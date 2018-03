Brief an den Alt68er LEO-Panzerbauer Burkhart v. Braunbehrens (Ex-SDSler, Ex-KBWler)

HaBEs Offener Brief an Burkhart von Braunbehrens, Ex?- Krauss-Maffei-Wegmann-Anteilseigner, ExSDSler, ExKBWler, Ex?-LEO-Produzent



Aktueller Grund für diesen Brief ist nicht nur die technische Nachrüstung der bereits an die Türkei verkauften Leopard-Panzer. Es ist auch die Befürchtung, dass Krauss-Maffei-Wegmann ähnlich wie Heckler&Koch die Ausfuhrverweigerungen durch das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (Bafa) mit Lizenz-Produktionen z.B.in Saudi-Arabien umgeht.

Und vor Allem ist es der Einsatz der Leopard-Panzer beim erneuten Überfall der Türkei auf Syrien.

Nach dem Bekanntwerden der relativ riesigen Schmiergelder-Einsätze durch Rheinmetall, Kraus-Maffei-Wegmann in Griechenland 2014, um dort wieder besser ins EVG-verordnete Aufrüstungsgeschäft zu kommen, fiel mir ein, dass sich Griechenland nach den ersten Troika-Sanktionen damit an der EU und Deutschland und Frankreich gerächt hat, dass die verordnete Nachrüstung der griechischen Armee nicht mit Panzern aus Europa sondern mit Abrams-Panzern aus den USA geschah. Nicht ganz unbeteiligt dürfte dabei die historische US-Seilschaft der erzreaktionären (ex-)griechischen Milliardäre sein, die sich nicht auf die Connection Onassis-Kennedy beschränkt. Es dürfte sich bei diesem Akt auch um ein US-gelenktes Manöver zur Abdrängung ungeliebter Konkurrenz auf dem Rüstungsmarkt gehandelt haben, den EADS -Airbus und EURO-Copter ebenfalls zu spüren bekamen. oder wie Podolski vor dem WM-Spiel gegen Polen schon sagte: “Helm auf und durch!” und nicht erst im Warthegau warten, wenn schon, denn schon durch bis in die Kornkammern und Ölfelder des Reiches in der Ukraine und zur Sicherung der deutschbaltischen Kolonien und zur Regermanisierung Kaliningrads (als Rache für Stalingrad)

Wenn schon der oberste “Reichsbürger” Theo Weigl auf einem Treffen der Landsmannschaften die Weiterexistenz des deutschen Reiches und den Anspruch der Versammelten auf die alte Aussiedler-Heimat propagieren durfte, dann ist es doch völlig in Ordnung, wenn in der Ukraine der Hitlerfreund und -verbündete, der Juden- & Polenschlächter Stephan Bandera unter Poroschenko als Volksheld gefeiert wird. Der Mann hat schließlich unter der schützenden Hand der CIA und des BND in seiner “Freien ukrainischen Universität” in München aus den Rest-Jung-Beständen der SS-Division “Nachtigall” eine Befreiungs-Elite herangezogen.

HaBE Burkhart noch als „von“ im Kopf, der es wohl jetzt gelegentlich weglässt. Er repräsentiert die 1968er Parallele zu den 1848ern, wo sich Buderus von Carlshausen in seinem Tee-Tempelchen im Lustgarten rund um das Herrschaftshaus des Carlshausen-Hofgutes in Linsengericht bei Gelnhausen zum Philosophieren, Belletrieren, Modellieren, Portraitieren, Revolutionieren, Demokratisieren, Demauthieren, Deflorieren, Penetrieren, Pädophilieren mit der Knaben Wunderhorn, mal von Hinten mal von Vorn, Hetero- wie Homo-Erotisieren mit den Göttinger Sieben, den von Savignys, den von Arnims, den Grimms usw. an den Wochenenden trafen, wie heute zur ai-Veranstaltung, zum greenpeace-Vortrag, im Swinger-Club, im Amadeo und zur GRÜNEN-Landesversammlung, um dann ab Montag-Morgen die Preußen und die Württemberger, die Bayern und die Badischen Könige und Fürsten mit Schienen, Lokomotiven, Kanonen gegen die Reichsverfassungs-Kampagne zu beliefern und so dazu beizutragen, dass Dank der Eisenbahn-Truppentransporte der letzten republikanischen Garde, der letzten demokratischen Volksmiliz zu Rastatt auf der Schanz der Totentanz getrommelfeuert wurde.

