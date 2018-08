Lied der Totengräber: Kriege schaffen sichere Arbeitsplätze/ HaBE für den Antikriegstag geschrieben

Lasst uns das tausend Mal Gesagte immer wieder sagen:

Deutschland führt Angriffskriege

Deutschland zerstört die Lebensgrundlagen vieler Völker, bombt sie aus ihren Heimatländern.

Deutschland?

Das Finanzkapital und seine deutschen hochgeschmierten Regierungsmarionetten mitsamt Hofstaat führen diese Kriege. Kulissenmaler, Redenschreiber, Mäpressen, Presstituierte, heutejournaillen, Hof-Schranzen und -Schnallen malen, schreiben, reden sie dem gemeinen Volk schön. Hoffähig müssen sie nicht gemacht werden, das waren sie schon immer. Und sie machen die Opfer an der Heimatfront zu Tätern. Verherrlichen wie Gottes-Gaukler Gauck den Heldentod. Und arbeiten schon fleißig wie einst Judensäuberer und Kommissarbefehlsausführer, Ostlandreiter im Regiment “Graf” bis 35 Kilometer vor Moskau – Richard von Weizsäcker prophylaktisch an der nächsten Kollektivschuldthese. Um die wirklichen Täter aus der Schusslinie zu holen.

Die Angriffskriege werden (noch) nicht von der AFD geführt, nicht von den Faschisten.

Nein, die Angriffskriege nach Innen wie nach Außen kommen aus der politischen Mitte des immer noch furchtbar fruchtbaren Schoßes, die derzeit von CDU-CSU-SPD besetzt ist. Und Grüne und FDP wie AFD machen die Geburtshelfer.

Dagegen müssen wir aufstehen!

Während sie unsere Kinder in die Krieg ziehen und täglich hunderttausende von Menschen umbringen, spielen sie sich als empörte Menschenfreunde und Antifaschisten auf. Sie lassen die Erde weiter unbewohnbar machen wie den Mond, weil sich das für ihre Auftraggeber lohnt.

Ihre Innen-Politik schafft den Nährboden für Faschismus, ihre Wirtschaftspolitik hungert die Völker aus, ihre AussenKriegsPolitik bombt die Menschen aus ihren Ländern und zwingt sie in die Flucht nach Europa, wo sich der geraubte Reichtum befindet und der Abfall der Reichen noch für die Tafeln reicht.

Es reicht!

Das alte Lied der Totengräber: Kriege schaffen Arbeitsplätze

HaBE ich bereits 2014 geschrieben, es ist sehr aktuell geblieben. Es wird immer aktueller. Die Ossi- und die Frauenquoten bei den Heldentoten steigen, derweil die Zinksargvorräte sich zu Ende neigen.

Ich habe das Lied noch ergänzt und stelle die Ergänzung vor das eigentliche Lied der Zinksarg-Klempner der IG Metall:

Das hat die junge Welt (nicht ab-) bestellt: Das Lied der Totengräber



Das HaBE ich nicht nur für Vittorio Arrigoni geschrieben,

auch für den LINKEN LIEDERSOMMER und alle meine (Grundschul- & Chor-)Kinder, die “Lamboy-Kids”, die jetzt ihre Lebensperspektive mit Hilfe der ARGE-Beratung bei der Bundeswehr finden sollen.

“Was machen denn die LAMBOY-KIDS

in der US-kra-ine,

befehlen sie jetzt HINDU KUSCH

mit Zapfenstreich und Abschuss-Tusch

im Koso

oder sonst noch wo ?

Das würde mir den Schädel spalten.

Ich habe sie nicht aufgehalten…

Ich holte sie so gern zurück ..

lebendig nicht im Sarg

nicht Stück für Stück

auch nicht im Billigplastik-Sack .,.

Dank des Herrn Gauck und seinem Pack

wird Heldentod jetzt schon zur Regel

wenn zu viel Blut fließt steigt der Pegel

im toten schwarzen roten Meer.

Wo kommen all die Toten her,

im Sand

am Strand

die Lamboy-Kids.

die Gottes-Kinder

Ach lass es schneien,

mach uns Winter,

so kalt wie einst in Stalingrad.

Dann hofft man auf die Wende.

Das Morden wär zu Ende…

Ach schweig,

dann fängts von vorne an….

Nein, nicht noch mal,

ich weiß doch, dass die Menschheit lernen kann !!!

woher ?

nicht Michelangelgottes Fingerzeig

nein unsre eignen Kinder

die retten uns und sich und schaffen ihre Welt

trotz Eiszeit oder Todesglut

die könnens gut

die nutzen ihren Zorn ,

sie machen Energie aus Wut

und nicht zu kapitalem Geld

(Na, klar das ist der alte Hut vom Ché, Okey!)

