreit nach Ware

die Akten deckeln mein Gesicht

Seit Jahren siehst

du mich und siehst

mich nicht

nicht mich

Ich klemme mir die Muschel an den Kropf

und schleime unverbindlich höflich Nettes

und schon seit Stunden, Tagen, Jahren

wünschte ich

ich hätt es

hinter mir

und vor mir

dich

nur dich

und meinen Kopf

den klemmst du dir

vor deine Muschel

1981

(Das war für zwei Kolleginnen in der DEUGRO, der Deutschen Großspedition in Frankfurt geschrieben und ist nach 30 Jahren schon verjährt. “Fritzi” wird sich noch erinnern. Sie ist aufgestiegen und bestizt heute selbst eine Spedition . Die ist aber kleiner als die, die mein ExChef vom KBW -ZK, Hans-Jörg Hager geerbt hat: die Spedition Schenker heute sitzt er an der Spitze von Kühne & Nagel ….

und als vorletztes vor dem U.M.geschriebenen Liebesgedicht die Liebeserklärung an Ingrid Feltrinelli

Als Signora Feltrinelli einmal den Helden in mir wachküsste

Dieser Text entstand in den Verhörpausen im St.Markuskrankenhaus 1968, nachdem Signora Feltrinelli für eine Stunde ihren Besuch bei der Frankfurter Buchmesse für einen Krankenbesuch unterbrochen hatte.

Für einen postoperativen-Halbnarkosetext – an sich nicht sooo schlecht. Aber doch eher von zeitgeschichtlicher Bedeutung (na ja, muss ja wohl, wenn schon Rainer Langhans’ Unterhosen ausgestellt werden ! Und Uschi Obermeiers Untermieder! Oder wars ihr Untermieter ?): Beim 1. europäischen Poesie-Festival am 23./24.5. in FFM könnte ich ihn sozusagen als Jubiläumstext auch lesen, denn er ist noch nicht veröffentlicht. Doch er gehört eher in die Kategorie “Primaner-Lyrik”, die damals bei rororo als Buch herauskam. Aber 1968 war es nicht weit von der “Primaner-Lyrik” zum Günter Amendt’schen “Kinderkreuzzug” der auch bei rororo erschienen ist, mit dem von mir verfassten Aufruf zum Generalstreik gegen die Notstandsgesetze.

Und jetzt wirds total unpolitisch:

An I.F.

Die Neonröhren röhrten

sie röhrten um die Wette

mit meinem angeschlagnen Hirn

das brummte wacker

doch es musste gegen diese Röhren

gegen diese Gummiknüppel-

Reincarnationen ganz in Weiß

verliern

Betrunken schien ich

schwankend an das Bett gefesselt

Raubvögelfratzen

lauerten mir auf, sie wollten mich als Aas

und meine grade fast noch freien

Gedanken, Träume , Herz und Hirn als Fraß

Und leuchteten mir insgeheim

die letzten Winkel

Ecken und Gefühle

hypnotisiert ohnmächtig

halb in Vollnarkose

und ohne Chance

sich zu verstecken

mit ihren Neonknüppeln aus

Sie machten mich mit diesem Licht

kurz, klein

und starr und kalt

Und dann kamst du

aus diesem Neonhimmel

hast mir die Fieberstirn geküsst

ich seh von fern noch deine Augen

mich beschatten

mich auf der Flucht

in meine grauen Zellen

erleuchten

du hast mich in der Schutzhaft aufgesucht

im Bunker meines eignen Hinterkopfes

in den ich mich zurückgezogen hatte

in das versteck

auf das ich mich verlies

seh Dein Gesicht

mir diese Nacht erhellen

mich kühlen in der Hitze

dieses stechend kalten Lichts

spüre Deine feuchten

Lippen

mich vor dem Verbrennen retten

mich erwärmen

vorm Erfriern

im Nichts

höre deinen Namen noch

durch meine Schädelkatakomben hallen.

