„Rock gegen Missbrauch“ unter Schirmherrschaft der katholischen US-Bischofskonferenz?

Spätestens nach der Enthüllung von über 1000 Missbrauchsfällen und den Ermittlungen gegen rund 300 katholische Priester als Tatverdächtige wäre eine solche Schirmherrschaft eigentlich undenkbar. – Vielleicht noch denkbar als eine von Papst Franziskus unterstützte Initiative der „Kirche von unten“ gegen den galoppierenden Vertrauensverlust im wegschmelzenden Kirchenvolk selbst.

Doch das alles ist nur ein Gedanke, der sich angesichts des Frankfurter Großkonzertes „Rock gegen Rechts“ aufdrängt, das ja für Frieden, Solidarität und Menschenrechte rocken soll…

„Wir wollen ein Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung, für Frieden und Menschenrechte, Vielfalt und Solidarität setzen“, sagt Philipp Jacks, der Frankfurter DGB-Vorsitzende, der die Veranstaltung federführend organisiert. „Wir wollen eine Politik des Friedens, der Abrüstung und der Solidarität ….. „

Nur unter welchen Schirmdamen und -herren findet dieses Konzert statt?

Mit der Bundestags-Vize-Präsidentin Claudia Roth (Nato-oliv-grüne) für Frieden und Menschenrechte?

Sie hat sich bis heute nicht von ihrer Unterstützung des Überfalls auf Jugoslawien distanziert. Sie hat die deutsche Beteiligung am Krieg gegen Afghanistan als „friedensichernden Auslandseinsatz“ mit durchgewunken, die Unterstützung des faschistischen Regimes in der Ukraine und dessen Terror durch die Heinrich-Böll-Stiftung befürwortet, geduldet, verschwiegen wie Rebecca Harms usw. ….

Mit der Bundestagspräsidentin Petra Pau für Frieden und Menschenrechte?

Sie erklärt die Unterstützung der einzigen Atommacht in Nahen Osten, die Unterstützung des rassistischen Apartheid-Staates, der völker- & menschenrechtsbrechenden Besatzungsmacht Israel trotz ihrer Kenntnis der endlosen Kette von schwersten Kriegsverbrechen und Angriffskriegen gegen Nachbarländer durch diesen selbsternannten Gottesstaat ohne definierte Grenzen zusammen mit Gregor Gysi & Co zur deutschen Staatsraison.(Dass der Nuklearphysiker Morchedai Vanunu, der die israelische Atomrüstung veröffentlicht hat, nach seiner Gefängnisstrafe immer noch unter Hausarrest steht, sei nur nebenbei angemerkt. Wenn so etwas in Russland passiert, kriegen wir das täglich morgens schon aufs Frühstücksbrot geschmiert!)

Mit Oberbürgermeister Peter Feldmann für Frieden und Menschenrechte?

Für ihn gilt das zu den beiden Damen Gesagte.

Alle drei stellen das Angriffsbündnis NATO nicht in Frage. Petra Pau babbelt bestenfalls die „Forderung zur Auflösung der NATO“ des Schlaubergers Gysi nach, die der ja dem US-Botschafter in Berlin verschmitzt lächelnd als völlig ungefährlich verkaufte, denn der Auflösung müssten 26 Mitgliedstaaten zustimmen, was doch sehr unwahrscheinlich sei. Und dass die Forderung nach Austritt aus der NATO von der LINKEn ja nicht aufgestellt worden sei, hat er dem US-Botschfter nicht weiter erklärt. Die Brisanz dieser Forderung dürfte dem Mann auch bekannt gewesen sein . Die ist schon deshalb gefährlich, weil sie vom Bundestag allein beschlossen und von der Regierung ohne Zustimmung anderer Länder realisiert werden könnte.

Offene Briefe an OB Feldmann wg. Feier des „Jüdischen Nationalfonds“

medico und andere / adopt a Revolution

Dass im Bündnis für „Rock gegen Rechts“

eine Reihe von Organisationen vertreten sind, die Vieles mit den Obengenannten teilen, müsste man für einen guten Zweck tolerieren? Jein! Denn es geht ja auch um die Glaubwürdigkeit dieses Bündnisses.

