Internet-Fahndung: Anna Seghers 7. Kreuz sucht u.a. ein verschwundenes Gewerkschaftshaus

Nein, nicht eines im Osten, wo die Wende-Schnäppchen fast nix kosten.

DGB-Volks-(H)Ausverkauf gestoppt ? Gewerkschaftshäuser &-Druckereien?

Nein, eines von den Besten im Westen. Nix neues. Stimmt. So viel weiß ich: es stand in Gelnhausen bis 33.

Mit einer Lesungsveranstaltung wollen wir dem verschwundenen Haus auf die Spur kommen und nicht wie in EZBankfurt verschweigen, dass das 7. Kreuz nicht von Himmel fiel, sondern aus den gleichen Holz geschlagen wurde, das die Weimarer Platanen-Plantagenbetreiber gesetzt und gezüchtet haben – von den Noske-Zörgiebel Schüssen auf streikende Arbeiter bis zum Notverordnungs-Müller mit seinem “freiwilligen Arbeitsdienst”, dem Panzerkreuzer-Bauprogramm, der Unterwerfung des ADGB unter die NSDAP usw.

Im Schauspiel Frankfurt wurde in der schauspielrerisch glänzenden Umsetzung des Romans von Anna Seghers doch tatsächlich “vergessen” das die KZ-Häftlinge in Westhofen überwiegend der KPD angehörten und die 7 Geflohenen allesamt. Es wurde “vergessen” zu sagen, wann dieser Roman spielte und wie die Voraussetzungen für das 7. Kreuz geschaffen wurden. Es wurde “vermieden” oder “vergessen”? die Nazis, die Faschisten wörtlich so zu benennen. Was übrig blieb, war die hervorragend gespielte individualpsychologische Entwicklung – allerdings wurde der aktive Widerstand ebenso wenig dargestellt, wie die Ambivalenz der Charaktere zwischen “Kraft durch Freude” und kommunistisch-sozialdemokratischem Widerstand an der Basis. Konnte man ja auch nicht so darstellen, wie es war, wenn der Kriegsverbrecher Richard von Weizsäcker (Umsetzer des Kommissar-Befehls und der Judensäuberung auf dem Weg des Reichswehr-Regiments GRAF nach Moskau, 90Millionen Teilhaber in der Rüstungsindustrie von AIRBUS-Bosch, MB. ITT bis Zeppelin, der DOW-Chemical-Belieferer mit Tetra-Chlor-Benzol von Böhringer-Ingelheim für die Agent-Orange-Produktion während des Vietnam-Krieges, wo er dann gleichzeitig Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages war!) wenn Richy, wie mein Freund Wolfgang Neuss ihn immer nannte, im Foyer der EZBankfurter Schauspiels im Großformat sich mit der Kollektiv-Schuld-Predigt auf Kosten der Zig-Millionen NS-Opfer entschulden kann. Sein Vater hat die Juden-Deportation aus Frankreich organisiert und genehmigend, befehlend unterzeichnet. Der Kriegstreiber und -Gewinnler und Chlor-Akne-Produzent Böhringer hat dessen Befreiung aus der Kriegsverbrecherhaft in Landshut finanziert und den jungen Herrenreiter Richard in die Geschäftsleitung geholt … Und Richy hat Saddam Hussein bewaffnet …….. aber nicht nur den …

Wo das ehemalige Gewerkschaftshaus im damaligen Dorf Langenselbold stand und steht, können die älteren Langenselbolder noch heute den Menschen zeigen, die danach fragen. ” Wenn Sie von der Autobahn A66 kommen, an der ersten Kreuzung in der Stadt nach links abbiegen und dann fahren Sie direkt auf das ehemalige Gewerkschaftshaus zu. Dort, wo die Straße eine 90% Kurve politisch nach rechts aber geografisch nach links macht, hoch zum Schloss und zur evangelischen Kirche … Im Heimat-Museum hängt zwar nix vom Gewerkschaftshaus, auch nix vom ehemaligen KONSUM, aber die Ehrentafel für den NS-Wehrwirtschaftsführer Kauss, den ARISIERER der Mehler AG in Fulda, der den Bauarbeiter Valentin Schmidt vor Freisslers NS-“Volksgerichtshof” geschickt und hinrichten hat lassen, die hängt da … früher hing sie am Eingang vom Schwimmbad. Das hat der Kauss nach dem Krieg spendiert!!! Der Kauss ist bis heute Ehrenbürger der Stadt Langenselbold!” .. “Nein, eine Tafel für den Valentin Schmidt ? — , die gibt’s nicht.”