spüre. wir sind beide jung

und doch so alt

wo Staatsgewalt

mit einem Schlag

den Frühling uns

in tiefsten Winter stürzt

trotzdem sie mich

zertrümmert haben

ich Dir nicht folgen kann

hast du dich

zu mir hin verirrt

mich aus dem Alptraum wach geküsst

und mich verwirrt

Wir treffen uns

komm sag mir wann

und wo und wieder

ich hab die Worte nicht gefunden

die Scherben,

die sie mir gelassen haben,

bevor ich sie zusammensetzen konnte

warst du im Neonlicht verschwunden

Ich lebe

und ich suche

Dich

ich ahne

du bist

mehr als eine

nur wunscherträumte

Lichtgestalt.

geschrieben im April 1968

und 40 Jahre später ?

ein U.M.

(und ihren Schwestern)

GESCHRIEBENES

Liebesgedicht

Späte Liebe

etwas schon

doch nicht zu spät

und nach so vielen Jahren

hast du ein Recht darauf

es zu erfahren:

ich hätte doch so liebend gern

im Hintergrund in meiner etwas

andren Rolle eines Schirmherrn

den nicht nur gegen Regen guten

dir gereicht.

als du den Fürsten-V-Mann

von Lichnowsky

kurz vor dem Bethmannpark

mit deinem kleinen Schirm

beinah erschlugst.

du UrUrUrGroßmutter

der U.M. GESCHRIEBNEN.

Sie haben dich dafür

im Zuchthaus umgebracht,

dass du den Kundschafter

der preussischen Armee

daran gehindert hast,

den Schlächterregimentern

des Kartätschenprinzen zu verraten

wo sie die Barrikaden

am schnellsten überwinden können

um dann dem Volk

und seiner Republik

das Lebenslicht

endgültig auszuschiessen

Ich hätte dir so liebend gern

die Kugeln, die Granaten

beim Kanonenladen

gereicht, um unsere Kommune

auch gegen die französischen Verräter

und mehr noch gegen

preussisch-deutsch uniformierte

Mörderbanden

zu verteidigen

du Urgroßoma

der UMSCHRIEBENEN.

Ich hätte dir so liebend gerne

dir deine später noch

und nach Arturo Uis Tod

schon wieder so hochdekorierten

Reichswehroffiziere

vom Hals geschossen

bevor sie dich und deinen Karl

exekutierten

und eure Leichen

im Kanal versenkten

du GroßMutter

der U.M.GESCHRIEBENEN

Ich hätte… ich hätte … ich hätte…

jetzt gebe ich dir liebend gerne

die Stichwörter für deinen Streit

den du hier heute führen musst,

damit du jetzt im richtigen Moment

und an der rechten Stelle

mit ihnen zustichst

und die triffst,

die uns verraten und verkaufen

und uns die Zukunft rauben.

Und dafür gäb ich Dir

sogar mein letztes Wort

du kleine Schwester

der U.M.SCHRIEBNEN.

(und frag mich nicht

wo ihre Mutter blieb

war es in Auschwitz

oder Buchenwald

Osthofen oder Ravensbrück

kam sie nicht mehr aus Strutthoff,

Treblinka oder Sobibor

nach Haus zurück ?

Ich hab es nicht herausgefunden

wo kurz vorm Endsieg

der U.M.SCHRIEBNEN Mutter blieb

und wer sie dort

zu Tod geschunden

Doch war Sie es

für die ich hier

für Dich

die ersten Zeilen

schrieb.)

HaBE 8. März 2008

Nachbemerkung an alle GermanistINNen,

die sich jetzt fürchterlich erregen:

Es galt hier abzuwägen: nehm und geb ich Stichworte statt Stichwörter

Stichworte aus meiner Feder, meinem Mund sind eher patriarchalische Einsatzbefehle und so eine Anmaßung gegenüber den beschriebenen und UM-schriebenen Frauen, gegenüber Ulrikes Mütter, Schwestern und Töchter. Stichwörter kann ich als Schreiber liefern, so wie ich mit (meinen) Liedern und Gedichten in meist öffentlicher Er- und Bearbeitung den Menschen ihre Stimme wieder geben möchte. Das ist der Sinn der open-air-Widerstands-Lesungen und -Schreibungen. Das ist die Fortentwicklung der Demokratisierung der Kunst im Sinne Hanns Eislers und des großen B.B.

