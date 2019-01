Der Storch, der Cigogne bringt die Kinder & der Zigeuner klaut sie?

Nein, noch viel schlimmer: der Storch bringt die Kinder und der Zigeuner bringt sie um. Und klaut dann auch noch die Kinderkleider!

Ich habe diese Überschrift mit den herrschenden rassistischen Klischees gewählt, um auch die zum Lesen zu provozieren, die sonst solche Artikel nicht lesen.

Hätten die Blog-Warte von facebook oder die FB-Denunzianten den ganzen Artikel gelesen, hätten sie vielleicht doch gemerkt, dass er das gerade Gegenteil dessen ist, was sie „vermuten“. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die „Antisemitismus-Keule“, weil ich etwas über chassidische Juden geschrieben habe . Dass das Geschriebene positiv ist, muss ja nicht jede® wissen. :-0))) Oder ist hier Rufmord beabsichtigt?

In fast allen romanischen Sprachen heißt der Storch ähnlich wie in Frankreich: Cigogne, in Portugal:

cegonha , in Italien:

cicogna , in Spanien: cigüeña .

Cigogne usw. ist meist gleichzeitig ein Synonym für Sinti und Roma. Dort in den romanischen Ländern bringen also die Zigeuner die Kinder!? Und in Deutschland und in England? Wo der Rabe aus einem Vogel der Weisheit in einen Pechvogel umgedeutet wurde, wo die Begründer der Mathematik, der Astrologie und der modernen Medizin zum Sarotti-Mohren und Azul-Coffein-Dealer umbenannt wurden. Wo aus dem Mauren der Mohr gemacht wurde, der seine Schuldigkeit getan hat und der Bach’sche Muselmann, der das Kaffeetrinken nicht lassen kann und der schwarze Mann, vor dem die Kinder Angst haben sollen: “Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? NIEMAND! Und wenn er kommt, dann laufen wir!”. Dann zünden wir auch Mal die Bibliothek von Alexandria an, wenn es in Cordoba oder Granada keine Moscheen und Synagogen mehr gibt, die man anzünden oder wenigstens überbauen kann. Und von Mohrenköpfen weiß man auch, dass da nicht nur Afrikaner gemeint sind. Es geht auch um as Köpfen von Mauren, von Mohren. Das ist die Tinte, die ein weißes Kind zur Strafe zum Mohrenkind macht, die Tinte, die wir als Kinder als Muttermilch von Heinrich Hofmann bis Wilhelm Busch und Ludwig Uhland eingetrichtert bekamen, bis zum Schwarzwerden, bis zur Vergasung: Als Kaiser Rotbart lobesam ins heilge Land gezogen kam … da sah er zur Rechten wie zur Linken eine halben Türken herniedersinken …. Sei doch kein Muselmann !

Maimonides hätte uns dazu viel zu erzählen. Zum Beispiel wie Karl Martell in Spanien die Juden befreite: von Hab und Gut und Leben eben … schließlich wollten seine Mannen auch ein paar Judenschnäppchen kriegen nach diesem Befreiungs-Krieg.

Im Hebräischen heißt der Storch:

CHASIYD, was bei chassidischen Juden nicht verwundert. Spannend wird es , wenn in anderen semitischen oder Hamitischen Sprachen der Storch ähnlich heißt. Auf der Seite von Hans-Georg Stork heißt es dazu:

In its earliest application as a noun, the Hebrew word CHASIYD, means “stork”. It is used in the Bible as a reference to the intense and total loyalty of the stork to its offspring, especially that of the mother stork, hence the concept of Loyal Love.

Eine positivere Bewertung dieses ewig wandernden Vogels und der ewig wandernden Sinti und Roma und der ewig wandernden Juden kann es nicht geben. Was die katholische Kirche an vorchristlichen Werten noch nicht umgewertet hat, das werten die werten Super-Antisemiten vom Schlage Martin Luther und Martin Bucer und Co bei und nach der Reformation um.

cigogne

& (cigale)

Romanichel, bohémien





Homme sans domicile, qui court le pays, par allusion aux moeurs de cet animal qui est un oiseau de passage. Peut-être aussi que ce mot est une corruption du terme allemand Zigeuner (Peschier 1852) /

Johan-Wolfgang Goethe schreibt über den Storchen:

Beruf des Storches

Der Storch, der sich von Frosch und Wurm

An unserm Teiche nähret,

Was nistet er auf dem Kirchenturm,

Wo er nicht hingehöret?