In Gelnhausen kommt kaum eine Antwort auf die Frage nach dem Gewerkschaftshaus. Dabei war Gelnhausen ein Zentrum der Kautschuk-Industrie: VERITAS, JOH, HORST, ….. mit ab 1941 vielen Hunderten von Zwangsarbeitern , die die an die Front geschickten deutschen Arbeiter & Arbeiterinnen ersetzen mussten.. Wo war vor 1933 das Volkshaus des ADGB in Gelnhausen? Wo das KPD-Büro, wo das der SPD ? Von woaus haben Kürle und Rennert in den Endzwanzigern und Anfangsdreißigern den Widerstand gegen die Faschisten organisiert? Ab spätestens 1926 terrorisierten SA-Schlägertrupps die Gastwirtschaften, in denen sich Gewerkschafter , KPDler und SPDler versammelten. Es gab Schlachten um die öffentlichen Versammlungsräume, die nicht selten mit Hilfe der Polizei zugunsten der SA ausgingen. Und danach hagelte es bis 1933 Strafen für Gewerkschafter, KPDler und SPDler wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Land- und Hausfriedensbruch …. und bei dcer Volksabstimmung über die Enteignung der LKreigstreiber und Kroiegsgewinnler des 1. Weltkrieges stand die SA vor den Wahllokalen und notierte jeden der reinging: “Wir kriegen Eéuch, wenn wir an die Macht kommen!” “Ihr verliert die Wohnung, den Arbeitsplatz! Wir melden euch, ihr steht auf unsren Listen, wir holen euch später!”

Die Gewerkschaftshäuser nannten sich damals -so wie in Bergen-Enkheim “Volkshaus”

Was geschah in Gelnhausen, nachdem der ADGB versucht hatte, sich durch Unterwerfung zu retten und gemeinsam mit der NSDAP den 1. Mai 1933 gefeiert hatte. Was geschah am Tag der langen Messer, am 2. Mai in Gelnhausen, wo überall im Deutschen Reich die Gewerkschaftshäuser von der SA gestürmt und das Vermögen, die Sozialen Wohnungsgesellschaften des ADGB beschlagnahmt wurden?

Internet-Fahndung nach verschwundenem Gelnhäuser Gewerkschaftshaus

Main-Kinzig-Kreis – Gelnhausen

Internet-Fahndung nach verschwundenem Gelnhäuser Gewerkschaftshaus

sachdienliche Hinweise über dessen Verbleib nimmt der Historisch-Demokratische Verein Mittel-Gründau (HDV-MG) entgegen. Ebenso gefahndet wird nach dem Gewerkschaftshaus Langenselbold, nach den Parteibüros der KPD und der SPD in Gelnhausen, nach Druckereien, Bildungseinrichtugen, Seminarhäusern in der Region Main-Kinzig, die um die 1933/34 von der Bildfläche verschwunden sind – so wie auch die Vereinsheime des größten deutschen Radsportverbandes und Motorrad-Clubs, des Solidaritätsverbandes. Dessen Vereinsheime sind allerdings nicht nur 33/34 verschwunden, sondern erneut nach ihrer Wiederentdeckung 1945 in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Auch hier sucht der HDV-MG Hinweise auf deren Verbleib. Die Fahndung nach Gewerkschaftseinrichtungen, Parteibüros, Seminarhäusern, Sportstätten usw… hatte in der strahlenden Märchenstadt Hanau einige überraschende Erfolge: so stellte sich heraus, dass einbeliebter Treff der Linken in Hanau die Gaststätte “Zum goldenen Herz” in den End20ern und während der folgenden 1000 Jahre Stammkneipe der SA und ihr (auch Nachkriegs-) Wirt, “der Willem” ein strammer NSDAP-Parteigenosse und SA-Großmaul war. Einige Reichswehrwirtschaftsführer haben bis heute ungeahndet Gewerkschaftshäuser “übernommen”. Die sollte man entsprechend kennzeichnen. In Gelnhausen gibt es zwar „Stolpersteine“, Gedenktafeln für einige der NS-Opfer aber keine Gedenktafeln für die Widerstandskämpfer, von & aus denen man lernen könnte, wie Widerstand leistbar war und ist.Dass das besetzte Haus in der Hanauer Metzgerstraße, das ehemalige Rotlicht-Etablissement “Moulin Rouge” nach 1945 und besonders nach dem Verbot der KPD 1956 eine Nachrichtenzentrale der illegalen KPD war, dürfte den Aktivisten des linksautonomen Kultur- & Sozialzentrums unbekannt sein. Hier wurden die dort bedienten US-Offiziere & GIs, Polizisten, Kommunal- und Landespolitiker abgeschöpft, man erfuhr von bevorstehenden Razzien – ähnlich wie in der Frankfurter “Sonne von Mexiko” und den ihr angegliederten Bordellen in der “Breiten Gasse” (Broad-Way sagten die Amis dazu :-O))). Die wurden von 1945 bis Mitte der 50er noch nicht von Hersh Becker beherrscht, sondern vom Chef der Frankfurter Unterwelt mit dem Kosenamen „Stalin“ und dessen Ehefrau Margarete, (Wer den bürgerlichen Namen der beiden noch weiß, soll sich bitte melden bei HaBEbuechnerei@web.de) Nach „Stalins“ Begräbnis 1953, zu dem 15.000 Trauergäste den Waldfriedhof bevölkerten, hat Margarete das Kommando bis in die 60er geführt. (Quellen dazu u.a.: „Flüster-Willi“ Münch, der Auto-Spezialist der Frankfurter Unterwelt und spätere „Bürgerkeller“-Wirt in Michelstadt und der Drucker Dunker, der in der Lange Straße schräg gegenüber dem Heilig-Geist-Krankenhaus die ehemalige KPD-Druckerei weiter betrieb)