Und auch deshalb ist mir die späte Liebeserklärung an die Bremer Stadtmusikanten noch am liebsten:

Die Bremer Stadtmusikanten von Gerhard Marcks (1953) vor dem Bremer Rathaus

HARTZ4 und die Bremer Stadtmusikanten – ein Märchen nicht nur für Kinder und nicht von den Grimm-Brüdern

Liebe H,

wenn ich deinen Standort politisch-geographisch richtig einschätze und die Jahreszeit ebenfalls, dann können Westerwellen mittlerweile auch Osterwellen erzeugen. Man muss höllisch aufpassen, dass dann nicht ein Zwangsarbeitsplatz-Zunahmie daraus wid, der ausgehend vom FDPEpizentrum Großberlin UnterOssies wie UnterWessies verschlingt.

Herr Rösler , der Schiffsjunge auf der Arche Ackermann brüllt aus dem Mastkorb über die Fluten: “Das Boot ist voll!”. Blöd dabei ist nur, dass der Lotse Lafontaine schon lang von Bord gegangen ist und die Passagiere der ersten Klasse alle nicht merkeln,

dass dies nicht

die Arche Noah

sondern die Titanic

ist. So ein Mist.

Wenns

so weiter

geht, werd

ich noch Christ.

Halle-Luhja.

Kölle Allah-f,

Leipzig Hellau,

Fuldada-dybada,

Fröhliche Ostern,

fröhliche Western,

Brüder&Schwestern

Fasching war gestern

& am Aschermittwoch

ist der Krieg nicht vorbei

weiterschießen&malochen

Fasten-Magersuppe kochen

dabei füttern unsere Knochen

statt Konfetti die echten Kanonen

Die Arbeit soll sich noch mehr lohnen

so wie im Märchen fast für den König &

das Prinzenpaar,

wie wunderbar

für ihre Regierungs-Drohnen

Dass wir das Spiel so laufen lassen

das würde den Herren grade so passen

doch sind wir Karneval-Pappkameraden ?

sind wir denn nur mit Karamel & Konfetti geladen ?

Nein,

wir sind

– und wir haben

es richtig verstanden

die entfernten Verwandten

der berüchtigten Bremer Stadtmusikanten

wir werden wie sie auf dem HARTZ4weg nach Bremen

uns unserer eigenen Sachen annehmen

denn die haben sich gemeinsam

befreit, gepflegt, geschoben, getragen

sich zusammen- und aufeinander-

und dann vor dem Spiegel festgestellt

wie groß selbst noch der Kleinste ist,

hat man ihn gemeinsam nach oben gehoben

und wenn man ganz fest zusammenhält

auch wenn man beim Üben Mal runterfällt

und wenn man dann plötzlich die ganze Welt

überblickt und die Breitengrade zählt

und dann merkt, dass der Scheibe das Ende fehlt

und die Erde doch eine Kugel ist

und endlich den Scheibenkleister vergisst

der den Durchblick verschleiert

dann kann der oben

dem unten auch sagen

wo es lang geht

und wo der Feind steht

dann kann man ihn schlagen

und dann hat ein halbes Portiönchen

ein uralt-zäh-halbes Hähnchen

ein wirklich mickriger

pickliger Gickel

sich ganz oben auf sein Herz gefasst

und den größten Räuber von Thron geschasst

Na klar, dass das nur der Anfang war ….

Diese Geschichte kannst Du nicht kaufen

doch wenn du richtig aufgepasst hast

wirds zum HappyEnde so laufen

Fest-Essen, Fest-Saufen

& Freuden-Fest-Tanz

Naja, nicht ganz

so, ähnlich

vielleicht –

so nicht

– aber

fast

Eine Reaktion zu “HARTZ4 und die Bremer Stadtmusikanten – ein Märchen nicht nur für Kinder und nicht von den Grimm-Brüdern”

Jane Zahn

Am 14. März 2010 um 14:13 Uhr |BearbeitenWahnsinns- Text! Möchte ich vertonen und mit der Roten Kapelle singen, am 26.06. in Nürnberg beim Konzert “Nürnberg hört rot!” im KOMM.