Dort klappt und klappert er genung,

Verdrießlich anzuhören;

Doch wagt es weder alt noch jung

Ihm in das Nest zu stören.

Wodurch – gesagt mit Reverenz –

Kann er sein Recht beweisen,

Als durch die löbliche Tendenz

Aufs Kirchendach zu scheißen .

Die Spannung erreicht dann der Höhepunkt, wenn einerseits Heinrich Harrer im Auftrag des Reichs-Rasse-Amtes (oder so ähnlich) in Afghanistan, im Hindukusch, bis tief nach Tibet hinein nicht nur für die Ost-Asienfront der Reichswehr/Luftwaffe spioniert und dort ethnische Erforschung möglicher Kollaborateure betreibt und bei dem Dalai Lama auch fündig wird. Und er andererseits feststellen muss, dass die “Zigeuner” das “Arischste” sind, was man auf der Erde als Rassist finden kann. Wie sag ich’s meinem Führer? War etwa das “Zigeuner”-KZ-Marzahn 1936 zur Sicherung “sauberer” olympischer Spiele ein NSI, ein national-sozialistischer Irrtum?

Die chassidischen Juden kommen im Übrigen auch aus dieser Ecke. Von vielen Sinto- und jüdischen Familien weiß ich, dass Sinti und Juden -zumindest die ärmeren, die Wanderjuden engste Beziehungen zueinander hatten und haben. Viele gleiche Familiennamen bei deutschen Sinti und Juden: Weiß, Adler, Bamberger, Nürnberger, Hamburger, Wiener ….

Jetzt wird die Umdeutung des Cigogne, des Zigeuners, des Storchen in Deutschland von Kinderbringer zum Kindermörder mit christlicher Hilfe so einfach wie die Umdeutung der Juden zu Jesus-Mördern, der Muslime zu Jesus-Schändern, der Witches, der weisen Frauen zu Hexen …..

Eigentlich sollte jetzt hier die Geschichte folgen, wie aus den Schwarzstörchen Weißstörche wurden. aus schwarzen Madonnen weiße Marien, aus schwarzen Zigeunern weiße Arier … aber man ahnt schon dass da ein Waschmittel für Weiße Westen und Persilscheine im Spiel war: ARIEL!!!!

Diese Geschichten habe ich leider in den Untiefen meines Archives nicht mehr finden können.

Als Entschädigung folgt hier die geschichte von der Entstehung der weißen Reiher:

Warum die GrauReiher erbleichen. Schon wieder liegt es an den Leichen, nö ! den Reichen ! Der Multi ist der Schulti!!F

Warum die Graureiher im Gründautal erbleichen. Es trifft halt manchmal auch die Weißen!

Wenn Graureiher erbleichen

liegts am Frösche-Laichen ?

oder an den Frösche-Leichen?

oder wenn nach Fische-Fasten

dann der Hunger doch gleich kam

Reiher fragt den Reiher:”Hasten?”

den Frosch-Leichnam

an Froschleichnam

Als dann der große graue Reiher

den Froschleichnam

zum Abendmahle zu sich nahm

schaut er mich zur Leichenfeier

ganz und gar erbleichet an

mit zwei roten Augen

das kommt davon wenn die Reiher

frisch gewaschne Frösche

und dann besonders

noch die Toten

begierig

noch vom Boden

saugen

Ich weiß, der Text ist schwierig

als wissenschaftlicher Beweis

wird er nicht taugen

Doch warum isser weiß der Reiher

das wissen ich und auch der Geier:

jetzt geht der Text ganz heiter

einfach weiter:

Gebadet in Oma und Dash

in Meister Propper und Dennis Hopper

mit Clementine Splish-Splash

und auch im Weißen Riesen

in Afrika nicht

doch in SuNIL

das wird hier aber jetzt zu viel

Weiter können sie es lesen

wer isses denn nun wirklich gewesen?

Woher kommen die weißen Graureiher im Gründautal ?

