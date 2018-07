Laute(r) Putino-Sino-logen lügen sich (in) die eignen Taschen & uns die Köpfe voll

Wer jetzt laut posaunend und trumpetend in den Exzellenz-Medien von ARD bis ZdF sich über den wirren, tumben “Hochverräter“ Trump das Maul zerreißt und trotzig, kindisch damit droht, Trump in die Suppe zu spuken, lenkt nur davon ab, dass er merkt, dass die von Russland angebotene Chance zur Schaffung eines Eurasischen Wirtschaftsraumes von Lissabon bis Wladiwostok inklusive eines eurasischen Sicherheitspaktes dahinschmilzt wie die Eiskappe des Nordpols im Klimawandel.

Dass sich zu den selbsternannten Putinologen, jetzt auch zu Hauf entsprechende Sinologen beim Wort zum Sonntag melden, Arno Widmann oder Wolf Biermann, Heldentod-Propagandist Gauck und manch anderer Vorgaukler kommt erschwerend hinzu: siehe dazu:

Montags in der VollenTonne: die FRklärung der St. Madelaine Albright und die Geschichte von dem Herrn Puntila seinen Knechten Wid- & Biermann

Wer nicht erkennt, welche Fraktionen des US-verorteten Finanzkapitals und deren Polit-Marionetten und Schattenkabinette im “tiefen Staat” gegen den Kurs des Donald Trump agieren, intrigieren und seine durch Schein-Manöver bis zum Schluss getarnten Deeskalations-Initiativen sabotieren, der kann höchstens den Trump’schen Morgenkaffeesatz in der Spülküche des Weißen Hauses aufrühren und nachlesen, wie die ARD-& ZDF-KorrespondentINNen vor der üblichen Kulisse. Das Orakel von Delphi brachte im Vergleich zuverlässigere Polit-Vorhersagen.

Jetzt herrscht erst Mal das journalistische Versagen vor.

Leider nennt auch die marxistsiche Tageszeitung “junge Welt” in ihrem heutigen (18.07.) ansonsten so verdienstvollen Hermsdorf-Artikel zur CELAC-Tagung ihrer 33 Mitgliedsländer aus Lateinamerika und der Karibik mit 28 Mitgliedsstaaten der EU und der Verabschiedung der Eckpunkte ihrer “biregionalen strategischen Partnerschaft” – zwar die Tags zuvor von 13 rechtskonservativ-regierten Lateinamerikanischen Staaten verabschiedete Erklärung, in der laut AFP/jW die sandinistische Regierung Nicaraguas der Menschenrechtsverletzung & der “Repression der Behörden gegen Studierende” bezichtigt und die “Auflösung der paramilitärischen Gruppen” gefordert wird. Er benennt zumindest auch die EU-Zielrichtung der Intervention und der erträumten, ersehnten Ablösung des Großen Bruders bei der Aussaugung des Kontinents (mit eigener EU-Streit- & Inkassomacht im Hintergrund),

Volker Hermsdorf nennt auch die teils erst kürzlich auf rechtskonservativen Kurs gebrachten Länder, schreibt auch, dass “die von terroristischen Gruppen ausgehende Gewalt in Nicaragua” in der Erklärung nicht erwähnt wird,

lässt aber einen Großteil der jW- Leserinnen im Unklaren darüber, wer denn nun diese “terroristischen Gruppen” und wer die entscheidenden Kräfte sind, die hinter dieser Erklärung stehen, was zu erheblichen Irritationen in den Nicaragua-Solidaritäts-Gruppen führt:

es sind dies die in einer vorhergehenden Konferenz in Havanna von über 100 linken, fortschrittlichen Organisationen Lateinamerikas und der Karibik benannten “Regime-Change”-Putsch-Initiatoren und Finanziers aus dem Bush-Clinton-Obama-RestPool im Staatsapparat, in den Diensten und dem “Deep State” – allen voran die Stiftung der Jugoslawien-Zerschlägerin Madelaine Albright (nach Vorarbeit Genscher-Kinkel-Köhlers und Vorbombardierung durch die “Rot-Grüne” deutsche Bundesregierung Schröder-Fischer-Scharping-Struck …. mit ihrem Geheimdienst-Oberaufseher und Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier. (In welchem Think-Tank ist denn nun das Hufeisen für den gleichnamigen angeblichen Milosevic-Plan für “ein zweites Auschwitz” ((Josef Fischer -O-Ton)) geschmiedet worden? Im AA oder im KA? )

Madelaine Albright greift in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau Trump wegen seiner angeblichen oder tatsächlichen Nähe zu EU-feindlichen “rechtspopulistischen” Regierungen in Europa und seine Politik zur Zerstörung der EU an, ködert damit ein “links-liberales Publikum” und verschleiert damit die tatsächlichen Ziele der Politik Trumps, die er zunehmend erfolgreich ansteuert: das ausbooten der EU-Konkurrenz auf dem Weltmarkt, die Stärkung des US-verorteten Finanzkapitals.