Kommste auch?

Liebe Grüße

Jane

Für Ingrid Feltrinelli

An I.F.

(aus der Lyrikreihe “ZartBitter”) geschrieben in einer Zeit, als Giangiacomo Feltrinelli noch lebte und Inge sich noch Ingrid nannte

“Von Aphrodites Tod bis zum Untergang der Venus” …

für Ulrike Meinhof, Ingrid Feltrinelli, Henriette Zobel

für Klara Zetkin, Anna Seghers, Käthe Kollwitz, Ursula Behr, Hilde Benjamin, Frieda Kahlo & Rosa Luxemburg tan bien

und für die junge Welt

Bevor es zu den zum Teil beim 1. & 2. Europäischen Poesie-Festival im Frankfurter Römer erstmals öffentlich gelesenen politisch-erotischen Texten geht, seien Sie geDROSTEd: es erwarten Sie keine geilen Zeilen, in denen der Dichter die Welt in den Dünen freifickt. Politischer Eros muss sich nicht als HardCore- oder Softporno verkaufen..

Vorwort : vordringlich ging und geht es mir bei dem Vorschlag an die junge Welt nicht um den Abdruck meiner Lieder, Gedichte, Essays etc… es geht mir um die Schaffung eines interaktiven Feuilletons, ein Kulturarbeit-organisierendes virtuelles und Printmedium, ein Forum für basisorientierte, basisaktivierende, basisproduzierte Kunst, das kreative Ansätze, Projekte, bei und für Aktionen entstandene Lieder, Grafiken, Grafittys, Plakate, Transparente, Gedichte, Theaterstücke usw. vorstellt und die “Schwellen” senkt, das

Mut und Lust macht mitzumachen.. Es soll ein Multiplikator, Anstifter sein. Der puren Konsumption (auch der “linken” &”kritischen”) entgegenwirken ((denn auch die lähmt!!). Das Selbst-Machen muss in den Vordergrund, die Orientierung auf den Prozess der künstlerischen Formulierung der eigenen und gemeinsamen Interessen, Wünsche, Träume….fantastische Beispiel dafür gibt es bereits schier Zahllose. Die ARBEITERFOTOGRAFIE hat viele davon bilddokumentiert: Streikaktionen, Mayday-Demos, CastorNix, Heiligendamm, Stuttgart21, Antifluglärm, Blockupy .. aus all dem , dem Laufenden und Kommenden sollte das Beste auch in Printform vorgestellt werden. Das Projekt muss offen sein, muss möglichst ein eigenes internetportal bekommen, um auf diesem Weg die Youngsters an das Projekt zu holen…und die “Elders” ebenso… aber der Schwerpunkt muss die Printausgabe eines preislich sehr günstigen Periodikums-Kompendiums sein mit Gebrauchter Literatur, benötigten Liedern, Gebrauchs-Grafik & -Lyrik, Gebrauchs-Anleitungen … kurzen Schilderungen über Entstehung, Bezugsrahmen ….

Im Pariser Mai 68 und im Nachtrab auch in West-Deutschland gab es solcherlei Ansätze ..

Und Münzenberg liegt bei mir gerade um die Ecke … das Rad muss nicht (völlig) neu erfunden werden … der Erfolg der Liederbroschüren des BDP vom “Liederkarren” bis zum “Liederbaum” usw… spricht für sich…

HaBE s Liebeserklärung an Signora Feltrinelli und Ulrike Meinhof noch nicht – dafür aber Ge – Droste Liebeslyrik in der jW !

für Klara Zetkin, Anna Seghers, Käthe Kollwitz, Ursula Behr, Hilde Benjamin, Frieda Kahlo und Rosa Luxemburg tan bien