So hat zum Beispiel medico international sich bis heute nicht vom AUFRUF ZUR Kampagne „Adopt a Revolution“ distanziert, dieser von Soros &Co initiierten Aktion zur Unterstützung der libyschen Möderbanden von Bengasi, jener in Dallas von Prinz Idris geschulten Vorläufer der IS-Terrorgruppen. medico und andere haben sich auch nicht von der Unterstützung der sogenannten Freien Syrischen Armee distanziert, deren Nachläufer jetzt in Idlib die False-Flag-Giftgasangriffe organisieren, um den USA, Frankreich, Israel und England (mit deutscher logistischer AWACS-Tornado- Unterstützung) den wiederholten Angriff auf Syrien zu ermöglichen.

Es ist unabdingbar, dass sich die Bündnisteilnehmer von den Kriegslügen der letzten 40 Jahre distanzieren, sich für die in diesen Kriegen begangenen Verbrechen mitverantwortlich und die Umstände ihrer Irrtümer erklären und dafür um Entschuldigung bitten, wenn sie am Antikriegstag glaubwürdig teilnehmen wollen.

Frau Göring-Eckhardt wäre als Schirmherrin auch recht gut geeignet gewesen:

Geschieht das nicht, ist das eine bewusste Entwertung des Antikriegstages und eine Verhöhnung der Opfer.

Es ist auch die Verhöhnung der Soldaten, der toten, verletzten, verkrüppelten und ihrer Angehörigen, die die deutsche Regierung in diese Kriege geschickt hat.

Hier folgt ein Text des Frankfurter Liedermachers und Freidenkers Ernst Schwarz:

Liebe Freundinnen und Freunde des Völkerfriedens,

damit unser Hauptanliegen am morgigen Antikriegstag nicht im Konzerttrubel übertönt oder vergessen wird im Anhang das Freidenker-Flugblatt als Orientierungshilfe.

In dem Sinne lasst uns morgen auf die Straße gehen, diskutiert mit uns vor der alten Oper, unterschreibt die Aufrufe

Abrüsten statt Aufrüsten!

Stoppt Ramstein!

LG,

Ernst

P.S. etwas muss ich noch loswerden:

Wer auch immer die Figuren für die Schirmherrschaft des Konzerts Rock gegen Rechts ausgesucht hat, zumindest mit zwei Herrschaften hat er oder hat sie Böcke zu Gärtnern gemacht:

Petra Pau verleumdet Solidarität mit Palästina und bitter notwendige Kritik an den Verbrechen Israels (Gaza, Westbank, Syrien) als antisemitisch.

Claudia Roth hat vor knapp zwanzig Jahren den Krieg gegen Jugoslawien befeuert und 2001 für die Teilnahme Deutschlands und der Bundeswehr am Krieg gegen Afghanistan geworben, und bis heute (s. Libyen, Ukraine, Syrien) bläst sie in das Horn der deutschen Kriegslobby.

Ich hätte mir gewünscht, dass solche Kriegshelfer am Antikriegstag besser in ihren vier Wänden bleiben müssten, statt dass man sie noch hofiert, herausbittet und ihnen eine große Bühne bereitet.

Und warum denn ein großes Konzert Rock gegen Rechts zur besten Demo-Zeit ausgerechnet am 1. September, an dem traditionell Friedenskundgebungen und antimilitaristische Demonstrationen stattfinden gegen Kriegsbeteiligung und Aufrüstung, für Rückholung der Bundeswehr, für Stopp der Waffenexporte, für Entfernung der Atombomben aus Deutschland, für Schließung der US-Militärbasen? Ist das Anliegen so unwichtig oder überflüssig geworden, so wenig aktuell?

Das Jahr hat doch ein paar mehr Tage, warum nicht z.B. am Sonntag, dem 2. September?

So sehr ich mir Rock-gegen-Rechts-Konzerte wünsche, hoffe ich doch, dass die Umwidmung mit anderen wichtigen Anliegen nicht Schule machen wird:

dass nicht die Ostermärsche Konkurrenz bekommen etwa durch Anti-AKW-Konzerte (zeitgleich),

dass nicht genau parallel zu Veranstaltungen zum internationalen Frauentag, dem 8.März, ein Konzert für Nulltarif im ÖPNV gegeben wird,

dass nicht der erste Mai zum Tag der Umwelt erklärt wird mit entsprechenden Veranstaltungen und Spektakeln z.B. nebenan am Paulsplatz!

Wir sehen uns.

DFV Hessen

Gegen Rechts am Antikriegstag

Die hessischen Freidenker beteiligen sich am 1.September 2018 mit dem Flugblatt “Gegen Rechts am Antikriegstag” an den Veranstaltungen nahe der Frankfurter Alten Oper.

Freidenker-Flugblatt zum Antikriegstag 2018 in Ffm