DRINGEND NOT-WENDIGE VORBEMERKUNG (bevor es zum Ostereinmarsch in die Ukraine geht !?!?)

Recherchen zur Ukraine, (((wo der EU-Gouverneur mit Einmarsch droht, was der Ö-Außenkasper von der ÖVP für die Ukraine im gestrigen zip (20.2.14)vorerst noch ausgeschlossen hat))) wie zu Hermann Josef Abs sind äußert schwierig. Sie hängen immer direkt mit den Niederkunfts-& Geburtslügen der Bundesrepublik – von der Kronberger Währungskonferenz bis zur Berliner Luftbrücke, von des Reiches balkanischer Erweiterung, mit OstKornkammern & Ölquellen & Krimsekt zusammen.

Sie sind auch sehr teuer. So teuer, dass sie den Rechercheur in den Bankrott treiben. Dazu HaBE ich weiter unten Einiges geschrieben. Die jetzt wieder auf mich zukommenden Abmahn-Kosten kann ich mit meiner (Berufsverbots-bedingt-gekürzten) Rente alleine nicht schultern. Damit ich mein ABS-olut NonProfit Internet-Projekt weiter betreiben kann, bitte ich Sie/euch unter dem Kennwort “ABS-solution” um Spenden auf mein Kto Nr. 1140086 bei der VR-Bank Main-Kinzig-Büdingen, BLZ: 506 616 39 Danke. HaBE))

HaBEs Offener Brief

an Burkhart von Braunbehrens,

Krauss-Maffei-Wegmann-Anteilseigner,

ExSDSler, ExKBWler,

LEO-Produzent

Veröffentlicht am 26. Juni 2012 von Hartmut Barth-Engelbart

Angesichts des massiven Truppenaufmarsches der Türkei an der syrischen Grenze ist der folgende Brief um so dringlicher, denn es steht eine Neuauflage des Stellvertreterkrieges Irak./.Iran, des ersten Golfkrieges bevor. Die Auf- und Nachrüstung der Türkei wird ein Bombengeschäft, während Erdogan im Auftrag und mit den Waffen seiner Herren Syrien -so wie die EUSANATO Libyen – in die Steinzeit bomben und den Iran weiter isolieren kann. Die NATO und die EUSA halten sich offiziell fein raus und lassen ihren Kettenhund Israel den Job vom Süden aus miterledigen. Der 3. Weltkrieg hat längst begonnen … (siehe Fußnote ****).

Lieber ExGenosse Burkhart,

dass Dich jetzt einige Leute per “Steckbrief” suchen und für Deine Ergreifung ein Kopfgeld ausloben, ist nicht sonderlich originell und auch nicht sonderlich löblich. Da Du aber gemeinsam mit Deinen ebenfalls ex-linken Geschwistern übersatt an Produktion bzw. Verkauf von Waffen verdienst, die nicht nur für den Gebrauch im Inneren und zur grundgesetzlich abgesegneten Landesverteidigung eingesetzt werden (wollen die Polen sich etwa die Lausitz holen oder will Lukaschenko zusammen mit Putin die deutsch-baltischen EU-Kolonien und die OstSeeHoheit zurückerobern? Das war jetzt nur Mal so ne Scherzfrage) – sondern mit rasanten Steigerungsraten ins Ausland in alle Krisengebiete verkauft werden, da kann ich es schon verstehen, dass man Dich der Beihilfe zu Kriegsverbrechen bezichtigt. Zumindest riechen deine Renditen doch ziemlich Stark nach Kriegsgewinnlertum. Gleich wo die Kriege stattfinden.

Morddrohungen gegen Dich und Deine Familie verurteile ich aufs Schärfste. Auch die alte volksmedizinische und Dir als Steiner-, Anthroposophie- & Homäopathie-Freund (wie Ex-Heimatfrontbefehlshaber Otto Schilly und Co.) geläufige Weisheit: “similis simulabis = Gleiches mit Gleichem heilen” ((oder vergelten)) gilt in diesem Falle nicht. Abschießen, Umbringen, das ändert nichts zum Guten.