Da bisher noch keine Reaxion der jW-Redaxion eingegangen ist wiederhole ich jetzt öffentlich mein ständig-unanständiges Angebot in aller Öffentlichkeit:

Liebe jW-Redaxion und speziell die vons jW-Feujetton,

wenn ihr schon solche geDROSTE hei-lewwel-lürix bringt, dann würde ich einige aus meinem umfassenden Werk ”Von Aphrodites Tod bis zum Untergang der Venus” der jungen Welt zum “Vorabdruck” zur Verfügung stellen, auf dass sich ein renomierter Verlag zur Buchmachung finde und mailde.

u.a. darin enthalten

das hier fast am Ende veröffentlichte Gedicht für Ulrike Meinhof

ist nicht nur ihr gewidmet, es ist für alle jene Frauen geschrieben, die in der Tradition der wirklich heldenhaften Frauen der Pariser Commune unbeugsam nach vorne gingen und gehen: eine davon war oder ist(?) die aus der Jugendstraf- und Erziehungsanstalt Staffelberg 1968/69 befreite Erika B. (Liebe Erika, mailde Dich, wenn Du noch lebst!!), die immer in den ersten Reihen bei jeder Demonstration, bei jedem Streik zu finden war, bei jeder Hausbesetzung … die bereits bei den “Brandstifter-Prozessen” sich der Saal-Räumung widersetzte und Polizisten-Uniform-Kappen sammelte wie andere Briefmarken. Und die in Wiesbaden vor dem Kurhaus und dem darin stattfindenden HauteVolée-Wettfressen gegen den Welthunger dafür sorgte, dass der brutalste Schläger der Polizei -der besonders sie zusammengedroschen hatte- erst nach Abgabe seiner Dienstmütze und komplettem Ablegen seiner Uniform den ErikaBefreiungsring der Demonstranten nackt und blos und unversehrt verlassen durfte. Das war alles so was von gewaltfrei!!! Und nach Ablage der Uniform im Teich vor dem Kurhaus auch sehr zivilgesellschaftlich!!

Das Liebesgedicht für I. Feltrinelli

HaBE ich 1968 geschrieben, nachdem sie mich mit Jakob Moneta und seiner Tochter zusammen am Krankenbett besuchte:

“Als Signora I.F. in mir mal den kleinen Helden wachküsste” habe ich das Gedicht später erst überschrieben, nachdem Giangiacomo Feltrinelli bereits ermordet war und ich den Eindruck vermeiden wollte, dass ich mich der Witwe und ihrem Verlag an den Hals werfen würde. Jetzt kann der Verdacht kaum noch aufkommen. Besuche an meinem Krankenbett waren damals ein MUSS für alle Revolutionäre. Nach Jakob und Dalia Moneta kam Rudi Dutschke, kamen KD. und Frank Wolf, der hessische VVN/BdA-Vorsitzende Kurt Weber, der mir den Roman “Als der Stahl gehärtet wurde” und einige väterliche Ermahnungen mitbrachte, mein FR-Kollege Eckard Spoo und Georg Fritz der FR-BR-Vorsitzende …. Ich war 1968 das erste proletarische Polizeiopfer, da ich Schriftsetzerlehrling bei der Frankfurter Rundschau war. Dass ich lediglich Volontär war, der Journalist werden wollte, hat damals die APO-Linke geflissentlich verschwiegen und später erst korrigiert, als es im Kampf mehrerer Erbschaftslinien der 68er zu Schlammschlachten kam… (”Das war gar kein Lehrling, kein Jungarbeiter, der wollte nur Redakteur werden, der war nur Volontär!!!”, “Der wurde gar nicht vom Dachgeworfen, der ist gesprungen !!” (D.D.), “Man merkt heute noch, dass der vom Dachgefallen ist” (Joschka Fischer in einer Veranstaltung zur Forderung nach Schließung der Hanauer Nuklearbetriebe Nukem, Alkem, RBU und zu seiner SiemensKungelei, die wir recherchiert hatten… über HaBE, der die Recherche vortrug und damit begründete, warum der damalige hessische Umweltminister die Hanauer Nuklearbetriebe nicht schloss, was er hätte tun können!!!). Dass mich ein Zivilpolizist vom Vordach des US-Handelszentrums stürzte (am Zürichhochhaus am Opernplatz) in eine bis heut anhaltende Schwerbehinderung, hinderte die werten “Genossinnen” in keiner Weise am Mobben und rufmordenden Ausschließen. Die Schriftsetzerlehre musste ich direkt drei Tage nach dem Sturz abbrechen. Wegen der zwersplitterten Sprunggelenke konnte ich nicht mehr stehen

