2 Widerstandskämpferinnen, eine mit Ehrengrab, die andre mit Armenbegräbnis. Warum?

Wie der Widerstand gegen die NAZIS staatsraisonabel selektiert wird, z.B. in Hanau. Ein Lehrstück:

Vor 20 Jahren wäre die Klärung dieser Frage noch ein Thema für ein Gesellschaftslehre-Leistungskurs-Projekt geworden (heute passt sowas nicht mehr zwischen die Module im PoWi-Korsett): Die Schülerinnen hätten dazu die Entstehung des NS-Faschismus, seine Förderer und seinen Zweck für die deutsche Großindustrie und die Großbanken erarbeiten müssen. Dazu die unterschiedlichen Widerstandsbewegungen, deren Ziele und Motivation .

Auf diesem Hintergrund hätte die Antwort auf die Frage nach dem möglichen Zusammenhang zwischen Ehrengrab, Schul- & Bibliotheks-Namensgebung, Festakten einerseits und Wiedergutmachungsverweigerung, Zwangsenteignung und Armenbegräbnis andrerseits und der Art, der politischen Ausrichtung des Widerstandes gesucht werden müssen.

Zwei Hanauer Widerstandskämpferinnen:

Dr. Elisabeth Schmitz

(* 23. August 1893 in Hanau; † 10. September 1977 in Offenbach am Main)

https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Schmitz

und

Louise Bröll, geb. Schnitzer

29.03.1905 – 11.12.1985.

Zum 125 Geburtstag der protestantischen Widerstandskämpferin Elisabeth Schmitz schreibt der FR-Redakteur Gregor Haschnik am 23.08. 2018 einen 2/3 seitigen Artikel. Zum 100., zum 110. Geburtstag, zum 30. Todestag Louise Brölls erschien weder in der Frankfurter Rundschau noch im Hanauer Anzeiger auch nur eine Silbe.

Warum ?

Elisabeth Schmitz stammt aus dem evangelischen Bildungsbürgertum, das mehrheitlich eher deutschnational orientiert war. So wie große Teile der bekennenden Kirche zumindest anfänglich auch – was man an der Biografie von Martin Niemöllers gut nachvollziehen kann. Die Biografie Elisabeth Schmitzs zeigt das ebenfalls anhand ihrer Ausbilder und Freundschaften. In diesen Kreisen, selbst bei jüdischen und „halbjüdischen“ Teilen dieser Kreise herrschte auch die Auffassung, dass die Umerziehung von extrem „vaterlandslosen Gesellen“ (linken Sozialdemokraten), Gewerkschaftern und Kommunisten in Umerziehungslagern eine angemessene Maßnahme der Regierung sei. Martin Niemöller hat sogar als Mitglied der Freicorps an der Verfolgung und Erschießung von Kommunisten im Ruhrkampf teilgenommen und war NSDAP-Mitglied.

Von Widerstand der Elisabeth Schmitz gegen die Folterungen der Hanauer Kommunisten und ihre Verschleppung in die KZs ist in den Jahren 1933/34/35 nichts bekannt.

Louise Bröll stammt aus einer Hanauer Handwerkerfamilie, der Kunstschmiedefamilie Schnitzer. Vater Schnitzer ist wie viele Handwerker Freimaurer und Sozialdemokrat.

Neben und nach der Realschulausbildung ist die Tochter Louise bei den Falken, der Naturfreunde-Jugend und spätestens ab 1920 gegen den § 218 aktiv. Sie orientiert sich immer weiter nach links, wird im KJVD aktiv und lernt dort ihren späteren Mann, den kommunistischen Schreiner Karl Bröll kennen. Ihr antifaschistischer Widerstand beginnt also weit früher als der der Elisabeth Schmitz und erkennt schon früh die Wurzeln des Faschismus im deutschnationalen Milieu und dessen Kooperation mit dem Klerus. Sie erkennt die Förderung, Finanzierung der NSDAP durch die mächtigsten Hanauer Unternehmer. Für sie ist der Faschismus, ist der Krieg eine Ausgeburt des Kapitalismus. Und die Verfolgung der Juden ein vom Finanzkapital und dessen Vertretern gerne in Kauf genommener „Kollateralschaden“, der zudem noch gehasste Konkurrenten aus dem Weg und nahezu kostenlose Arbeitsheere schaffte.

Louise Brölls Widerstand wird von der Stadt Hanau mit Wiedergutmachungsverweigerung, Nachkriegsfestnahmen, Zwangsenteignung und einem Armenbegräbnis 1985 belohnt.

Auf dem von jungen Hanauern gespendeten Grabstein sollte ein Brecht-Zitat stehen, das auf die Umstände ihres bis heute nicht geklärten Todes hinweist:

„Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Suizid treiben, einen in den Krieg führen usw. Nur weniges davon ist in unserem Staat verboten.“ Bertolt Brecht (Werk: Me-Ti. Buch der Wendungen)

Die Stadt Hanau verbietet diese Inschrift