Wurde Barschel wegen Adnan Khashoggi & warum wurde jetzt Jamal Khashoggi ermordet?

Und von wem? Und in wessen Auftrag?

Dass Donald Trump im Besitz der Khashoggi-Luxusyacht ist, meldet Wikipedia. Ob es stimmt, kann ich so schnell nicht nachprüfen. Als ich von der Ermordung des Osama Bin Laden-Intimus Jamal Khashoggi hörte, erinnerte ich mich dunkel an einen Geschäftspartner von Uwe Barschel bei der weltweiten Proliferation Atomwaffen-fähigen Materials aus Deutschland: Adnan Khashoggi.

Uwe Barschel war nachweislich mehr als einmal Gast auf der Luxusyacht Khashoggis und fädelte dort die Geschäfte mit der deutschen Nuklear-Industrie mit einem der weltgrößten Waffenhändler ein, war als Lobbyist & als Vermittler tätig und bei vielen Abschlüssen zugegen.. Mit von der Partie waren u.a. die Siemens-Töchter NUKEM, ALKEM, RBU und die Gelnhäuser NTG (mit 87,6 % im Besitz des Fürstenhauses Isenburg-Büdingen) , bzw. deren andere Beauftragte, wenn Barschel das nicht selbst erledigte.

Nun wurde ja nicht Adnan Khashoggi ermordet – sondern Uwe Barschel,

vermutlich, weil er zu viel wusste und zu wenig vermittelte. Barschel war wegen seiner orgienartigen Khashoggi-Kontakte erpress- und psychisch wenig belastbar und drohte so oder so seinen Job als Schleswig-Holsteins Ministerpräsident zu verlieren. So gesehen war er reif für die Badewanne. Dass Björn Engholm Uwe Barschel mit der Veröffentlichung seiner Nuklear-Geschäfte oder seiner Sex-Partys auf der Khashoggi-Yacht bereits im Vorwahlkampf bedroht hat und möglicher Weise selbst in die Geschäfte eingeweiht war, bleibt m.W. bis heute im Bereich der Gerüchteküche, so plausibel es auch klingt. Für den Profit der Reichen gehn viele Ober-Sozen auch Mal über Leichen.

Und Adnan ist nicht Jamal Khashoggi. Adnan ist Jamals Onkel.

Warum Jamal bei wikipedia zum progressiven Dissidenten hochstilisiert wird, hat sich für mich noch nicht erschlossen. Dass seine Ermordung jetzt als Hebel gegen deutsche Investoren eingesetzt wird, riecht förmlich nach US-Interessen. Die Ermordung selbst auch, denn Jamal Khashoggi wusste zu viel über die Internas des 9/11. Osama Bin Laden war Geschäftsfreund von George W. Bush, Jamal Khashoggi war Intimus von Osama Bin Laden.

Mag sein, dass er sich mit low-level Kritik an der israelischen Siedlungspolitik etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, dass er den wahabitischen Oberhäuptern wegen seiner Nähe zur Muslim-Bruderschaft nicht mehr passte, mag sein, dass man das politische Chamäleon Khashoggi als Gefährder der offiziellen 9/11-Legende eingeschätzt und ihn deshalb hat umbringen lassen, in brutalster IS-Manier als Warnung an andere Mitwisser.

Dass die Main-Stream-Medien allesamt Recherchen in diese Richtungen unterlassen, macht doch etwas stutzig.

Dabei wäre doch die Story vom Doppelten Khashoggi ideal fürs Auflagen-Pimping.