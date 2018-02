Wo der VACtor Arbeit zum MachtVACtor wird, können wir unsre Lage verbessern: zum Streik! a la Huelga!

31. Januar 8 Uhr 30, die Kolleginnen drängen ins Streikzelt

Kollege Weissenbrunner eröffnet die Streikversammlung

HaBE meine Streik-Unterstützungsgedichte nachts bis 0 Uhr 30 fast fertig geschrieben (wer genau hinsieht, bemerkt auch, dass einem beim Schreiben um Mitternacht und Gefrierpunkt beim “entscheidenten VACtor” das weiche d zum harten t einfriert

den Rest HaBE dann noch vor dem Streikzelt geschrieben, gekürzt, verändert und ich hoffe auch verbessert.

nur von ganz hinten, kann man die Gedichte nicht mehr lesen

hier folgen sie noch Mal zum Nachlesen:

Es gibt nichts Besseres zur Streikrechts-Verteidigung als den Streik selbst – der entscheidende MachtVACtor

Für meine IGM-KollegINNen in der Metall- & Elektro-Industrie

Man muss die Rechte nutzen, um sie zu verteidigen. “Wenn wir nicht frühgenug den Mund aufmachen, haben wir später nichts mehr zu sagen!”

“Wir dürfen unsere Stimmen nicht abgeben, wir müssen sie nutzen!

In der Urne werden sie bestenfalls begraben!” So wollen es die Herren haben.

Woher das Wort Streik kommt ? Nun, es bedeutet nicht Streicheln, es bedeutet Kämpfen, Schlagen : mit einem Streich, heißt mit einem Schwertschlag … Streik wurde aus dem Englischen STRIKE importiert und wurde in Deutschland im vorletzten Jahrhundert auch noch so geschrieben.

Woher das französische Wort für Streik “la Greve” kommt, wird hier gut beschrieben: https://sites.arte.tv/karambolage/de/das-wort-der-greve-Karambolage

Für viele von euch und mit vielen von euch habe ich während eurer Streiks geschrieben, vorgelesen, gesungen- das erste Mal 1964 in Mannheim zur Unterstützung des Streiks für die Lohnfortzahlung bei Krankheit. Damals bin ich deshalb aus der Schule geflogen, doch die Kollegen haben mich nicht nur als Ehrenmitglied in die IG-Metall aufgenommen, sie haben auf den Mannheimer Bürgermeister Walter Krause Druck ausgeübt, bis der sich mit der evangelischen Schulleitung in Verbindung setzte und meinte, wenn die Schule Jugendliche an der Wahrnehmung ihrer demokratischen Rechte hindere, könnte die Stadt der Schule die Unterstützungsgelder verweigern . Auch die Schulsponsoren Schleyer, Ries, der PEGULAN-Manager Klump, der Industrielle Renner und Sepp Dietrich-Moninger konnten da nichts mehr dagegen unternehmen. Das hätte weitere Solidaritäts-Aktionen und negative Publicity gegeben. 3 Tage später nahm mich die Schule wieder auf.

Diesmal ist es mir leider nicht gelungen, zu euch vors VACtor zu kommen. Deshalb von hier aus vom PC und übern Monitor für euch vorm Tor:

Ihr seid der VACtor

Der die Werte und die Werke schafft

Der dafür sorgt, dass es auch Mehrwert

Und mehr Werke gibt

Und Arbeit, die den Menschen nützt

Und Solidarität

Die uns und unsre Kinder schützt

Und wenn sie uns auch dazu zwingen

Die Waffen herzustellen

Die sie auf uns und unsre Brüder

Und auf unsre Schwestern richten

Und damit Menschen morden

Und Völker global

Total vernichten

Auch dann nur

werden wir es schaffen

mit dem Streik

den Mördern in den Arm zu fallen

auch wenn sie unsren

Streik-Blockadeposten

die Schädelbrüche kloppen

sie in Ramstein oder Büchel

zu bremsen und zu stoppen

wird uns nicht gleich das Leben kosten

und wetten,

das wird das Leben unsrer Enkel retten!

so soll, so kann es werden

Friede auf Erden

Und allen

Mit-Menschen

Ein Wohlgefallen

So soll es sein

HaBE das geschrieben eben am 13.01. 2018 um 19 Uhr.