Die meisten Augenzeugen und Akteure dieser Szenerie haben ihre Kenntnisse längst mit in die Kiste genommen. Gesucht werden indirekte Zeugen, die die Szenerie aus zweiter Hand noch beschreiben und bestätigen oder die bisherigen Fahndungsergebnisse korrigieren können.

Wie sorg- weil ahnungslos mit Fakten und Worten umgegangen wurde und wird (den Schreiber dieser Zeilen eingeschlossen), zeigt der folgende Beitrag schon in der Überschrift:

Der Hanauer BRÜCKENKOPF war (k)ein Himmelfahrtskommando

Die in die KZs verschleppten Kommunisten und Sozialdemokraten, Gewerkschafter … wurden in den Strafkompanien 999 zur Errichtung von Brückenköpfen zunächst unter “feindlichem” Beschuss und nach erfolgter Errichtung bei der Rückkehr in die Frontlinie der faschistsichen Wehrmacht mit “friendly fire” begrüßt, eine übliche Form der Entsorgung von Kommunisten, die sich nur durch Desertieren vor solchen Himmelfahrtskommandos schützen konnten: Wolfgang Abendroth, Wilhelm Pfannmüller …. den Hanauer Kommunisten Karl Bröll, den Mann der Widerstandskämpferin Louise Bröll, hat die SS in der Ukraine nach einem solchen gelungenen Brückenkopfunternehmen am Don, nachdem das Desertieren auch diesmal nicht geklappt hatte, bei der Rückkehr erschossen ….. http://www.barth-engelbart.de/?p=128764

(H)Ausverkauf

Hartmut Barth-Engelbart

Kollegen

da habt ihr etwas

falsch verstanden:

“Friede den Hütten

Krieg den Palästen”

heißt wirklich nicht,

dass ihr aus dem Westen

euch unsere Häuser nehmt

und gegen einen Judaslohn

ans Kapital verramscht

Das heißt doch nicht,

dass ihr im Westen wie im Osten

uns unsre Druckereien nehmt

von Union bis apm

seid ihr plemplem?

meint ihr denn ehrlich

unsre Gegner würden

uns unsre Zeitungen

und Streikaufrufe drucken

damit wir besser gegen sie gewappnet sind?

Kollegen,

dass die Abrissfirma Breul &Co

uns unsere Fabriken demontierte

dass unsre Werke jetzt im Osten

auf unsre Kosten

zwangsverrosten

das alles haben wir doch noch verstanden

uns kam durch Breul und Kohl

zum Wohl des Kapitals

das produktive kollektive Eigentum abhanden

Nur dass jetzt

unsere Gewerkschaftshäuser

nicht mal

vom Kapital direkt

durch Banken

und Versicherungsallianzen

und global Player aus dem Westen

volksenteignet werden

ist etwas schwerer zu verstehn

jetzt werden wir von euch

Kollegen in den obersten Etagen

noch aus den letzten Resten

aus unsren durch die Nazis

und durch ihren Krieg zerstörten

mit unsren eignen Händen wiederaufgebauten

Gewerkschaftshäusern

über Nacht vertrieben

verraten

und

verkauft

Am Besten

wir hätten euch vertrieben

und die Gewerkschaftshäuser wären uns geblieben

aus der neuen rheinischen zeitung