Kannst Du Dich noch erinnern, was Dein (unser!) damaliger Oberkommandierender Hans- Gerhard (Joscha) Schmierer zum Mord an Generalbundesanwalt Bubak gesagt hat: ich meine, es war so was wie: Einen abzuschießen ändert nichts, die wachsen nach und man solle ihm keine Träne nachweinen, der habe genug Dreck am Stecken. Dass Joscha, den Robert Mugabe Mal in Unkenntnis der deutschen Verhältnisse und zur Erheiterung des KBW-ZK-Mitgliedes Ralf Füchs den Führer der deutschen Arbeiterklasse genannt hat, dass der uns angewiesen hatte, diesen seinen Mord-Kommentar überall in (West-)Deutschland bei Kundgebungen zu propagieren, daran wirst Du Dich sicher noch gut erinnern! Auch Du musstest Dich den ZK-Direktiven unterordnen und die dazugehörige Kommunistische Volkszeitung verkaufen . Oder hattest Du damals schon ne Ausnahmeregelung, weil man die wichtigen Kader nicht gefährden durfte…?

Nur stellt sich mir die Frage, was schlimmer ist, sich zur Verbreitung eines solch zynischen Kommentars kommandieren zu lassen, (wofür ich zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, was Eberhard Kempf in der Revision auf 3 Jahre mit 3 Jahren Bewährung herabverteidigen konnte ((den könnte ich im Gegensatz zu Weyrauch, Leissler-Kiep und Josef Ackermann heute nicht Mal mehr für ne Sekunde bezahlen)))…

Ja, was ist schlimmer? Solchen Zynismus zu propagieren oder Tausende auszubeuten, LEOs bauen und verkaufen zu lassen?

Die für Bahrain bestimmten LEOs, die an die Saudis geliefert wurden, wurden speziell für den Einsatz im Inneren und jetzt im Test in Bahrain zum Plebsschieber weiterentwickelt – oder hattet ihr ihn für den Katastrophen-Einsatz gegen Lawinen als Schneeschieber geplant und die Saudis missbrauchen ihn jetzt zum Plattwalzen von Massendemonstrationen? Na ja, man könnte Sandverwehungen wegschieben, die haben nun Mal keinen Schnee! Was sollnse denn sonst mit den LEO-Schiebern machen ? Ja, ich weiß, schon wieder ein kleiner Spaß muss sein. Soll ja auch Unterhalungswert haben so ein offener Brief. Sonst liestn keiner.

Wir kennen uns ja schon seit der Anti-Notstandskampagne der IGMetall unter dem ADA-Absolventen und SDSler Helmut Schauer. Damals hieß das noch nicht “AntiRiotTaskForce” aber die Räumpanzer waren schon eingeplant und standen auch schon bereit. Im Vergleich zu Deinen neuen LEOs aber warn die noch richtig niedlich. Und die Polizeihelme warn aus Pappmaschée …

In einem Interview der SPREEZEITUNG erwähnst Du eine Frau, die Dir “mit beigefügter Kugel Kaliber 9mm schrieb, sie habe als Kind in den Bombennächten erfahren müssen, wie schlimm und menschenfeindlich Waffen seien.” Und Du hast ihr geantwortet: ”…dass sie und Deutschland seiner Zeit unter unermesslichen Opfern durch Russen, Franzosen, Engländer und vielen mehr, vor allem auch durch Amerikaner, von denen allein in der Normandie über 20 000 Soldaten ihr Leben gaben, befreit worden ist.” Befreit wovon? Die Kriegsgewinnler und -treiber sind geblieben, auch die Nutznießer der KZs, der Zwangsarbeit. Krauss-Maffei, Wegmann gehörten dazu und gehören dazu. Ihre Oberkampfhunde wurden hingerichtet, die Anderen nur kurz an die kürzere Leine gelegt, bis sie wieder loslegen durften … bei der Wiederbewaffnung…

http://www.spreezeitung.de/panzer-deal-mit-saudi-arabien-interview-mit-burkhart-braunbehrens/

Merkst Du eigentlich nicht, welche Ungeheuerlichkeit in diesem ungleichen Dialog steckt ? Einer, der mit Kriegen Zigmillionen Profite machen lässt und abkassiert und sich per Jet – wenns brenzlig wird – aus den Schusslinien und den Bombenfeldern in Sicherheit bringen kann, der die Geräte entwickeln lässt, mit denen der Widerstand gegen diese Kriege niedergewalzt, niedergeschossen, niedergebombt wird, antwortet einer Mit-Leidenden, einer sich verzweifelt den Kriegstreibern und Kriegsgewinnlern in den Weg stellenden Frau mit einer solchen Klugscheißerei.