Schlimm, schlimm! Da helfen jetzt nur noch Münchner Rückversicherungs-Gerling-ähnliche EU-Garantien für die Irangeschäfte und sonstige US-Sanktionsbedrohte Unternehmungen auf dem Weltmarkt.

Schlimmer noch: Trump beginnt die wirtschaftlichen Optionen einer US-russischen Zusammenarbeit anzupeilen und die mit der Volksrepublik China über eine Friedensregelung in Korea in Angriff zu nehmen. Gleichzeitig muss er an der Heimatfront die Falken kaltstellen oder ruhigfüttern mit säbelrasselnden Schein-Manövern oder Kriegsszenarien, die er aber kostenmäßig auf die EU-Nato-Partner abwälzt und die „Verteidigung der EU gegen die russische Föderation“ zur EU-Angelegenheit erklärt. Dafür hat er die Unterstützung der Mehrheit des US-Bevölkerung. Dass ein großer Teil der Politik- & Wirtschaftselite der USA gegenih nsteht, das weiß er auch. Aber es gibt auch einen zur Zeit noch größeren teil des US-verorteten Finanzkapitals, der seine Politik unterstützt, die EU und das dort verortete Kapital als aufsteigende Konkurrenz auf dem Weltmarkt gerne aus dem Feld schlagen will, Diesem Flügel des US-Finanzkapitals scheint eine Kooperation mit Russland und China dafür am ehesten geeignet, bevor das EU-Kapital sich für diese Option entscheidet.

Die Trumpschen Schüsse gegen Nordstream zielen in diese Richtung und drohen den deutschen Stahlk- und Energie-Giganten das Geschäft zu vermasseln wie seinerzeit schon mal das Thyssen-Krupp’sche UdSSR-Röhrengeschäft …

Wer das Finanzkapital für einen monolitischen Block hält, der hält den Marxismus auch für eine Medizin gegen Rheumatismus und Kapitalismus, die man nur einnehmen muss, um ihn loszuwerden. Und der Dialektische Materialismus ist für solche ZeitgenossINNen ein Katechismus zum Auswendiglernen und Nachbeten im Schützengraben selbst zu „Verteidigungskriegen“ erklärter Angriffskriege.

Das Finanzkapital entscheidet binnenrational nach Aussicht auf Höchstprofit. Und es ist sich nicht einig. Es hält sich geschäftsführende Ausschüsse, die je nach Opportunität ausgewechselt werden können. Die stärkeren Flügel in den USA haben sich für Trump entschieden, die Unterlegenen reagieren wie Brutus auf Cäsar. Nur ist Trump bislang schlauer als der Superstar des Imperium Romanum.

Auch sein Rückrudern nach Helsinki ist haarscharf kalkuliert. Wer ihn für blöd hält, ist einfach nur tödlich naiv.

Er wettert gegen Nordstream, um der EU zu schaden und mit Russland via Minsk mit der Ukraine ins Geschäft zu kommen, wo Biden Junior den Energie-Sektor beherrscht und die russischen Gaslieferungen nach West-Europa kontrollieren, dirigieren, abstellen und verteuern kann.

Über eine russische Vermittlung kämen auch wieder US-Firmen ins Iran-Geschäft: Westinghouse statt SIEMENS oder FRAMATOME, GM & FORD statt Mercedes, PSA oder VW.

Da bleiben noch die besten Demokratien im Nahen Osten: die Gottes-Staaten Saudi-Arabien und Israel. Und das Problemland Türkei mit dem “starken Mann am Borporus”, der die russische Schwarzmeerflotte nicht mehr so flott wegsperren will und kann.

Und der Pakt mit Japan unter Ausschluss des UK?

So was Ähnliches soll es schon Mal vor der letzten “Neuordnung Europas” gegeben haben unter deutscher Führung mit Italiens Mussolini, Spaniens Franco, Frankreichs Petain, Jugoslawiens/Kroatiens Ante Pavelic, Stefan Banderas Ukraine, den etsländisch-lettländisch-Livländisch-baltischen und auch finnischen SS-Einheiten, dem angeschlossenen Österreich, dem Henlein “Heim ins Reich” geführten Sudetenland ….

Wie hat das Mark Twain ausgedrückt?: “Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich!”