So machen sie uns Alten neuen Mut

und Frühling, Sommer, Herbst und Winter

Verstehst Du mich ? Warts ab,

auch Du kommst noch dahinter !

Tödlicher Irrtum: Die IGMetall-Spitze hält eine Wetterexplosion am Ende des Stollens für einen LICHTBLICK:

Das Lied der Totengräber

Ein LICHTBLICK

Unser Zukunftsglück

Die Arbeitsplätze sind gesichert

Fregatten gegen die Piraten

G36 Präzisionsgewehre

Für unsre UN-Friedensheere

Und jetzt die Drohnen,

die sich für uns alle lohnen

und Soldatenleben schonen

Papa schießt jetzt vom PC

Auch Mama tut der Dienst nicht weh

damit sie Massenmorden im Akkord

mit Frau und Mutter sein

vereinbarn kann

gibts jetzt Kasernen

schon mit Kinderkrippen

Krabbelgruppen, Kinderhort

Der Frau Verteidigungsministrin

von der Leichen

fehlt jetzt nur noch Frau General

wenn Krieg schon Frieden ist

wird auch der Frieden feministisch

Alice Schwarzer siegt zum Schluss noch mal

sie schwört jetzt Steuern nachzuzahlen

sie zahlt sie mutterländisch gern als Kriegskredit

und auch die IGM zieht in den Krieg ganz offen mit:

da dürfen patriotisch Räder rollen

weg mit den wachstumsbremsenden

Rüstungs-Exportkontrollen

Die artigen Metaller schaffen

neue Friedenswaffen

So dröhnt der Chor

der Klempner

und der Totengräber

Dankbar sozial abgesichert

von Zink- zu Zinksarg

Schultern sie den Kanter

und die Schippe

Und Ihr Arbeitgeber

Kichert

hält sie im Joch

vor seiner Kampfkarosse

und steuert

mit Peitsche und Hippe

Das Spiel neigt sich dem Ende zu

Das Zuckerbrot wird rationiert

Die HartzNotRollt

In SchwarzRotGold

dies Hungertuch

muss reichen

die Totengräber gehn nun Mal

am Ende über Leichen

die Peitsche regiert

die Stadien sind leer

die ALDI-Flaschen

und Städte sinds auch

auf dem Friedhof

sind die Plätze rar

die Totengräber

wandern

von Schlacht zu Schlacht

mit ihren Feldherrn

und graben, wie wahr

ihren Herren so gern

eine Gold-Grube

nach der andern

Und sich dabei

das eigne Grab

und dann ist

Sense

(und keiner ist da

und läßt sie hinab

Schon gar nicht der

aus dem Wahlkampfstab)

In Ergänzung zu Klaus Seiberts Hinweis auf den 6 Wochen dauernden Streik für die 35-Stundenwoche vor 30 Jahren: den folgenden Text habe ich auch zur Erinnerung an den erfolgreichen Streik der Metaller für Lohnfortzahlung vor 50 Jahren geschrieben. Auch, weil dieser Streik gegen jene geführt werden musste, denen die IGMetallführung jetzt den „LICHTBLICK“ bescheinigt. Dieser LICHTBLICK ist der der vielen zivilen Opfer zum todbringenden Himmel, wenn es schon zu spät ist, um Deckung zu suchen, die es bei den Präzisionswaffen und ihrem Streuungsgrad meist nicht gibt.

1964 hat mich die IGMetall Nordbaden als “Ehrenmitglied” aufgenommen, weil ich aus der Schule geflogen bin: Grund war die Verteilung von Flugblättern mit einem Lied zur Unterstützung des Metallarbeiterstreiks für die Lohnfortzahlung bei Krankheit. Und die Unterstützung der Kampfmaßnahmen gegen die bundesweite Aussperrung, die ein SPD-Mitglied aus dem Wahlkampfstab Helmut Schmidts organisiert hat, allerdings in seiner Funktion als Manager bei Mercedes-Benz unter Hans-Martin Schleyer, der der Gründer des Rüstungkonglomerates (u.a. EADS) ist, das jetzt die deutschen Drohnen bauen soll. Der Aussperrungsmanager war zuvor und danach auch bei MBB am Bodensee tätig, und mit der Zusammenführung der BaWü-SpitzenRüstungsbetriebe befasst. Der wechselte später von der SPD zu den Republikanern …. Heute wäre er wahrscheinlich mit an der AFD-Spitze. Liebe IGMetall-Kollegen, mit wem lasst ihr euch da ein ?