Ach ja, bevor ich es vergesse, was ist es denn, wenn Dir diese Frau symbolisch die Kugel gibt? Im Gegensatz zu Dir hat sie aus der Geschichte gelernt und schiebt wahrscheinlich unendlich friedlich, hartnäckig und geduldig ”draußen vor der Tür” Deiner Panzerschmieden Mahnwache mit dem Vermächtnis Wolfgang Borcherts auf den Lippen: “Sagt NEIN!”

Und Du und Deinesgleichen, die auf den Kriegsgewinnen der Krauss-Maffei und Wegmann aus dem ersten und dem zweiten Weltkrieg ihr neues Imperium aufbauen ließen und in der Tradition dieser Kriegsgewinnler weitermachen, befördert mit euren Waffenlieferungen nach Adolf Hitlers gescheiterter “Neuordnung Europas” den dritten Neuordnungsversuch unter deutscher Führung.

Mit welchen Panzern, die das hochverschuldete Griechenland im Ausland kaufen musste (nach EU-&EVG-Vertragsverpflichtung!) werden demnächst die Massendemonstrationen in Thessaloniki, Athen, Piräus, Patras, Kalamata, Korinth von Straßen und Plätzen geräumt, mit welchen Panzern werden die Blockaden der Kriegsnachschubhäfen niedergewalzt?

Mit welchen in der Türkei? Das werden doch nicht immer noch die ausgemusterten DDR-NVA-Schrottkisten sein, die Deutschland an die Türkei geliefert hat für den Kampf gegen die PKK? Oder gegen gewerkschaftliche Kundgebungen, Streiks, Blockaden oder für einen griechisch-türkischen Grenzkrieg um Öl- und Erdgasvorkommen in der Ägäis ?

Joschka Fischers Nachfolger bei der auch militärischen Südosterweiterung und Absicherung des neugeordneten Europa, können auf Krauss-Maffei-Wegmann’sche Waffen vertrauen und wir – alle Lohnabhängigen, krepierenden Kleinbauern und andere “kleine Leute” Europas – dürfen sie bezahlen..mit erpressten Steuern und dem von Gauck geforderten & gesegneten Heldentod ihrer Kinder: Sold statt BAFÖG, Kanonenfutter statt Studentenfutter – Lebensperspektive: ProfiKiller für ProfitKrieger…

Und zum Abschluss, wo ich gerade bei RWE-EON-REWE-SIEMENS-usw.-Berater Fischer war, der von Fischer headgehuntete Chef des “Think-Tanks” (schon wieder ein Panzer!) des AußenAmtes (AA) Joscha Schmierer dürfte bereits in Staatspension gegangen sein. Wer ist jetzt dort der geeignete Nachfolger für Euren Laden ?

Viel Konkurrenz gibts ja nicht, aber bei der atlantischen Ausrichtung der orangerosaolivgrünen Front könnte es auch so passieren wie neulich in Griechenland, wo dann mit UNSEREN Rettungsgeldern keine DEUTSCHEN LEOs sondern US-Panzer von Abrams gekauft werden. Oder sind Volvo-Panzer für Alt68er akzeptabler? http://www.griechenland-blog.gr/2011/usa-bieten-griechenland-400-kampfpanzer-m1a1-abrams-an/5788/

Aber wie ich gelesen habe, versorgt ihr ja auch aktuell die notleidenden Kalfaktoren-Regierungen mit ausreichend innerer Sicherheit:http://www.griechenland-blog.gr/2012/ruestungsindustrie-nimmt-griechenland-schamlos-aus/6447/

In diesem Sinne: Augen auf, sonst schmelzen die Renditen wie Polareis.. Aber auch das Letztgenannte ist nicht so schlecht, dafür solltet ihr aber schnell in die Marinebelieferung einsteigen oder seid ihr schon dabei? Da oben müssen nämlich die Rohstoff-Claims abgesteckt und verteidigt werden und so gut schwimmt der LEO halt doch nicht. U-Boote wären da stark gefragt!! Einfach Mal – wie bei von Weizsäckers üblich – den Familienrat einberufen und dann die Anteile strategisch günstig verteilen…

