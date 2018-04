Verblödungsmaschine erneut angeworfen: Die „Enteignung“ syrischer Flüchtlinge

Die Giftgas-Lüge ist kaum unter den Teppich gekehrt, schon treiben deutsche LEIDMEDIEN in dieser Woche die nächste Sau durch’s Dorf.

Perfide, elend und verwerflich. Ganz nach dem Propaganda-Prinzip: wenn du deinen Gegner permanent mit Scheiße bewirfst, bleibt irgendwann schon was hängen, zumindest der Geruch.

Die Mickeymausscheiße, die sich Springer & Co diese Woche ausgedacht haben, ist geeignet, dem linksgrünen Teddybärchen-Schwinger Torben-Hendrik und refugees-welcome-Jutebeutel-Trägerin Charlotte-Sophia die Tränen in die Augen zu treiben: der PitterPöhsePursche Assad enteignet nach Syrien zurückkehrende Flüchtlinge! Der nimmt denen ihr Haus weg! Ihren Garten! Ihre Existenz! Denkt denn niemand an die Kinder? Die Kiiiinder! Schluchz.

So zumindest bild, die welt, springer, ntv, n24, die süddeutsche und die ganze bande *unserer* überaus geschätzten, gleichgeschalteten (der hinkende joseph g. würde ein feuchtes höschen kriegen!) qualitätsmedien in dieser woche.

Is nich zu glauben: aber wenn die doch alle -nich nur die da oben- das Gleiche schreiben, muss es doch wahr sein!

https://www.bild.de/politik/ausland/headlines/assad-will-fluechtlinge-enteignen-55529000.bild.html

http://www.rp-online.de/politik/ausland/baschar-al-assad-enteignet-fluechtlinge-syrien-kann-haeuser-und-grundstuecke-nehmen-aid-1.7538942

http://www.handelsblatt.com/impressum/nutzungshinweise/blocker/?callback=%2Fpolitik%2Finternational%2Fvertreibung-der-zivilbevoelkerung-syriens-machthaber-assad-droht-gefluechteten-mit-enteignung%2F21224850.html

http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-baschar-al-assad-will-mit-enteignung-fluechtlinge-aussperren-a-1205219.html

https://www.merkur.de/politik/mit-diesem-perfiden-trick-will-assad-will-syrische-fluechtlinge-enteignen-zr-9821155.html

https://www.focus.de/politik/ausland/perfidem-vorhaben-entgegentreten-assad-plant-enteignung-von-fluechtlingen-die-bundesregierung-ist-entzuernt_id_8837312.html

https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/deutschland-will-gegen-enteignung-von-geflohenen-syrern-vorgehen-100.html

und Österreich hat sich auch angeschlossen, nach 70 Jahren wieder mal

http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Syrien-Mit-neuem-Gesetz-enteignet-das-Assad-Regime-Millionen-Fluechtlinge;art391,2876962

http://spiegel.ddnss.de/nachrichten/syrien-mit-neuem-gesetz-enteignet-das-assadregime-millionen-fluchtlinge

to make it short: NONSENS.

Der Präsident Syriens, Bashar al Assad hat NIEMALS ein so lautendes Dekret unterschrieben, veröffentlicht oder gar in Auftrag gegeben.

Das Oberhaupt des demokratisch gewählten syrischen Parlaments, Khaled Abboud, dazu:

https://sputniknews.com/middleeast/201804281063989077-syria-parliament-assad-deny-property-confiscation/

“Es gibt dieses Dekret nicht. außerdem würde so eine Anordnung die syrische Verfassung verletzen. Viele syrische Bürger wurden in den Jahren des Bürgerkriegs von Terroristen gezwungen, ihren Besitz zu verlassen und zu fliehen. Viele Gegenden wurden komplett zerstört. Noch hat die syrische Armee die Befreiung Syriens nicht beendet. Wenn es soweit ist – übergeben selbstverständlich die syrischen Behörden jedem syrischen Bürger seinen Besitz. Aber warum bitte sollte man so ein Dekret veranlassen, wenn etliche Syrer aktuell noch nicht einmal ihre Besitzurkunden erreichen können, um diesen zu bestätigen. Die syrische Armee befreit eine Gegend nach der anderen. Die syrische Armee steht für die syrische Regierung. Und die syrische Regierung ist verantwortlich und schützt ihre Bürger.”

Mit den Enteignungs-fake-Meldungen wird versucht, die syrischen Flüchtlinge in Europa gegen die Regierung Assad aufzubringen, in den Strom der Rückkehrer möglichst viele Menschen gegen Assad zu konditionieren , um dann auch damit von Außen eine “Opposition” aufzubauen, die dann erneute Interventionen rechtfertigen soll.

Die Geberkonferenz ist m.E. eine Sammlung von Aufteilungs-Investoren, die ähnlich vorgehen sollen wie die Westalliierten mit dem US-Marschall-Plan bei der Teilung Deutschlands 1948 ((wobei ich Deutschland nicht mit Syrien gleichsetzen will. Von Syrien ist kein einziger Akt von Aggression gegen Nachbarländer ausgegangen)).

Und natürlich geht es auch darum die gegen die Bundesregierung und ihre NATO-Meute-Führer gekippte Stimmung in der Bevölkerung und im Bereich der Flüchtlingsunterstützer wieder gegen Assad auszurichten.

Ob es an der deutschen Übersetzung liegt? Oder hat der syrische Parlamentspräsident Khaled Abboud tatsächlich von “Bürgerkrieg” gesprochen? Das wäre ziemlich daneben, denn das Terrorregime des IS war kein Bürgerkrieg und sehr viele der FSA, SDA, Al-CIAida-ISIS, Franc-IS, Türk-IS, US-IS, Brit-IS, Saud-IS, Katar-IS, Isr-IS, EUR-IS-Massenmörder, Vergewaltiger, Entführer, Folterer waren keine Syrer.