Und 13 ist schon immer eine Glückszahl gewesen

Neues vom Mehrwert-VAC-tor: Streikberichte die ARD & ZDF nicht brachten

Die Gesamtbelegschaft des Hanauer High-Tech-Unternehmens VAC trat Gestern geschlossen in den Warnstreik gegen den kapitalen Angriff aus der obersten Etage der Vacuumschmelze. Auch dieses Mal wie schon 2008 richtet sich der Warnstreik gegen den Abbau von 240 Arbeitsplätzen im Rahmen der “Hübschung der Braut” für den Verkauf an einen neuen US-Investor. Die dicken schwarzen Zahlen, die die Belegschaft erarbeitet, reichen den SuperReichen beim Spekulieren & Verhökern nicht aus. Der entscheidende WiderstandsVACtor dagegen ist die kampferprobte 99%ig IG-Metall-organisierte Belegschaft. Delegationen aus benachbarten Betrieben erklären ihre Unterstützung: DUNLOP, DeguDent, die ähnliche Kapital-Angriffe abwehren müssen wie die ebenfalls per Grußbotschaften vertretenen Belegschaften der VAC-Kunden BOSCH, SIEMENS, CONTINENTAL, die streikenden POSTlerINNEN sind wegen einer zentralen Streikaktion in Wiesbaden verhindert und schicken (nicht per Brief, sondern per e-mail :-O))) ihre Solidaritätserklärung. Landrat, Oberbürgermeister, und der Chef der Kreissparkasse, Vorsitzender des Bündnisses “Eine Region steht auf” (Religionsgemeinschften, Unternehmer, Sparkassen, Vereine usw…) halten krze (!) mobilisierende Reden. Bis auf REPs, NPD und FDP sind alle Parteien vertreten oder/und senden Grußbotschaften, sogar die CDU. Ja, es ist gerade Bürgermeister-Wahlkampf. Aber wenn in Hanau das gesamte produziernde industrielle Gewerbe vernichtet wird, kann das Hanau beim derzeitigen Umbauen komplett umhauen, da wird der Bürgermeister ganz schnell zum Würgermeister … ausbleibende Gewerbesteuern, weniger Mittel von Land und Bund, steigende soziale Lasten, Kitaplätze, Schulerhaltung, Krankenhausmodernierung, Flüchtlinge menschenwürdig aufnehmen….. die Ansprache von OB Kaminski war nicht nur Wahlkampfgerede: es geht ums Eingemachte. 1817 wurde in Hanau das Betteln polizeilich geregelt, es gab städtische Bettel-Ausweise wegen der wachsenden Hungersnot. Zum 200. Bettel-Ausweis-Geburtstag könnten wir 2017 wieder so weit sein. Wer ohne Bettel-Ausweis bettelt, wird ausgewiesen. Hier dürfen nur Eingeborene betteln. Nun, heute gibt es ja bereits die TAFELN ….. Gottseidank nicht nur für die Eingeborenen. (siehe auch das Gedicht, das ich dazu geschrieben HaBE: “Als A&O des TAFEL-Mahles, kommt als Gast Andrea Nahles”)

Geld arbeitet nicht! Maschinen schaffen keinen Mehrwert! Diese VACten stehen jetzt auf vier Quadratmetern Wandzeitung vor dem VAC-Tor :

Geld arbeitet nicht.

IHR seid der Mehrwert-VACtor

der VACtor der den Reichtum schafft

die Milliarden für die Milliardäre

die unsere Armut schaffen

wer das begreift

und überlegt

wie das zu ändern wäre

der wird sofort zum StörVACtor

läßt sich nicht mehr so leicht verkaufen

und wenn es dann die Andren auch noch raffen

dann könnt es sein, dass wir es mit Soli-VAC-tor schaffen

dass ihr als VAC-tor stark bleibt wie bisher und stärker werdet

Das war die einuhrfünfzig Nachtschichtversion vom 29. auf 30. Juni. Beim Schreiben am VAC-Tor ab 11 Uhr (im Beisein von Landrat Erich Pipa, erstem Kreisbeigeordneten Matthias Zach und zwei Vertrauensleuten der IG-Metall-VAC-Betriebsgruppe sowie dem Kamerateam der hessenschau mit Andreas Hieke an der Spitze & dann mit immer mehr MitleserINNen aus der nahezu geschlossen aus dem Werk zum Warnstreik kommenden Belegschaft entsteht eine erste neue Version auf zwei 2 Quadratmeter großen Papierbögen – so wie beim letzten VAC-Warnstreik auch (siehe hier:

Bisher hier noch nicht ab-&an&un&unangekündigte WIDERSTANDS-Lesungs-&Schreibungstermine 2009/10: nur die wichtigsten: (Warn-) Streiks bei VAC Hanau, DEMATIC Offenbach; ABB Alzenau)