Hans-Jörg Hager (du kennst ihn auch aus goldenen Heidelberger Zeiten, macht der jetzt als DB-Schenker-Chef für Dich den LEO-Spediteur ? Oder vertreibt Dir die Post-DHL die Tanks via Leipzig-Halle?) und Hans-Gerhard Schmierer hatten einstmals die KBW-Generallinie so benannt: Das Kapital mit dem Geldbeutel erschlagen. Das war aber nicht als Rat zum Suizid gemeint. Du sollst Dir nicht die Kugel geben. Doch bedenke, was der große Vorsitzende in weiser Voraussicht schon vor über 70 Jahren gesagt hat: “Der Geldbeutel, den sie aufgehoben haben, wird auf ihre eigenen Füße fallen!” Es könnten auch die Köpfe sein, die KAPITA ! Kapito? Nun gut, Willy Brandt hat die Notstandsgesetze, Unvereinbarkeitsbeschlüsse und Radikalenerlasse durchgepeitscht und dabei immer “Mehr Demokratie wagen!” gerufen, bis er seine berühmt heißere Stimme weg hatte und Günter Grass für ihn einsprang. Bei Schröder warens dann “Mehr Volkswagen”. Und jetzt sind mehr LEOs, noch besser als mehr Kübelwagen.. Und mit TIGERN ohne Flügel kann man das Libysche Öl auch nicht befreien. Rommel würde in Syrien scheitern und käme an Iran nicht dran. Seid ihr eigentlich auch bei EADS mit drin, ich finde das genial, den Städtekampfhubschrauber für die Einsätze gegen Libyen TIGER zu nennen. Da trommelt Rommel vor Begeisterung noch im Grab gegen den Sargdeckel und der GröFaZ schmiedet im Bernsteinzimmer neue Pläne …

So, für heute reicht es erst Mal. Ich freue mich schon auf Deine Antwort. Es war doch so schön, als Du noch im Neuen Roten Forum mitgeschrieben hast und wir uns dann 1968 zum ersten Mal im SDS-Büro getroffen haben. Ich als SDS-BundesVorstands-Büroleiter und Du als die Speerspitze der Revolution in Nord-Baden.

Dein Ex-Genosse Hartmut Barth-Engelbart

FUSSNOTE: Angesichts des massiven Truppenaufmarsches der Türkei an der syrischen Grenze ist der folgende Brief um so dringlicher, denn es steht eine Neuauflage des Stellvertreterkrieges Irak./.Iran, des ersten Golfkrieges bevor. Die Auf- und Nachrüstung der Türkei wird ein Bombengeschäft, während Erdogan im Auftrag und mit den Waffen seiner Herren Syrien -so wie die EUSANATO Libyen – in die Steinzeit bomben und den Iran weiter isolieren kann. Die NATO und die EUSA halten sich offiziell fein raus und lassen ihren Kettenhund Israel den Job vom Süden aus mit erledigen. Der 3. Weltkrieg hat längst begonnen, Was macht der Iran, wie reagiert Russland ? Wird die Schwarzmeerflotte in dem selben versenkt ? Werden die russischen Stützpunkte in Syrien vernichtet ? Lässt sich China aus der Reserve locken, um befreundete und verbündete Staaten im Nahen Osten und Afrika zu retten? Wird gleichzeitig Palästina eliminiert nicht ein- sondern final ausgegrenzt ? Und wer profitiert auf deutscher Seite diesmal am meisten vom neuen Golfkrieg? Beim ersten Golfkrieg war es das Rüstungskonglomerat ITT, MB, Bosch unter der Führung der Robert-Bosch-Stiftung, deren Kern ja schon den 2.Weltkrieg und das 3.Reich mitbewaffnet hatte. Mitbeteiligt an der Bewaffnung des Irak unter Saddam Hussein, “der damaligen Türkei” war mit seinen 99 Millionen-Anteilen Richard von Weizsäcker.

Ob Krass-Maffei-Wegmann damals auch dabei waren, habe ich bisher nicht recherchiert. Aber Burkhart, Du kennst doch sicher den Herrn Deichner aus Mannheim. Der hat nach ausführlichen Recherchen über die Beteiligung Richys Strafanzeige erstattet gegen den damaligen Bundespräsidenten wegen der Beihilfe zum Völkermord. Ich glaube, dass der Dir auch genau beziffern kann, wie weit Deine Firmen auch an diesem Völkerschlachten beteiligt waren. Die Beteiligung von Kraus-Maffei-Wegmann an der aktuellen Neuauflage durch Lieferungen an die Türkei kannst Du ja Deinen laufenden Geschäftsberichten entnehmen