Als Signora Feltrinelli einmal den Helden in mir wachküsste

Dieser Text entstand nach dem Sturz in den Verhörpausen im St.Markuskrankenhaus 1968, nachdem Signora Feltrinelli für eine Stunde ihren Besuch bei der Frankfurter Buchmesse für einen Krankenbesuch unterbrochen hatte.

Für einen postoperativen-Halbnarkosetext – an sich nicht sooo schlecht. Aber doch eher von zeitgeschichtlicher Bedeutung (na ja, muss ja wohl, wenn schon Rainer Langhans’ Unterhosen ausgestellt werden ! Und Uschi Obermeiers Untermieder! Oder wars ihr Untermieter ?): Beim 1. europäischen Poesie-Festival am 23./24.5. in FFM könnte ich ihn sozusagen als Jubiläumstext auch lesen, denn er ist noch nicht veröffentlicht. Doch er gehört eher in die Kategorie “Primaner-Lyrik”, die damals bei rororo als Buch herauskam. Aber 1968 war es nicht weit von der “Primaner-Lyrik” zum Günter Amendt’schen “Kinderkreuzzug” der auch bei rororo erschienen ist, mit dem von mir verfassten Aufruf zum Generalstreik gegen die Notstandsgesetze.

Bankfurt: Demonstrant vom Dach geworfen

68er Revival-Disco im Sinkkasten

Vietnam Ho-tschi-Tralala

Ohnsorg’, Rudi-Rallalla

und in Mitten

Uschis Titten

Rainer Langhans’ Unterhosen

zwei drei viele becks in dosen

kaufhaus Schneider steinwurfweit

etwas weggesprengt zur Zeit

KfW bauts wieder auf

bis zum Sommerschlussverkauf ?

die Toten gibts in Ramallah,

Falutscha, Belgrad und Kabul-

grün mandatet find ich cool.

Dany gafft durchs Absperrgitter

heute ist er Kreuzzugsritter

Joschka trägt jetzt den Talar

weil er eh katholisch war

Als Messdiener wurd er vernascht

deshalb hat der Bub gehascht.

FR-sponsort- HR eins

Opening mit Holger Meins

Holger Meins das ist kein Spass

starb weil er die Supp nicht aß

Nur der gute Struwwelpeter

Rainer, den kennt hier noch jeder

blieb noch übrig

Gott sei Dank

jettet von Berlin nach Frank

furt wo er die Haare rauft

und sich dann als Buch verkauft

HR2 da gibts Kultur

die FR promotet nur

leider sind sie jetzt zerstritten

Rainer und die O mit Titten

Opa, Mutti und der Pappa

tanzen groovig

nach Frank Zappa

Und die Opfer von MyLai

sind per Dia mit dabei

Ach MyLai das war doch Gestern

Dalai ruft zum Beten Schwestern

Free-InsTibett mit dem Lama

gutes Feministen Karma

Und was sind schon Frauenrechte

gegen solche Himmelsnächte

die seine Heiligkeit durchschlürft

wenn ihr ihm euch opfern dürft

Revoluschen dröhnts im Ohr

ich komm mir so beschissen vor

Rainer nahm auch LSD

Nixon, Fixon ganz ok

Statt Black Panther

Flower Power

Leary Lari

auf die dauer

was westmoreland sehr erheitert:

wenn dir Age das Hirn erweitert

Tolle Party, gute Äckschen

I can get no Sättisfäkschen

Alles tut noch einmal so

Ich muss Kotzen.

