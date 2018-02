Rema hat Typhus, ihr Kind Malaria: wie wir Afrika schaffen mit Bio-Waffen

Remas Child is getting better, but now the Mother got a Water-Sickness: Typhoid – Typhus

Remas Kind hat die Malaria vorläufig überstanden. Jetzt hat sie sich wegen des kontaminierten Trinkwassers in den Slums von Kampala eine Wasserkrankheit geholt, Thyphus, der zunächst im Hospital behandelt wurde.

Sie muss Medikamente nehmen und ist so geschwächt, dass sie nicht oder nur kurzzeitig Arbeiten gehen kann. Nun fehlt ihr das Geld für die Medikamente und für das Essen. Ein Fass ohne Boden? Wenn man den Deckel drauflegt, sieht & hört man nichts mehr. Aber die Hilferufe dringen trotzdem in unsere Träume …

Ich bitte euch schon wieder um Geld für Rema-Return

Typhus, jene Krankheit, die Saudi-Arabien gerade mit US-deutscher-NATO-Unterstützung in den Jemen bombt, wohin einige meiner Lamboy-Kids mitten aus der Schule abgeschoben wurden, inklusive Mahmuts kleinstem Bruder, den der Anderthalbkäsehoch-Zweitklässler ganz stolz mit in die Schule schleppte, um ihm den Chor zu zeigen, “in den er bald kommt!” Jetzt hört er statt Kinderlieder Kampfjets und Explosionen, wenn er Bomben und Typhus überlebt hat. Ich will hier nicht von /über Afghanistan bis Zaire schreiben, von Adem & Arta bis Zoe &Zafira und ihr “Schicksal” …. von Ariha (Jericho) über Gaza bis Zababda, von Afrin, Aleppo bis Deir ez Zor …

ein (gutes) Ende ist nicht in Sicht.

Vielleicht aber Eure Spende?

Ihr wisst ja: es gibt nichts Gutes außer man tut es!

Rema hat mir via fb-messenger geschrieben:

Rema:

Typhoid is a serious fever if ur not serious you end up making it chronic and if it becomes chronic it will be hard for it to cure

So plz take medication

Hartmut:

Did you already book the flight? Aren’t you able to fly with your sickness? And the 40,-€ from Georgi? where shall she send it and to whom? You will depart in 18. February ? Perhaps I can send some Money at monday or tuesday next week. Is it early enough? I’ll get some “Gage” for my reading of “Das 7.Kreuz” in the former synagoge in Gelnhausen and i sold there three of my books. “unter-schlag-zeilen”. I’ll send this Money too to you two ( that sonds really funny!)

Rema:

I have booked the ticket and am just still waiting for my visa which will be out next week

I had told Geriorgina to send it to you so that you can help me send it to me

The ticket is so expensive but I will do that

Yesterday I asked at the booking office and the ticket cost 844$ for me and for my child it cost 21$

Wer noch ein paar € übrig hat, soll sie doch bitte unter dem Kennwort “REMA-RETURN” an mich -zwecks Weiterleitung nach Kampala über Western-Union auf mein Konto überweisen bei der VR-Bank-Büdingen Hartmut Barth-Engelbart DE66 5066 1639 0001 1400 86 … Danke an alle KollegINNen, die den einen oder anderen €-Schein bereits überwiesen haben. Spenden geht auch via PayPal über den Spenden-Button auf meiner Homepage.

Am having a water sickness and am currently admitted in the hospital

Mi 15:23

Rema

I don’tknow what to do those things are making me really tired

Mi 19:39

Rema

Can you please try to get for me small money

15:33

Hartmut

Rema, es ist bisher kein weiteres Geld für Dich überwiesen worden. Auch small money überweisen kostet jedes Mal zwischen 15 und 25 € zusätzlich. Morgen gehe ich noch Mal zur Bank und frage, ob etwas überwiesen wurde.

Rema

Even me am still taking my treatment …. Thank for your support

You want to know the whole Story? – Weitere Infos zu Rema-Return gibt es hier: http://www.barth-engelbart.de/?p=201611

die Links zu den weiteren Infos befinden sich am Ende des vorherigen Artikels

Zum Glück nur noch ein kleines Stück & Rehema kommt zurück aus Uganda mit Kind nach Hanau

Rehemas Kind hat Malaria! Ihr glaubt es nicht? Um Himmelswillen, sehet hin & spendet!

Rehemas Child suffers under Malaria! You dont beleave it ? Here the Pictures