HaBE

Und noch eine Information: DAS KROKODIL.Ausgabe 1 (nach Nummer 0) ist da:

€€€€€€€€€€€€€€€€€ a c h t u n g w e r b e b l o ck ! ! ! €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

DAS KROKODIL

Ein Ei im Sumpf des Medieneinerleis

Gute Nachrichten zuerst: DAS KROKODIL ist aus dem Ei geschlüpft. Jetzt treibt es sein Wesen und knabbert mal hier und mal da am aufgeblasenen MedienMoloch. Vielleicht macht es plötzlich „zisch“ und der Moloch ist zu einem Molöchlein geschrumpft: „Pffffttt….“ Jetzt aber im Ernst: DAS KROKODIL ist eine vierteljährlich erscheinende „Grundsatzschrift über die Freiheit des Denkens, bissig – streitbar – schön und wahr und (manchmal) satirisch.“ Die Ausgaben Null und Eins liegen vor – aber nur für eine mutige Leserschaft. …… weiter hier: http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=18039

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ achtung werbeblock.ende €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

http://www.das-krokodil.com/

Mit besten Grüßen

Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann

Arbeiterfotografie – Forum für Engagierte Fotografie

Anneliese Fikentscher

Andreas Neumann

Merheimer Str. 107

D-50733 Köln

Tel: 0221/727 999

Fax: 0221/732 55 88

eMail: arbeiterfotografie@t-online.de

Web: www.arbeiterfotografie.com

Autor: Hartmut Barth-Engelbart

Autor von barth-engelbart.de Zeige alle Beiträge von Hartmut Barth-Engelbart

Autor Hartmut Barth-EngelbartVeröffentlicht am 17. Januar 201421. Februar 2014Kategorien Allgemein„HaBEs Offener Brief an Burkhart von Braunbehrens, Krauss-Maffei-Wegmann-Anteilseigner, ExSDSler, ExKBWler, LEO-Produzent“ bearbeiten

2 Gedanken zu „HaBEs Offener Brief an Burkhart von Braunbehrens, Krauss-Maffei-Wegmann-Anteilseigner, ExSDSler, ExKBWler, LEO-Produzent“

Pingback: An die LANZ-Knechte der EVG-NATO: Lanz und Jürges | barth-engelbart.de

Kommentar auf der fb-seite Antikapitalistische Linke:

Pedro Granata:

“Burkhart Braunbehrens, bei der Panzerschmiede Krauss-Maffei Wegmann im Streit ausgeschiedener Miteigentümer, hat eine Stiftung zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern gegründet. Die Organisation mit dem Titel «Willkommen in Deutschland» will im pfälzischen Grünstadt oder Umgebung ein oder mehrere Wohngebäude für Asylbewerber kaufen und beim Deutsch lernen helfen. Sie verfüge über einen sechsstelligen Betrag aus dem Verkauf seines Anteils an KMW, sagte Braunbehrens am Montag in Ebertsheim (Kreis Bad Dürkheim).

Braunbehrens hatte 2012 für Wirbel gesorgt, als er gegen eine Panzerlieferung an Saudi-Arabien Front machte. Nach einem Rechtsstreit habe er seine KMW-Beteiligung veräußern können, sagte der 73-Jährige, der als Künstler arbeitet.”

https://www.welt.de/…/Ex-KMW-Miteigentuemer…

Meine Antwort:

Hartmut Barth-Engelbart:

Darauf habe ich bereits mit einem Link zur Wikipedia-Seite BvBs in meinem Brief hingewiesen. Nur Flüchtlingsheime bauen alleine nützt nicht ausreichend, wenn man nicht das Herausschießen, Herausbomben aus den Heimatländern ver- oder wenigstens behindert. Da sollte der BvB doch etwas mehr investieren: Öffentlich Stellung beziehen gegen die NATO-Kriegspolitik, Medien dagegen aufbauen, unterstützen … Deutschunterricht geben, Wohnungen suchen, Klamotten spenden usw … alles gut und schön. Mach ich auch seit über 40 Jahren. Deserteure verstecken und ins neutrale Ausland schleusen …. Aber die Kärrnerarbeit machen wieder Ehrenamtler und wenn der Staat was macht, dann mit unseren Steuergeldern und nicht aus den Profiten der Kriegsprofiteure …. Die sollen für die Kriegs-Folgeschäden blechen, die sie verursachen …