Schnell zum Klo.

Mein Neffe geht nach KOSOWO

geschrieben in der nacht vom 1. zum 2. Mai 2008

gut Nacht

SchreibtischTöter

Schreibtischtöter

müssen für ihre Tätigkeit

weder

sitzen

noch

dazu

stehn

Mai 2008

Anmerkung zur Anaconda Metall-Handelsgesellschaft und zur MG :

vier Jahre nach dieser Demo fuhren wir mit Freunden nach Spanien, teilweise in bereits befreite Gebiete. In Murcia und Almeria war die Guardia Civil dagegen noch vollends Herr der Lage. In Murcia lernte ich einen Deutsch.-Schweizer Ingenieur kennen, der für die MG in Spanien seit 1932 gearbeitet hatte und zwischendurch auch in Chile (vor dem 2. Weltkrieg und danach bis vor Allende) für die MG und die Tochter Anaconda tätig war. Er sagte mir, dass dfie MG nicht nur den Generalissimus Franco mit allem, was man so als faschistscher Diktator braucht- besonders um erst Mal an die Macht zu kommen – beliefert hat. Er hat mir auch berichtet, dass bei der MG alle alten Kameraden mitgenommen würden. vom Hausmeister in Murcia bis zum Gefolgschafts-Geschäftsführer… in diesem Moment musste ich nicht nur an Matthias Belz’ hessische Hausmeister-Kabarett-Nummer sondern auch an den Anaconda-Hausmeister denken, der 1968 mit dem Kleinkalibergewehr auf die Demonstranten zielte

Autor: Hartmut Barth-Engelbart

Und jetzt wirds total unpolitisch:

An I.F.

Die Neonröhren röhrten

sie röhrten um die Wette

mit meinem angeschlagnen Hirn

das brummte wacker

doch es musste gegen diese Röhren

gegen diese Gummiknüppel-

Reincarnationen ganz in Weiß

verliern

Betrunken schien ich

schwankend an das Bett gefesselt

Raubvögelfratzen

lauerten mir auf, sie wollten mich als Aas

und meine grade fast noch freien

Gedanken, Träume , Herz und Hirn als Fraß

Und leuchteten mir insgeheim

die letzten Winkel

Ecken und Gefühle

hypnotisiert ohnmächtig

halb in Vollnarkose

und ohne Chance

sich zu verstecken

mit ihren Neonknüppeln aus

Sie machten mich mit diesem Licht

kurz, klein

und starr und kalt

Und dann kamst du

aus diesem Neonhimmel

hast mir die Fieberstirn geküsst

ich seh von fern noch deine Augen

mich beschatten

mich auf der Flucht

in meine grauen Zellen

erleuchten

du hast mich in der Schutzhaft aufgesucht

im Bunker meines eignen Hinterkopfes

in den ich mich zurückgezogen hatte

in das versteck

auf das ich mich verlies

seh Dein Gesicht

mir diese Nacht erhellen

mich kühlen in der Hitze

dieses stechend kalten Lichts

spüre Deine feuchten

Lippen

mich vor dem Verbrennen retten

mich erwärmen

vorm Erfriern

im Nichts

höre deinen Namen noch

durch meine Schädelkatakomben hallen.

spüre. wir sind beide jung

und doch so alt

wo Staatsgewalt

mit einem Schlag

den Frühling uns

in tiefsten Winter stürzt

trotzdem sie mich

zertrümmert haben

ich Dir nicht folgen kann

hast du dich

zu mir hin verirrt

mich aus dem Alptraum wach geküsst

und mich verwirrt

Wir treffen uns

komm sag mir wann

und wo und wieder

ich hab die Worte nicht gefunden

die Scherben,

die sie mir gelassen haben,

bevor ich sie zusammensetzen konnte

warst du im Neonlicht verschwunden

Ich lebe

und ich suche

Dich

ich ahne

du bist

mehr als eine

nur wunscherträumte

Lichtgestalt.

geschrieben im April 1968