Geld arbeitet nicht. Sonst würde es ja stinken

IHR seid der Mehrwert-VACtor

der VACtor der den Reichtum schafft

Billliarden für die Milliardäre

die NICHTS als unsere Armut schaffen

und wir schaffen

denen noch die Waffen

die wir so wie die Maschinen

füttern und bezahlen

mit unsren Kindern

wer das begreift

und überlegt

wie das zu ändern wäre

der wird sofort zum StörVACtor

läßt sich nicht mehr so leicht verkaufen

und wenn es dann die Andren auch noch raffen

dann könnt es sein, dass wir es mit Soli-VAC-tor schaffen

dass ihr als VAC-tor stark bleibt wie bisher und stärker werdet

Die dritte Version entstand direkt hinter der Bühne des großen Streikzeltes während der Redebeiträge: Danke an alle KollegINNen, die mir dabei geholfen haben … und mein Schreiben wurden durch die Reden sehr beflügelt: Unterstützt von der IG-Metall plant der Betriebsrat eine Betriebsversammlung mit rund 30 Tagesordnungspunkten, die alle sehr sorgfältig von der Belegschaft diskutiert werden müssen. Auf Nachfage aus der Vorstandsetage wurde der mitgeteilt, dass Ihre Stellungnahme als Punkt 29 vorgesehen sei. Die betrieblich-gewerkschaftlichen Tarif-VerhandlungsführerINNen kündigten an, jederzeit die Betriebsversammlung über den Stand der Verhandlung und zu einzelnen zur Entscheidung anstehenden Punkten zu informieren, um nicht ohne das Votum der Belegschaft weiter zu verhandeln … das aber führe sicher zur Ausdehnung oder zum Wiederaufruf von Tagesordnungspunkten angesichts veränderter Bedingungen usw… so sei es ebenso sicher, dass der Tagesordnungspunkt 29: “Mitteilung/Stellungnahmen Geschäftsführung, Vorstand” usw. eventuell erst nach drei tagen Betriebsversammlung auf gerufen werden könne. Ein IG-Metall-Kollege ergänzte sinngemäß: sollte irgendwelche Heuschrecken-Marionetten diese Betriebsversammlung behindern, sei der Kontakt zur Staatsanwaltschaft unproblematisch (den ebenfalls jüngst warnstreikenden Polizisten wird in Hessen wie den LehrerINNen die Lohn- und Gehaltserhöhung im Öffentlichen Dienst verweigert so wie auch die dringend erforderliche Rücknahme einer vor Jahren diktierten Arbeitszeitverlängerung. Und das trifft auch die Staatsanwälte… die sind also hoch motiviert). Wer die Arbeit der Betriebsräte z.B. die Durchführung von Betriebsversammlungen behindert, begeht eine Straftat. Die kann mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft werden.

(Mit einer entsprechenden Anzeigedrohung konnte ich 1983 als DEUGRO- Betriebsratsvorsitzender schon Mal die Entlassung einen ganzen Hallenbelegschaft verhindern. Ich konnte es auch nur, weil der Konzernspitze klar war, dass die Belegschaft mit Unterstützung der Nahverkehrskutscher und der Fernfahrer den Knotenpunkt Ostbahnhof-HanauerLandstraße bis zum Osthafen dicht gemacht hätte Mögli ch war das auch, weil mein ÖTV-LaVoKollege, der ÖTVHessen-Vorsitzende Karl-Heinz Jungmann und die Kollegen von Kühne&Nagel, von Pracht , Lufthansa-Cargo und Schenker hinter uns standen. Dass Carl-Eberhardt Press und seine rechten Hände aus der Konzernspitze dann nicht in den Knast oder ersatzweise Geldbußen zahlen mussten, hat nicht wenige Kollegen damals geärgert. Aber die Rettung von fast 30 Arbeitsplätzen in der Stammbelegschaft war wichtiger als diese “Genugtuung”.

Fortsetzung folgt etwas später .. aus Krankheitsgründen … aus denen ich auch nicht länger als bis 14 Uhr vor dem VACtor bleiben konnte…

Es folgt die bislang letzte Version, die ab fünf vor Zwölf entstanden ist:

Vorwort:

GELD arbeitet nicht.

GELD stinkt nicht nach Schweiß.

Maschinen schaffen keinen Mehrwert.

Das ist VACt.

Wir schaffen den Reichtum, den Ihr einsackt.

Wir entwickeln, planen, produzieren, Ihr könnt nur verhökern, zerschlagen, filetieren

und wollt nur eines: PROFITIEREN

verschleudern, verprassen, verheizen und verluxen Wir sollen jammern vor Armuts- Kleiderkammern und euch dankbar sein, wenn etwas Abfall von euren Tafeln für uns abfällt.

(verluxen ist kein Dudenwort, es ist ein Mix aus verjuxen, Luxus, verprassen, (ver)heizen, Ich will Spaß, ich geb Gas!)

KollegINNen von der Vacuum-Schmelze!

IHR seid der Mehrwert-VACtor

der VACtor, der den Reichtum schafft

Billliarden für die Milliardäre

die NICHTS als unsere Armut schaffen

und wir schaffen

denen noch die Waffen

die wir so wie die Maschinen

füttern und bezahlen

mit unsren Kindern

wer das begreift

und überlegt

wie das zu ändern wäre

der wird sofort zum StörVACtor

läßt sich nicht mehr so leicht verkaufen

und wenn es dann die Andren auch noch raffen

dann ist es sicher, dass wir es mit Soli-VAC-tor schaffen

dass ihr als VAC-tor stark bleibt wie bisher und stärker werdet

Ob DUNLOP, DeguDent, ob VAC

SIEMENS, BOSCH, Continental

ob Post , ob Bahn, ob Druckhaus Madsack …

es ist das kapitale Pack

dagegen steht ihr bei der VAC

Das alles ist Material, es sind Rohlinge, geschrieben zum Teil auf Zuruf von KollegINNen auch welchen von DUNLOP…. und Rohlinge müssen eben weiter bearbeitet werden…

Ich werde mich dran machen