Seit Wochen und Monaten begegne ich , wenn mich unser Hund in die Wiesen schleppt, immer wieder diesen eigenartigen Weißstörchen oder sind es Silberreiher, weiß der Geier. Dass die Störche jetzt wegen der Klimakatastrophe und der Kältekatastrophe und der Dürrekatastrophe und dem BildzeitungsSchneekriegstreiben lieber hier bleiben, als sich in Afrika abschiessen zu lassen, weil die Afrikaner denken ja logisch, lieber Störche essen als noch mehr Kinder kriegen, wo uns der Benefilz aus Rom das Kondom ver- und das Kinderkriegen gebietet. Und sagt, lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihrer nicht. Und das geht eben gut mit KonRom und etwas Warmes braucht der Mensch. Nicht immer nur Maggisuppen. Mal braucht man Kindersoldaten oder PlantagenSklaven oder Ministranten, warum fuhr Missio-Massa ganz gern Mal nach Mombassa ? Das hatte seinen Reiz bis kurz vor Aids. Einerseits, andrerseits … gsünder ist es in der Schweiz. Da gibts nur blonde Knaben. Man kann nicht alles haben.

Aber das lenkt ab. Es geht um die Graureiher und warum die jetzt aussterben und durch Weißreiher ersetzt werden. Das liegt an Darwin ? Wenn das der Papst und der Bush hören, gibts auf die Ohren. Also hat’s der liebe Gott so eingerichtet. Und zwar schon vor einigenTausend Jahren lange bevor er dem Moses die Granittafeln auf den Kopf geworfen hat.

(Dass der schon seit 5000 Jahren einen Dachschaden hatte, hat kaum jemand gemerkt, aber weiß Gott es ? Sicher !) Das mit den Graureihern kam so.

Es sprangen die Frösche im Gründaulal

nicht immer durch saftige Wiesen

sie badeten von Fall zu Fall

auch mal

in der Gründau

wo sie es im Trüben trieben

und sich danach treiben ließen

im Schaumbad vom Weißen Riesen

und wenn sie noch nicht ganz sauber warn

vor allem vor Feiertagen

da schickt sie die kleinen Frösche zurück

die Mutter ihre Plagen

ich will es jetzt nicht noch Mal sagen:

fix!

aber munter

taucht noch mal unter

dann wirkt der Zauber

und ihr seid sauber.

Und wenn sie dann hellgrün

dem Wasser entstiegen

wo die Sumpfdotterblumen blühn

blieben sie erst in der Sonne liegen

Und dann kam der Reiher

und dann wars halt nix

mit der Feiertagsfeier

denn dann schluckte der Reiher

die Frösche runter

und dann wurde halt

kein Frosch mehr alt

und der Reiher munter

Und weil da die Frösche ums Leben rangen

bekamen die Reiher

Hälse wie Schlangen

so sprangen die Rangen

die Mutter tat bangen

doch dann wurd die Mutter

auch zu Futter

auch der Vater

der Quaker und Schreier

kurvt dann im Hals vom Reiher

in Richtung Reihermagen

Ob das die Reiher vertragen?

Nichts als bange Fragen!

Und ein Reiher fraß über sechzig

gebadete Frösche, das rächt sich

mit dem Schaum vom Weißen Riesen

das kann man nur kurz genießen

im schönen Gründautal

doch dem Reiher war das ganz egal

Die Kinder vom Reiher sind weiß

– Ach was, erzähl doch kein Scheiß ! –

doch dann sagt mir so ein Schlaumeuier

wo ist denn jetzt der Grauschleier

von unserm Graureiher ?

Der Gilb ist nicht da, der Glauschleier weg

die Graureiher haben gestanden vor Dreck

und jetzt stehn seine Kinder

mitten im tieftsten Winter

bestens getarnt

vorm Süden gewarnt

wegen der Abschussquoten

und den vielen Absturztoten

porentief rein

von innen gereinigt

von sauberen Fröschen

von innen gepeinigt

strahlend in den Weißwiesen

am Bahnhof von Meddel-Grinn

und flöten so vor sich hin:

Unser Dank an den Weißen Riesen



Mein Papa fraß keine Kröten

die Mama auch nicht in Nöten

sonst wärn sie beide schon flöten

weil nämlich die Selbstmord-Kröten

mit der Mitgift Reiher töten

Doch dann kam die Klage

vom jüngsten Graureiherkind

das seine Lage

nicht lustig find

Ich weiß

gar nicht

wie ich jetzt heiß

mein Papa ist Grau

und gar nicht weiß

auch wenn ich mich

jetzt fast zerreiß

das Ergrauen hat seinen Preis

ich mach mich auch klein

und bleib auch ganz leis

ich versuch es mit Tricks

doch alles nützt nix

Ich darf nicht zum JungReiher-Kreis

dort sind die alle grau

nur ich arme Sau

bin weiß

son Scheiß